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Yandex API Gateway

Добавить расширение x-yc-apigateway-integration:cloud_datasphere

Статья создана
Обновлена 1 июля 2024 г.

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором создали или хотите создать API-шлюз.

  2. В списке сервисов выберите API Gateway.

  3. Выберите API-шлюз или нажмите кнопку Создать API-шлюз, чтобы создать новый.

  4. В поле Спецификация нажмите значок .

  5. Укажите в поле:

    • Путь — относительный путь к интеграции, который будет добавлен к URL-адресу API Gateway. Переменные указывайте в фигурных скобках, например /static/{function_id}. Подробнее см. спецификацию OpenAPI 3.0.
    • HTTP-метод — метод, который будет использоваться для взаимодействия с интеграцией.
    • (Опционально) Сервисный аккаунт — сервисный аккаунт для авторизации при вызове ноды DataSphere. Если у вас нет сервисного аккаунта, создайте его.
    • Каталог — каталог, в котором создан проект DataSphere и развернута нода.
    • Идентификатор ноды — идентификатор ноды DataSphere.

  6. Нажмите кнопку Добавить.

В поле Спецификация отобразится OpenAPI-спецификация с указанными значениями параметров.

См. также

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