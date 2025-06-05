Продуктовый дайджест (май)

Постоянных хранилищ данных в Kubernetes®.

Сервис автоматического масштабирования узлов кластера.

Persistent Volume Claim — запрос на выделение постоянного хранилища.

Тип ресурса в Kubernetes для управления состоянием приложений.

Persistent Volumes — постоянные хранилища данных.

Persistent Volumes — постоянные хранилища данных.

API, через который контейнер получает метаданные о своей среде выполнения.

Ресурс для запуска задач по расписанию в Kubernetes.

Пользовательское определение нового типа ресурса в Kubernetes.

Поля, доступные для фильтрации.

Стандартный инструмент управления Kubernetes.

Визуальный редактор для создания графиков без написания кода.

Выход SourceCraft в Public Preview

Обновили платформу SourceCraft и открыли доступ всем желающим. На платформе появились инструменты безопасной разработки, зеркалирование проектов с GitHub, ревью и управление ветками. Также доступны федеративный доступ для компаний, форки для опенсорс‑проектов и функция Packages.

Подробнее об обновлении SourceCraft написали в блоге.

Режим чата в SourceCraft Code Assistant

Теперь у AI‑помощника SourceCraft Code Assistant есть чат‑режим, встроенный прямо в среду разработки. Ассистент отвечает на вопросы на естественном языке, генерирует код, юнит‑тесты или документацию. Чат‑режим ускоряет поиск информации и упрощает процесс разработки. Функция доступна в плагинах для VSCode и IDE от JetBrains.

Yandex Cloud и Axiom JDK объявили о стратегическом технологическом партнёрстве

Компании подписали Меморандум о сотрудничестве и объединяют усилия для создания комплексного решения, которое обеспечит разработчикам безопасную, эффективную и локализованную среду для работы с Java в облаке и корпоративном контуре. Партнёрство позволило нам усилить защиту от атак на цепочку поставок через использование доверенных репозиториев с проверенным кодом.

Цель партнёрства — предложить организациям унифицированное решение для доверенной разработки, исполнения и сопровождения Java-приложений. На базе платформы SourceCraft с интегрированными доверенными репозиториями Axiom JDK будет доступен полный цикл безопасной разработки: от написания кода и сборки до запуска в защищённой инфраструктуре. Решение включает интеграцию также с Yandex Cloud Registry и соответствует всем требованиям законодательства РФ в области защиты информации и технологической независимости.

Безопасность

Выступили на конференции Positive Hack Days

Подготовили доклады для крупнейшего киберфестиваля страны PHDays 13. На протяжении трёх дней наши эксперты рассказывали о том, как устроены облачные технологии, защищается инфраструктура и как бизнес переходит в облако. Собрали все выступления спикеров Yandex Cloud:

Yandex Cloud Registry

Сервис перешёл в Public Preview.

Появились удалённые репозитории — прокси для внешних источников, таких как Docker Hub. При первом обращении артефакты сохраняются локально, это ускоряет доступ и снижает нагрузку на исходные ресурсы.

Добавили виртуальные репозитории. Они объединяют несколько локальных или удалённых репозиториев под одним именем, создавая единую точку для поиска и скачивания артефактов.

Появилась поддержка NuGet‑артефактов для проектов на .NET. Разработчики могут централизованно хранить, извлекать и распространять NuGet‑пакеты.

Serverless

Yandex Cloud Postbox

Теперь можно создавать адреса Yandex Cloud Postbox и проверять владение доменом с помощью Terraform. Это упрощает управление почтовыми адресами и делает отправку электронной почты эффективнее.

EventRouter

В шинах EventRouter появилась возможность запускать события по расписанию. Это позволяет автоматизировать процессы и задавать точное время запуска событий. Чтобы использовать функцию, в редакторе коннектора нужно выбрать источник «Таймер». Затем указать cron‑выражение с расписанием, часовой пояс и тело генерируемого события.

Yandex Workflows

Запуск в Public Preview

Инструмент Yandex Workflows перешёл в стадию Public Preview — теперь он доступен всем пользователям. Можно попробовать новые функции и улучшить рабочие процессы. Чтобы начать работу, нужно в сервисе Yandex Serverless Integrations открыть раздел Workflows .

