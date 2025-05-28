Заказать выделенную публичную подсеть
Выделенная публичная подсеть — это публичная подсеть, состоящая из определенного диапазона публичных IP-адресов, которые будут доступны вашим серверам в выбранных пулах.
Вы можете арендовать новую выделенную публичную подсеть или преобразовать имеющуюся эфемерную публичную подсеть в выделенную.
Арендовать новую выделенную публичную подсеть
-
В консоли управления выберите каталог, в котором хотите зарезервировать выделенную публичную подсеть.
-
В списке сервисов выберите BareMetal.
-
На панели слева выберите Публичные адреса и подсети.
-
Справа вверху нажмите кнопку Заказать публичную подсеть.
-
В поле Зона доступности выберите зону доступности, в которой будет доступна подсеть.
-
В поле Пул выберите пулы, в которых будет доступна подсеть.
Вы можете привязать выделенную публичную подсеть одновременно к нескольким пулам.
-
Выберите размер заказываемой подсети.
В консоли управления можно заказать только подсети размером
/29(шесть доступных IP-адресов) и
/28(четырнадцать доступных IP-адресов). Если вам необходима более широкая публичная подсеть, запросите ее через обращение в службу технической поддержки.
-
В блоке Общая информация:
- В поле Имя введите имя публичной подсети.
- (Опционально) В поле Описание добавьте описание подсети.
- (Опционально) В поле Метки задайте метки.
-
Нажмите кнопку Заказать.
Преобразовать эфемерную публичную подсеть в выделенную
Примечание
Эфемерную публичную подсеть можно преобразовать только в выделенную публичную подсеть размера
/31.
- В консоли управления выберите каталог, в котором находится эфемерная публичная подсеть, которую вы хотите преобразовать в выделенную.
- В списке сервисов выберите BareMetal.
- На панели слева выберите Публичные адреса и подсети.
- В открывшемся списке публичных подсетей в строке с нужной эфемерной подсетью нажмите значок и выберите Сделать выделенной.
-
В поле Пул выберите пулы, в которых будет доступна подсеть.
Вы можете привязать выделенную публичную подсеть одновременно к нескольким пулам.
-
В блоке Общая информация:
- В поле Имя введите имя публичной подсети.
- (Опционально) В поле Описание добавьте описание подсети.
- (Опционально) В поле Метки задайте метки.
- Нажмите кнопку Заказать.