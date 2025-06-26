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Развертывание веб-приложения на серверах Yandex BareMetal с L7-балансировщиком и защитой Yandex Smart Web Security

Статья создана
Улучшена
Обновлена 26 июня 2025 г.

В этом руководстве вы развернете веб-приложение на серверах Yandex BareMetal. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки на хосты с приложением вы настроите L7-балансировщик Yandex Application Load Balancer. Создаваемое веб-приложение будет защищено от ботов, DDoS- и веб-атак в помощью профиля безопасности Yandex Smart Web Security. Приватное соединение между облачной сетью Yandex Virtual Private Cloud и приватной сетью Yandex BareMetal обеспечивается с помощью Routing Instance Yandex Cloud Interconnect.

Схема решения:

Где:

  • Инфраструктура на стороне BareMetal, которая включает в себя:

    • приватную подсеть subnet-m4 в пуле серверов ru-central1-m4;
    • виртуальный сегмент сети (VRF) my-vrf;
    • два сервера BareMetal в пуле серверов ru-central1-m4 с развернутым веб-приложением — alb-back-0 и alb-back-1.

  • Routing Instance Cloud Interconnect, который обеспечивает сетевую связность между сетями Virtual Private Cloud и BareMetal.

  • Инфраструктура на стороне Virtual Private Cloud, которая включает в себя:

    • облачную сеть sample-network;
    • подсети vpc-subnet-a и vpc-subnet-b в зонах доступности ru-central1-a и ru-central1-b;
    • L7-балансировщик Application Load Balancer demo-alb-bms;
    • профиль безопасности Smart Web Security sws-demo-profile;
    • виртуальную машину vm-validator, используемую для проверки сетевой связности между сетями Virtual Private Cloud и BareMetal.

Чтобы развернуть веб-приложение на серверах Yandex BareMetal с L7-балансировщиком и защитой Yandex Smart Web Security:

  1. Подготовьте облако к работе.
  2. Подготовьте окружение VPC.
  3. Создайте Routing Instance.
  4. Подготовьте окружение BareMetal.
  5. Настройте L7-балансировщик.
  6. Настройте защиту от ботов, DDoS- и веб-атак.

Если созданные ресурсы вам больше не нужны, удалите их.

Перед началом работы

Зарегистрируйтесь в Yandex Cloud и создайте платежный аккаунт:

  1. Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь.
  2. На странице Yandex Cloud Billing убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт, и он находится в статусе ACTIVE или TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его и привяжите к нему облако.

Если у вас есть активный платежный аккаунт, вы можете создать или выбрать каталог, в котором будет работать ваша инфраструктура, на странице облака.

Подробнее об облаках и каталогах.

В стоимость поддержки инфраструктуры для развертывания веб-приложения на серверах BareMetal с L7-балансировщиком и защитой Smart Web Security входят:

Трафик между приватными адресами Yandex BareMetal и Yandex Virtual Private Cloud, передаваемый в обоих направлениях через Yandex Cloud Interconnect, не тарифицируется.

Подготовьте окружение VPC

Настройте инфраструктуру на стороне Virtual Private Cloud. На этом этапе вы создадите облачную сеть, подсети, необходимые группы безопасности и виртуальную машину.

Создайте облачную сеть

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы будете создавать инфраструктуру.
  2. В списке сервисов выберите Virtual Private Cloud.
  3. Справа сверху нажмите Создать сеть.
  4. В поле Имя укажите sample-network.
  5. В поле Дополнительно отключите опцию Создать подсети.
  6. Нажмите кнопку Создать сеть.

Создайте подсети

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете облачную инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Virtual Private Cloud.

  3. На панели слева выберите Подсети.

  4. Справа сверху нажмите Создать подсеть.

  5. В поле Имя укажите vpc-subnet-a.

  6. В поле Зона выберите зону доступности ru-central1-a.

  7. В поле Сеть выберите облачную сеть sample-network.

  8. В поле CIDR укажите 192.168.6.0/24.

    Важно

    Для успешной настройки сетевой связности между подсетями BareMetal и подсетями VPC/on-prem, их диапазоны адресов, заданные CIDR, не должны совпадать или пересекаться.

