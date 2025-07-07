Продуктовый дайджест (июнь)
Добавили в Yandex BareMetal новые конфигурации, а в Cloud Shell — функции подключения по SSH. Обновили Yandex Smart Web Security и выпустили Terraform‑утилиту. Больше новостей — в свежем дайджесте.
- В Yandex BareMetal появились новые конфигурации серверов на процессорах Intel® Xeon® Gold 6338.
- Подготовили инструмент для создания Terraform-манифестов (HCL) для существующих ресурсов Yandex Cloud.
- В Yandex Managed Service for GitLab появилась возможность работать с инстансами через API, CLI и Terraform.
- В Yandex Monitoring звонки и эскалации стали доступны всем пользователям.
- Появилась возможность подключать базы знаний в AI-агенте Yandex Workflows.
- На ежегодной конференции по облачной безопасности представили Yandex Identity Hub и обновления Yandex Smart Web Security.
- Сканирование источников данных в модуле контроля данных (DSPM) в Yandex Security Deck стало платным.
- Запустили бесплатный онлайн-курс «Разработчик YDB».
Llama принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Прокси‑сервер, который принимает запросы клиентов и передаёт их дальше.
Распределение трафика на уровне приложений.
Инфраструктура и сеть
Новые конфигурации Yandex BareMetal
В пуле появились серверы на процессорах Intel® Xeon® Gold 6338 — мощности хватит для нагруженных баз данных, виртуализации и CI/CD.
- 32 CPU, 384 ГБ RAM, диски 2 × 4 ТБ + 2 × 3,2 ТБ, сеть 2 × 25 Гбит/с (BA‑i506‑NH‑25G);
- 32 CPU, 512 ГБ RAM, диски 2 × 4 ТБ + 2 × 16 ТБ, сеть 2 × 25 Гбит/с (BA‑i511‑NH‑25G).
Серверы можно арендовать на сутки или месяц, либо зарезервировать на год со скидкой до 15%. Полный перечень конфигураций.
Управление зонами доступности на уровне балансировщиков Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer
На уровне балансировщиков Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer теперь можно временно отключать одну или несколько зон, чтобы защитить сервисы во время тестирования, обслуживания или неполадок, а затем вернуть трафик командой CLI или автоматически по таймауту.
Подключение к виртуальным машинам по SSH через Cloud Shell
Ранее мы рассказывали про Cloud Shell — первую на российском рынке браузерную оболочку командной строки в консоли облачного провайдера.
Теперь через Cloud Shell можно подключаться к виртуальным машинам (ВМ) по SSH без указания учётных данных. Это возможно для ВМ с публичным IP‑адресом и настроенным OS Login. Для ВМ без OS Login, но с публичным IP‑адресом, при подключении понадобится указать SSH‑ключ.
С помощью OS Login пользователи получают доступ к ВМ через механизмы Yandex Identity and Access Management, без необходимости загружать SSH‑ключи на каждую ВМ отдельно.
Создание Terraform‑манифестов (HCL) для существующих ресурсов Yandex Cloud
Подготовили инструмент, который конвертирует существующие ресурсы в Terraform‑манифесты (HCL) и помогает:
- перейти на инфраструктуру как код без ручной миграции;
- развернуть клон сервиса в другой зоне или каталоге;
- ускорить диагностику — манифест можно отправить в техподдержку.
Поддерживаются Yandex Compute Cloud, Yandex Virtual Private Cloud, Yandex Cloud DNS, Yandex Managed Service for Kubernetes®, Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Cloud CDN и другие сервисы.
Инструкции и исходный код — на GitHub.
Инструменты разработчика
Yandex Managed Service for GitLab
Теперь можно работать с инстансами GitLab через API, CLI и Terraform.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Monitoring
Звонки и эскалации теперь в общем доступе
В прошлом году мы анонсировали новую функциональность в Yandex Monitoring — звонки и эскалации. Она помогает настроить последовательные уведомления при срабатывании алерта, включая звонок на телефон. Теперь звонки и эскалации доступны всем пользователям. Обращаться в техническую поддержку больше не нужно. Новую функциональность можно найти во вкладке «Политика эскалаций».
