SourceCraft: обновили платформу и открыли к ней доступ для всех разработчиков

Команда SourceCraft
С нами разработка становится проще, безопаснее и быстрее.
Инструменты безопасности, зеркалирование репозиториев с GitHub, интеграция с другими приложениями через публичный API, новые возможности для управления совместной работой, чат‑режим в SourceCraft Code Assistant — рассказываем о главных обновлениях.
Масштабное обновление SourceCraft позволит разработчикам и командам сделать разработку эффективнее, приглашать коллег создавать проекты вместе, сократить затраты и ускорить вывод продуктов на рынок, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и качества программного обеспечения. В будущем на платформе станет доступна нативная интеграция с Yandex Cloud, которая позволит «по кнопке» развернуть проект в облачной инфраструктуре.
Безопасность — одно из приоритетных направлений развития SourceCraft. По данным исследования международной аналитической компании Forrester, интеграция инструментов безопасности в разработку на 81% снижает трудозатраты на ИБ‑поддержку всего проекта.
На платформе стали доступны инструменты безопасной разработки:
Это позволит IT‑специалистам совершать меньше ошибок при разработке и создавать безопасное программное обеспечение.
AI‑помощник SourceCraft Code Assistant помогает писать код десяткам тысяч разработчиков. С режимом чата они могут делать это ещё быстрее: теперь AI‑ассистент может отвечать на вопросы, генерировать код, юнит‑тесты и документацию. Функциональность доступна в плагинах для VSCode и IDE от JetBrains.
Появился доступ через единую корпоративную учётную запись для командной работы. В интерфейсе платформы можно настраивать правила работы с кодом: ревью- и бранч‑политики.
Команда SourceCraft
С нами разработка становится проще, безопаснее и быстрее.
Миграция проектов с GitHub становится бесшовной — кроме кода переносятся Issues, PRs, Labels, Milestones и Comments. Также можно выбрать ветки для зеркалирования — непрерывной синхронизации кода. Кроме того, теперь можно настроить регулярную синхронизацию изменений кода из внешнего Git‑репозитория в SourceCraft, по всем веткам или только по выбранным.
Благодаря появлению публичного API платформа становится расширяемой. Пользователи с помощью API смогут настраивать автоматизации и создавать интеграции платформы с другими приложениями. Первая версия публичного API доступна для управления задачами, список будет пополняться.
Кроме того, произошел ряд обновлений в блоках управления проектами и в Issues.
Появился анонимный доступ к публичным репозиториям платформы.
Пользователи SourceCraft смогут создавать независимые копии репозиториев (форки) опенсорс‑проектов. Это позволит вносить персональные изменения, не затрагивая напрямую исходную кодовую базу. При этом копия сохраняет связь с оригиналом для получения обновлений.
В платформе улучшилась навигация по коду: поддерживаются языки Python, C++, Java, Go, TypeScript, JavaScript.
Выкатили обновления, связанные со сборкой и развёртыванием кода. Появились self‑hosted runners — теперь можно запускать задачи не только на виртуальных машинах Yandex Cloud, но и в своём окружении.
Также появилась возможность не только разрабатывать, но и сразу публиковать мобильные приложения в App Store, Google Play, RuStore и Huawei AppGallery.
Появилась возможность создавать и использовать собственные программные пакеты (наборы кода, библиотек, модулей или компонентов) популярных форматов. Разработчик сможет хранить их в персональном облаке, привязанном к организации SourceCraft, и использовать в своих проектах.
SourceCraft доступна через веб‑интерфейс. Чтобы воспользоваться платформой, нужно войти в аккаунт через Яндекс ID.