Запуск через API Gateway

Теперь рабочие процессы можно запускать по вызову из API Gateway. Это позволяет создавать вебхуки, которые запускают рабочие процессы. Функция упрощает запуск рабочих процессов в Yandex Workflows по вызовам из внешних IT‑систем.

Для настройки нужно открыть консоль, зайти в редактор спецификации OpenAPI и нажать «Интеграции с Yandex Workflows», а затем указать HTTP‑метод, путь, сервисный аккаунт и рабочий процесс для запуска.

Добавление AI‑агентов

Теперь в Yandex Workflows можно добавлять специализированных AI‑агентов на основе YandexGPT. Они помогают взаимодействовать с языковой моделью прямо в контексте рабочего процесса. Новый шаг помогает легко создать системный промпт из простых элементов: цель, роль, история, задачи и результат. Например, можно создать телеграм‑бота, который будет использовать генеративную модель для анализа запроса или формирования ответа.

Чтобы использовать функцию, в конструкторе Workflows нужно:

добавить интеграционный шаг «AI‑агент»,

выбрать языковую модель,

задать роль и цель агента,

описать предысторию, задачи и результат работы.

При необходимости можно использовать шаблоны, чтобы автоматически подставлять данные из контекста процесса.

Цикл While

В Yandex Workflows появился цикл While. Теперь можно повторять действия до тех пор, пока не выполнится условие или не закончится заданное число повторений. Функция упрощает автоматизацию однотипных задач и гибко настраивает процессы.

Чтобы добавить цикл, нужно открыть конструктор Yandex Workflows и выбрать шаг While. Затем указать условие в виде jq‑выражения и, если нужно, задать максимальное количество повторений.

Квоты

В Yandex Workflows появились квоты, которые ограничивают ресурсы сервиса. Можно задать количество шагов в одном рабочем процессе, число параллельно исполняемых потоков (ForEach и Parallel) и одновременно работающих экземпляров Workflow (Inflight Executions). Квоты помогают контролировать ресурсы и оптимизировать рабочие процессы.

Мониторинг и управление ресурсами

Увеличили лимиты на отправку сообщений в логах . Теперь в одну строку лога помещается больше информации.

Улучшили нотификации : добавили блок Annotations в шаблоны сообщений для электронной почты и Telegram. Аннотации помогают быстро понять суть оповещения. Аннотации поддерживают переменные из алерта, которые также можно передать в сообщение.

Появился реактивный топ . В мартовском дайджесте мы рассказали, что появилась возможность строить топ по лейблам из полученных метрик. Если запрос включал много метрик, построение такого топа занимало время. Теперь процесс стал быстрее. Например, топ на 100 тысяч строк формируется меньше чем за 30 секунд.

Появилась функция повторяющихся секций с графиками — она позволяет автоматически генерировать одинаковые блоки визуализаций для разных меток, например для каждого пода приложения, сервера или региона. Для настройки достаточно добавить параметр к дашборду — скажем, выпадающий список с лейблами — и выбрать его в конфигурации секции: система создаст копии для выбранных значений параметра. Это экономит время на ручное копирование, обеспечивает единообразие дашбордов и упрощает масштабирование анализа — например, мониторинг идентичных метрик для десятков объектов.

Контейнеры

Шифрование дисков . Теперь можно использовать шифрование дисков для PV/PVC .

. Теперь можно использовать шифрование дисков для . Автоматическое пересоздание нод . В сервисе cluster‑autoscaler добавили функцию автоматического пересоздания нод, которые не смогли подключиться к кластеру. Также необходимо обновить кластер для доступа к ней.

. В сервисе добавили функцию автоматического пересоздания нод, которые не смогли подключиться к кластеру. Также необходимо обновить кластер для доступа к ней. Автоскейлинг нод‑групп. В настройках автоскейлинга нод‑групп можно задать min=max. Это позволяет зафиксировать размер группы нод, не меняя её тип на фиксированный, и фактически отключить автоматическое масштабирование.

Стала доступна версия 1.32 Yandex Managed Service for Kubernetes®

Что добавили:

Теперь PVC , созданные StatefulSet’ами , удаляются автоматически при удалении самого StatefulSet. При этом связанные с ними PV остаются.

, созданные , удаляются автоматически при удалении самого StatefulSet. При этом связанные с ними остаются. В Pod появилось новое поле — status.hostIPs. Оно позволяет через механизм Downward API получать информацию об IP‑адресах, доступных на узле.