Ссылки на виджеты в дашбордах
Теперь можно добавлять ссылки на виджеты в дашбордах, чтобы быстро переходить к дополнительной информации. Например, к логам с выбранными фильтрами, документации или внешним ресурсам. К одному виджету можно прикрепить несколько ссылок.
Serverless
Мгновенный запуск CI/CD с Serverless‑раннерами в SourceCraft
В CI/CD‑пайплайнах SourceCraft появились Serverless‑воркеры, которые запускаются мгновенно без задержек на загрузку виртуальных машин. Для использования нужно указать параметр
runs_on:serverless в файле описания рабочего процесса CI/CD.
Yandex Cloud Functions
Golang 1.23
Обновили рантайм Golang до версии 1.23. Чтобы использовать его, нужно выбрать «Go / 1.23» в консоли или указать «golang123» в API/CLI при создании или редактировании функции.
Node.js 22
Добавили поддержку Node.js версии 22. Чтобы использовать новую версию, нужно выбрать «Node.js / 22» в консоли или указать «nodejs22» в API/CLI при создании или редактировании функции.
Yandex Workflows
Надёжная доставка с гарантией at‑least‑once
Теперь гарантия доставки at‑least‑once распространяется и на внутренние ошибки сервиса. При сбое система автоматически повторяет выполнение шага с экспоненциальным бэкоффом, чтобы избежать перегрузки системы. Это позволяет доставить сообщение после устранения причины ошибки.
Выбор языковых моделей в AI‑агенте Yandex Workflows
В кубике AI‑агента теперь можно выбрать языковую модель: YandexGPT Pro/Lite или Llama 70B/8B*. Для этого нужно добавить шаг «AI‑агент» и указать нужную модель в его настройках в разделе «Настройки AI‑агента».
Источники знаний для AI‑агента
В AI‑агенте появилась возможность подключать базы знаний, чтобы обогащать контекст работы. Источники можно загружать напрямую или подключать по URL. Для этого нужно добавить материалы в разделе «Источники знаний» шага AI‑агента.
Контроль параллелизма в Yandex Workflows
Добавили настройки ограничения параллелизма в шагах foreach и parallel для оптимизации ресурсов и предотвращения превышения квот. Настроить можно с помощью параметров «Количество одновременно выполняющихся веток» (parallel) или «Количество одновременно обрабатываемых элементов» (foreach).
Yandex Cloud Notification Service
Обновили интерфейс: теперь появились графики с метриками количества уведомлений и ошибок в разбивке по каналам.
Безопасность
Cloud Security Day 2025: Yandex Identity Hub и Yandex Smart Web Security
На ежегодной конференции по облачной безопасности рассказали о стратегии развития защиты платформы и представили два обновления.
Запустили Yandex Identity Hub — облачный сервис для централизованного управления учётными записями пользователей и доступом к корпоративным ресурсам (SSO). Сервис работает по SaaS‑модели, создаёт систему единого входа (SSO), защищает от фишинга и управляет учётными записями в облачных, гибридных и on‑premise‑средах, тем самым снижая расходы на собственные решения аутентификации. Сервис доступен в стадии Preview по заявке.
Обновили Yandex Smart Web Security — теперь сервис работает как Reverse Proxy и защищает веб‑приложения в гибридных инфраструктурах и вне нашей платформы. Балансировка трафика реализована L7‑балансировщиком и включена по умолчанию.
Yandex Security Deck
С 19 июня 2025 года сканирование источников данных в модуле контроля данных (DSPM) стало платным.
Yandex DataLens
Переносы строк в таблицах
В Wizard и QL‑чартах появилась настройка сохранения пробелов и переносов. Текст в ячейках отображается так же, как в источнике, поэтому длинные значения читаются проще. Опция выключена по умолчанию.
Автоматическое обновление токена во встраиваниях
В непубличных дашбордах теперь можно на лету менять JWT‑токен через postMessage. Встроенные дашборды продолжают работать и удерживают выбранные фильтры, пока токен обновляется.
Обучение
Курсы
- Разработчик YDB (СУБД Яндекса) — наш новый бесплатный онлайн‑курс из восьми тем с теорией и практикой. Готовит к сертификации и даёт свидетельство об окончании.
