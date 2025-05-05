Связаться с намиПодключиться

Продуктовый дайджест Yandex Cloud (апрель)

Запустили браузерную оболочку консоли — Cloud Shell, обновили стандарт безопасности, представили новую тарифную линейку Smart Web Security и добавили множество улучшений для Yandex Monitoring. Об этих и других новостях — в апрельском дайджесте.

5 мая 2025 г.
20 минут чтения

Инфраструктура и миграция

Yandex BareMetal стал доступен для всех компаний

Открыли публичный доступ к сервису Yandex BareMetal — раньше аренда выделенных физических серверов была доступна только по запросу. Теперь для всех компаний доступны:

  • изолированные серверы с возможностью установки любой системы виртуализации, ОС и программного обеспечения,
  • готовые конфигурации для различных задач: от хостинга сайта до настройки тестовых сред,
  • гарантированный уровень доступности сервиса (SLA) 99,9%,
  • управление через KVM, SSH‑протокол, веб‑интерфейс или публичное API,
  • интеграция с Yandex Cloud Interconnect для создания гибридной IT‑инфраструктуры и распределения нагрузки между локальной инфраструктурой, выделенными серверами и облаком,
  • интеграция с облачными сервисами: Yandex Cloud Backup, Yandex Object Storage, Yandex Monitoring, Yandex Identity and Access Management, Yandex Audit Trails,
  • единая консоль управления, единый биллинг и централизованная техническая поддержка.

Сервис подходит для разработки информационных систем, хостинга веб‑приложений, настройки тестовых сред, хранения и обработки данных.

Cloud Shell

Запустили Cloud Shell — первую на российском рынке браузерную оболочку командной строки в консоли облачного провайдера. Технология предоставляет:

  • доступ к полноценной командной строке через браузер
  • бесплатные предустановленные настройки для управления облаком
  • пакеты на базе Cloud Toolbox
  • поддержка распространённых языков программирования

Страница для старта миграции в облако

Подготовили пошаговую инструкцию для технических специалистов, начинающих работу с Yandex Cloud. Она поможет настроить среду для создания и управления несколькими облаками организации согласно требованиям безопасности и отраслевым стандартам.

На странице представили готовые Terraform‑модули для:

  • создания облаков с нужными конфигурациями рабочей нагрузки,
  • настройки сервисов безопасности на уровне организации,
  • управления ролями и правами доступа,
  • создания и настройки конкретных ресурсов.

Также доступны наборы готовых решений и примеров Yandex Cloud Infrastructure Solution Library для быстрой настройки сервисов под различные задачи.

Модуль для оценки стоимости инфраструктуры

Разработали модуль, который показывает стоимость текущей инфраструктуры в Terraform. Данные подгружаются из биллинг‑аккаунта.

Модуль сравнивает стоимость текущей и планируемой инфраструктуры до применения изменений — это помогает оценить и спрогнозировать потенциальные затраты.

Безопасность

Тарифы Yandex Smart Web Security

Разработали новые правила тарификации для Smart Web Security:

  • Start от 50 000 ₽/мес. — до 100 млн запросов в месяц.
  • Pro от 158 000 ₽/мес. — до 500 млн запросов в месяц.
  • Business от 255 000 ₽/мес. — до 1 млрд запросов в месяц.
  • Enterprise рассчитывается индивидуально для высоконагруженных приложений.

Цены включают НДС, тарифицируется только легитимный трафик. Для приложений с менее 100 млн запросов доступна тарификация по количеству запросов.

Обновили стандарт по защите облачной инфраструктуры

Добавили в стандарт рекомендации для API Gateway, WebSocket, Container Registry, Cloud Desktop и других сервисов — теперь создавать безопасные приложения стало проще.

Усилили разделы про логирование, разграничение прав и защиту от утечек. Это ускоряет расследование инцидентов и снижает влияние человеческого фактора. Кроме того, дополнили стандарт CLI‑командами и скриптами для PowerShell и Bash — настройки легко проверять прямо из консоли. Добавили рекомендации по сертификации специалистов и использованию Яндекс Браузера и Cloud Desktop для удалённой работы.

Пользовательские образы в Yandex Cloud Desktop

В Cloud Desktop теперь можно создавать рабочие столы из собственных образов операционных систем Windows и Linux.

Нужно загрузить свой образ с помощью специального desktop‑agent. Это даёт полный контроль над рабочей средой — идеально для случаев с уникальными требованиями.

Refresh‑токены в CLI Yandex Cloud

В ПО для управления облачными ресурсами через командную строку CLI Yandex Cloud появились refresh‑токены. Они живут дольше обычных токенов, регулярно обновляются и обеспечивают безопасность благодаря OAuth 2.0 DPoP.

Больше не нужно открывать браузер для получения IAM‑токена — особенно удобно при частом использовании CLI Yandex Cloud.

