Yandex Scale — главный доклад конференции
Итоги 2021 года в Yandex.Cloud
Подводим итоги года и рассказываем про самые важные и интересные события в облаке в 2021 году.
Чем запомнился год
Мы продолжаем работать над возможностями Yandex.Cloud. В 2021 году были добавлены 16 новых сервисов, а уже существующие активно развивались. Только в первом полугодии 2021 года количество компаний, использующих облачную платформу для развития бизнеса, увеличилось на 60%, а общая выручка выросла на 240% и составила 1,1 миллиарда рублей. Наши клиенты в пять раз увеличили потребление сервисов группы платформы данных и в четыре раза — группы контейнерная разработка. Мы продолжаем расти — Yandex.Cloud запустился в Казахстане и до конца 2022 года мы планируем выйти на европейский рынок.
В 2021 году мы запустили на сайте раздел Решения, в котором собрали задачи и отрасли, использующие сервисы и технологии Yandex.Cloud, и рассказали, как они помогают решать задачи бизнеса. Для своих клиентов и всех, кому интересны облачные технологии, мы провели более 80 различных мероприятий — вебинаров, митапов, практикумов. В том числе третью большую конференцию Yandex Scale 2021.
Общие новости платформы
Yandex Distributed Cloud
В рамках развития концепции распределённого облака, в основе которой лежит использование платформенных сервисов и технологических решений Yandex.Cloud не только в публичном облаке, но и непосредственно на территории клиента, мы представляем комплексное облачное решение. Оно включает в себя IaaS, PaaS и SaaS и развивается вместе с публичным Yandex.Cloud за счёт общей кодовой базы.
G-Cloud
Для размещения государственных информационных систем на базе инфраструктуры и сервисов платформы Yandex.Cloud будет создан отдельный облачный регион, соответствующий требованиям безопасности и защищенности, которые регуляторы предъявляют к сервисам и инфраструктуре для работы ГИС. Благодаря G-Cloud государственные организации смогут использовать публичную облачную платформу для разработки и эксплуатации новых цифровых сервисов и оценить ее преимущества. Планируется, что платформа G-Cloud будет готова к размещению ГИС к концу 2022 года.
Гранты за работу над документацией облачной платформы
Контент-программа Yandex.Cloud предоставляет пользователям возможность улучшать и создавать новую документацию для облачной платформы. Каждый автор, который внесет правки в документацию, подготовит оригинальный сценарий решения задачи или пошаговое руководство, получит грант на свой платежный аккаунт Yandex.Cloud.
Три суперкомпьютера Яндекса вошли в мировой рейтинг Top500
Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud, подробно рассказал, что такое суперкомпьютеры, зачем они нужны и как они помогают бизнесу решать задачи.
Что такое суперкомпьютер?
Безопасность
Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию информационных систем персональных данных (ИСПДн) и получила аттестат безопасности на 3 года. Этим мы ещё раз подтвердили высокий уровень безопасности данных, размещённых в облаке, и дали нашим клиентам возможность аттестовать собственные системы.
Мы стали первой российской публичной облачной платформой, подтвердившей соответствие стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017. Теперь наши клиенты смогут размещать в облаке системы для обработки банковской тайны и проведения любых финансовых операций. Это поможет компаниям сэкономить время и деньги на создании и сертификации собственной инфраструктуры.
Yandex.Cloud получила подтверждение соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1. Теперь вы можете хранить и обрабатывать в облаке данные платежных карт, а также медицинские, специальные и биометрические данные. На странице Безопасность мы выложили все подтверждающие документы и описали, как построена архитектура для соответствия PCI DSS в Yandex.Cloud.
Новые сервисы:
- Yandex Cloud Organization — сервис для управления составом организации, настройки интеграции с каталогом сотрудников и разграничения доступов пользователей к облачным ресурсам организации. Пользователи, федерации удостоверений, облака и сервисы будут собраны внутри одной организации, что поможет централизованно управлять доступами и ресурсами.
- Yandex Audit Trails — сервис для сбора и выгрузки аудитных логов ресурсов Yandex.Cloud, вышел в стадии Preview. Он позволяет получать информацию о событиях, происходящих с ресурсами, и на основе этих данных строить процессы поиска аномалий. Audit Trails уже интегрирован с Yandex Cloud Organization. Собирайте события централизованно по всей организации, сохраняйте их в Object Storage для долговременного хранения, а также просматривайте в интерфейсе Cloud Logging и обрабатывайте при помощи триггеров.
- Cloud Advisor — партнерское решение для обеспечения безопасности, производительности, отказоустойчивости и оптимизации IT-инфраструктуры, расположенной в Yandex.Cloud. Его выпустили основатели компании Agnitum, известной по продукту Outpost Firewall. Для проведения автоматического анализа инфраструктуры достаточно зарегистрироваться на сайте Cloud Advisor и подключить облако Yandex.Cloud.