  9. Нажмите Создать подсеть.

  10. Аналогичным способом создайте в сети sample-network подсеть vpc-subnet-b в зоне доступности ru-central1-b с CIDR 192.168.11.0/24.

Создайте группы безопасности

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете облачную инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Virtual Private Cloud.

  3. На панели слева выберите Группы безопасности и нажмите кнопку Создать группу безопасности.

  4. В поле Имя задайте имя vpc-ingress-sg.

  5. В поле Сеть выберите созданную ранее сеть sample-network.

  6. В блоке Правила создайте следующие правила для управления трафиком:

    Направление
    трафика    		 Описание Диапазон портов Протокол Источник /
    Назначение    		 CIDR блоки /
    Группа безопасности
    Входящий http 80 TCP CIDR 0.0.0.0/0
    Входящий https 443 TCP CIDR 0.0.0.0/0
    Входящий ssh 22 TCP CIDR 0.0.0.0/0
    Исходящий any Весь Любой CIDR 0.0.0.0/0

  7. Нажмите Создать.

  8. Аналогичным способом создайте в сети sample-network группу безопасности alb-sg со следующими правилами:

    Направление
    трафика    		 Описание Диапазон портов Протокол Источник /
    Назначение    		 CIDR блоки /
    Группа безопасности
    Входящий http 80 TCP CIDR 0.0.0.0/0
    Входящий healthchecks 30080 TCP Проверки состояния балансировщика
    Исходящий any Весь Любой CIDR 0.0.0.0/0

Создайте виртуальную машину

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Compute Cloud.

  3. На панели слева выберите Виртуальные машины и нажмите кнопку Создать виртуальную машину.

  4. В блоке Образ загрузочного диска выберите образ Ubuntu 24.04.

  5. В блоке Расположение выберите зону доступности ru-central1-a.

  6. В блоке Сетевые настройки:

    • В поле Подсеть выберите созданную ранее подсеть vpc-subnet-a.
    • В поле Публичный IP-адрес выберите Автоматически.
    • В поле Группы безопасности выберите созданную ранее группу безопасности vpc-ingress-sg.

  7. В блоке Доступ выберите вариант SSH-ключ и укажите данные для доступа на ВМ:

    • В поле Логин введите имя пользователя: yc-user.

    • В поле SSH-ключ выберите SSH-ключ, сохраненный в вашем профиле пользователя организации.

      Если в вашем профиле нет сохраненных SSH-ключей или вы хотите добавить новый ключ:

      • Нажмите кнопку Добавить ключ.
      • Задайте имя SSH-ключа.
      • Загрузите или вставьте содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей для подключения к ВМ по SSH необходимо создать самостоятельно.
      • Нажмите кнопку Добавить.

      SSH-ключ будет добавлен в ваш профиль пользователя организации.

      Если в организации отключена возможность добавления пользователями SSH-ключей в свои профили, добавленный открытый SSH-ключ будет сохранен только в профиле пользователя создаваемой виртуальной машины.

  8. В блоке Общая информация задайте имя ВМ: vm-validator.

  9. Нажмите кнопку Создать ВМ.

Создайте Routing Instance

Для организации сетевой связности между подсетями BareMetal и подсетями Virtual Private Cloud необходимо создать ресурс Routing Instance. Routing Instance можно создать через обращение в службу технической поддержки.

Если в вашем каталоге уже есть настроенная сетевая связность с использованием Cloud Interconnect (VPC-to-On-Prem), то вы можете как использовать уже существующий Routing Instance, так и запросить создание нового, дополнительного Routing Instance для организации обособленной сетевой связности.

Проверьте наличие Routing Instance в вашем каталоге

  1. Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.

    По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров --folder-name или --folder-id.

