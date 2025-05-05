Продуктовый дайджест Yandex Cloud (апрель)
Запустили браузерную оболочку консоли — Cloud Shell, обновили стандарт безопасности, представили новую тарифную линейку Smart Web Security и добавили множество улучшений для Yandex Monitoring. Об этих и других новостях — в апрельском дайджесте.
Инфраструктура и миграция
Yandex BareMetal стал доступен для всех компаний
Открыли публичный доступ к сервису Yandex BareMetal — раньше аренда выделенных физических серверов была доступна только по запросу. Теперь для всех компаний доступны:
- изолированные серверы с возможностью установки любой системы виртуализации, ОС и программного обеспечения,
- готовые конфигурации для различных задач: от хостинга сайта до настройки тестовых сред,
- гарантированный уровень доступности сервиса (SLA) 99,9%,
- управление через KVM, SSH‑протокол, веб‑интерфейс или публичное API,
- интеграция с Yandex Cloud Interconnect для создания гибридной IT‑инфраструктуры и распределения нагрузки между локальной инфраструктурой, выделенными серверами и облаком,
- интеграция с облачными сервисами: Yandex Cloud Backup, Yandex Object Storage, Yandex Monitoring, Yandex Identity and Access Management, Yandex Audit Trails,
- единая консоль управления, единый биллинг и централизованная техническая поддержка.
Сервис подходит для разработки информационных систем, хостинга веб‑приложений, настройки тестовых сред, хранения и обработки данных.
Cloud Shell
Запустили Cloud Shell — первую на российском рынке браузерную оболочку командной строки в консоли облачного провайдера. Технология предоставляет:
- доступ к полноценной командной строке через браузер
- бесплатные предустановленные настройки для управления облаком
- пакеты на базе Cloud Toolbox
- поддержка распространённых языков программирования
Страница для старта миграции в облако
Подготовили пошаговую инструкцию для технических специалистов, начинающих работу с Yandex Cloud. Она поможет настроить среду для создания и управления несколькими облаками организации согласно требованиям безопасности и отраслевым стандартам.
На странице представили готовые Terraform‑модули для:
- создания облаков с нужными конфигурациями рабочей нагрузки,
- настройки сервисов безопасности на уровне организации,
- управления ролями и правами доступа,
- создания и настройки конкретных ресурсов.
Также доступны наборы готовых решений и примеров Yandex Cloud Infrastructure Solution Library для быстрой настройки сервисов под различные задачи.
Модуль для оценки стоимости инфраструктуры
Разработали модуль, который показывает стоимость текущей инфраструктуры в Terraform. Данные подгружаются из биллинг‑аккаунта.
Модуль сравнивает стоимость текущей и планируемой инфраструктуры до применения изменений — это помогает оценить и спрогнозировать потенциальные затраты.
Безопасность
Тарифы Yandex Smart Web Security
Разработали новые правила тарификации для Smart Web Security:
- Start от 50 000 ₽/мес. — до 100 млн запросов в месяц.
- Pro от 158 000 ₽/мес. — до 500 млн запросов в месяц.
- Business от 255 000 ₽/мес. — до 1 млрд запросов в месяц.
- Enterprise рассчитывается индивидуально для высоконагруженных приложений.
Цены включают НДС, тарифицируется только легитимный трафик. Для приложений с менее 100 млн запросов доступна тарификация по количеству запросов.
Обновили стандарт по защите облачной инфраструктуры
Добавили в стандарт рекомендации для API Gateway, WebSocket, Container Registry, Cloud Desktop и других сервисов — теперь создавать безопасные приложения стало проще.
Усилили разделы про логирование, разграничение прав и защиту от утечек. Это ускоряет расследование инцидентов и снижает влияние человеческого фактора. Кроме того, дополнили стандарт CLI‑командами и скриптами для PowerShell и Bash — настройки легко проверять прямо из консоли. Добавили рекомендации по сертификации специалистов и использованию Яндекс Браузера и Cloud Desktop для удалённой работы.
Пользовательские образы в Yandex Cloud Desktop
В Cloud Desktop теперь можно создавать рабочие столы из собственных образов операционных систем Windows и Linux.
Нужно загрузить свой образ с помощью специального desktop‑agent. Это даёт полный контроль над рабочей средой — идеально для случаев с уникальными требованиями.