- Техники работы с промтами. Теперь на Stepik доступен наш курс, который раскрывает ключевые приёмы составления запросов к ИИ и показывает, как применять их на практике для решения рабочих задач.
- Инженер данных в Yandex Cloud — бесплатный курс, который мы запустили совместно с Karpov Courses. Обучение построено на практических заданиях и кейсах, которые помогают освоить сервисы нашей платформы и уверенно применять их в проектах.
Сообщество
Запустили официальный чат поддержки курсов:
- экспертная поддержка — на вопросы отвечают специалисты, сопровождающие курсы;
- ответы в рабочие дни в течение 24 часов;
- отдельные ветки для каждого курса для упрощения навигации.
Чтобы быстрее получать ответы в чате, работает AI‑ассистент на YandexGPT. Он обучался на материалах курсов и технической документации сервисов.
Сертификация
Выпустили новый сертификационный экзамен «Разработчик YDB», подтверждающий навыки работы с СУБД Яндекса, а также:
- обновили лендинг — теперь вся линейка сертификаций IT‑специалистов от Yandex Cloud видна на одной странице;
- открыли телеграм‑чат для подготовки к экзаменам с экспертами и квизами;
- выпустили пробный экзамен для Yandex Cloud Certified Engineer Associate: он помогает оценить уровень знаний и определить темы для повторения.
Yandex Cloud Marketplace
В июне вышли новые решения для операционных систем, сетевой безопасности, аналитики и AI‑сценариев.
Операционные системы — Роса Хром 12.6 для Yandex Cloud:
- Роса Хром Рабочая станция 12.6 — российский Linux‑дистрибутив, совместим с RHEL, поддерживает Docker®, Kubernetes®, GPU‑ускорение и шифрование по ГОСТ, включён в реестр отечественного ПО и подходит для разработки, тестирования и аналитики.
- Роса Хром Сервер 12.6 — базовый серверный дистрибутив для баз данных, веб- и почтовых сервисов, прокси, Zabbix и других инфраструктурных компонентов. Поддерживает Docker® и Kubernetes®, подходит как для внутренних сервисов, так и для клиентских систем.
Два решения для визуального проектирования AI‑сценариев и агентов на основе LLM:
- Langflow — визуальный no‑code‑конструктор и API‑платформа для создания LLM‑агентов. Поддерживает Python‑кастомизацию, векторные базы и развёртывание в виде API.
- Flowise — опенсорсная low‑code‑платформа для оркестрации LLM и разработки AI‑агентов. Объединяет память, загрузчики данных и кеш, ускоряет путь от прототипа к продукту.
Traffic Inspector Next Generation — облачный NGFW / UTM с DPI, IDS/IPS, VPN на ГОСТ‑криптографии, прокси, балансировкой и мониторингом. Централизованно защищает виртуальные сети и рабочие нагрузки в Yandex Cloud.
XLTable — OLAP‑сервер, соединяет ClickHouse® с Excel через XMLA, позволяет строить кубы и отчёты без SQL прямо в привычном интерфейсе Excel. Аналог Microsoft Analysis Services для ClickHouse®, BigQuery, Snowflake.
Документация
Инфраструктура и сеть
Yandex API Gateway
- Обновили информацию про триггеры.
Yandex Application Load Balancer
- Добавили практическое руководство по развёртыванию веб-приложения на серверах Yandex BareMetal с L7-балансировщиком и защитой Yandex Smart Web Security.
Yandex BareMetal
- Добавили новые конфигурации серверов.
- Добавили практическое руководство по развёртыванию веб-приложения на серверах BareMetal с L7-балансировщиком и защитой Yandex Smart Web Security.
Yandex Cloud Backup
- Обновили информацию про подключение виртуальных машин Compute Cloud и серверов Yandex BareMetal к Cloud Backup: добавили список поддерживаемых файловых систем.
Yandex Cloud CDN
- Добавили практическое руководство по настройке хостинга статического сайта в бакете Yandex Object Storage с доступом через Yandex Cloud CDN.
Yandex Cloud Interconnect
- Обновили список партнёров Cloud Interconnect.
Yandex Compute Cloud
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Object Storage с Nextcloud.
- Добавили пошаговую инструкцию по упрощённому созданию виртуальной машины Linux.
