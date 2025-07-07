Продуктовый дайджест (июнь)

Llama принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Прокси‑сервер, который принимает запросы клиентов и передаёт их дальше.

Распределение трафика на уровне приложений.

Инфраструктура и сеть

Новые конфигурации Yandex BareMetal

В пуле появились серверы на процессорах Intel® Xeon® Gold 6338 — мощности хватит для нагруженных баз данных, виртуализации и CI/CD.

32 CPU, 384 ГБ RAM, диски 2 × 4 ТБ + 2 × 3,2 ТБ, сеть 2 × 25 Гбит/с (BA‑i506‑NH‑25G);

32 CPU, 512 ГБ RAM, диски 2 × 4 ТБ + 2 × 16 ТБ, сеть 2 × 25 Гбит/с (BA‑i511‑NH‑25G).

Серверы можно арендовать на сутки или месяц, либо зарезервировать на год со скидкой до 15%. Полный перечень конфигураций.

Управление зонами доступности на уровне балансировщиков Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer

На уровне балансировщиков Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer теперь можно временно отключать одну или несколько зон, чтобы защитить сервисы во время тестирования, обслуживания или неполадок, а затем вернуть трафик командой CLI или автоматически по таймауту.

Подключение к виртуальным машинам по SSH через Cloud Shell

Ранее мы рассказывали про Cloud Shell — первую на российском рынке браузерную оболочку командной строки в консоли облачного провайдера.

Теперь через Cloud Shell можно подключаться к виртуальным машинам (ВМ) по SSH без указания учётных данных. Это возможно для ВМ с публичным IP‑адресом и настроенным OS Login. Для ВМ без OS Login, но с публичным IP‑адресом, при подключении понадобится указать SSH‑ключ.

С помощью OS Login пользователи получают доступ к ВМ через механизмы Yandex Identity and Access Management, без необходимости загружать SSH‑ключи на каждую ВМ отдельно.

Создание Terraform‑манифестов (HCL) для существующих ресурсов Yandex Cloud

Подготовили инструмент, который конвертирует существующие ресурсы в Terraform‑манифесты (HCL) и помогает:

перейти на инфраструктуру как код без ручной миграции;

развернуть клон сервиса в другой зоне или каталоге;

ускорить диагностику — манифест можно отправить в техподдержку.

Поддерживаются Yandex Compute Cloud, Yandex Virtual Private Cloud, Yandex Cloud DNS, Yandex Managed Service for Kubernetes®, Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Cloud CDN и другие сервисы.

Инструкции и исходный код — на GitHub .

Yandex Managed Service for GitLab

Теперь можно работать с инстансами GitLab через API, CLI и Terraform.

Мониторинг и управление ресурсами

Yandex Monitoring

Звонки и эскалации теперь в общем доступе

В прошлом году мы анонсировали новую функциональность в Yandex Monitoring — звонки и эскалации. Она помогает настроить последовательные уведомления при срабатывании алерта, включая звонок на телефон. Теперь звонки и эскалации доступны всем пользователям. Обращаться в техническую поддержку больше не нужно. Новую функциональность можно найти во вкладке «Политика эскалаций».

Ссылки на виджеты в дашбордах

Теперь можно добавлять ссылки на виджеты в дашбордах, чтобы быстро переходить к дополнительной информации. Например, к логам с выбранными фильтрами, документации или внешним ресурсам. К одному виджету можно прикрепить несколько ссылок.

Serverless

Мгновенный запуск CI/CD с Serverless‑раннерами в SourceCraft

В CI/CD‑пайплайнах SourceCraft появились Serverless‑воркеры , которые запускаются мгновенно без задержек на загрузку виртуальных машин. Для использования нужно указать параметр runs_on:serverless в файле описания рабочего процесса CI/CD.

Yandex Cloud Functions

Golang 1.23

Обновили рантайм Golang до версии 1.23. Чтобы использовать его, нужно выбрать «Go / 1.23» в консоли или указать «golang123» в API/CLI при создании или редактировании функции.

Node.js 22

Добавили поддержку Node.js версии 22. Чтобы использовать новую версию, нужно выбрать «Node.js / 22» в консоли или указать «nodejs22» в API/CLI при создании или редактировании функции.

Yandex Workflows

Надёжная доставка с гарантией at‑least‑once

Теперь гарантия доставки at‑least‑once распространяется и на внутренние ошибки сервиса. При сбое система автоматически повторяет выполнение шага с экспоненциальным бэкоффом, чтобы избежать перегрузки системы. Это позволяет доставить сообщение после устранения причины ошибки.

Выбор языковых моделей в AI‑агенте Yandex Workflows

В кубике AI‑агента теперь можно выбрать языковую модель: YandexGPT Pro/Lite или Llama 70B/8B*. Для этого нужно добавить шаг «AI‑агент» и указать нужную модель в его настройках в разделе «Настройки AI‑агента».

Источники знаний для AI‑агента

В AI‑агенте появилась возможность подключать базы знаний, чтобы обогащать контекст работы. Источники можно загружать напрямую или подключать по URL. Для этого нужно добавить материалы в разделе «Источники знаний» шага AI‑агента.

Контроль параллелизма в Yandex Workflows

Добавили настройки ограничения параллелизма в шагах foreach и parallel для оптимизации ресурсов и предотвращения превышения квот. Настроить можно с помощью параметров «Количество одновременно выполняющихся веток» (parallel) или «Количество одновременно обрабатываемых элементов» (foreach).