Refresh‑токены в CLI Yandex Cloud
В ПО для управления облачными ресурсами через командную строку CLI Yandex Cloud появились refresh‑токены. Они живут дольше обычных токенов, регулярно обновляются и обеспечивают безопасность благодаря OAuth 2.0 DPoP.
Больше не нужно открывать браузер для получения IAM‑токена — особенно удобно при частом использовании CLI Yandex Cloud.
Мониторинг и управление ресурсами
Графики на основе метрик Prometheus® в Yandex Monitoring
Метрики из Yandex Managed Service for Prometheus® теперь интегрированы в metrics explorer. Платформа обрабатывает эти данные так же, как и собственные метрики Yandex Monitoring. Это позволяет создавать дашборды с графиками на основе показателей из экземпляров Prometheus. Интеграция объединяет все метрики в одном интерфейсе и избавляет от необходимости экспортировать данные в систему визуализации Grafana.
Цветовые индикаторы для алертов
Добавили цветовую индикацию статусов алертов в шаблоны уведомлений Telegram. Оценить статус можно без открытия чата.
Дефолтный шаблон с кружочками применяется, если в настройках канала уведомления ничего не указано в поле «Шаблон сообщения». Для обычного алерта — один кружок со статусом, для мультиалертов с группировкой — набор кружков всех сработавших сабалертов.
Поиск по лейблам для алертов
Теперь алерты можно искать не только по имени, но и по лейблам и меткам разложения мультиалертов. На странице со списком алертов появилась специальная строка поиска. Механика работы селекторов похожа на селекторы метрик — glob, совпадение, отрицание, ИЛИ.
Раньше для поиска нужно было помнить точное название алерта или добавлять лейблы в название. Сейчас достаточно найти алерт через селекторы или ввести нужный лейбл в поисковую строку. Нет нужды запоминать сложные префиксы — достаточно выбрать ключ и значение из саджестера.
Копирование виджетов в Yandex Monitoring
В Yandex Monitoring добавили быстрое копирование виджетов с помощью горячих клавиш — как внутри одного дашборда, так и между несколькими.
macOS: cmd + click → cmd + c → cmd + v.
Windows: ctrl + click → ctrl + c → ctrl + v.
Serverless
Вложенность в Yandex Workflows
Теперь сервис позволяет запускать один Workflow как шаг другого. Это позволяет:
- создавать модульные процессы
- переиспользовать готовые Workflows
- упрощать сложные сценарии через декомпозицию
Как использовать:
- В конструкторе Yandex Workflows добавить шаг типа «Workflows».
- Выбрать целевой Workflow из списка.
- Передать входные параметры.
- Получить результат в родительском Workflow.
Интеграция Яндекс Диска в Yandex Workflows
Yandex Workflows теперь работает с файлами на Яндекс Диске — личном и корпоративном Яндекс 360: читает и записывает файлы, а также обрабатывает их содержимое, включая преобразование табличных форматов в JSON‑структуры (подробнее — в разделе о парсинге ниже).
Как подключить:
- Добавьте шаг «Яндекс Диск» в Yandex Workflow,
- Выберите действие, тип диска и путь к файлу,
- Для работы с данными укажите необходимые параметры в зависимости от типа файла.
Универсальный парсинг Excel и CSV из различных источников
Реализовали унифицированное автоматическое преобразование табличных файлов в удобные структуры данных из нескольких источников (Яндекс Диск и Object Storage):
- CSV‑файлы конвертируются в массив массивов строк
- Excel‑таблицы преобразуются в словарь листов
В настройках шага Object Storage или «Яндекс Диск» нужно выбрать действие «Получить объект» и указать соответствующий тип содержимого — Excel или CSV.
Ускорение сборки контейнеров
Оптимизировали процесс сборки контейнеров — создание ревизий ускорилось более чем в два раза на тестовой выборке. Изменение автоматически доступно всем пользователям.
Платформа данных
Новости DataLens
Editor: новые возможности кастомизации визуализаций
В Yandex DataLens появился Editor — инструмент для кастомизации графиков и таблиц с помощью JavaScript. Теперь можно создавать продвинутые визуализации и интегрировать данные из нескольких источников, включая внешние API.
Editor позволяет:
- реализовать практически любую концепцию представления данных
- загружать и комбинировать данные из различных источников в едином веб‑интерфейсе
- преобразовывать сырые данные в информативные дашборды
Функциональность доступна в тарифе Business.