Инфраструктура
Мы перешли на новое поколение серверных стоек. Теперь серверное оборудование поддерживает новое поколение платформы «Intel Ice Lake» с процессорами Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения, которое позволяет добиться повышения производительности до 50% при работе с управляемыми базами данных, системами аналитики, сервисами машинного обучения, веб-приложениями и виртуальными рабочими местами. Мы стали первой публичной облачной платформой в России, которая предоставила пользователям виртуальные машины на базе новой линейки процессоров Intel.
Также у нас появились быстрые сетевые хранилища — нереплицируемые диски. Устройство нереплицируемых дисков существенно проще стандартных сетевых хранилищ SSD. Благодаря этому производительность выше в несколько раз.
Новые сервисы:
- Yandex Cloud CDN — сервис для организации сети распространения, созданный на основе G-Core Labs CDN и предназначенный для переноса части нагрузки с источников данных на CDN-серверы, вышел в общий доступ. Сетевая инфраструктура Content Delivery Network состоит из распределенных CDN-серверов (более 800 серверов по всему миру).
- Yandex Application Load Balancer — сервис для распределения трафика между приложениями и создания управляемых балансировщиков, вышел в общий доступ. Сервис предоставляет масштабируемую инфраструктуру подачи HTTP-трафика, что облегчает построение микросервисной архитектуры. Сервис сетевых балансировщиков нагрузки Yandex Load Balancer теперь называется Yandex Network Load Balancer.
- Yandex Cloud DNS — сервис администрирования ресурсных записей DNS и обслуживания DNS-запросов, вышел в общий доступ. С помощью Cloud DNS пользователи управляют своими доменами, купленными у любого регистратора, и доступом по доменным именам к приложениям, развёрнутым в облаке.
Платформа данных
Yandex DataLens становится полностью бесплатным, без ограничений на число пользователей и сессий как для внутренних, так и для внешних источников. Теперь начать пользоваться сервисом можно буквально в несколько кликов, даже если вы только начинаете пользоваться облаком. Иерархии, новые типы визуализаций, аналитические функции, использование SQL запросов — с этими новыми и многими другими актуальными возможностями теперь можно познакомиться на нашем большом публичном демо дашборде: https://datalens.yandex/demo.
Сервис Yandex Managed service for Elasticsearch вышел в общий доступ с официальными подписками Elastic Stack. Платформа Yandex.Cloud и компания Elastic, разработчик решений Еlasticsearch и Elastic Stack, договорились о стратегическом партнерстве. Мы стали первой в России облачной платформой, которая предоставляет Elasticsearch как управляемый сервис в публичном облаке.
Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.
Новые сервисы:
- Yandex Managed Service for Greenplum® — сервис для управления кластерами популярной массивно-параллельной СУБД Greenplum® в инфраструктуре Yandex.Cloud. Managed Service for Greenplum предоставляет полностью управляемую СУБД Greenplum c возможностью быстрого выделения дополнительных вычислительных ресурсов и встроенными инструментами мониторинга ключевых метрик доступности, состояния и загруженности хостов кластера. Сервис находится в стадии Preview и не тарифицируется.
- Yandex Data Transfer — сервис для логического переноса данных между СУБД, объектными хранилищами и брокерами сообщений стал доступен для всех пользователей, но часть функциональности пока остается на стадии Preview. По мере развития сервиса трансферы будут выходить в публичный доступ (GA). За появлением новых трансферов и изменением стадий следите в блоге и телеграм-канале Yandex.Cloud.
Бессерверные вычисления
В 2020 мы запустили Free Tier, в рамках которого можно было попробовать использовать нашу serverless-экосистему бесплатно. В 2021 году мы сделали Free Tier бессрочным.
Новые сервисы:
- Yandex Data Streams — сервис для управления потоками данных.
- Yandex Serverless Containers — сервис для миграции и запуска существующих микросервисных приложений в serverless-экосистему. Он позволяет запускать контейнеры без необходимости работы с Kubernetes, без создания виртуальных машин и настройки инфраструктуры.
- Yandex Cloud Logging — сервис для агрегации и чтения логов пользовательских приложений и ресурсов Yandex.Cloud, вышел в стадии Preview. Cloud Logging спроектирован как serverless-решение.
Совместно с редакцией Хабра запустили хаб Serverless. На этой открытой площадке вместе с другими участниками рынка мы консолидируем все материалы необходимые разработчикам для понимания идей бессерверных технологий.
Инструменты для разработки
В 2021 году мы запустили два новых сервиса, которые легли в основу нового раздела платформы — инструменты для разработки (Developer Tools). Они помогут разработчикам посвятить больше времени написанию кода и не тратить время на рутинные процессы, не связанные с разработкой программного обеспечения.
