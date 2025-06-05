Продуктовый дайджест (май)

Рекомендации по отказоустойчивости в Yandex Cloud
Наши архитекторы подготовили статью об отказоустойчивости в облаке, в которой подробно рассказали, как обеспечивается надёжность сервисов Yandex Cloud.
Упростили работу с Yandex Object Storage через CLI, увеличили количество конфигураций Yandex BareMetal, открыли доступ к Yandex Workflows и добавили чат‑режим в SourceCraft. Об остальных новостях — в майском дайджесте.
Теперь можно управлять объектами Yandex Object Storage и бакетами напрямую через командную строку YC CLI.
Доступны базовые операции, создание и удаление объектов. Ещё можно изменять настройки бакета и политики хранения данных, управлять тегами и использовать многосоставную загрузку.
Расширили список серверных конфигураций. Добавили серверы с процессорами High Frequency — 3 ГГц и серверы с дисковыми полками.
Теперь можно получить выделенные публичные подсети размера
/29. Функциональность доступна в режиме Preview.
Опубликовали несколько новых руководств:
Также реализовали интеграцию с Audit Trails. Теперь пользователи могут собирать и выгружать аудитные логи конфигурации инфраструктуры.
Появились новые конфигурации выделенных хостов. Например, intel‑6338‑c108‑m958‑n6400×6 — с увеличенным объёмом оперативной памяти и удвоенным локальным SSD до 34 ТБ. Такие хосты подходят для работы крупных баз данных — например, Greenplum®.
Наши архитекторы подготовили статью об отказоустойчивости в облаке, в которой подробно рассказали, как обеспечивается надёжность сервисов Yandex Cloud.
Постоянных хранилищ данных в Kubernetes®.
Сервис автоматического масштабирования узлов кластера.
Persistent Volume Claim — запрос на выделение постоянного хранилища.
Тип ресурса в Kubernetes для управления состоянием приложений.
Persistent Volumes — постоянные хранилища данных.
Persistent Volumes — постоянные хранилища данных.
API, через который контейнер получает метаданные о своей среде выполнения.
Ресурс для запуска задач по расписанию в Kubernetes.
Пользовательское определение нового типа ресурса в Kubernetes.
Поля, доступные для фильтрации.
Стандартный инструмент управления Kubernetes.
Визуальный редактор для создания графиков без написания кода.
Обновили платформу SourceCraft и открыли доступ всем желающим. На платформе появились инструменты безопасной разработки, зеркалирование проектов с GitHub, ревью и управление ветками. Также доступны федеративный доступ для компаний, форки для опенсорс‑проектов и функция Packages.
Подробнее об обновлении SourceCraft написали в блоге.
Теперь у AI‑помощника SourceCraft Code Assistant есть чат‑режим, встроенный прямо в среду разработки. Ассистент отвечает на вопросы на естественном языке, генерирует код, юнит‑тесты или документацию. Чат‑режим ускоряет поиск информации и упрощает процесс разработки. Функция доступна в плагинах для VSCode и IDE от JetBrains.
Компании подписали Меморандум о сотрудничестве и объединяют усилия для создания комплексного решения, которое обеспечит разработчикам безопасную, эффективную и локализованную среду для работы с Java в облаке и корпоративном контуре. Партнёрство позволило нам усилить защиту от атак на цепочку поставок через использование доверенных репозиториев с проверенным кодом.
Цель партнёрства — предложить организациям унифицированное решение для доверенной разработки, исполнения и сопровождения Java-приложений. На базе платформы SourceCraft с интегрированными доверенными репозиториями Axiom JDK будет доступен полный цикл безопасной разработки: от написания кода и сборки до запуска в защищённой инфраструктуре. Решение включает интеграцию также с Yandex Cloud Registry и соответствует всем требованиям законодательства РФ в области защиты информации и технологической независимости.
Подготовили доклады для крупнейшего киберфестиваля страны PHDays 13. На протяжении трёх дней наши эксперты рассказывали о том, как устроены облачные технологии, защищается инфраструктура и как бизнес переходит в облако. Собрали все выступления спикеров Yandex Cloud:
Теперь можно создавать адреса Yandex Cloud Postbox и проверять владение доменом с помощью Terraform. Это упрощает управление почтовыми адресами и делает отправку электронной почты эффективнее.
В шинах EventRouter появилась возможность запускать события по расписанию. Это позволяет автоматизировать процессы и задавать точное время запуска событий. Чтобы использовать функцию, в редакторе коннектора нужно выбрать источник «Таймер». Затем указать cron‑выражение с расписанием, часовой пояс и тело генерируемого события.
