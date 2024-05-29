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Обучение работе с ML‑сервисами

Трек по работе с ML‑сервисами Yandex Cloud и их практическому применению.

  • 3 уровня сложности
  • 8 обучающих модулей
  • Контент от экспертов Yandex Cloud

Как вы будете учиться

Теория

Изучайте теорию и разборы инструментов и концепций машинного обучения от экспертов

Практика

Тренируйтесь, выполняя практические задания

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм-чате комьюнити Yandex DataSphere Community

INTRODUCTION

Для руководителей, менеджеров и всех, кто хочет узнать о возможностях ML для бизнеса и внедрять его в рабочие процессы

  • Вводный курс о том, как облако поможет с ML
  • Основные практики использования ИИ в бизнесе
  • Материалы актуальны на май 2024
  • Время прохождения 2 часа
  • Без сертификата
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Кому подойдёт этот уровень

Предпринимателям

внедрить машинное обучение в свой бизнес и получить конкурентное преимущество на рынке

Руководителям отделов аналитики и Data Scientists

улучшить результаты своей работы и предложить новые идеи для бизнеса

Всем, кто интересуется ML

узнать больше о применении технологии

Курс: ИИ в бизнесе

Узнаете, как эффективнее решать задачи бизнеса с помощью ИИ

  1. Алгоритмы машинного обучения
  2. ML в облаке: почему это удобно и эффективно
  3. Обзор ML-сервисов Yandex Cloud
  4. Сочетание нескольких сервисов для решения бизнес-задач: реальные примеры

~ 2 часа

INTERMEDIATE
ML-сервисы: ключевые решения

Для аналитиков, разработчиков, менеджеров и всех, кому нужно быстро понять, как работают ML-сервисы и подобрать подходящий сервис для решения задач

  • Курс из четырёх модулей
  • Время прохождения 35 часов
  • Сертификат о прохождении уровня
  • Материалы актуальны на май 2024
Начать обучение

Кому подойдёт этот уровень

Аналитикам

которые хотят понять, как работают ML-сервисы и как использовать их для анализа данных и улучшения бизнес-процессов

Разработчикам

которые хотят узнать, как интегрировать ML-сервисы в свои приложения и адаптировать их для решения конкретных задач

Менеджерам проектов

желающим оценить возможности и преимущества ML для бизнес-процессов

Вам потребуется

Навык работы с Python

Умеете отправлять запрос к API и проводить очистку данных

Знание основных концепций ML

Понимаете, какие задачи можно решать с помощью ML в компьютерном зрении, обработке текста и прогнозной аналитике

Содержание

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Обзор ML-сервисов Yandex Cloud

Познакомитесь с ML-сервисами Yandex Cloud и узнаете об их возможностях

  • Как ML функционирует в облаке
  • Как устроено облако. Создание облака
  • Безопасность
  • Готовые ML-модели и разработка собственных
  • Foundation models: YandexART, YandexGPT API
  • Yandex SpeechKit
  • Yandex Vision OCR
  • Yandex Translate
  • Yandex DataSphere

~ 14 часов

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Большие языковые модели. YandexGPT

Научитесь решать простые задачи с помощью YandexGPT

  • Что такое LLM и зачем они нужны
  • Yandex GPT API
  • Составление промпта
  • Способы дообучения LLM
  • Обзор кейсов применения LMM

~ 7 часов

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STT и TTS с помощью SpeechKit

Адаптируйте речевые технологии под задачи вашего бизнеса

  • Полнотекстовый синтез (TTS)
  • Синтез по аудиошаблону (TTS)
  • Brand Voice (кастомизация синтеза речи)
  • Распознавание речи (STT)
  • Кастомизация распознавания речи

~ 9 часов

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Распознавание документов с помощью Yandex Vision

Научитесь работать с сервисом и проводить распознавание текста

  • Обзор: что такое Yandex Vision OCR
  • Синхронное и асинхронное распознавание
  • Постобработка результатов Vision OCR

~ 5 часов

ADVANCED
Обучение и деплой ML-моделей

Для DS-, ML-инженеров и всех, кто хочет в быстро построить сервис на базе ML-технологий для решения нетривиальных бизнес-задач

  • Курс из трёх модулей
  • Время прохождения 24 часа
  • Сертификат о прохождении уровня

Вам потребуется

Навык работы с Python

Умеете использовать Python для анализа данных

Навыки обучения ML-моделей

Умеете работать с open-source-фреймворками для обучения ML-моделей: TensorFlow, Keras, PyTorch

Базовое знание Docker

Умеете собирать и запускать Docker-контейнер

Содержание

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Обучение ML-моделей на GPU в Yandex DataSphere

Научитесь обучать модели в DataSphere

  • Что такое датасфера и зачем она нужна
  • Организация работы в датасфере
  • Jupyter® Lab как интерактивная среда разработки моделей
  • Ресурсы в DataSphere
  • Запуск скриптов через DataSphere Jobs
  • Вычисления на кластере Apache Spark
  • Администрирование вычислительных ресурсов и биллинг
  • Работа из VSCode

~ 9 часов

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Деплой моделей в Yandex DataSphere

Научитесь быстро и правильно разворачивать модель, используя лучшие практики

  • Способы разворачивания
  • Запуск ноутбуков (пакетная обработка)
  • Деплой с помощью Triton (realtime)
  • Деплой с помощью Docker
  • Деплой UI
  • Continuous deployment: лучшие практики

~ 9 часов

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Как улучшить YandexGPT? Fine‑tuning и RAG-архитектура

Научитесь дообучать модель YandexGPT по методу Fine‑tuning и RAG*

  • Подходы к построению проблемно-ориентированных чат-ботов
  • RAG: детали
  • Обзор фреймворков для RAG
  • Fine-tuning: детали

* Retrieval Augmented Generation (RAG) — метод, позволяющий включить внешние данные в ответы языковых моделей.

~ 6 часов

Следите за обновлениями

Часть модулей ещё в разработке. Как только они станут доступны для прохождения, мы оповестим всех, кто зарегистрировался.

Над треком работали

Дмитрий Жечков

Архитектор облачных сервисов, Yandex Cloud

Дмитрий Рыбалко

Архитектор ML‑сервисов, Yandex Cloud

Дмитрий Сошников

Технический руководитель лаборатории генеративного ИИ Школы дизайна НИУ ВШЭ

Анастасия Каримова

Архитектор ML‑сервисов, Yandex Cloud

FAQ

Как организована практическая часть курса?

Для применения материала на практике вы будете работать с платформой Yandex Cloud.
В каждом уроке вас ждёт несколько проверочных вопросов для закрепления понимания теории.