Мониторинг и управление ресурсами

Графики на основе метрик Prometheus® в Yandex Monitoring

Метрики из Yandex Managed Service for Prometheus® теперь интегрированы в metrics explorer. Платформа обрабатывает эти данные так же, как и собственные метрики Yandex Monitoring. Это позволяет создавать дашборды с графиками на основе показателей из экземпляров Prometheus. Интеграция объединяет все метрики в одном интерфейсе и избавляет от необходимости экспортировать данные в систему визуализации Grafana.

Цветовые индикаторы для алертов

Добавили цветовую индикацию статусов алертов в шаблоны уведомлений Telegram. Оценить статус можно без открытия чата.

Дефолтный шаблон с кружочками применяется, если в настройках канала уведомления ничего не указано в поле «Шаблон сообщения». Для обычного алерта — один кружок со статусом, для мультиалертов с группировкой — набор кружков всех сработавших сабалертов.

Поиск по лейблам для алертов

Теперь алерты можно искать не только по имени, но и по лейблам и меткам разложения мультиалертов. На странице со списком алертов появилась специальная строка поиска. Механика работы селекторов похожа на селекторы метрик — glob, совпадение, отрицание, ИЛИ.

Раньше для поиска нужно было помнить точное название алерта или добавлять лейблы в название. Сейчас достаточно найти алерт через селекторы или ввести нужный лейбл в поисковую строку. Нет нужды запоминать сложные префиксы — достаточно выбрать ключ и значение из саджестера.

Копирование виджетов в Yandex Monitoring

В Yandex Monitoring добавили быстрое копирование виджетов с помощью горячих клавиш — как внутри одного дашборда, так и между несколькими.

macOS: cmd + click → cmd + c → cmd + v.
Windows: ctrl + click → ctrl + c → ctrl + v.

Serverless

Вложенность в Yandex Workflows

Теперь сервис позволяет запускать один Workflow как шаг другого. Это позволяет:

  • создавать модульные процессы
  • переиспользовать готовые Workflows
  • упрощать сложные сценарии через декомпозицию

Как использовать:

  1. В конструкторе Yandex Workflows добавить шаг типа «Workflows».
  2. Выбрать целевой Workflow из списка.
  3. Передать входные параметры.
  4. Получить результат в родительском Workflow.

Интеграция Яндекс Диска в Yandex Workflows

Yandex Workflows теперь работает с файлами на Яндекс Диске — личном и корпоративном Яндекс 360: читает и записывает файлы, а также обрабатывает их содержимое, включая преобразование табличных форматов в JSON‑структуры (подробнее — в разделе о парсинге ниже).

Как подключить:

  1. Добавьте шаг «Яндекс Диск» в Yandex Workflow,
  2. Выберите действие, тип диска и путь к файлу,
  3. Для работы с данными укажите необходимые параметры в зависимости от типа файла.

Универсальный парсинг Excel и CSV из различных источников

Реализовали унифицированное автоматическое преобразование табличных файлов в удобные структуры данных из нескольких источников (Яндекс Диск и Object Storage):

  • CSV‑файлы конвертируются в массив массивов строк
  • Excel‑таблицы преобразуются в словарь листов

В настройках шага Object Storage или «Яндекс Диск» нужно выбрать действие «Получить объект» и указать соответствующий тип содержимого — Excel или CSV.

Ускорение сборки контейнеров

Оптимизировали процесс сборки контейнеров — создание ревизий ускорилось более чем в два раза на тестовой выборке. Изменение автоматически доступно всем пользователям.

Платформа данных

Новости DataLens

Editor: новые возможности кастомизации визуализаций

В Yandex DataLens появился Editor — инструмент для кастомизации графиков и таблиц с помощью JavaScript. Теперь можно создавать продвинутые визуализации и интегрировать данные из нескольких источников, включая внешние API.

Editor позволяет:

  • реализовать практически любую концепцию представления данных
  • загружать и комбинировать данные из различных источников в едином веб‑интерфейсе
  • преобразовывать сырые данные в информативные дашборды

Функциональность доступна в тарифе Business.

Улучшения в Editor и функциях разметки

Стандартизировали работу с new Date() в Editor — теперь функция приводит время к UTC по умолчанию, обеспечивая консистентность при конвертации форматов date и dateTime.

В функциях разметки Wizard добавили поддержку всплывающих подсказок (TOOLTIP) при наведении на заданный текст.

Новая версия Open Source

В обновлённом DataLens Open Source:

  • заменили Zitadel на новое встроенное решение для аутентификации
  • добавили поддержку деплоя в Kubernetes‑кластеры и примеры для Terraform
  • упростили дистрибутив для более лёгкого развёртывания и обновления

Из‑за перехода с Zitadel и изменения схемы контейнеров релиз требует выполнить процедуру миграции.

