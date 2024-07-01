Добавить расширение x-yc-apigateway-integration:cloud_functions
Статья создана
Обновлена 1 июля 2024 г.
Консоль управления
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В консоли управления выберите каталог, в котором создали или хотите создать API-шлюз.
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В списке сервисов выберите API Gateway.
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Выберите API-шлюз или нажмите кнопку Создать API-шлюз, чтобы создать новый.
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В поле Спецификация нажмите значок .
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Укажите в поле:
- Путь — относительный путь к интеграции, который будет добавлен к URL-адресу API Gateway. Переменные указывайте в фигурных скобках, например
/static/{function_id}. Подробнее см. спецификацию OpenAPI 3.0.
- HTTP-метод — метод, который будет использоваться для взаимодействия с интеграцией.
- (Опционально) Сервисный аккаунт — сервисный аккаунт для авторизации при обращении к функции. Если у вас нет сервисного аккаунта, создайте его.
- (Опционально) Версия формата запроса — версию формата запроса к функции. Возможные значения — 0.1 и 1.0. Версия по умолчанию — 0.1.
- Идентификатор функции — идентификатор функции. Чтобы узнать его, получите информацию о функции.
- Тег — тег версии функции. Значение по умолчанию —
\$latest.
- Путь — относительный путь к интеграции, который будет добавлен к URL-адресу API Gateway. Переменные указывайте в фигурных скобках, например
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(Опционально) Вставьте или загрузите контекст операции — произвольный объект в формате YAML или JSON.
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Нажмите кнопку Добавить.
В поле Спецификация отобразится OpenAPI-спецификация с указанными значениями параметров.