Улучшения в Editor и функциях разметки
Стандартизировали работу с
new Date() в Editor — теперь функция приводит время к UTC по умолчанию, обеспечивая консистентность при конвертации форматов date и dateTime.
В функциях разметки Wizard добавили поддержку всплывающих подсказок (TOOLTIP) при наведении на заданный текст.
Новая версия Open Source
В обновлённом DataLens Open Source:
- заменили Zitadel на новое встроенное решение для аутентификации
- добавили поддержку деплоя в Kubernetes‑кластеры и примеры для Terraform
- упростили дистрибутив для более лёгкого развёртывания и обновления
Интеграция с Yandex SpeechSense
Реализовали новый тип подключения для визуализации данных из сервиса речевой аналитики Yandex SpeechSense. Перейти к созданию подключения можно со страницы проекта SpeechSense в разделе «Отчёты».
DataLens Public Gallery
До 6 мая запустили приём заявок для галереи публичных дашбордов — площадки, где пользователи смогут найти вдохновение, а партнёры‑интеграторы — продемонстрировать свою экспертизу. Галерея будет представлена на конференции Data&ML2B.
Доступ к PostgreSQL 17
PostgreSQL 17 теперь доступна в Yandex Compute Cloud — добавили поддержку в Terraform.
Работа с Connection manager
Теперь для всех новых кластеров PostgreSQL автоматически создаётся подключение в Connection manager.
Улучшения тарификации и мониторинга
Теперь мы точнее тарифицируем бэкапы баз данных — исправили случаи, когда превышение порога бесплатного хранения не тарифицировалось.
В мониторинг MySQL® теперь выводятся все подключения, а не только пользовательские. Это упрощает диагностику использования подключений разными клиентами.
Новые версии баз данных и интеграции
- В ClickHouse® Terraform Provider появились отдельные ресурсы для управления пользователями и базами данных.
- Поддержали ClickHouse версий 24.12, 25.1, 25.2.
- Интегрировали ClickHouse с MS SQL Server и Oracle через JDBC bridge. Это расширяет возможности работы с данными в гетерогенной среде — ClickHouse напрямую взаимодействует с данными из MS SQL Server и Oracle без предварительного копирования. JDBC‑драйвер обеспечивает эффективное соединение между базами и позволяет выполнять сложные запросы к данным из разных источников.
- Поддержали Valkey™ 8.0 и MongoDB 8.0.
- Улучшили производительность OpenSearch: на network‑ssd до +13%, на network‑hdd до +20%.
Новая балансировка шардов в OpenSearch
В Yandex Managed Service for OpenSearch реализовали новую схему балансировки шардов. Помимо балансировки по количеству шардов и primary‑шардов, она обеспечивает балансировку по количеству свободного места и справляется с балансировкой primary‑шардов лучше стандартной.
Также добавили возможность указывать node‑группу для чтения/записи через параметр
X‑Yandex‑OpenSearch‑NodeGroup в Header запроса.
Обновления Kafka® и Airflow™
- В Yandex Managed Service for Apache Kafka® завершили поддержку версий 2.8, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 для новых кластеров.
- В Yandex Managed Service for Apache Airflow™ реализовали версионирование Apache Airflow и Python.
- В Yandex Monitoring теперь отображается потребление CPU и RAM для Apache Airflow и Hive Metastore.
Машинное обучение
Batch Processing и мультимодальные модели
Запустили пакетный режим обработки для больших массивов данных в Foundation Models. Один запрос — множество результатов. Это полезно в:
- анализе и классификации большого объёма данных
- генерации описаний товаров в заданном формате, например согласно JSON‑схеме
- создании датасетов для дообучения моделей через дистилляцию.
Пакетная обработка доступна как для языковых, так и для мультимодальных моделей, работающих с текстом и изображениями (VLM). Цена зависит от выбранной модели.
Обновления AI Assistant API
Метаданные для RAG‑сценариев
При разработке RAG‑систем помимо ссылок на источник часто нужны дополнительные метаданные. Теперь их можно указать при загрузке файла.
Function Calling в ассистентах
В Foundation Models появилась возможность создавать ИИ‑ассистентов, которые могут взаимодействовать с внешними сервисами и базами данных. Теперь ассистент сам определяет, какие инструменты нужно вызвать для решения задачи пользователя, — например, найти информацию в базе знаний компании или выполнить операцию в CRM‑системе.
