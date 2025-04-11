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Добавить расширение x-yc-apigateway-integration:http для интеграции с Yandex Workflows

Статья создана
Обновлена 11 апреля 2025 г.

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором создали или хотите создать API-шлюз.

  2. В списке сервисов выберите API Gateway.

  3. Выберите API-шлюз или нажмите кнопку Создать API-шлюз, чтобы создать новый.

  4. В поле Спецификация нажмите значок .

  5. Укажите в поле:

    • Путь — относительный путь к интеграции, который будет добавлен к URL-адресу API Gateway. Переменные указывайте в фигурных скобках, например /static/{function_id}. Подробнее см. спецификацию OpenAPI 3.0.
    • HTTP-метод — метод, который будет использоваться для взаимодействия с интеграцией.

  6. Нажмите кнопку Добавить.

В поле Спецификация отобразится OpenAPI-спецификация с указанными значениями параметров.

Требования к структуре входящего запроса

Чтобы API-шлюз корректно обрабатывал входящие запросы, для них должно быть задано значение заголовка Content-Type: application/json.

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