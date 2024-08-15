Добавить расширение x-yc-apigateway-integration:http для интеграции с YandexGPT
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В консоли управления выберите каталог, в котором создали или хотите создать API-шлюз.
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В списке сервисов выберите API Gateway.
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Выберите API-шлюз или нажмите кнопку Создать API-шлюз, чтобы создать новый.
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В поле Спецификация нажмите значок .
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Укажите в поле:
- Путь — относительный путь к интеграции, который будет добавлен к URL-адресу API Gateway. Переменные указывайте в фигурных скобках, например
/static/{function_id}. Подробнее см. спецификацию OpenAPI 3.0.
- HTTP-метод — метод, который будет использоваться для взаимодействия с интеграцией.
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Сервисный аккаунт — сервисный аккаунт для авторизации при обращении к YandexGPT API. Если у вас нет сервисного аккаунта, создайте его.
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URI модели — URI модели, которая будет использоваться для генерации или классификации.
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Действие — тип действия и параметры, соответствующие этому типу действия:
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Генерация текста:
- (Опционально) Температура — определяет вариативность ответа модели: укажите значение от
0до
1. Чем выше температура, тем более креативными и случайными будут ответы модели. Значение по умолчанию —
0.3.
- (Опционально) Количество токенов — максимальное число токенов генерации. По умолчанию
5. Позволяет при необходимости ограничить объем ответа модели.
- (Опционально) Температура — определяет вариативность ответа модели: укажите значение от
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Классификация текста:
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Описание задания — текстовое описание задания для классификатора.
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Классы — список классов, к которым может относиться текст. Чтобы добавить класс, нажмите значок .
Чтобы получить корректные результаты, используйте осмысленные названия классов.
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(Опционально) Примеры запросов — примеры текстовых запросов для классов в формате
текстовый запрос:класс. Чтобы добавить пример, нажмите значок . Подробнее см. в разделе Классификатор Few-shot.
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- Путь — относительный путь к интеграции, который будет добавлен к URL-адресу API Gateway. Переменные указывайте в фигурных скобках, например
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Нажмите кнопку Добавить.
В поле Спецификация отобразится OpenAPI-спецификация с указанными значениями параметров.
Требования к структуре входящего запроса
Чтобы API-шлюз корректно обрабатывал входящие запросы, для них должно быть задано значение заголовка
Content-Type: application/json, а тело запроса должно иметь следующую структуру:
- Генерация текста —
{"message": "<текстовый_запрос_к_модели>"}.
- Классификация текста —
{"text": "<текст_который_нужно_классифицировать>"}.