Интеграция с Yandex SpeechSense

Реализовали новый тип подключения для визуализации данных из сервиса речевой аналитики Yandex SpeechSense. Перейти к созданию подключения можно со страницы проекта SpeechSense в разделе «Отчёты».

До 6 мая запустили приём заявок для галереи публичных дашбордов — площадки, где пользователи смогут найти вдохновение, а партнёры‑интеграторы — продемонстрировать свою экспертизу. Галерея будет представлена на конференции Data&ML2B.

Доступ к PostgreSQL 17

PostgreSQL 17 теперь доступна в Yandex Compute Cloud — добавили поддержку в Terraform.

Работа с Connection manager

Теперь для всех новых кластеров PostgreSQL автоматически создаётся подключение в Connection manager.

Улучшения тарификации и мониторинга

Теперь мы точнее тарифицируем бэкапы баз данных — исправили случаи, когда превышение порога бесплатного хранения не тарифицировалось.

В мониторинг MySQL® теперь выводятся все подключения, а не только пользовательские. Это упрощает диагностику использования подключений разными клиентами.

Новые версии баз данных и интеграции

  • В ClickHouse® Terraform Provider появились отдельные ресурсы для управления пользователями и базами данных.
  • Поддержали ClickHouse версий 24.12, 25.1, 25.2.
  • Интегрировали ClickHouse с MS SQL Server и Oracle через JDBC bridge. Это расширяет возможности работы с данными в гетерогенной среде — ClickHouse напрямую взаимодействует с данными из MS SQL Server и Oracle без предварительного копирования. JDBC‑драйвер обеспечивает эффективное соединение между базами и позволяет выполнять сложные запросы к данным из разных источников.
  • Поддержали Valkey 8.0 и MongoDB 8.0.
  • Улучшили производительность OpenSearch: на network‑ssd до +13%, на network‑hdd до +20%.

Новая балансировка шардов в OpenSearch

В Yandex Managed Service for OpenSearch реализовали новую схему балансировки шардов. Помимо балансировки по количеству шардов и primary‑шардов, она обеспечивает балансировку по количеству свободного места и справляется с балансировкой primary‑шардов лучше стандартной.

Также добавили возможность указывать node‑группу для чтения/записи через параметр X‑Yandex‑OpenSearch‑NodeGroup в Header запроса.

Обновления Kafka® и Airflow

Машинное обучение

Batch Processing и мультимодальные модели

Запустили пакетный режим обработки для больших массивов данных в Foundation Models. Один запрос — множество результатов. Это полезно в:

  • анализе и классификации большого объёма данных
  • генерации описаний товаров в заданном формате, например согласно JSON‑схеме
  • создании датасетов для дообучения моделей через дистилляцию.

Пакетная обработка доступна как для языковых, так и для мультимодальных моделей, работающих с текстом и изображениями (VLM). Цена зависит от выбранной модели.

Обновления AI Assistant API

Метаданные для RAG‑сценариев

При разработке RAG‑систем помимо ссылок на источник часто нужны дополнительные метаданные. Теперь их можно указать при загрузке файла.

Function Calling в ассистентах

В Foundation Models появилась возможность создавать ИИ‑ассистентов, которые могут взаимодействовать с внешними сервисами и базами данных. Теперь ассистент сам определяет, какие инструменты нужно вызвать для решения задачи пользователя, — например, найти информацию в базе знаний компании или выполнить операцию в CRM‑системе.

Новые голоса синтеза речи в Узбекистане

Библиотека голосов синтеза речи Yandex SpeechKit пополнилась ещё двумя новыми голосами. Они одинаково хорошо знают узбекский и русский языки и понимают речь, в которой оба языка смешаны. Голоса можно использовать для создания голосовых роботов в колл‑центрах и службах поддержки компаний и государственных учреждений Узбекистана.

Обучение

Новые курсы

Разработчик YDB

На курсе про YDB можно узнать, как создавать приложения, стабильно работающие с большими объёмами данных при высоких нагрузках. Участники разбираются в архитектуре, оптимизации запросов и проектировании надёжных решений для реальных кейсов.

Обработка больших данных

Курс про Yandex Data Processing посвящён обработке и анализу больших данных через Apache Spark и Yandex Data Processing. Участники освоят управление кластерами, пакетную и потоковую обработку, а также построение масштабируемых дата‑пайплайнов.

Yandex Managed Service for Apache Airflow

Новый курс по Apache Airflow поможет освоить работу с инструментом и создавать интеграции между сервисами. Курс разработали совместно с компанией АЭРО — провайдером еком- и дата‑решений.

