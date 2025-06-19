Yandex Identity Hub: централизованное управление пользователями и доступом к приложениям
Новый сервис Yandex Cloud позволит бизнесу защитить корпоративные ресурсы от несанкционированного доступа и снизить расходы на построение современной системы аутентификации и управления пользователями.
На конференции Cloud Security Day мы анонсировали новый сервис — Yandex Identity Hub. Он позволяет построить в организациях корпоративную систему единой аутентификации (SSO).
Решение работает по SaaS‑модели и обеспечивает безопасный доступ к сервисам компании в облачных, гибридных и on‑premise‑инфраструктурах. Кроме того, он защищает от фишинга и других угроз, связанных с аутентификацией пользователей.
Российский рынок активно использует гибридные инфраструктуры и cloud‑native‑инструменты. И это поменяло техники и тактики злоумышленников. Специалисты Security Operation Center (SOC) в Yandex Cloud, исследуя атаки за первое полугодие 2025 года, обнаружили, что 38% инцидентов начинаются с компрометации учётных записей — чаще всего через цепочку поставок. Злоумышленники стали активно использовать сразу несколько облачных техник закрепления через неправильно настроенные политики доступа, и наиболее привлекательная для них цель — учётные данные пользователей (Cloud Identity).
Всё больше организаций стали использовать гибридные инфраструктуры, где ключи аутентификации от одной лежат в другой. Успешными эти атаки становятся из‑за слабого управления пользовательскими паролями, учётными записями и доступом к корпоративным сервисам.
Yandex Identity Hub — это первое в России облачное решение для обеспечения безопасного доступа к корпоративным приложениям и централизованного управления учётными записями по модели SaaS, которое работает с сервисами в облаке и on‑premises.
Кроме того, на конференции Cloud Security Day мы анонсировали обновление сервиса для защиты от DDoS‑атак Yandex Smart Web Security. Теперь он подключается перед инфраструктурой заказчика в качестве Reverse Proxy. Это позволяет защищать ресурсы в гибридных инфраструктурах и вне контура Yandex Cloud. У фильтрующего прокси‑сервера функциональность L7‑балансировщика, поэтому балансировка трафика по умолчанию включена для всех клиентов. К одному прокси‑серверу можно подключить до 20 защищаемых доменов.