Инструмент Yandex Workflows перешёл в стадию Public Preview — теперь он доступен всем пользователям. Можно попробовать новые функции и улучшить рабочие процессы. Чтобы начать работу, нужно в сервисе Yandex Serverless Integrations открыть раздел Workflows.
Теперь рабочие процессы можно запускать по вызову из API Gateway. Это позволяет создавать вебхуки, которые запускают рабочие процессы. Функция упрощает запуск рабочих процессов в Yandex Workflows по вызовам из внешних IT‑систем.
Для настройки нужно открыть консоль, зайти в редактор спецификации OpenAPI и нажать «Интеграции с Yandex Workflows», а затем указать HTTP‑метод, путь, сервисный аккаунт и рабочий процесс для запуска.
Теперь в Yandex Workflows можно добавлять специализированных AI‑агентов на основе YandexGPT. Они помогают взаимодействовать с языковой моделью прямо в контексте рабочего процесса. Новый шаг помогает легко создать системный промпт из простых элементов: цель, роль, история, задачи и результат. Например, можно создать телеграм‑бота, который будет использовать генеративную модель для анализа запроса или формирования ответа.
Чтобы использовать функцию, в конструкторе Workflows нужно:
При необходимости можно использовать шаблоны, чтобы автоматически подставлять данные из контекста процесса.
В Yandex Workflows появился цикл While. Теперь можно повторять действия до тех пор, пока не выполнится условие или не закончится заданное число повторений. Функция упрощает автоматизацию однотипных задач и гибко настраивает процессы.
Чтобы добавить цикл, нужно открыть конструктор Yandex Workflows и выбрать шаг While. Затем указать условие в виде jq‑выражения и, если нужно, задать максимальное количество повторений.
В Yandex Workflows появились квоты, которые ограничивают ресурсы сервиса. Можно задать количество шагов в одном рабочем процессе, число параллельно исполняемых потоков (ForEach и Parallel) и одновременно работающих экземпляров Workflow (Inflight Executions). Квоты помогают контролировать ресурсы и оптимизировать рабочие процессы.
Увеличили лимиты на отправку сообщений в логах. Теперь в одну строку лога помещается больше информации.
Улучшили нотификации: добавили блок Annotations в шаблоны сообщений для электронной почты и Telegram. Аннотации помогают быстро понять суть оповещения. Аннотации поддерживают переменные из алерта, которые также можно передать в сообщение.
Появился реактивный топ. В мартовском дайджесте мы рассказали, что появилась возможность строить топ по лейблам из полученных метрик. Если запрос включал много метрик, построение такого топа занимало время. Теперь процесс стал быстрее. Например, топ на 100 тысяч строк формируется меньше чем за 30 секунд.
Появилась функция повторяющихся секций с графиками — она позволяет автоматически генерировать одинаковые блоки визуализаций для разных меток, например для каждого пода приложения, сервера или региона. Для настройки достаточно добавить параметр к дашборду — скажем, выпадающий список с лейблами — и выбрать его в конфигурации секции: система создаст копии для выбранных значений параметра. Это экономит время на ручное копирование, обеспечивает единообразие дашбордов и упрощает масштабирование анализа — например, мониторинг идентичных метрик для десятков объектов.
Что добавили:
kubectl get <obj> -‑field‑selector <field>=<value> для пользовательских ресурсов.
В Yandex DataLens появился инструмент DataLens Editor, который позволяет кастомизировать графики и таблицы с помощью JavaScript. Команда работает над встроенным помощником на базе LLM, который поможет создавать графики по текстовому описанию.
Ещё одно нововведение — DataLens Gallery. В ней собраны готовые дашборды и примеры визуализаций для разных сфер и отраслей. Галерея открыта для всех: можно изучить чужие примеры и разместить собственные. Также мы запустили сертификацию DataLens Certified Analyst, чтобы аналитики могли официально подтвердить навыки работы с системой.
В DataLens появился откат и возврат изменений (Undo‑Redo) при редактировании дашбордов. Функция работает до последнего сохранения. Поддерживаются горячие клавиши — Ctrl/Cmd+Z и Ctrl/Cmd+Shift+Z.
Ранее мы добавили эту возможность для конструктора визуализаций Wizard, датасетов и QL‑чартов. В QL‑чартах кнопки отмены и возврата не влияют на область запросов — там используются только горячие клавиши.
Теперь можно вручную задать координаты центра карты и начальный масштаб отображения. Для этого нужно открыть настройки чарта в режиме редактирования и указать нужные параметры.
Появилась возможность переносить воркбуки между окружениями DataLens. Функциональность уже доступна в Yandex Cloud, а скоро появится в редакциях Opensource и Enterprise.