  2. Проверьте наличие Routing Instance в каталоге по умолчанию:

    Выполните команду:

    yc cloudrouter routing-instance list

    Если в вашем каталоге уже есть Routing Instance, команда выведет приблизительно такой результат:

    +----------------------+-------------------------------------------+--------+-----------------------+
|          ID          |                    NAME                   | STATUS | PRIVATE CONNECTION ID |
+----------------------+-------------------------------------------+--------+-----------------------+
| cf35oot8f0eu******** | ajeol2afu1js********-enpcfncr6uld******** | ACTIVE | cf395uf8dg7h********  |
+----------------------+-------------------------------------------+--------+-----------------------+

  3. Если у вас уже есть Routing Instance, вы можете пропустить следующий шаг и переходить к подготовке окружения BareMetal.

    Если у вас нет Routing Instance или вы хотите построить дополнительную, обособленную сетевую связность, запросите создание нового Routing Instance.

Запросите создание Routing Instance

Обратитесь в службу технической поддержки для создания Routing Instance в вашем каталоге.

Оформите ваше обращение следующим образом:

Тема: [CIC для BareMetal] Создать Routing Instance.

Текст обращения:
Прошу Создать Routing Instance в указанном облачном каталоге со следующими параметрами:

folder_id: <идентификатор_каталога>

vpc:
  vpc_net_id: <идентификатор_сети>
    vpc_subnets: 
      ru-central1-a: [CIDR_a1, CIDR_a2, ..., CIDR_an]
      ru-central1-b: [CIDR_b1, CIDR_b2, ..., CIDR_bn]
      ru-central1-d: [CIDR_d1, CIDR_d2, ..., CIDR_dn]

Где:

Примечание

Создание Routing Instance службой технической поддержки может занять до 24 часов. В результате вы сможете получить идентификатор созданного Routing Instance, выполнив команду Yandex Cloud CLI yc cloudrouter routing-instance list.

Подготовьте окружение BareMetal

Настройте инфраструктуру на стороне BareMetal. На этом этапе вы создадите виртуальный сегмент сети (VRF), приватную подсеть и настроите приватное соединение с облачной сетью, а также арендуете два сервера BareMetal.

Создайте виртуальный сегмент сети и приватную подсеть

Создайте VRF и приватную подсеть в пуле серверов ru-central1-m4:

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.
  2. В списке сервисов выберите BareMetal.
  3. Создайте виртуальный сегмент сети:
    1. На панели слева выберите VRF и нажмите кнопку Создать VRF.
    2. В поле Имя задайте имя VRF: my-vrf.
    3. Нажмите кнопку Создать VRF.
  4. Создайте приватную подсеть:
    1. На панели слева выберите Приватные подсети и нажмите кнопку Создать подсеть.
    2. В поле Пул выберите пул серверов ru-central1-m4.
    3. В поле Имя задайте имя подсети: subnet-m4.
    4. Включите опцию IP-адресация и маршрутизация.
    5. В поле Виртуальный сетевой сегмент (VRF) выберите созданный ранее сегмент my-vrf.
    6. В поле CIDR укажите 172.28.4.0/24.
    7. В поле Шлюз по умолчанию оставьте значение по умолчанию 172.28.4.1.
    8. Включите опцию Назначение IP-адресов по DHCP и в появившемся поле Диапазон IP-адресов оставьте значения по умолчанию: 172.28.4.1172.28.4.254.
    9. Нажмите кнопку Создать подсеть.

Настройте приватное соединение с облачной сетью

Создайте приватное соединение Cloud Interconnect в сервисе BareMetal:

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы хотите создать приватное соединение.

  2. В списке сервисов выберите BareMetal.

  3. На панели слева выберите VRF и выберите нужный виртуальный сегмент сети.

  4. В блоке Приватное соединение с облачными сетями нажмите кнопку Настроить соединение и в открывшемся окне:

    1. В поле Способ настройки выберите вариант Указать идентификатор и в поле Идентификатор соединения вставьте идентификатор приватного соединения Routing Instance.

      Вы также можете выбрать вариант Выбрать из каталога. В этом случае в появившемся списке выберите нужный Routing Instance.

      В результате в форме отобразятся CIDR подсетей Virtual Private Cloud, которые будут анонсироваться в Cloud Interconnect.

      Важно

      Для успешной настройки сетевой связности между подсетями BareMetal и подсетями VPC/on-prem, их диапазоны адресов, заданные CIDR, не должны совпадать или пересекаться.

