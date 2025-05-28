Связаться с намиПодключиться

Заказать выделенную публичную подсеть

Статья создана
Обновлена 28 мая 2025 г.

Выделенная публичная подсеть — это публичная подсеть, состоящая из определенного диапазона публичных IP-адресов, которые будут доступны вашим серверам в выбранных пулах.

Вы можете арендовать новую выделенную публичную подсеть или преобразовать имеющуюся эфемерную публичную подсеть в выделенную.

Арендовать новую выделенную публичную подсеть

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором хотите зарезервировать выделенную публичную подсеть.

  2. В списке сервисов выберите BareMetal.

  3. На панели слева выберите Публичные адреса и подсети.

  4. Справа вверху нажмите кнопку Заказать публичную подсеть.

  5. В поле Зона доступности выберите зону доступности, в которой будет доступна подсеть.

  6. В поле Пул выберите пулы, в которых будет доступна подсеть.

    Вы можете привязать выделенную публичную подсеть одновременно к нескольким пулам.

  7. Выберите размер заказываемой подсети.

    В консоли управления можно заказать только подсети размером /29 (шесть доступных IP-адресов) и /28 (четырнадцать доступных IP-адресов). Если вам необходима более широкая публичная подсеть, запросите ее через обращение в службу технической поддержки.

  8. В блоке Общая информация:

    1. В поле Имя введите имя публичной подсети.
    2. (Опционально) В поле Описание добавьте описание подсети.
    3. (Опционально) В поле Метки задайте метки.

  9. Нажмите кнопку Заказать.

Преобразовать эфемерную публичную подсеть в выделенную

Примечание

Эфемерную публичную подсеть можно преобразовать только в выделенную публичную подсеть размера /31.

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором находится эфемерная публичная подсеть, которую вы хотите преобразовать в выделенную.
  2. В списке сервисов выберите BareMetal.
  3. На панели слева выберите Публичные адреса и подсети.
  4. В открывшемся списке публичных подсетей в строке с нужной эфемерной подсетью нажмите значок и выберите Сделать выделенной.

  5. В поле Пул выберите пулы, в которых будет доступна подсеть.

    Вы можете привязать выделенную публичную подсеть одновременно к нескольким пулам.

  6. В блоке Общая информация:

    1. В поле Имя введите имя публичной подсети.
    2. (Опционально) В поле Описание добавьте описание подсети.
    3. (Опционально) В поле Метки задайте метки.
  7. Нажмите кнопку Заказать.
Предыдущая
Создать приватную подсеть
Следующая
Создать приватное соединение с облачными сетями