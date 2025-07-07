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Продуктовый дайджест (июнь)

Добавили в Yandex BareMetal новые конфигурации, а в Cloud Shell — функции подключения по SSH. Обновили Yandex Smart Web Security и выпустили Terraform‑утилиту. Больше новостей — в свежем дайджесте.

7 июля 2025 г.
20 минут чтения
Краткий пересказ YandexGPT
  • В Yandex BareMetal появились новые конфигурации серверов на процессорах Intel® Xeon® Gold 6338.
  • Подготовили инструмент для создания Terraform-манифестов (HCL) для существующих ресурсов Yandex Cloud.
  • В Yandex Managed Service for GitLab появилась возможность работать с инстансами через API, CLI и Terraform.
  • В Yandex Monitoring звонки и эскалации стали доступны всем пользователям.
  • Появилась возможность подключать базы знаний в AI-агенте Yandex Workflows.
  • На ежегодной конференции по облачной безопасности представили Yandex Identity Hub и обновления Yandex Smart Web Security.
  • Сканирование источников данных в модуле контроля данных (DSPM) в Yandex Security Deck стало платным.
  • Запустили бесплатный онлайн-курс «Разработчик YDB».
Тезисы сформулированыYandexGPT
Спасибо!

Llama принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Прокси‑сервер, который принимает запросы клиентов и передаёт их дальше.

Распределение трафика на уровне приложений.

Инфраструктура и сеть

Новые конфигурации Yandex BareMetal

В пуле появились серверы на процессорах Intel® Xeon® Gold 6338 — мощности хватит для нагруженных баз данных, виртуализации и CI/CD.

  • 32 CPU, 384 ГБ RAM, диски 2 × 4 ТБ + 2 × 3,2 ТБ, сеть 2 × 25 Гбит/с (BA‑i506‑NH‑25G);
  • 32 CPU, 512 ГБ RAM, диски 2 × 4 ТБ + 2 × 16 ТБ, сеть 2 × 25 Гбит/с (BA‑i511‑NH‑25G).

Серверы можно арендовать на сутки или месяц, либо зарезервировать на год со скидкой до 15%. Полный перечень конфигураций.

Управление зонами доступности на уровне балансировщиков Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer

На уровне балансировщиков Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer теперь можно временно отключать одну или несколько зон, чтобы защитить сервисы во время тестирования, обслуживания или неполадок, а затем вернуть трафик командой CLI или автоматически по таймауту.

Подключение к виртуальным машинам по SSH через Cloud Shell

Ранее мы рассказывали про Cloud Shell — первую на российском рынке браузерную оболочку командной строки в консоли облачного провайдера.

Теперь через Cloud Shell можно подключаться к виртуальным машинам (ВМ) по SSH без указания учётных данных. Это возможно для ВМ с публичным IP‑адресом и настроенным OS Login. Для ВМ без OS Login, но с публичным IP‑адресом, при подключении понадобится указать SSH‑ключ.

С помощью OS Login пользователи получают доступ к ВМ через механизмы Yandex Identity and Access Management, без необходимости загружать SSH‑ключи на каждую ВМ отдельно.

Создание Terraform‑манифестов (HCL) для существующих ресурсов Yandex Cloud

Подготовили инструмент, который конвертирует существующие ресурсы в Terraform‑манифесты (HCL) и помогает:

  • перейти на инфраструктуру как код без ручной миграции;
  • развернуть клон сервиса в другой зоне или каталоге;
  • ускорить диагностику — манифест можно отправить в техподдержку.

Поддерживаются Yandex Compute Cloud, Yandex Virtual Private Cloud, Yandex Cloud DNS, Yandex Managed Service for Kubernetes®, Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Cloud CDN и другие сервисы.

Инструкции и исходный код — на GitHub.

Инструменты разработчика

Yandex Managed Service for GitLab

Теперь можно работать с инстансами GitLab через API, CLI и Terraform.

Мониторинг и управление ресурсами

Yandex Monitoring

Звонки и эскалации теперь в общем доступе

В прошлом году мы анонсировали новую функциональность в Yandex Monitoring — звонки и эскалации. Она помогает настроить последовательные уведомления при срабатывании алерта, включая звонок на телефон. Теперь звонки и эскалации доступны всем пользователям. Обращаться в техническую поддержку больше не нужно. Новую функциональность можно найти во вкладке «Политика эскалаций».

Ссылки на виджеты в дашбордах

Теперь можно добавлять ссылки на виджеты в дашбордах, чтобы быстро переходить к дополнительной информации. Например, к логам с выбранными фильтрами, документации или внешним ресурсам. К одному виджету можно прикрепить несколько ссылок.

Serverless

Мгновенный запуск CI/CD с Serverless‑раннерами в SourceCraft

В CI/CD‑пайплайнах SourceCraft появились Serverless‑воркеры, которые запускаются мгновенно без задержек на загрузку виртуальных машин. Для использования нужно указать параметр runs_on:serverless в файле описания рабочего процесса CI/CD.

