Обзор сервиса Yandex Code Assistant
Примечание
Сервис находится на стадии Preview.
Запросите доступ к Code Assistant на странице сервиса или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.
Code Assistant — это AI-помощник разработчика, основанный на больших языковых моделях (LLM), с помощью которого вы можете улучшить процесс написания кода и повысить производительность. В режиме Smart autocompletion AI-помощник анализирует контекст кода и предлагает наиболее вероятные и релевантные подсказки: функции, циклы, условия и другие элементы.
LLM, которые применяются в Code Assistant, дообучены на корпусе общедоступного кода.
Плагин Code Assistant доступен для Visual Studio Code и IDE от JetBrains версий 2024.1 и 2024.2.
Примечание
Для работы Code Assistant требуется постоянный доступ в интернет.
Непосредственный анализ кода выполняется на вычислительных мощностях Yandex Cloud, поэтому Code Assistant не нагружает локальные рабочие станции пользователей.
В режиме Smart autocompletion явно поддерживается автодополнение кода для следующих языков программирования и фреймворков:
- C++;
- Go;
- Java;
- JavaScript/TypeScript;
- Kotlin;
- Python;
- Swift.
Автодополнение может работать и для других языков программирования.
Code Assistant анализирует контекст вашего кода и предлагает подсказки в следующих режимах:
- автоматический;
- по запросу пользователя — с помощью сочетания клавиш Ctrl + Space. В Visual Studio Code вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + Enter.
Поддерживаются следующие типы подсказок:
- Inline completion — автодополнения по ходу написания текста (кода, тестов, документации).
- Full-function completion — автодополнения целых функций или методов.