Yandex Cloud Notification Service

Обновили интерфейс: теперь появились графики с метриками количества уведомлений и ошибок в разбивке по каналам.

Безопасность

Cloud Security Day 2025: Yandex Identity Hub и Yandex Smart Web Security

На ежегодной конференции по облачной безопасности рассказали о стратегии развития защиты платформы и представили два обновления.

Запустили Yandex Identity Hub — облачный сервис для централизованного управления учётными записями пользователей и доступом к корпоративным ресурсам (SSO). Сервис работает по SaaS‑модели, создаёт систему единого входа (SSO), защищает от фишинга и управляет учётными записями в облачных, гибридных и on‑premise‑средах, тем самым снижая расходы на собственные решения аутентификации. Сервис доступен в стадии Preview по заявке.

Обновили Yandex Smart Web Security — теперь сервис работает как Reverse Proxy и защищает веб‑приложения в гибридных инфраструктурах и вне нашей платформы. Балансировка трафика реализована L7‑балансировщиком и включена по умолчанию.

Yandex Security Deck

С 19 июня 2025 года сканирование источников данных в модуле контроля данных (DSPM) стало платным.

Yandex DataLens

Переносы строк в таблицах

В Wizard и QL‑чартах появилась настройка сохранения пробелов и переносов. Текст в ячейках отображается так же, как в источнике, поэтому длинные значения читаются проще. Опция выключена по умолчанию.

Автоматическое обновление токена во встраиваниях

В непубличных дашбордах теперь можно на лету менять JWT‑токен через postMessage. Встроенные дашборды продолжают работать и удерживают выбранные фильтры, пока токен обновляется.

Обучение

Курсы

Разработчик YDB (СУБД Яндекса) — наш новый бесплатный онлайн‑курс из восьми тем с теорией и практикой. Готовит к сертификации и даёт свидетельство об окончании.

— наш новый бесплатный онлайн‑курс из восьми тем с теорией и практикой. Готовит к сертификации и даёт свидетельство об окончании. Техники работы с промтами . Теперь на Stepik доступен наш курс, который раскрывает ключевые приёмы составления запросов к ИИ и показывает, как применять их на практике для решения рабочих задач.

. Теперь на Stepik доступен наш курс, который раскрывает ключевые приёмы составления запросов к ИИ и показывает, как применять их на практике для решения рабочих задач. Инженер данных в Yandex Cloud — бесплатный курс, который мы запустили совместно с Karpov Courses. Обучение построено на практических заданиях и кейсах, которые помогают освоить сервисы нашей платформы и уверенно применять их в проектах.

Сообщество

Запустили официальный чат поддержки курсов:

экспертная поддержка — на вопросы отвечают специалисты, сопровождающие курсы;

ответы в рабочие дни в течение 24 часов;

отдельные ветки для каждого курса для упрощения навигации.

Чтобы быстрее получать ответы в чате, работает AI‑ассистент на YandexGPT. Он обучался на материалах курсов и технической документации сервисов.

Сертификация

Выпустили новый сертификационный экзамен «Разработчик YDB», подтверждающий навыки работы с СУБД Яндекса, а также:

обновили лендинг — теперь вся линейка сертификаций IT‑специалистов от Yandex Cloud видна на одной странице;

открыли телеграм‑чат для подготовки к экзаменам с экспертами и квизами;

для подготовки к экзаменам с экспертами и квизами; выпустили пробный экзамен для Yandex Cloud Certified Engineer Associate: он помогает оценить уровень знаний и определить темы для повторения.

Yandex Cloud Marketplace

В июне вышли новые решения для операционных систем, сетевой безопасности, аналитики и AI‑сценариев.

Операционные системы — Роса Хром 12.6 для Yandex Cloud:

Роса Хром Рабочая станция 12.6 — российский Linux‑дистрибутив, совместим с RHEL, поддерживает Docker ® , Kubernetes ® , GPU‑ускорение и шифрование по ГОСТ, включён в реестр отечественного ПО и подходит для разработки, тестирования и аналитики.

, Kubernetes , GPU‑ускорение и шифрование по ГОСТ, включён в реестр отечественного ПО и подходит для разработки, тестирования и аналитики. Роса Хром Сервер 12.6 — базовый серверный дистрибутив для баз данных, веб- и почтовых сервисов, прокси, Zabbix и других инфраструктурных компонентов. Поддерживает Docker® и Kubernetes®, подходит как для внутренних сервисов, так и для клиентских систем.

Два решения для визуального проектирования AI‑сценариев и агентов на основе LLM:

Langflow — визуальный no‑code‑конструктор и API‑платформа для создания LLM‑агентов. Поддерживает Python‑кастомизацию, векторные базы и развёртывание в виде API.

Flowise — опенсорсная low‑code‑платформа для оркестрации LLM и разработки AI‑агентов. Объединяет память, загрузчики данных и кеш, ускоряет путь от прототипа к продукту.

Traffic Inspector Next Generation — облачный NGFW / UTM с DPI, IDS/IPS, VPN на ГОСТ‑криптографии, прокси, балансировкой и мониторингом. Централизованно защищает виртуальные сети и рабочие нагрузки в Yandex Cloud.

XLTable — OLAP‑сервер, соединяет ClickHouse® с Excel через XMLA, позволяет строить кубы и отчёты без SQL прямо в привычном интерфейсе Excel. Аналог Microsoft Analysis Services для ClickHouse®, BigQuery, Snowflake.

Документация