- Yandex Managed Service for GitLab — сервис для управления DevOps-платформой GitLab в инфраструктуре Yandex.Cloud, вышел в стадии Preview. Managed Service for GitLab позволяет поддерживать инстанс GitLab без трудозатрат со стороны пользователя, поднимать сервис для работы с git-репозиториями в один клик. Сервис предоставляет инструменты для автоматического обновления, мониторинга, создания резервных копий и другие интеграции с Yandex.Cloud.
- Yandex Load Testing — сервис для проведения нагрузочного тестирования и анализа производительности, вышел в стадии Preview. Load Testing поможет подготовить виртуальную машину с необходимым ПО, настроить и запустить тесты и получить на их основе отчеты.
Искусственный интеллект и машинное обучение
Наши ML-инструменты активно использовали в образовании и науке. Биологический факультет МГУ вместе с консорциумом в составе ФНЦ имени Мичурина, Тамбовского государственного университета и агроинженерного центра ВИМ создали в Yandex.Cloud полноценную систему мониторинга и прогнозирования урожая. Студенческая гоночная команда МГТУ им. Н. Э. Баумана одна из первых в России проектирует беспилотные гоночные автомобили для международных соревнований Formula Student. Участники команды обучили четыре сети архитектуры YOLOv5 в Compute Cloud и выбрали оптимальный вариант с точки зрения быстродействия и качества детекции.
Новые возможности:
- Yandex SpeechKit Brand Voice — синтез уникального и не отличимого от человеческого голоса. В основе версии Adaptive лежит синтез переменных — разработка Yandex.Cloud не имеющая аналогов в мире.
- Графические процессоры NVIDIA® A100 80GB — обеспечивают быструю масштабируемость и подходят для обучения сложных ML-моделей, анализа данных и высокопроизводительных вычислений (HPC). Новое поколение GPU можно использовать не только в Compute Cloud, но и в сервисах Yandex DataSphere и Managed Service for Kubernetes®.
- В Yandex DataSphere появилась возможность быстрого развёртывания моделей. При этом пользователям не нужно создавать и управлять инфраструктурой, все будет создано автоматически.
Бизнес-инструменты
В этом году частью Yandex.Cloud стал сервис для командной работы Yandex Tracker, а также мы запустили новый сервис для лёгкого запуска рабочих мест Yandex Cloud Desktop.
Новые сервисы:
- Yandex Tracker — универсальный сервис для командной работы, распределения ресурсов и контроля выполнения задач внутри компании. С его помощью можно организовать любой бизнес-процесс: от разработки приложения до управления закупками и согласования договоров. Мы провели вебинар о Yandex Tracker и рассказали, чем он может быть вам полезен.
- Yandex Cloud Desktop — сервис для запуска рабочих мест, вышел в стадии Preview. Решение обеспечивает терминальный доступ к виртуальным машинам, на которых сотрудники запускают свои рабочие приложения.
Мобильное приложение
Мы активно работали над мобильным приложением Yandex.Cloud. Были добавлены:
- возможность авторизации через федерацию удостоверений;
- мониторинг — теперь вы можете контролировать статусы всех своих сервисов, узнавать об их доступности и контролировать появляющиеся ошибки;
- сервис для управления кластерами Kubernetes® — создание кластеров, контроль их состояния и анализ логов;
- Push‑уведомления;
- поддержка Yandex Object Storage.
Скачайте мобильное приложение Yandex.Cloud в App Store или Google Play.
Образование
Один из главных приоритетов Yandex.Сloud на ближайшие годы — создание цифровых решений для развития сферы науки и образования. За год мы поддержали 75 учебных программ, 2000 выпускников узнали про наши технологии. Мы собрали на одной странице все проекты, которые реализуем для сферы образования и науки.
- Мы подготовили 6 курсов про облачные технологии и более 40 часов учебного контента, собрали команду из 20 экспертов, чтобы обучать более 1500 студентов работать с основными сервисами Yandex.Cloud. Бесплатная профессия «Инженер облачных сервисов» от Yandex.Cloud на Яндекс.Практикуме →
- Программа поддержки образования и науки в области Computer Science. Поддерживаем учебные и научные учреждения с помощью грантов на сервис для ML-разработки и анализа данных Yandex DataSphere.
- Программа поддержки цифровизации образовательных учреждений. Помогаем в цифровизации университета и построении цифровой образовательной среды — выделяем грант до миллиона рублей на сервисы платформы Yandex.Cloud и оказываем необходимую экспертную поддержку.
- Бесплатный курс по визуализации данных совместно с Нетологией. Совместно с командой Нетологии мы провели курс-симулятор «Визуализация данных: от скучных графиков к интерактивным дашбордам» →
Облачные технологии для каждого. Как мы растим инженеров облачных сервисов в Yandex.Cloud