- Добавили пошаговую инструкцию по шифрованию образа.
- Обновили пошаговую инструкцию по шифрованию диска: добавили способ выполнения действий с помощью Terraform.
- Обновили пошаговую инструкцию по шифрованию снимка: добавили способы выполнения действий с помощью CLI, Terraform и API.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию сверхбыстрого сетевого хранилища с тремя репликами (SSD): добавили способ выполнения действий с помощью Terraform.
- Обновили информацию про управление доступом в Compute Cloud: добавили таблицу выбора ролей для выполнения действий.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 3 и изменили цены для AMD EPYC™ 9474F with Gen2.
Yandex Monitoring
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению виджетами.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили информацию про аннотации: добавили поддержку каналов
Telegram.
- Обновили информацию про эскалации.
- Обновили информацию про алерты: добавили цвета для статуса алерта.
- Обновили пошаговую инструкцию по добавлению виджета на дашборд: добавили информацию о настройке графика.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Object Storage с Nextcloud.
- Добавили практическое руководство по настройке хостинга статического сайта в бакете Yandex Object Storage с доступом через Yandex Cloud CDN.
- Обновили схему взаимосвязи механизмов управления доступом в Object Storage.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению политикой доступа (bucket policy), редактированию ACL бакета и редактированию ACL объекта: обновили информацию про настройку списка разрешений для объекта и бакета.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по развёртыванию веб-приложения на серверах Yandex BareMetal с L7-балансировщиком и защитой Smart Web Security.
- Добавили практическое руководство по экстренной защите сервисов в Application Load Balancer от DDoS на уровне L7.
Yandex Virtual Private Cloud
- Обновили раздел Диапазоны публичных IP-адресов.
Платформа данных
Yandex Data Transfer
- Добавили опцию в настройках эндпоинта-приёмника —
is_schema_migration_disabled.
- Добавили интеграцию Yandex Connection Manager с OpenSearch эндпоинтами.
- Добавили интеграцию Yandex Connection Manager с MongoDB эндпоинтами.
- Добавили «Историю изменений» за май.
Yandex DataLens
- Добавили «Историю изменений» за май.
- Добавили описание ошибки ERR.DS_API.DB.MATERIALIZATION_NOT_FINISHED.
- Добавили информацию про селекторы в отчётах.
- Добавили «Вопросы и ответы» о непубличном встраивании и отчётах.
Yandex DataSphere
- Обновили пошаговую инструкцию по запуску заданий DataSphere Jobs: добавили информацию про отслеживание прогресса выполнения задания.
Yandex Managed Service for Apache Airflow
- Добавили «Историю изменений» за май.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Добавили информацию про высокую доступность кластера Managed Service for Apache Kafka®.
- Добавили «Историю изменений» за май.
Yandex Managed Service for Apache Spark™
- Добавили «Историю изменений» за май.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению собственной геобазой.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению хостами ClickHouse®.
- Добавили «Историю изменений» за апрель.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера ClickHouse®, управлению пользователями ClickHouse® и изменению настроек кластера ClickHouse®: добавили информацию о генерации пароля пользователя с помощью Connection Manager.
Yandex Managed Service for Greenplum®
- Добавили пошаговую инструкцию по работе с запросами в Yandex WebSQL.
- Добавили «Историю изменений» за апрель и май.
Yandex Managed Service for MongoDB
- Добавили информацию про восстановление шардированного кластера.
- Добавили «Историю изменений» за апрель.
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению резервными копиями в Managed Service for MongoDB: добавили информацию про шардированный кластер.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Добавили информацию про доступные метрики.
- Добавили «Историю изменений» за апрель.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера MySQL®, управлению пользователями MySQL® и изменению настроек кластера MySQL®: добавили информацию о генерации пароля пользователя с помощью Connection Manager.
Yandex Managed Service for OpenSearch
- Добавили «Историю изменений» за апрель.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Добавили «Историю изменений» за апрель.
- Обновили информацию про хранилище в Managed Service for PostgreSQL: добавили информацию о шифровании диска.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера PostgreSQL: добавили информацию о шифровании диска.
- Обновили раздел Вопросы и ответы.