    2. Чтобы создать приватное соединение с указанными CIDR подсетей, нажмите кнопку Сохранить.

В результате на странице с информацией о VRF в блоке Приватное соединение с облачными сетями отобразится идентификатор созданного соединения и его статус.

Примечание

Создание приватного соединения может занять до двух рабочих дней — в это время соединение будет находиться в статусе Creating. После создания статус соединения изменится на Ready.

Приватное соединение c облачными сетями может находиться в одном из следующих статусов:

  • CREATING — соединение создается.
  • READY — соединение сконфигурировано и готово к работе.
  • ERROR — возникла проблема с приватным соединением, для устранения необходимо обратиться в поддержку.
  • DELETING — соединение удаляется.
  • UPDATING — настройки приватного соединения обновляются.

Арендуйте серверы BareMetal

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите BareMetal и нажмите кнопку Заказать сервер.

  3. В блоке Конфигурация нажмите фильтр Пул и выберите пул серверов ru-central1-m4.

  4. В блоке Конфигурация выберите подходящую конфигурацию сервера.

  5. (Опционально) В блоке Диск настройте разметку дисков:

    1. Нажмите кнопку Настроить разделы диска.

    2. Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.

      Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.

    3. Нажмите кнопку Сохранить.

  6. В блоке Образ выберите образ Debian 11.

  7. В поле Период аренды выберите период, на который вы заказываете аренду — 1 день.

    По окончании указанного периода аренда сервера будет автоматически продлена на такой же период. Прервать аренду в течение указанного периода аренды нельзя, но можно отказаться от дальнейшего продления аренды сервера.

  8. В блоке Сетевые настройки:

    1. В поле Приватная подсеть выберите созданную ранее подсеть subnet-m4.
    2. В поле Публичный адрес выберите Автоматически.

  9. В блоке Доступ:

    1. В поле Пароль воспользуйтесь одним из вариантов создания пароля для root-пользователя:

      • Чтобы сгенерировать пароль для root-пользователя, выберите опцию Новый пароль и нажмите кнопку Сгенерировать.

        Важно

        Этот вариант предусматривает ответственность пользователя за безопасность пароля. Сохраните сгенерированный пароль в надежном месте: он не сохраняется в Yandex Cloud, и после заказа сервера вы не сможете посмотреть его.

      • Чтобы использовать пароль root-пользователя, сохраненный в секрете Yandex Lockbox, выберите опцию Секрет Lockbox:

        В полях Имя, Версия и Ключ выберите соответственно секрет, его версию и ключ, в которых сохранен ваш пароль.

        Если у вас еще нет секрета Yandex Lockbox, нажмите кнопку Создать, чтобы создать его.

        Этот вариант позволяет вам как задать собственный пароль (тип секрета Пользовательский), так и использовать пароль, сгенерированный автоматически (тип секрета Генерируемый).

    2. В поле Открытый SSH-ключ выберите SSH-ключ, сохраненный в вашем профиле пользователя организации.

      Если в вашем профиле нет сохраненных SSH-ключей или вы хотите добавить новый ключ:

      • Нажмите кнопку Добавить ключ.
      • Задайте имя SSH-ключа.
      • Загрузите или вставьте содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей для подключения к серверу по SSH необходимо создать самостоятельно.
      • Нажмите кнопку Добавить.

      SSH-ключ будет добавлен в ваш профиль пользователя организации.

      Если в организации отключена возможность добавления пользователями SSH-ключей в свои профили, добавленный открытый SSH-ключ будет сохранен только в профиле пользователя операционной системы создаваемого сервера BareMetal.

  10. В блоке Информация о сервере в поле Имя задайте имя сервера: alb-back-0.

  11. Нажмите кнопку Заказать сервер.

  12. Аналогичным способом арендуйте в пуле серверов ru-central1-m4 еще один сервер alb-back-1.

Примечание

Подготовка сервера и установка на него операционной системы может занять до 45 минут — в это время сервер будет находиться в статусе Provisioning. После завершения установки ОС сервер перейдет в статус Ready.

