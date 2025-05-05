Продуктовый дайджест Yandex Cloud (апрель)

Инфраструктура и миграция

Yandex BareMetal стал доступен для всех компаний

Открыли публичный доступ к сервису Yandex BareMetal — раньше аренда выделенных физических серверов была доступна только по запросу. Теперь для всех компаний доступны:

Сервис подходит для разработки информационных систем, хостинга веб‑приложений, настройки тестовых сред, хранения и обработки данных.

Cloud Shell

Запустили Cloud Shell — первую на российском рынке браузерную оболочку командной строки в консоли облачного провайдера. Технология предоставляет:

доступ к полноценной командной строке через браузер

бесплатные предустановленные настройки для управления облаком

пакеты на базе Cloud Toolbox

поддержка распространённых языков программирования

Страница для старта миграции в облако

Подготовили пошаговую инструкцию для технических специалистов, начинающих работу с Yandex Cloud. Она поможет настроить среду для создания и управления несколькими облаками организации согласно требованиям безопасности и отраслевым стандартам.

На странице представили готовые Terraform‑модули для:

создания облаков с нужными конфигурациями рабочей нагрузки,

настройки сервисов безопасности на уровне организации,

управления ролями и правами доступа,

создания и настройки конкретных ресурсов.

Также доступны наборы готовых решений и примеров Yandex Cloud Infrastructure Solution Library для быстрой настройки сервисов под различные задачи.

Модуль для оценки стоимости инфраструктуры

Разработали модуль , который показывает стоимость текущей инфраструктуры в Terraform. Данные подгружаются из биллинг‑аккаунта.

Модуль сравнивает стоимость текущей и планируемой инфраструктуры до применения изменений — это помогает оценить и спрогнозировать потенциальные затраты.

Безопасность

Тарифы Yandex Smart Web Security

Разработали новые правила тарификации для Smart Web Security:

Start от 50 000 ₽/мес. — до 100 млн запросов в месяц.

Pro от 158 000 ₽/мес. — до 500 млн запросов в месяц.

Business от 255 000 ₽/мес. — до 1 млрд запросов в месяц.

Enterprise рассчитывается индивидуально для высоконагруженных приложений.

Цены включают НДС, тарифицируется только легитимный трафик. Для приложений с менее 100 млн запросов доступна тарификация по количеству запросов.

Обновили стандарт по защите облачной инфраструктуры

Добавили в стандарт рекомендации для API Gateway, WebSocket, Container Registry, Cloud Desktop и других сервисов — теперь создавать безопасные приложения стало проще.

Усилили разделы про логирование, разграничение прав и защиту от утечек. Это ускоряет расследование инцидентов и снижает влияние человеческого фактора. Кроме того, дополнили стандарт CLI‑командами и скриптами для PowerShell и Bash — настройки легко проверять прямо из консоли. Добавили рекомендации по сертификации специалистов и использованию Яндекс Браузера и Cloud Desktop для удалённой работы.

Пользовательские образы в Yandex Cloud Desktop

В Cloud Desktop теперь можно создавать рабочие столы из собственных образов операционных систем Windows и Linux.

Нужно загрузить свой образ с помощью специального desktop‑agent. Это даёт полный контроль над рабочей средой — идеально для случаев с уникальными требованиями.

Refresh‑токены в CLI Yandex Cloud

В ПО для управления облачными ресурсами через командную строку CLI Yandex Cloud появились refresh‑токены. Они живут дольше обычных токенов, регулярно обновляются и обеспечивают безопасность благодаря OAuth 2.0 DPoP .

Больше не нужно открывать браузер для получения IAM‑токена — особенно удобно при частом использовании CLI Yandex Cloud.

Мониторинг и управление ресурсами

Графики на основе метрик Prometheus® в Yandex Monitoring

Метрики из Yandex Managed Service for Prometheus® теперь интегрированы в metrics explorer. Платформа обрабатывает эти данные так же, как и собственные метрики Yandex Monitoring. Это позволяет создавать дашборды с графиками на основе показателей из экземпляров Prometheus. Интеграция объединяет все метрики в одном интерфейсе и избавляет от необходимости экспортировать данные в систему визуализации Grafana.