Новые голоса синтеза речи в Узбекистане
Библиотека голосов синтеза речи Yandex SpeechKit пополнилась ещё двумя новыми голосами. Они одинаково хорошо знают узбекский и русский языки и понимают речь, в которой оба языка смешаны. Голоса можно использовать для создания голосовых роботов в колл‑центрах и службах поддержки компаний и государственных учреждений Узбекистана.
Обучение
Новые курсы
Разработчик YDB
На курсе про YDB можно узнать, как создавать приложения, стабильно работающие с большими объёмами данных при высоких нагрузках. Участники разбираются в архитектуре, оптимизации запросов и проектировании надёжных решений для реальных кейсов.
Обработка больших данных
Курс про Yandex Data Processing посвящён обработке и анализу больших данных через Apache Spark™ и Yandex Data Processing. Участники освоят управление кластерами, пакетную и потоковую обработку, а также построение масштабируемых дата‑пайплайнов.
Yandex Managed Service for Apache Airflow™
Новый курс по Apache Airflow™ поможет освоить работу с инструментом и создавать интеграции между сервисами. Курс разработали совместно с компанией АЭРО — провайдером еком- и дата‑решений.
Новый курс по GitLab
Выпустили курс по Yandex Managed Service for GitLab® для построения и автоматизации процессов разработки. В нём можно узнать о:
- развёртывании и настройке GitLab в Yandex Cloud
- создании и оптимизации CI/CD‑пайплайнов
- интеграции с Yandex Container Registry
- организации совместной работы команды
- масштабировании инфраструктуры с помощью Terraform.
Курс рассчитан на шесть часов и подойдёт DevOps‑инженерам, разработчикам и системным администраторам.
Обновлённый курс по нагрузочному тестированию
Завершили рефакторинг курса «Нагрузочное тестирование в Yandex Cloud». Обновили материалы с учётом современных требований и добавили:
- методики планирования профиля нагрузки,
- настройки генераторов нагрузки (Pandora, JMeter),
- расширенный мониторинг тестируемых систем,
- интеграцию с CI/CD‑пайплайнами,
- улучшенные интерактивные элементы для самостоятельного обучения.
Курс длится 13 часов, предназначен для DevOps‑инженеров, тестировщиков и разработчиков, отвечающих за надёжность сервисов.
Оба курса доступны бесплатно и входят в образовательный трек «DevOps‑инженер».
Курсы по ClickHouse®
Курс на платформе Stepik
Курс «ClickHouse для инженеров и аналитиков» теперь доступен на платформе Stepik. Он поможет разобраться в ключевых возможностях аналитической СУБД и уверенно применять её для решения практических задач.
ClickHouse® для дата‑инженеров
С 24 марта по 30 апреля провели синхронный курс «ClickHouse для дата‑инженеров». Участие приняли 36 специалистов из компаний России и Казахстана.
Marketplace
Корпоративные решения Яндекса на Yandex Cloud Marketplace
Яндекс Браузер для организаций
Корпоративная версия браузера с расширенными возможностями управления и встроенной защитой. Поддерживает настройку политик доступа, работу в замкнутом контуре, а также централизованное администрирование и интеграцию с корпоративными ресурсами и Яндекс 360.
API Яндекс Погоды
Сервис для получения погодных данных в автоматизированных системах. Предоставляет более 150 параметров: температуру, осадки, скорость ветра и другие. Используется для управления запасами и логистикой, агротехнологий, расчёта маршрутов, планирования обслуживания.
Varioqub
Платформа для A/B‑тестирования на основе данных Яндекс Метрики. Работает с сайтами любой сложности, поддерживает до 100 экспериментов на одном счётчике, визуальное редактирование вариантов и расширенную аналитику.
Data Streaming из Яндекс Метрики
Инструмент для потоковой передачи неагрегированных данных из Яндекс Метрики в Yandex Managed Service for ClickHouse®. Позволяет строить расширенную аналитику событий пользователей в реальном времени.
Документация
Обновили разделы «Правила тарификации» сервисов: с 1 мая 2025 года цены на ресурсы Yandex Cloud увеличатся.
Инфраструктура и сеть
Yandex API Gateway
- Добавили пошаговую инструкцию по добавлению расширения x-yc-apigateway-integration:http для интеграции с Yandex Workflows.
Yandex Application Load Balancer
- Добавили информацию про настройку лимитов на количество запросов с помощью модуля Global RateLimit.
