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Yandex API Gateway

Триггеры в Yandex API Gateway. Обзор

Статья создана
Обновлена 17 июля 2024 г.

Триггер — условие, при выполнении которого автоматически отправляется сообщение в WebSocket-соединения. Триггеры позволяют автоматизировать работу с другими сервисами Yandex Cloud, например Yandex Object Storage, Yandex Message Queue и Yandex Container Registry.

Примечание

Триггер начинает работать в течение 5 минут после создания.

В Yandex API Gateway доступны следующие типы триггеров:

Особенности отправки сообщений триггером

Триггеры отправляют сообщения с учетом установленных квот и лимитов.

При отправке сообщений триггером существуют следующие особенности:

  • Триггер изменяет формат сообщений перед их отправкой в WebSocket-соединения. У каждого типа триггера свой формат сообщений, подробнее об этом читайте в разделе с описанием соответствующего триггера.
  • Если сообщение не удалось отправить или никто не подключен по пути, который указан в настройках триггера, сообщение теряется без возможности повторить отправку.

См. также

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