Разверните веб-приложение

На этом этапе вы развернете веб-приложение на серверах BareMetal. Веб-приложением на серверах будут использованы следующие ресурсы:

  • /opt/mygoapp — рабочая директория веб-сервера.
  • /opt/mygoapp/server — исполняемый файл веб-сервера.
  • /etc/systemd/system/mygoapp.service — файл конфигурации сервиса для управления веб-сервером через systemd.

Чтобы развернуть веб-приложение на сервере:

  1. Подключитесь по SSH к серверу BareMetal alb-back-0:

    ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>

    Публичный IP-адрес сервера можно узнать в консоли управления на странице Обзор с информацией о сервере BareMetal. Нужный адрес указан в блоке Публичная сеть в поле Публичный адрес.

    Все последующие действия этого шага выполняются в терминале сервера.

  2. Подготовьте рабочую директорию:

    mkdir -p /opt/mygoapp && cd /opt/mygoapp

  3. Загрузите исполняемый файл веб-сервера:

    wget https://storage.yandexcloud.net/yc-public-share/server

  4. Установите для скачанного файла разрешение на исполнение:

    chmod +x server

  5. Создайте в systemd новый сервис:

    1. Откройте файл конфигурации создаваемого сервиса:

      nano /etc/systemd/system/mygoapp.service

    2. Вставьте в открытый файл следующее содержимое:

      [Unit]
Description=Simple Web Server on Go
After=network.target
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/mygoapp
ExecStart=/opt/mygoapp/server
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target

    3. Закройте файл, сохранив изменения.

  6. Инициализируйте созданный сервис:

    systemctl daemon-reload

  7. Запустите сервис:

    systemctl start mygoapp.service

  8. Проверьте работу веб-приложения. Для этого на вашем локальном компьютере вставьте публичный IP-адрес сервера alb-back-0 в адресную строку браузера.

    В результате в окне браузера откроется страница с именем хоста и информацией о продолжительности работы веб-сервера с момента его запуска.

    Исходный код создаваемого веб-приложения
    package main

import (
  "context"
  "fmt"
  "net/http"
  "os"
  "os/signal"
  "syscall"
  "time"
  "github.com/gorilla/handlers"
)

var (
  hostname    string
  htmlContent []byte
)

const (
  serverTimeout  = 5 * time.Second
  cacheDuration  = 86400 * 30 // 30 дней в секундах
  htmlTemplate = `
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Минифицированный CSS -->
    <style>*{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;font-family:'Segoe UI',system-ui,sans-serif}body{min-height:100vh;display:flex;justify-content:center;align-items:center;background:linear-gradient(135deg,#1a1a1a,#2d2d2d);color:#fff;padding:20px}.container{background:rgba(255,255,255,0.1);backdrop-filter:blur(10px);border-radius:20px;padding:40px;box-shadow:0 8px 32px rgba(0,0,0,0.3);text-align:center;max-width:600px;width:100%%;transition:transform .3s ease}.server-name{font-size:1.8rem;margin-bottom:30px;color:#0f0;font-weight:600;text-shadow:0 0 10px rgba(0,255,136,0.3)}.datetime{font-size:2.5rem;letter-spacing:2px;margin-bottom:20px}.date{font-size:1.5rem;opacity:.8}@media (max-width:768px){.container{padding:25px;border-radius:15px}.server-name{font-size:1.4rem}.datetime{font-size:2rem}.date{font-size:1.2rem}}@media (max-width:480px){.datetime{font-size:1.6rem}}</style>
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <title>Server Info & Time</title>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="server-name">Server Hostname: %s</div>
        <div class="datetime" id="datetime"></div>
        <div class="date" id="date"></div>
    </div>
    <script>
        // Минифицированный JavaScript
        const e=()=>{const e=new Date;document.getElementById("datetime").textContent=e.toLocaleTimeString("en-US",{timeZone:"Europe/Moscow",hour12:!1,hour:"2-digit",minute:"2-digit",second:"2-digit"}),document.getElementById("date").textContent=e.toLocaleDateString("en-US",{timeZone:"Europe/Moscow",weekday:"long",year:"numeric",month:"long",day:"numeric"})};e(),setInterval(e,1e3);
    </script>
</body>
</html>`
)

func init() {
  // Инициализация хоста при старте
  var err error
  if hostname, err = os.Hostname(); err != nil {
    hostname = "Unavailable"
  }
  