Новый курс по GitLab

Выпустили курс по Yandex Managed Service for GitLab® для построения и автоматизации процессов разработки. В нём можно узнать о:

  • развёртывании и настройке GitLab в Yandex Cloud
  • создании и оптимизации CI/CD‑пайплайнов
  • интеграции с Yandex Container Registry
  • организации совместной работы команды
  • масштабировании инфраструктуры с помощью Terraform.

Курс рассчитан на шесть часов и подойдёт DevOps‑инженерам, разработчикам и системным администраторам.

Обновлённый курс по нагрузочному тестированию

Завершили рефакторинг курса «Нагрузочное тестирование в Yandex Cloud». Обновили материалы с учётом современных требований и добавили:

  • методики планирования профиля нагрузки,
  • настройки генераторов нагрузки (Pandora, JMeter),
  • расширенный мониторинг тестируемых систем,
  • интеграцию с CI/CD‑пайплайнами,
  • улучшенные интерактивные элементы для самостоятельного обучения.

Курс длится 13 часов, предназначен для DevOps‑инженеров, тестировщиков и разработчиков, отвечающих за надёжность сервисов.

Оба курса доступны бесплатно и входят в образовательный трек «DevOps‑инженер».

Курсы по ClickHouse®

Курс на платформе Stepik

Курс «ClickHouse для инженеров и аналитиков» теперь доступен на платформе Stepik. Он поможет разобраться в ключевых возможностях аналитической СУБД и уверенно применять её для решения практических задач.

ClickHouse® для дата‑инженеров

С 24 марта по 30 апреля провели синхронный курс «ClickHouse для дата‑инженеров». Участие приняли 36 специалистов из компаний России и Казахстана.

Marketplace

Корпоративные решения Яндекса на Yandex Cloud Marketplace

Яндекс Браузер для организаций

Корпоративная версия браузера с расширенными возможностями управления и встроенной защитой. Поддерживает настройку политик доступа, работу в замкнутом контуре, а также централизованное администрирование и интеграцию с корпоративными ресурсами и Яндекс 360.

API Яндекс Погоды

Сервис для получения погодных данных в автоматизированных системах. Предоставляет более 150 параметров: температуру, осадки, скорость ветра и другие. Используется для управления запасами и логистикой, агротехнологий, расчёта маршрутов, планирования обслуживания.

Varioqub

Платформа для A/B‑тестирования на основе данных Яндекс Метрики. Работает с сайтами любой сложности, поддерживает до 100 экспериментов на одном счётчике, визуальное редактирование вариантов и расширенную аналитику.

Data Streaming из Яндекс Метрики

Инструмент для потоковой передачи неагрегированных данных из Яндекс Метрики в Yandex Managed Service for ClickHouse®. Позволяет строить расширенную аналитику событий пользователей в реальном времени.

Документация

Обновили разделы «Правила тарификации» сервисов: с 1 мая 2025 года цены на ресурсы Yandex Cloud увеличатся.

Инфраструктура и сеть

Yandex API Gateway

Yandex Application Load Balancer

Yandex Cloud Backup

Yandex Compute Cloud

Yandex Load Testing

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex Smart Web Security

Платформа данных

Yandex Data Processing

Yandex Data Transfer

Yandex DataLens

Yandex DataSphere

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Trino

Yandex Managed Service for Valkey

Yandex MetaData Hub

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Контейнеры

Yandex Managed Service for Kubernetes

Инструменты разработчика

Yandex Load Testing

Yandex Managed Service for GitLab

Yandex SmartCaptcha

Бессерверные вычисления

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Notification Service

Yandex Cloud Postbox

Yandex Object Storage

Yandex Serverless Integrations

Безопасность

Yandex Audit Trails

  • Добавили события уровня конфигурации сервисов: Yandex BareMetal, Yandex DataSphere, Yandex MetaData Hub, Yandex Managed Service for GitLab, Yandex Managed Service for OpenSearch, Yandex Compute Cloud и Yandex Managed Service for Kubernetes.
  • Добавили «Историю изменений» за I квартал 2025.

Yandex Identity and Access Management

Yandex Key Management Service

Yandex Lockbox

Yandex Smart Web Security

Yandex SmartCaptcha

Мониторинг и управление ресурсами

Yandex Cloud Billing

Yandex Cloud Organization

Yandex Identity and Access Management

Yandex Monitoring

Машинное обучение

Yandex DataSphere

Yandex Foundation Models

Yandex Search API

Бизнес‑инструменты

Yandex Cloud Desktop

Yandex DataLens

Yandex SpeechSense

Другие обновления

Безопасность в Yandex Cloud

Интерфейс командной строки

Партнерская программа Yandex Cloud

  • Обновили роли, которые выдаются пользователям при создании сабаккаунта.
  • Актуализировали условия попадания в каталог партнёра.

Практические руководства платформы Yandex Cloud

author
Команда Yandex Cloud

