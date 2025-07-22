Разработчик YDB
(СУБД Яндекса)
Разработчик YDB
(СУБД Яндекса)
Экзамен, который подтверждает навыки использования YDB для разработки систем и приложений.
45 000 тенге
Стоимость прохождения экзамена
Базовый
Для специалистов с опытом работы от шести месяцев
45 вопросов
В формате онлайн‑тестирования
90 минут
На прохождение экзамена
Темы экзамена
- Применимость и устройство YDB
- Работа с драйвером YDB
- Работа с таблицами
- Топики
- CDC
- Специальные API
Задания разработаны ведущими
специалистами индустрии
Этапы подготовки к экзамену
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Как проходит экзамен
Экзамен записывается на камеру, а специальные алгоритмы фиксируют возможные нарушения. Это помогает убедиться, что экзамен сдан честно.
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