  // Предварительная генерация HTML
  htmlContent = []byte(fmt.Sprintf(htmlTemplate, hostname))
}

func main() {
  // Настройка обработчиков
  mux := http.NewServeMux()
  mux.HandleFunc("/", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    w.Header().Set("Content-Type", "text/html; charset=utf-8")
    w.Header().Set("Cache-Control", fmt.Sprintf("public, max-age=%d", cacheDuration))
    w.Write(htmlContent)
  })

  // Middleware
  chain := handlers.CompressHandler(
    handlers.CombinedLoggingHandler(os.Stdout, mux),
  )

  // Конфигурация сервера
  server := &http.Server{
    Addr:         ":80",
    Handler:      chain,
    ReadTimeout:  serverTimeout,
    WriteTimeout: serverTimeout,
    IdleTimeout:  serverTimeout * 2,
  }

  // Graceful shutdown
  ctx, stop := signal.NotifyContext(context.Background(), 
    os.Interrupt, syscall.SIGTERM)
  defer stop()

  go func() {
    <-ctx.Done()
    shutdownCtx, cancel := context.WithTimeout(
      context.Background(), 5*time.Second)
    defer cancel()
    server.Shutdown(shutdownCtx)
  }()

  fmt.Println("Server started")
  if err := server.ListenAndServe(); err != http.ErrServerClosed {
    fmt.Printf("Server error: %v\n", err)
  }
}

  9. Аналогичным способом разверните веб-приложение на сервере alb-back-1.

Проверьте сетевую связность

Убедитесь, что созданное ранее приватное соединение с облачной сетью готово к работе (статус Ready), затем проверьте наличие сетевой связности между виртуальной машиной vm-validator в сети Virtual Private Cloud и серверами в приватной подсети BareMetal:

  1. Подключитесь по SSH к виртуальной машине vm-validator:

    ssh yc-user@<публичный_IP-адрес_ВМ>

    Публичный IP-адрес ВМ можно узнать в консоли управления, в поле Публичный IPv4-адрес блока Сеть на странице с информацией о ВМ.

    Все последующие действия этого шага выполняются в терминале виртуальной машины.

  2. Выполните проверку сетевого доступа к серверу alb-back-0, указав его приватный IP-адрес:

    ping <приватный_IP-адрес_сервера> -s 1024 -c 3

    Приватный IP-адрес сервера можно узнать в консоли управления на странице Обзор с информацией о сервере BareMetal. Нужный адрес указан в блоке Приватная сеть в поле Приватный IPv4.

    Результат:

    PING 172.28.4.11 (172.28.4.11) 1024(1052) bytes of data.
1032 bytes from 172.28.4.11: icmp_seq=1 ttl=58 time=3.77 ms
1032 bytes from 172.28.4.11: icmp_seq=2 ttl=58 time=3.83 ms
1032 bytes from 172.28.4.11: icmp_seq=3 ttl=58 time=3.80 ms

--- 172.28.4.11 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.767/3.800/3.830/0.025 ms

  3. Аналогичным способом убедитесь в наличии сетевого доступа к серверу alb-back-1, указав в команде ping его приватный IP-адрес.

Сохраните полученные приватные IP-адреса серверов BareMetal — они понадобятся при настройке L7-балансировщика.

Настройте L7-балансировщик

Создав сегменты инфраструктуры на стороне Virtual Private Cloud и на стороне BareMetal, а также убедившись в наличии сетевой связности между этими сегментами, настройте балансировку трафика от пользователей к веб-приложению при помощи L7-балансировщика.

Создайте целевую группу L7-балансировщика

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Application Load Balancer.

  3. На панели слева выберите Целевые группы и нажмите кнопку Создать целевую группу.

  4. В поле Имя укажите имя целевой группы bms-target-group.

  5. В блоке Целевые ресурсы:

    1. В поле IP-адрес введите сохраненный ранее приватный IP-адрес сервера alb-back-0.
    2. В строке с введенным IP-адресом включите опцию Не из VPC и нажмите кнопку Добавить целевой ресурс.
    3. Повторите два предыдущих действия, чтобы добавить в целевую группу приватный IP-адрес сервера alb-back-1.