Запустили управляемый сервис Yandex Managed Service for YTsaurus — платформу для хранения и обработки больших данных. В Яндексе она используется для пакетной обработки данных, аналитики по запросу, OLTP‑задач и других сценариев. Сервис доступен в режиме Preview.
Расширили возможности инструмента AI Assistant API для создания AI-ассистентов. Теперь поиск данных по базам знаний стал точнее благодаря дообучению эмбеддингов. Появилась отдельная модель-рефразер, которая переформулирует запросы пользователя для получения более точных ответов.
AI Assistant API теперь поддерживает таблицы и файлы PDF, а также позволяет обогащать фрагменты текста метаданными и ссылками на источники информации.
Yandex Cloud AI Studio доступен не только в облаке, но и на собственной инфраструктуре компании. Это позволяет использовать кастомные решения с учётом требований бизнеса.
Пользователи Yandex Managed Service for Greenplum® теперь могут подключаться к WebSQL. Сервис позволяет выполнять запросы, подсвечивает ошибки в коде и показывает схему данных прямо в веб‑интерфейсе.
Подключение к WebSQL также доступно пользователям Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Managed Service for ClickHouse®, Yandex Managed Service for MySQL®, Yandex Managed Service for Valkey™, Managed Service for Trino, Yandex Managed Service for MongoDB и Yandex MetaData Hub.
Обучение модели на небольшом числе примеров.
Метод пошагового рассуждения.
Запустили бесплатный курс по работе с промтами для генеративных ИИ‑моделей — текстовых и визуальных. На курсе можно освоить промт‑инжиниринг, изучить подходы Few‑Shot и Chain‑of‑Thought. Программа включает 13 часов теории и практики. Участники будут генерировать фотореалистичные изображения, структурированные ответы и работать с моделями, включая YandexGPT.
Провели синхронный интенсив по Managed Service for ClickHouse® для дата‑инженеров. В нём участвовали 36 специалистов из компаний России и Казахстана, среди которых Henderson, НЛМК, «Ивентишес», AirAstana, Kaspi Bank и другие. Участники изучили основные возможности сервиса, разобрали реальные кейсы и выполнили практические задания.
По итогам опроса прирост знаний составил 78%, а полезность полученных навыков для работы участники оценили на 82%.
Курс «Основы работы с Yandex Cloud» теперь доступен на платформе Stepik. Программа знакомит с интерфейсом и ключевыми сервисами облака и подходит начинающим пользователям. После завершения курса участники получают сертификат Stepik от Yandex Cloud.
Запустили телеграм‑чат поддержки для студентов Yandex Cloud. На вопросы в течение 24 часов отвечают эксперты курсов. В чате можно обсудить сложные темы и найти ответы в предыдущих обсуждениях. Пока чат доступен не для всех курсов, но постепенно туда перейдёт поддержка всех актуальных программ.
В мае на Yandex Cloud Marketplace появились новые решения для автоматизации без кода, создания отказоустойчивой инфраструктуры и защиты веб‑ресурсов:
Yandex API Gateway
Yandex Application Load Balancer
Yandex BareMetal
Yandex Cloud Backup
Yandex Cloud Logging
Yandex Compute Cloud
Yandex Monitoring
Yandex Object Storage
Yandex Smart Web Security
Yandex Virtual Private Cloud
Yandex Data Transfer
Yandex DataLens
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for Apache Spark™
Yandex Managed Service for ClickHouse®
Yandex Managed Service for Greenplum®
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for Trino
Yandex MetaData Hub
Yandex Monitoring
Yandex Object Storage
Yandex WebSQL
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Serverless Containers
SourceCraft Code Assistant
Yandex Managed Service for GitLab
Yandex Search API
Yandex WebSQL
Yandex API Gateway
Yandex Cloud Postbox
Yandex Object Storage
Yandex Serverless Containers
Yandex Serverless Integrations
Yandex Audit Trails
Yandex Cloud Registry
Yandex Identity and Access Management
Yandex Security Deck
Yandex Smart Web Security
Yandex Cloud Billing
Yandex Cloud Logging
Yandex Cloud Organization
Yandex Identity and Access Management
Yandex Monitoring
Yandex Foundation Models
Yandex Search API
Yandex SpeechKit
Yandex Cloud Desktop
Yandex DataLens
Yandex SpeechSense
Интерфейс командной строки
Обзор платформы Yandex Cloud
Партнёрам Marketplace
Партнерская программа Yandex Cloud
Пользователям Marketplace
Практические руководства платформы Yandex Cloud