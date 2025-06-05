SourceCraft: обновили платформу и открыли к ней доступ для всех разработчиков

Масштабное обновление SourceCraft позволит разработчикам и командам сделать разработку эффективнее, приглашать коллег создавать проекты вместе, сократить затраты и ускорить вывод продуктов на рынок, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и качества программного обеспечения. В будущем на платформе станет доступна нативная интеграция с Yandex Cloud, которая позволит «по кнопке» развернуть проект в облачной инфраструктуре.

Инструменты безопасности

Безопасность — одно из приоритетных направлений развития SourceCraft. По данным исследования международной аналитической компании Forrester, интеграция инструментов безопасности в разработку на 81% снижает трудозатраты на ИБ‑поддержку всего проекта.

На платформе стали доступны инструменты безопасной разработки:

сканер секретов в коде,

анализ зависимостей в кодовой базе,

сводная статистика по найденным ИБ‑рискам.

Это позволит IT‑специалистам совершать меньше ошибок при разработке и создавать безопасное программное обеспечение.

Чат‑режим в SourceCraft Code Assistant

AI‑помощник SourceCraft Code Assistant помогает писать код десяткам тысяч разработчиков. С режимом чата они могут делать это ещё быстрее: теперь AI‑ассистент может отвечать на вопросы, генерировать код, юнит‑тесты и документацию. Функциональность доступна в плагинах для VSCode и IDE от JetBrains.

Управление командной работой с кодом

Появился доступ через единую корпоративную учётную запись для командной работы. В интерфейсе платформы можно настраивать правила работы с кодом: ревью- и бранч‑политики.