  6. Нажмите кнопку Создать.

Создайте группу бэкендов

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Application Load Balancer.

  3. На панели слева выберите Группы бэкендов и нажмите кнопку Создать группу бэкендов.

  4. В поле Имя укажите имя группы бэкендов bms-backend-group.

  5. В поле Тип выберите HTTP.

  6. В блоке Бэкенды нажмите кнопку Добавить и в появившейся форме Новый бэкенд:

    1. В поле Имя задайте имя бэкенда bms-backend.

    2. В поле Целевые группы выберите созданную ранее целевую группу bms-target-group.

    3. В секции HTTP проверка состояния:

      1. В поле Таймаут, с задайте значение 3.
      2. В поле Интервал задайте значение 10.
      3. В поле Путь укажите корневой путь /.
      4. В поле HTTP-коды выберите код ответа 200.

    Значения остальных параметров оставьте без изменений.

  7. Нажмите кнопку Создать.

Создайте HTTP-роутер

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Application Load Balancer.

  3. На панели слева выберите HTTP-роутеры и нажмите кнопку Создать HTTP-роутер.

  4. В поле Имя укажите имя HTTP-роутера http-80.

  5. В блоке Виртуальные хосты нажмите кнопку Добавить виртуальный хост и в открывшейся форме Новый виртуальный хост:

    1. В поле Имя укажите имя виртуального хоста http-vh и нажмите кнопку Добавить маршрут.
    2. В открывшейся форме Новый маршрут в поле Имя задайте имя маршрута main-route-80.
    3. В поле Методы HTTP выберите GET.
    4. В поле Группа бэкендов выберите созданную на предыдущем шаге группу бэкендов bms-backend-group.
    5. Значения остальных параметров оставьте без изменений и внизу страницы нажмите кнопку Создать.

Создайте L7-балансировщик

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Application Load Balancer.

  3. Нажмите кнопку Создать L7-балансировщик и выберите Вручную.

  4. В поле Имя укажите имя балансировщика demo-alb-bms.

  5. В поле Сеть выберите сеть sample-network.

  6. В поле Группы безопасности выберите Из списка и в появившемся списке выберите группу безопасности alb-sg.

  7. В блоке Размещение оставьте только зоны доступности ru-central1-a и ru-central1-b с подсетями vpc-subnet-a и vpc-subnet-b соответственно.

  8. Если вы не хотите сохранять логи работы балансировщика в лог-группу, отключите опцию Запись логов.

  9. В секции Обработчики нажмите кнопку Добавить обработчик и в открывшейся форме:

    1. В поле Имя укажите имя обработчика alb-bms-listener.
    2. В поле HTTP-роутер выберите созданный ранее HTTP-роутер http-80.

  10. Значения остальных параметров оставьте без изменений и внизу страницы нажмите кнопку Создать.

  11. Дождитесь, когда статус балансировщика изменится на Active, и в поле IP-адреса скопируйте его публичный IP-адрес.

  12. На вашем локальном компьютере вставьте IP-адрес балансировщика в адресную строку браузера. Если все настроено корректно, в окне браузера откроется развернутое на серверах BareMetal веб-приложение.

Настройте защиту от ботов, DDoS- и веб-атак

Убедившись в корректной работе L7-балансировщика, настройте для вашего веб-приложения защиту от ботов, DDoS- и веб-атак с помощью профиля безопасности Smart Web Security.

Создайте профиль ARL

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Smart Web Security.

  3. На панели слева выберите Профили ARL и нажмите кнопку Создать профиль ARL.

  4. В поле Имя задайте имя профиля ARL arl-profile-demo.

  5. Нажмите кнопку Добавить правило и в открывшемся окне:

    1. В поле Имя задайте имя правила permit-50-rps-in.
    2. В поле Приоритет укажите 10.
    3. В поле Лимит запросов задайте лимит в 50 запросов за 1 секунду.
    4. Значения остальных параметров оставьте без изменений и нажмите кнопку Сохранить правило.