появилось новое поле — status.hostIPs. Оно позволяет через механизм получать информацию об IP‑адресах, доступных на узле. Для задач, запущенных через CronJob , теперь добавляется аннотация с указанием времени старта. Это облегчает отладку и мониторинг работы таких задач.

, теперь добавляется аннотация с указанием времени старта. Это облегчает отладку и мониторинг работы таких задач. В CustomResourceDefinition теперь можно указывать selectableFields. Это позволяет использовать команды kubectl вида kubectl get <obj> -‑field‑selector <field>=<value> для пользовательских ресурсов.

Платформа данных

Yandex DataLens

Крупные обновления

В Yandex DataLens появился инструмент DataLens Editor, который позволяет кастомизировать графики и таблицы с помощью JavaScript. Команда работает над встроенным помощником на базе LLM, который поможет создавать графики по текстовому описанию.

Ещё одно нововведение — DataLens Gallery . В ней собраны готовые дашборды и примеры визуализаций для разных сфер и отраслей. Галерея открыта для всех: можно изучить чужие примеры и разместить собственные. Также мы запустили сертификацию DataLens Certified Analyst, чтобы аналитики могли официально подтвердить навыки работы с системой.

Undo‑Redo

В DataLens появился откат и возврат изменений (Undo‑Redo) при редактировании дашбордов. Функция работает до последнего сохранения. Поддерживаются горячие клавиши — Ctrl/Cmd+Z и Ctrl/Cmd+Shift+Z.

Ранее мы добавили эту возможность для конструктора визуализаций Wizard, датасетов и QL‑чартов. В QL‑чартах кнопки отмены и возврата не влияют на область запросов — там используются только горячие клавиши.

Настройка центра и масштаба на картах

Теперь можно вручную задать координаты центра карты и начальный масштаб отображения. Для этого нужно открыть настройки чарта в режиме редактирования и указать нужные параметры.

Экспорт и импорт воркбуков

Появилась возможность переносить воркбуки между окружениями DataLens. Функциональность уже доступна в Yandex Cloud, а скоро появится в редакциях Opensource и Enterprise.

Yandex Managed Service for YTsaurus

Запустили управляемый сервис Yandex Managed Service for YTsaurus — платформу для хранения и обработки больших данных. В Яндексе она используется для пакетной обработки данных, аналитики по запросу, OLTP‑задач и других сценариев. Сервис доступен в режиме Preview.

Обновления Yandex Cloud AI Studio

Расширили возможности инструмента AI Assistant API для создания AI-ассистентов. Теперь поиск данных по базам знаний стал точнее благодаря дообучению эмбеддингов. Появилась отдельная модель-рефразер, которая переформулирует запросы пользователя для получения более точных ответов.

AI Assistant API теперь поддерживает таблицы и файлы PDF, а также позволяет обогащать фрагменты текста метаданными и ссылками на источники информации.

Yandex Cloud AI Studio доступен не только в облаке, но и на собственной инфраструктуре компании. Это позволяет использовать кастомные решения с учётом требований бизнеса.

Дополнительные запуски

Открыли доступ к облачному сервису Yandex Managed Service for Trino.

Запустили Yandex Neurosupport — copilot‑сервис для операторов колл‑центров. Он предлагает подсказки на основе базы знаний компании и контекста общения.

Сделали доступной совместимость API моделей YandexGPT с OpenAI. Это упрощает интеграцию с популярными платформами, такими как AutoGPT и LangChain. Поддерживаются эмбеддинги, Function Calling и структурированные ответы.

Запустили пакетный режим для больших языковых и визуальных генеративных моделей. Он помогает экономить ресурсы при анализе больших объёмов данных. Доступно около 20 опенсорс‑моделей, среди которых Gemma, Qwen и DeepSeek.

Сделали интеллектуальный поиск и тегирование для анализа диалогов в колл‑центрах для Yandex SpeechSense.

Сделали доступным сервис Yandex Managed Service for Apache Spark™ для обработки данных, SQL‑запросов, потоковой аналитики и задач машинного обучения.

Пользователи Yandex Managed Service for Greenplum® теперь могут подключаться к WebSQL. Сервис позволяет выполнять запросы, подсвечивает ошибки в коде и показывает схему данных прямо в веб‑интерфейсе.