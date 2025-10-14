Об экзамене

Сертификационный экзамен «Разработчик YDB» предназначен для оценки компетенций ИТ-специалистов, разрабатывающих приложения и информационные системы с использованием YDB (СУБД Яндекса).

Сертификат «Разработчик YDB» подтверждает знания, умения и навыки по следующим темам:

Содержание экзамена

Экзамен представляет собой тест, включающий 45 вопросов:

35 оцениваемых, ответы на которые влияют на итоговый балл участника;

10 неоцениваемых, ответы на которые на итоговый результат не влияют.

На прохождение теста отводится 90 минут. Участник экзамена может завершить прохождение теста досрочно. В ходе тестирования можно оставлять вопросы без ответа и переходить к следующим, а затем возвращаться обратно.

Каждый вопрос требует выбора одного или нескольких вариантов ответа из предложенных. Вопросы могут быть двух типов:

одиночный выбор (с одним правильным и тремя неправильными вариантами ответа);

множественный выбор (с двумя или более правильными ответами среди 5–7 предложенных вариантов);

сопоставление вариантов ответа с несколькими категориями;

выстраивание вариантов ответа в правильной последовательности.

В формулировке вопросов с одиночным и множественным выбором указывается количество правильных вариантов ответа.

Домены

Вопросы в тесте разделены на тематические блоки (домены). Распределение вопросов по доменам приведено в таблице ниже.

Домен Процент вопросов в тесте Применимость и устройство YDB ≈ 5-10 Работа с драйвером YDB ≈ 5-10 Работа с таблицами ≈ 50 Топики ≈ 20 CDC ≈ 5-10 Специальные API ≈ 5-10

Перечень проверяемых компетенций

Домен 1. Применимость и устройство YDB

Понимать:

преимущества и ограничения YDB относительно других СУБД;

устройство YDB (механизм таблеток, распределение данных по серверам, функции клиентской балансировки).

Домен 2. Работа с драйвером YDB

Понимать:

принципы работы с драйвером YDB;

принципы работы механизмов обработки ошибок и повторных попыток (ретраев).

Уметь:

подключаться к local-ydb.

Домен 3. Работа с таблицами

Понимать:

принципы выбора первичного ключа и его влияния на производительность;

разницу между уровнями изоляции Serializable и ReadCommitted при составлении запросов;

принцип работы механизма автоматического разделения и объединения партиций;

особенности транзакций для повышения скорости работы;

принципы использования индексов;

в каких случаях динамически генерируемый запрос можно сделать эффективнее.

Уметь:

создавать таблицы;

писать код с учётом ретраев ошибок;

использовать TTL для удаления устаревающих записей;

писать интерактивные транзакции;

работать со вторичным индексом;

проверять план выполнения запроса;

работать с аргументами-списками для YQL-запросов;

использовать встроенные C-функции для обработки значений;

диагностировать проблемы по тексту запроса;

диагностировать проблемы по графикам.

Домен 4. Топики

Понимать:

принцип работы очереди сообщений;

принцип создания и настройки топиков;

принцип работы с сообщениями.

Уметь:

создавать топики в YDB;

работать с топиком (отправка, чтение, коммит сообщений);

обеспечивать однократность обработки сообщений (в транзакции и без).

Домен 5. CDC

Понимать:

процесс настройки потоков изменений в CDC;

гарантии порядка сообщений;

принципы работы с сообщениями из CDC-топика.

Уметь:

настраивать параметры потоков для балансировки нагрузки;

читать и обрабатывать сообщения CDC.

Домен 6. Специальные API

Понимать:

как выбирать между YQL и специальными API.

Уметь:

работать с BulkUpsert, ReadTable, ReadRows.

Итоги тестирования

Правила начисления баллов

Все вопросы оцениваются независимо друг от друга и имеют равный вес. За каждый правильно отвеченный вопрос начисляется один балл. Если вопрос содержит два или более правильных вариантов ответа, то один балл начисляется только при выборе всех правильных вариантов. За неверный ответ штрафные баллы не начисляются.

Результаты теста

По итогам тестирования подсчитывается сумма баллов, которая может находиться в диапазоне от 0 до 35. Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо набрать не менее 24 баллов. Порог для оценки установлен на основе минимальных стандартов, разработанных экспертами Yandex Cloud.

В зависимости от числа набранных баллов участник получает отметку «сдано» или «не сдано». При получении отметки «сдано» и положительном заключении прокторинга участнику выдаётся сертификат.

Повторное прохождение

Если тест не сдан, его можно пройти повторно, но не ранее чем через 30 дней после неудачной попытки.