  6. Нажмите кнопку Создать.

Создайте профиль WAF

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.
  2. В списке сервисов выберите Smart Web Security.
  3. На панели слева выберите Профили WAF и нажмите кнопку Создать профиль WAF.
  4. В поле Имя задайте имя профиля WAF waf-profile-demo.
  5. По умолчанию в профиле WAF включен набор базовых правил OWASP Core Rule Set. Нажмите на строку с набором правил, чтобы посмотреть правила, которые в него входят.
  6. Нажмите кнопку Создать.

Создайте профиль безопасности

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Smart Web Security.

  3. На панели слева выберите Профили безопасности.

  4. Нажмите кнопку Создать профиль и выберите вариант С чистого листа.

  5. В поле Имя задайте имя профиля безопасности sws-demo-profile.

  6. В поле Профиль ARL выберите созданный ранее профиль arl-profile-demo.

  7. Создайте новое правило Web Application Firewall:

    1. Нажмите кнопку Добавить правило.

    2. В поле Имя задайте имя правила waf-rule.

    3. В поле Приоритет укажите значение 200.

    4. В блоке Тип правила выберите Web Application Firewall и в появившемся списке выберите созданное ранее правило waf-profile-demo.

      К создаваемому правилу будет применен набор правил из профиля WAF. Подозрительные запросы будут направляться в Yandex SmartCaptcha.

    5. Нажмите кнопку Добавить.

    Добавленное правило появится в списке правил в блоке Правила безопасности.

  8. Создайте новое правило Smart Protection:

    1. Повторно нажмите кнопку Добавить правило.

    2. В поле Имя задайте имя правила smart-rule.

    3. В поле Приоритет укажите значение 300.

    4. В блоке Тип правила выберите Smart Protection.

      Создаваемое правило будет направлять трафик на автоматический анализ с помощью алгоритмов машинного обучения и поведенческого анализа. Подозрительные запросы будут направляться в Yandex SmartCaptcha для дополнительной верификации.

    5. Нажмите кнопку Добавить.

    Добавленное правило появится в списке правил в блоке Правила безопасности.

  9. Нажмите кнопку Создать профиль.

Включите защиту на хостах

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.

  2. В списке сервисов выберите Smart Web Security.

  3. На панели слева выберите Профили безопасности и выберите созданный ранее профиль sws-demo-profile.

  4. На панели сверху нажмите кнопку Подключить к хосту и в открывшемся окне:

    1. Выберите балансировщик demo-alb-bms.
    2. Выберите HTTP-роутер http-80.
    3. Выберите виртуальный хост http-vh.
    4. Нажмите кнопку Подключить.

    Информация о подключенном виртуальном хосте появится на вкладке Подключенные хосты на странице с обзором профиля безопасности Smart Web Security.

Вы настроили веб-приложение, развернув его на двух серверах BareMetal, организовав балансировку пользовательского трафика с помощью L7-балансировщика Application Load Balancer и обеспечив защиту с помощью профиля безопасности Smart Web Security.

Как удалить созданные ресурсы

Чтобы перестать платить за созданные ресурсы:

  1. Удалите виртуальную машину.

  2. Удалите L7-балансировщик, затем последовательно удалите HTTP-роутер, группу бэкендов и целевую группу балансировщика.

  3. Удалите профиль безопасности Smart Web Security, затем удалите профиль WAF и профиль ARL.

  4. Удалить серверы BareMetal нельзя. Вместо этого откажитесь от продления их аренды.

  5. Если вы оставляли включенной опцию записи логов L7-балансировщика, удалите лог-группу.

  6. При необходимости последовательно удалите группы безопасности, подсети и облачную сеть.

  7. При необходимости удалите приватное соединение:

    1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы создали инфраструктуру.
    2. В списке сервисов выберите BareMetal.
    3. На панели слева выберите VRF и выберите виртуальный сегмент сети my-vrf.
    4. В блоке Приватное соединение с облачными сетями нажмите и выберите Отключить соединение.
    5. В открывшемся окне подтвердите удаление.

    В результате статус соединения сменится на Deleting. После того как все связи будут удалены, соединение пропадет из списка.

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