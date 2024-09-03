Автоматическая привязка политики резервного копирования Yandex Cloud Backup к ВМ
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Обновлена 3 сентября 2024 г.
Вы может создать виртуальную машину Yandex Compute Cloud на базе поддерживаемого Cloud Backup образа, к которой будет автоматически привязана политика резервного копирования.
Для этого в метаданных ВМ передается скрипт для установки агента резервного копирования и идентификатор нужной политики. Указанная политика автоматически привяжется к ВМ после того, как ВМ и агент создадутся, инициализируются и запустятся.
Создать инфраструктуру для автоматической привязки политики резервного копирования к ВМ можно с помощью следующих инструментов:
- Консоль управления, CLI, API — используйте консоль управления Yandex Cloud, CLI или API, чтобы создать инфраструктуру в пошаговом режиме.
- Terraform — используйте этот способ, чтобы упростить создание ресурсов и управление ими, используя подход «инфраструктура как код» (IaC). Скачайте пример конфигурации Terraform с репозитория GitHub, а затем разверните инфраструктуру с помощью Terraform-провайдера Yandex Cloud.