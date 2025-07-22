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Разработчик YDB
(СУБД Яндекса)

Экзамен, который подтверждает навыки использования YDB для разработки систем и приложений.

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45 000 тенге

Стоимость прохождения экзамена

Базовый

Для специалистов с опытом работы от шести месяцев

45 вопросов

В формате онлайн‑тестирования

90 минут

На прохождение экзамена

Темы экзамена

  • Применимость и устройство YDB
  • Работа с драйвером YDB
  • Работа с таблицами
  • Топики
  • CDC
  • Специальные API
Полный перечень компетенций

Задания разработаны ведущими
специалистами индустрии

Этапы подготовки к экзамену

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Как проходит экзамен

Экзамен записывается на камеру, а специальные алгоритмы фиксируют возможные нарушения. Это помогает убедиться, что экзамен сдан честно.

Ознакомьтесь с правилами экзамена и требованиями к оборудованию.

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