Yandex Managed Service for Trino
- Добавили информацию про новый сервис для интеграции — Connection Manager.
- Добавили информацию про сеть.
- Добавили информацию про отказоустойчивое выполнение запросов в кластере Managed Service for Trino.
- Добавили пошаговую инструкцию по мониторингу состояния кластера Managed Service for Trino.
- Добавили пошаговые инструкции по работе с каталогами.
- Добавили Справочник CLI.
- Добавили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails.
- Добавили «Историю изменений» за май.
- Обновили Справочник API.
Yandex Managed Service for Valkey™
Yandex MetaData Hub
- Добавили описание сервиса Yandex Data Catalog: описали начало работы, добавили пошаговые инструкции по работе с Data Catalog и описали сервисные роли для работы с метаданными в Yandex Data Catalog.
- Добавили «Историю изменений» за июнь.
Yandex Monitoring
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению виджетами.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили информацию про аннотации: добавили поддержку каналов
Telegram.
- Обновили информацию про эскалации.
- Обновили информацию про алерты: добавили цвета для статуса алерта.
- Обновили пошаговую инструкцию по добавлению виджета на дашборд: добавили информацию о настройке графика.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Object Storage с Nextcloud.
- Добавили практическое руководство по настройке хостинга статического сайта в бакете Yandex Object Storage с доступом через Yandex Cloud CDN.
- Обновили схему взаимосвязи механизмов управления доступом в Object Storage.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению политикой доступа (bucket policy), редактированию ACL бакета и редактированию ACL объекта: обновили информацию про настройку списка разрешений для объекта и бакета.
Yandex WebSQL
- Добавили поддержку подключений к кластеру Greenplum®.
- Добавили «Историю изменений» за май и июнь.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с редактором запросов: добавили информацию о пагинации.
Контейнеры
Yandex Container Registry
- Добавили информацию про хранение результатов сканирования.
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавили информацию про использование зашифрованных дисков.
- Добавили пошаговую инструкцию по работе с зашифрованными дисками для постоянных томов.
- Обновили раздел Правила тарификации.
Yandex Serverless Containers
- Обновили информацию про триггеры.
Инструменты разработчика
SourceCraft Code Assistant
- Добавили пошаговые инструкции по работе с автодополнением кода в SourceCraft Code Assistant, чатом в SourceCraft Code Assistant и быстрыми действиями в SourceCraft Code Assistant.
Yandex Managed Service for GitLab
- Добавили Справочник CLI.
- Добавили Справочник API.
- Обновили пошаговые инструкции по получению информации об инстансах и созданию и активации инстанса: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
Yandex Search API
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили примеры расчёта стоимости.
Yandex WebSQL
- Добавили поддержку подключений к кластеру Greenplum®.
- Добавили «Историю изменений» за май.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с редактором запросов: добавили информацию о пагинации.
Бессерверные вычисления
Yandex API Gateway
- Обновили информацию про триггеры.
Yandex Cloud Functions
- Добавили практическое руководство по созданию AI-агента с помощью функции Cloud Functions.
- Добавили практическое руководство по настройке CI/CD с SourceCraft.
- Обновили информацию про триггеры.
- Обновили информацию про среды выполнения: добавили поддержку Node.js 22.
Yandex Cloud Postbox
- Добавили практическое руководство по отправке писем с помощью AWS SDK для Go.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Object Storage с Nextcloud.
- Добавили практическое руководство по настройке хостинга статического сайта в бакете Yandex Object Storage с доступом через Yandex Cloud CDN.
- Обновили схему взаимосвязи механизмов управления доступом в Object Storage.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению политикой доступа (bucket policy), редактированию ACL бакета и редактированию ACL объекта: обновили информацию про настройку списка разрешений для объекта и бакета.
Yandex Serverless Containers
- Обновили информацию про триггеры.
Yandex Serverless Integrations
- Добавили информацию про большую языковую модель.
- Добавили пошаговую инструкцию по добавлению шага While.
- Обновили пошаговые инструкции по остановке запуска рабочего процесса и прекращению запуска рабочего процесса: добавили способы выполнения действий с помощью Консоли управления.