Yandex Cloud Backup
- Добавили «Историю изменений» за I квартал 2025.
- Обновили описание настроек в инструкциях по созданию и изменению политики резервного копирования.
- Обновили раздел Правила тарификации.
Yandex Compute Cloud
- Добавили описание новой платформы с GPU gpu-standard-v3i.
- Добавили практическое руководство по запуску библиотеки vLLM с языковой моделью Gemma 3 на виртуальной машине с GPU в Yandex Compute Cloud.
- Добавили пошаговую инструкцию по подключению сервисного аккаунта к ВМ.
Yandex Load Testing
- Добавили «Историю изменений» за IV квартал 2024 и I квартал 2025.
Yandex Monitoring
- Обновили Справочник метрик: добавили метрики Yandex Cloud Notification Service.
Yandex Object Storage
- Добавили пошаговую инструкцию по получению списка объектов в бакете.
- Добавили пошаговую инструкцию по составной (multipart) загрузке объекта.
- Добавили «Историю изменений» за I квартал 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению метками объекта: добавили способы выполнения действий с помощью консоли управления.
Yandex Smart Web Security
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке логирования.
- Обновили пошаговые инструкции: добавили способы выполнения действий с помощью Terraform.
- Добавили тарификацию по подписке в раздел Правила тарификации.
Платформа данных
Yandex Data Processing
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию кластера Yandex Data Processing с автомасштабированием в сети другого каталога.
Yandex Data Transfer
- Добавили практическое руководство по копированию данных из Managed Service for OpenSearch в Managed Service for Greenplum®.
- Добавили «Историю изменений» за март.
Yandex DataLens
- Добавили «Историю изменений» за март.
- Добавили описание и инструкции по работе с DataLens Editor.
- Добавили инструкцию по созданию подключения к Yandex SpeechSense.
- Добавили инструкцию по созданию подключения API Connector.
Yandex DataSphere
- Добавили описание и пошаговые инструкции для работы с файловыми хранилищами.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Добавили пошаговую инструкцию по переносу информации о созданных топиках в файл состояния Terraform.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
Yandex Managed Service for Greenplum®
- Добавили практическое руководство по копированию данных из Managed Service for OpenSearch в Managed Service for Greenplum® с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавили пошаговую инструкцию по использованию gp_url_tools в Managed Service for Greenplum®.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Добавили сравнение MySQL® версий 5.7 и 8.0.
Yandex Managed Service for OpenSearch
- Добавили практическое руководство по копированию данных из Managed Service for OpenSearch в Managed Service for Greenplum® с помощью Yandex Data Transfer.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Добавили описание индексов в PostgreSQL.
- Добавили практическое руководство по решению проблем с сортировкой строк в PostgreSQL после обновления glibc.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению политиками резервного копирования в Managed Service for PostgreSQL.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению кластерами: описали интеграцию с Connection Manager.
Yandex Managed Service for Trino
- Описали взаимосвязь ресурсов в Yandex Managed Service for Trino.
- Добавили «Историю изменений» за апрель.
Yandex Managed Service for Valkey™
- Обновили пошаговые инструкции: добавили способы выполнения действий с помощью Terraform.
Yandex MetaData Hub
- Добавили «Историю изменений» за март
- Обновили информацию про кластеры Hive Metastore.
Yandex Monitoring
- Обновили Справочник метрик: добавили метрики Yandex Cloud Notification Service.
Контейнеры
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавили описание вычислительных ресурсов мастера.
- Обновили описание типов мастеров, добавили описание нового типа — высокодоступный мастер с тремя хостами в одной зоне доступности и одной подсети.
- Добавили пошаговую инструкцию по изменению конфигурации ресурсов мастера.
- Добавили «Историю изменений» за I квартал 2025.
Инструменты разработчика
Yandex Load Testing
- Добавили «Историю изменений» за IV квартал 2024 и I квартал 2025.
Yandex Managed Service for GitLab
- Добавили пошаговую инструкцию по удалению устаревших пайплайнов.
- Добавили «Историю изменений» за I квартал 2025.
Yandex SmartCaptcha
- Обновили тарифы в разделе Правила тарификации.
Бессерверные вычисления
Yandex API Gateway
- Добавили пошаговую инструкцию по добавлению расширения x-yc-apigateway-integration:http для интеграции с Yandex Workflows.