Yandex Cloud Functions

Golang 1.23

Обновили рантайм Golang до версии 1.23. Чтобы использовать его, нужно выбрать «Go / 1.23» в консоли или указать «golang123» в API/CLI при создании или редактировании функции.

Node.js 22

Добавили поддержку Node.js версии 22. Чтобы использовать новую версию, нужно выбрать «Node.js / 22» в консоли или указать «nodejs22» в API/CLI при создании или редактировании функции.

Yandex Workflows

Надёжная доставка с гарантией at‑least‑once

Теперь гарантия доставки at‑least‑once распространяется и на внутренние ошибки сервиса. При сбое система автоматически повторяет выполнение шага с экспоненциальным бэкоффом, чтобы избежать перегрузки системы. Это позволяет доставить сообщение после устранения причины ошибки.

Выбор языковых моделей в AI‑агенте Yandex Workflows

В кубике AI‑агента теперь можно выбрать языковую модель: YandexGPT Pro/Lite или Llama 70B/8B*. Для этого нужно добавить шаг «AI‑агент» и указать нужную модель в его настройках в разделе «Настройки AI‑агента».

Источники знаний для AI‑агента

В AI‑агенте появилась возможность подключать базы знаний, чтобы обогащать контекст работы. Источники можно загружать напрямую или подключать по URL. Для этого нужно добавить материалы в разделе «Источники знаний» шага AI‑агента.

Контроль параллелизма в Yandex Workflows

Добавили настройки ограничения параллелизма в шагах foreach и parallel для оптимизации ресурсов и предотвращения превышения квот. Настроить можно с помощью параметров «Количество одновременно выполняющихся веток» (parallel) или «Количество одновременно обрабатываемых элементов» (foreach).

Yandex Cloud Notification Service

Обновили интерфейс: теперь появились графики с метриками количества уведомлений и ошибок в разбивке по каналам.

Безопасность

Cloud Security Day 2025: Yandex Identity Hub и Yandex Smart Web Security

На ежегодной конференции по облачной безопасности рассказали о стратегии развития защиты платформы и представили два обновления.

Запустили Yandex Identity Hub — облачный сервис для централизованного управления учётными записями пользователей и доступом к корпоративным ресурсам (SSO). Сервис работает по SaaS‑модели, создаёт систему единого входа (SSO), защищает от фишинга и управляет учётными записями в облачных, гибридных и on‑premise‑средах, тем самым снижая расходы на собственные решения аутентификации. Сервис доступен в стадии Preview по заявке.

Обновили Yandex Smart Web Security — теперь сервис работает как Reverse Proxy и защищает веб‑приложения в гибридных инфраструктурах и вне нашей платформы. Балансировка трафика реализована L7‑балансировщиком и включена по умолчанию.

Yandex Security Deck

С 19 июня 2025 года сканирование источников данных в модуле контроля данных (DSPM) стало платным.

Yandex DataLens

Переносы строк в таблицах

В Wizard и QL‑чартах появилась настройка сохранения пробелов и переносов. Текст в ячейках отображается так же, как в источнике, поэтому длинные значения читаются проще. Опция выключена по умолчанию.

Автоматическое обновление токена во встраиваниях

В непубличных дашбордах теперь можно на лету менять JWT‑токен через postMessage. Встроенные дашборды продолжают работать и удерживают выбранные фильтры, пока токен обновляется.

Обучение

Курсы

  • Разработчик YDB (СУБД Яндекса) — наш новый бесплатный онлайн‑курс из восьми тем с теорией и практикой. Готовит к сертификации и даёт свидетельство об окончании.
  • Техники работы с промтами. Теперь на Stepik доступен наш курс, который раскрывает ключевые приёмы составления запросов к ИИ и показывает, как применять их на практике для решения рабочих задач.
  • Инженер данных в Yandex Cloud — бесплатный курс, который мы запустили совместно с Karpov Courses. Обучение построено на практических заданиях и кейсах, которые помогают освоить сервисы нашей платформы и уверенно применять их в проектах.

Сообщество

Запустили официальный чат поддержки курсов:

  • экспертная поддержка — на вопросы отвечают специалисты, сопровождающие курсы;
  • ответы в рабочие дни в течение 24 часов;
  • отдельные ветки для каждого курса для упрощения навигации.

Чтобы быстрее получать ответы в чате, работает AI‑ассистент на YandexGPT. Он обучался на материалах курсов и технической документации сервисов.

Сертификация

Выпустили новый сертификационный экзамен «Разработчик YDB», подтверждающий навыки работы с СУБД Яндекса, а также:

  • обновили лендинг — теперь вся линейка сертификаций IT‑специалистов от Yandex Cloud видна на одной странице;
  • открыли телеграм‑чат для подготовки к экзаменам с экспертами и квизами;
  • выпустили пробный экзамен для Yandex Cloud Certified Engineer Associate: он помогает оценить уровень знаний и определить темы для повторения.

