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Yandex Code Assistant

Обзор сервиса Yandex Code Assistant

Статья создана
Обновлена 19 сентября 2024 г.

Примечание

Сервис находится на стадии Preview.

Запросите доступ к Code Assistant на странице сервиса или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.

Code Assistant — это AI-помощник разработчика, основанный на больших языковых моделях (LLM), с помощью которого вы можете улучшить процесс написания кода и повысить производительность. В режиме Smart autocompletion AI-помощник анализирует контекст кода и предлагает наиболее вероятные и релевантные подсказки: функции, циклы, условия и другие элементы.

LLM, которые применяются в Code Assistant, дообучены на корпусе общедоступного кода.

Плагин Code Assistant доступен для Visual Studio Code и IDE от JetBrains версий 2024.1 и 2024.2.

Примечание

Для работы Code Assistant требуется постоянный доступ в интернет.

Непосредственный анализ кода выполняется на вычислительных мощностях Yandex Cloud, поэтому Code Assistant не нагружает локальные рабочие станции пользователей.

В режиме Smart autocompletion явно поддерживается автодополнение кода для следующих языков программирования и фреймворков:

  • C++;
  • Go;
  • Java;
  • JavaScript/TypeScript;
  • Kotlin;
  • Python;
  • Swift.

Автодополнение может работать и для других языков программирования.

Code Assistant анализирует контекст вашего кода и предлагает подсказки в следующих режимах:

  • автоматический;
  • по запросу пользователя — с помощью сочетания клавиш Ctrl + Space. В Visual Studio Code вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + Enter.

Поддерживаются следующие типы подсказок:

  • Inline completion — автодополнения по ходу написания текста (кода, тестов, документации).
  • Full-function completion — автодополнения целых функций или методов.

См. также

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