Безопасность
Yandex Audit Trails
- Добавили события уровня конфигурации и события уровня сервисов сервисов: Yandex Application Load Balancer, Yandex Cloud AI Studio, Yandex Identity and Access Management, Yandex Identity Hub, Yandex Managed Service for Trino и Yandex Wiki.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили информацию про локальных пользователей.
Yandex Security Deck
- Добавили информацию про модуль Алерты и модуль Yandex Cloud Detection and Response.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию источника данных DSPM и созданию сканирования DSPM.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для модуля контроля данных DSPM.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по развёртыванию веб-приложения на серверах Yandex BareMetal с L7-балансировщиком и защитой Smart Web Security.
- Добавили практическое руководство по экстренной защите сервисов в Application Load Balancer от DDoS на уровне L7.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Cloud Billing
- Обновили документацию для нерезидентов Российской федерации и Республики Казахстан.
Yandex Identity Hub
- Добавили информацию про пулы пользователей, домены.
- Добавили пошаговые инструкции по работе с пулом пользователей.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили информацию про локальных пользователей.
Yandex Monitoring
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению виджетами.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили информацию про аннотации: добавили поддержку каналов
Telegram.
- Обновили информацию про эскалации.
- Обновили информацию про алерты: добавили цвета для статуса алерта.
- Обновили пошаговую инструкцию по добавлению виджета на дашборд: добавили информацию о настройке графика.
Машинное обучение
Yandex DataSphere
- Обновили пошаговую инструкцию по запуску заданий DataSphere Jobs: добавили информацию про отслеживание прогресса выполнения задания.
Yandex Foundation Models
- Добавили информацию про файлы-источники.
- Добавили информацию про перефразирование запросов.
- Добавили практическое руководство по созданию AI-агента с помощью функции Yandex Cloud Functions.
- Добавили пошаговую инструкцию по работе с перефразированием запросов с помощью модели.
- Добавили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails.
Yandex Search API
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили примеры расчёта стоимости.
Yandex SpeechKit
- Добавили информацию про рекомендации для записи амплуа.
- Добавили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails.
- Обновили информацию про данные для SpeechKit Brand Voice Lite.
Yandex Translate
Yandex Vision OCR
Бизнес-инструменты
Yandex Cloud Desktop
- Обновили раздел Квоты и лимиты: добавили квоты для образов рабочих столов.
Yandex DataLens
- Добавили «Историю изменений» за май.
- Добавили описание ошибки ERR.DS_API.DB.MATERIALIZATION_NOT_FINISHED.
- Добавили информацию про селекторы в отчётах.
- Добавили «Вопросы и ответы» о непубличном встраивании и отчётах.
Yandex SpeechSense
Другие обновления
Архитектурные решения
- Добавили руководство по развёртыванию веб-приложения в отказоустойчивой конфигурации в Yandex Cloud.
Безопасность в Yandex Cloud
- Обновили стандарт безопасности до версии 1.4.1.
- Обновили раздел Диапазоны публичных IP-адресов для сервиса Virtual Private Cloud.
Интерфейс командной строки
- Обновили Справочник CLI.
- Обновили раздел Релизы CLI.
Обзор платформы Yandex Cloud
- Добавили описание термина MCP-сервер в разделе «Облачная терминология».
- Обновили раздел Диапазоны публичных IP-адресов для сервиса Virtual Private Cloud.
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Object Storage с Nextcloud.
- Добавили практическое руководство по созданию AI-агента с помощью функции Yandex Cloud Functions.
- Добавили практическое руководство по настройке CI/CD между Yandex Cloud Functions и SourceCraft.
- Добавили практическое руководство по настройке хостинга статического сайта в бакете Yandex Object Storage с доступом через Yandex Cloud CDN.
- Добавили практическое руководство по развёртыванию веб-приложения на серверах Yandex BareMetal с L7-балансировщиком и защитой Yandex Smart Web Security.
- Добавили практическое руководство по экстренной защите сервисов в Application Load Balancer от DDoS на уровне L7.
- Добавили практическое руководство по отправке писем с помощью AWS SDK для Go.
- Добавили практическое руководство по реализации защищённой высокодоступной сетевой инфраструктуры с выделением DMZ на основе Смарт-Софт NGFW.