Yandex Cloud Marketplace

В июне вышли новые решения для операционных систем, сетевой безопасности, аналитики и AI‑сценариев.

Операционные системы — Роса Хром 12.6 для Yandex Cloud:

  • Роса Хром Рабочая станция 12.6 — российский Linux‑дистрибутив, совместим с RHEL, поддерживает Docker®, Kubernetes®, GPU‑ускорение и шифрование по ГОСТ, включён в реестр отечественного ПО и подходит для разработки, тестирования и аналитики.
  • Роса Хром Сервер 12.6 — базовый серверный дистрибутив для баз данных, веб- и почтовых сервисов, прокси, Zabbix и других инфраструктурных компонентов. Поддерживает Docker® и Kubernetes®, подходит как для внутренних сервисов, так и для клиентских систем.

Два решения для визуального проектирования AI‑сценариев и агентов на основе LLM:

  • Langflow — визуальный no‑code‑конструктор и API‑платформа для создания LLM‑агентов. Поддерживает Python‑кастомизацию, векторные базы и развёртывание в виде API.
  • Flowise — опенсорсная low‑code‑платформа для оркестрации LLM и разработки AI‑агентов. Объединяет память, загрузчики данных и кеш, ускоряет путь от прототипа к продукту.

Traffic Inspector Next Generation — облачный NGFW / UTM с DPI, IDS/IPS, VPN на ГОСТ‑криптографии, прокси, балансировкой и мониторингом. Централизованно защищает виртуальные сети и рабочие нагрузки в Yandex Cloud.

XLTable — OLAP‑сервер, соединяет ClickHouse® с Excel через XMLA, позволяет строить кубы и отчёты без SQL прямо в привычном интерфейсе Excel. Аналог Microsoft Analysis Services для ClickHouse®, BigQuery, Snowflake.

Документация

Инфраструктура и сеть

Yandex API Gateway

Yandex Application Load Balancer

Yandex BareMetal

Yandex Cloud Backup

Yandex Cloud CDN

Yandex Cloud Interconnect

Yandex Compute Cloud

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex Smart Web Security

Yandex Virtual Private Cloud

Платформа данных

Yandex Data Transfer

  • Добавили опцию в настройках эндпоинта-приёмника — is_schema_migration_disabled.
  • Добавили интеграцию Yandex Connection Manager с OpenSearch эндпоинтами.
  • Добавили интеграцию Yandex Connection Manager с MongoDB эндпоинтами.
  • Добавили «Историю изменений» за май.

Yandex DataLens

Yandex DataSphere

  • Обновили пошаговую инструкцию по запуску заданий DataSphere Jobs: добавили информацию про отслеживание прогресса выполнения задания.

Yandex Managed Service for Apache Airflow

  • Добавили «Историю изменений» за май.

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for Apache Spark

  • Добавили «Историю изменений» за май.

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for MongoDB

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for OpenSearch

  • Добавили «Историю изменений» за апрель.

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Trino

Yandex Managed Service for Valkey

Yandex MetaData Hub

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex WebSQL

Контейнеры

Yandex Container Registry

Yandex Managed Service for Kubernetes

Yandex Serverless Containers

Инструменты разработчика

SourceCraft Code Assistant

Yandex Managed Service for GitLab

Yandex Search API

Yandex WebSQL

Бессерверные вычисления

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Functions

Yandex Cloud Postbox

Yandex Object Storage

Yandex Serverless Containers

Yandex Serverless Integrations

Безопасность

Yandex Audit Trails

Yandex Identity and Access Management

Yandex Security Deck

Yandex Smart Web Security

Мониторинг и управление ресурсами

Yandex Cloud Billing

  • Обновили документацию для нерезидентов Российской федерации и Республики Казахстан.

Yandex Identity Hub

Yandex Identity and Access Management

Yandex Monitoring

Машинное обучение

Yandex DataSphere

  • Обновили пошаговую инструкцию по запуску заданий DataSphere Jobs: добавили информацию про отслеживание прогресса выполнения задания.

Yandex Foundation Models

Yandex Search API

Yandex SpeechKit

Yandex Translate

Yandex Vision OCR

Бизнес-инструменты

Yandex Cloud Desktop

  • Обновили раздел Квоты и лимиты: добавили квоты для образов рабочих столов.

Yandex DataLens

Yandex SpeechSense

  • Добавили «Историю изменений» за апрель и за май.
Другие обновления

Архитектурные решения

Безопасность в Yandex Cloud

Интерфейс командной строки

Обзор платформы Yandex Cloud

Практические руководства платформы Yandex Cloud

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Команда Yandex Cloud

В этой статье:

Продуктовый дайджест (июнь)
7 июля 2025 г.
20 минут чтения
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