Триггеры в Yandex API Gateway. Обзор
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Обновлена 17 июля 2024 г.
Триггер — условие, при выполнении которого автоматически отправляется сообщение в WebSocket-соединения. Триггеры позволяют автоматизировать работу с другими сервисами Yandex Cloud, например Yandex Object Storage, Yandex Message Queue и Yandex Container Registry.
Примечание
Триггер начинает работать в течение 5 минут после создания.
В Yandex API Gateway доступны следующие типы триггеров:
- таймер;
- триггер для Message Queue;
- триггер для Object Storage;
- триггер для Container Registry;
- триггер для Cloud Logging;
- триггер для Yandex IoT Core;
- триггер для бюджетов;
- триггер для Data Streams;
- триггер для почты.
Особенности отправки сообщений триггером
Триггеры отправляют сообщения с учетом установленных квот и лимитов.
При отправке сообщений триггером существуют следующие особенности:
- Триггер изменяет формат сообщений перед их отправкой в WebSocket-соединения. У каждого типа триггера свой формат сообщений, подробнее об этом читайте в разделе с описанием соответствующего триггера.
- Если сообщение не удалось отправить или никто не подключен по пути, который указан в настройках триггера, сообщение теряется без возможности повторить отправку.