Цветовые индикаторы для алертов

Добавили цветовую индикацию статусов алертов в шаблоны уведомлений Telegram. Оценить статус можно без открытия чата.

Дефолтный шаблон с кружочками применяется, если в настройках канала уведомления ничего не указано в поле «Шаблон сообщения». Для обычного алерта — один кружок со статусом, для мультиалертов с группировкой — набор кружков всех сработавших сабалертов.

Поиск по лейблам для алертов

Теперь алерты можно искать не только по имени, но и по лейблам и меткам разложения мультиалертов. На странице со списком алертов появилась специальная строка поиска. Механика работы селекторов похожа на селекторы метрик — glob, совпадение, отрицание, ИЛИ.

Раньше для поиска нужно было помнить точное название алерта или добавлять лейблы в название. Сейчас достаточно найти алерт через селекторы или ввести нужный лейбл в поисковую строку. Нет нужды запоминать сложные префиксы — достаточно выбрать ключ и значение из саджестера.

Копирование виджетов в Yandex Monitoring

В Yandex Monitoring добавили быстрое копирование виджетов с помощью горячих клавиш — как внутри одного дашборда, так и между несколькими.

macOS: cmd + click → cmd + c → cmd + v. Windows: ctrl + click → ctrl + c → ctrl + v.

Serverless

Вложенность в Yandex Workflows

Теперь сервис позволяет запускать один Workflow как шаг другого. Это позволяет:

создавать модульные процессы

переиспользовать готовые Workflows

упрощать сложные сценарии через декомпозицию

Как использовать:

В конструкторе Yandex Workflows добавить шаг типа «Workflows». Выбрать целевой Workflow из списка. Передать входные параметры. Получить результат в родительском Workflow.

Интеграция Яндекс Диска в Yandex Workflows

Yandex Workflows теперь работает с файлами на Яндекс Диске — личном и корпоративном Яндекс 360: читает и записывает файлы, а также обрабатывает их содержимое, включая преобразование табличных форматов в JSON‑структуры (подробнее — в разделе о парсинге ниже).

Как подключить:

Добавьте шаг «Яндекс Диск» в Yandex Workflow, Выберите действие, тип диска и путь к файлу, Для работы с данными укажите необходимые параметры в зависимости от типа файла.

Универсальный парсинг Excel и CSV из различных источников

Реализовали унифицированное автоматическое преобразование табличных файлов в удобные структуры данных из нескольких источников (Яндекс Диск и Object Storage):

CSV‑файлы конвертируются в массив массивов строк

Excel‑таблицы преобразуются в словарь листов

В настройках шага Object Storage или «Яндекс Диск» нужно выбрать действие «Получить объект» и указать соответствующий тип содержимого — Excel или CSV.

Ускорение сборки контейнеров

Оптимизировали процесс сборки контейнеров — создание ревизий ускорилось более чем в два раза на тестовой выборке. Изменение автоматически доступно всем пользователям.

Платформа данных

Новости DataLens

Editor: новые возможности кастомизации визуализаций

В Yandex DataLens появился Editor — инструмент для кастомизации графиков и таблиц с помощью JavaScript. Теперь можно создавать продвинутые визуализации и интегрировать данные из нескольких источников, включая внешние API.

Editor позволяет:

реализовать практически любую концепцию представления данных

загружать и комбинировать данные из различных источников в едином веб‑интерфейсе

преобразовывать сырые данные в информативные дашборды

Функциональность доступна в тарифе Business.

Улучшения в Editor и функциях разметки

Стандартизировали работу с new Date() в Editor — теперь функция приводит время к UTC по умолчанию, обеспечивая консистентность при конвертации форматов date и dateTime.

В функциях разметки Wizard добавили поддержку всплывающих подсказок (TOOLTIP) при наведении на заданный текст.

Новая версия Open Source

В обновлённом DataLens Open Source: