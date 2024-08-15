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Yandex API Gateway

Добавить расширение x-yc-apigateway-integration:http для интеграции с YandexGPT

Статья создана
Обновлена 15 августа 2024 г.

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором создали или хотите создать API-шлюз.

  2. В списке сервисов выберите API Gateway.

  3. Выберите API-шлюз или нажмите кнопку Создать API-шлюз, чтобы создать новый.

  4. В поле Спецификация нажмите значок .

  5. Укажите в поле:

    • Путь — относительный путь к интеграции, который будет добавлен к URL-адресу API Gateway. Переменные указывайте в фигурных скобках, например /static/{function_id}. Подробнее см. спецификацию OpenAPI 3.0.
    • HTTP-метод — метод, который будет использоваться для взаимодействия с интеграцией.

    • Сервисный аккаунт — сервисный аккаунт для авторизации при обращении к YandexGPT API. Если у вас нет сервисного аккаунта, создайте его.

    • URI модели — URI модели, которая будет использоваться для генерации или классификации.

    • Действие — тип действия и параметры, соответствующие этому типу действия:

      • Генерация текста:

        • (Опционально) Температура — определяет вариативность ответа модели: укажите значение от 0 до 1. Чем выше температура, тем более креативными и случайными будут ответы модели. Значение по умолчанию — 0.3.
        • (Опционально) Количество токенов — максимальное число токенов генерации. По умолчанию 5. Позволяет при необходимости ограничить объем ответа модели.

      • Классификация текста:

        • Описание задания — текстовое описание задания для классификатора.

        • Классы — список классов, к которым может относиться текст. Чтобы добавить класс, нажмите значок .
          Чтобы получить корректные результаты, используйте осмысленные названия классов.

        • (Опционально) Примеры запросов — примеры текстовых запросов для классов в формате текстовый запрос:класс. Чтобы добавить пример, нажмите значок . Подробнее см. в разделе Классификатор Few-shot.

  6. Нажмите кнопку Добавить.

В поле Спецификация отобразится OpenAPI-спецификация с указанными значениями параметров.

Требования к структуре входящего запроса

Чтобы API-шлюз корректно обрабатывал входящие запросы, для них должно быть задано значение заголовка Content-Type: application/json, а тело запроса должно иметь следующую структуру:

  • Генерация текста — {"message": "<текстовый_запрос_к_модели>"}.
  • Классификация текста — {"text": "<текст_который_нужно_классифицировать>"}.
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