Yandex Cloud Notification Service
- Добавили информацию про Push‑уведомления в браузере.
- Добавили инструкцию по началу работы с push‑уведомлениями в браузере Yandex Cloud Notification Service.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению push‑уведомлениями.
- Добавили Справочник метрик Yandex Monitoring.
- Добавили «Историю изменений» за I квартал 2025.
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
Yandex Cloud Postbox
- Описали ограничения на вложения в письмах.
Yandex Serverless Integrations
- Добавили информацию о шагах: Workflow, While и Disk в Workflows.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению рабочим процессом в Workflows.
- Добавили информацию о правилах перехода по ошибкам, возникшим во время выполнения шага, в Workflows.
Безопасность
Yandex Audit Trails
- Добавили события уровня конфигурации сервисов: Yandex BareMetal, Yandex DataSphere, Yandex MetaData Hub, Yandex Managed Service for GitLab, Yandex Managed Service for OpenSearch, Yandex Compute Cloud и Yandex Managed Service for Kubernetes.
- Добавили «Историю изменений» за I квартал 2025.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили пошаговые инструкции по управлению refresh‑токенами.
- Добавили информацию о выборе способа получения IAM-токена.
- Обновили обзорную информацию про выбор способа аутентификации.
Yandex Key Management Service
- Обновили пошаговые инструкции по управлению электронной подписью: добавили способы выполнения действий с помощью Terraform.
- Обновили Справочник Terraform для Yandex Key Management Service.
Yandex Lockbox
- Обновили Справочник Terraform для Yandex Lockbox.
Yandex Smart Web Security
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке логирования.
- Обновили пошаговые инструкции: добавили способы выполнения действий с помощью Terraform.
- Добавили тарификацию по подписке в раздел Правила тарификации.
Yandex SmartCaptcha
- Обновили тарифы в разделе Правила тарификации.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Cloud Billing
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию нового платежного аккаунта: добавили информацию о создании аккаунта без привязки банковской карты.
Yandex Cloud Organization
- Добавили новые роли.
- Обновили раздел Начало работы.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили пошаговые инструкции по управлению refresh‑токенами.
- Добавили информацию про выбор способа получения IAM‑токена.
- Обновили обзорную информацию про выбор способа аутентификации.
Машинное обучение
Yandex DataSphere
- Добавили описание и пошаговые инструкции для работы с файловыми хранилищами.
Yandex Foundation Models
- Описали совместимость с OpenAI.
- Добавили описание пакетного режима работы и пошаговую инструкцию по запуску модели в пакетном режиме.
- Добавили информацию про мультимодальные модели.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию ассистента для поиска с указанием метаданных исходных файлов и индексов.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию датасета.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке доступа к Yandex Foundation Models с помощью API‑ключа.
Yandex Search API
- Обновили информацию о генеративном ответе.
Бизнес‑инструменты
Yandex Cloud Desktop
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию образа на основе Windows.
Yandex DataLens
- Добавили «Историю изменений» за март.
- Добавили описание и инструкции по работе с DataLens Editor.
- Добавили инструкцию по созданию подключения к Yandex SpeechSense.
- Добавили инструкцию по созданию подключения API Connector.
Yandex SpeechSense
- Добавили пошаговую инструкцию по интеграции с сервисом Yandex DataLens.
- Добавили «Историю изменений» за март.
- Обновили пошаговую инструкцию для фильтрации по параметрам в REST API.
Другие обновления
Безопасность в Yandex Cloud
- Обновили стандарт безопасности до версии 1.4.0.
- Добавили бюллетени безопасности для CVE‑2025‑1385 и CVE‑2025‑1974.
Интерфейс командной строки
- Обновили Справочник CLI.
- Обновили раздел Релизы CLI.
Партнерская программа Yandex Cloud
- Обновили роли, которые выдаются пользователям при создании сабаккаунта.
- Актуализировали условия попадания в каталог партнёра.
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавили практическое руководство по решению проблем с сортировкой строк в PostgreSQL после обновления glibc.
- Добавили практическое руководство по копированию данных из Managed Service for OpenSearch в Managed Service for Greenplum® с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавили практическое руководство по запуску языковой модели DeepSeek‑R1 в кластере GPU Yandex Compute Cloud.
- Добавили практическое руководство по запуску библиотеки vLLM с языковой моделью Gemma 3 на виртуальной машине с GPU в Yandex Compute Cloud.