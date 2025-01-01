Настройка лимитов на количество запросов с помощью модуля Global RateLimit
- Особенности работы Global RateLimit
- Маршрутизация запросов при использовании лимитов
- Рекомендации по настройке лимита
- Мониторинг
Примечание
Global RateLimit находится на стадии Preview. Чтобы получить доступ к функциональности, обратитесь в техническую поддержку.
Global RateLimit позволяет задать лимит на количество запросов HTTP и gRPC к виртуальному хосту. Ограничение можно задать для виртуального хоста в целом или для отдельного маршрута на виртуальном хосте.
Примечание
Также ограничение запросов можно настроить в сервисе Yandex Smart Web Security. Рекомендуем настраивать ограничение запросов только в одном сервисе — либо в Application Load Balancer, либо в Smart Web Security. Дублирование настроек может усложнить мониторинг и поддержку ваших приложений.
Ограничение входящего трафика помогает:
- Защитить хост от перегрузок, поскольку вы можете указать ограничение в соответствии с возможностями системы.
- Более равномерно распределить ресурсы приложения среди клиентов, поскольку можно устанавливать ограничение на запросы по IP-адресу.
В Global RateLimit можно настроить:
- Лимит на количество запросов в секунду (RPS) или в минуту (RPM).
- Способ учета количества запросов:
all-requests— единый лимит на все входящие запросы.
requests-per-ip— лимит для каждого IP-адреса в отдельности. То есть в единицу времени для каждого IP-адреса разрешено принять указанное количество запросов.
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Коды ответов, которые возвращает RateLimit при блокировке запросов:
- Для HTTP —
429.
- Для gRPC —
UNAVAILABLE.
Особенности работы Global RateLimit
- Когда модуль RateLimit недоступен, ограничения не действуют — режим Fail Open.
- Если нагрузка резко возрастает или возникают задержки в синхронизации данных между узлами балансировщика, количество маршрутизируемых запросов может превысить лимиты. Запросы, разрешенные сверх лимита, будут учтены в следующих временных интервалах.
Например, установлен лимит на 50 запросов в секунду —
50 RPS. За первую секунду было маршрутизировано 52 запроса, что превышает лимит. Значит в следующую секунду будут маршрутизированы только 48 запросов.
Маршрутизация запросов при использовании лимитов
В примерах ниже разрешенные запросы — это запросы, которые балансировщик маршрутизировал на виртуальный хост. Если у вас настроен профиль безопасности, запрос может быть заблокирован сервисом Yandex Smart Web Security.
Лимиты для отдельных маршрутов виртуального хоста
Рассмотрим пример, в котором настроены лимиты без учета IP-адреса для двух маршрутов виртуального хоста.
В этом примере запросы будут обработаны следующим образом:
- Запрос
1— разрешен, поскольку не превышает лимит для
/foo.
- Запрос
2— разрешен, поскольку не превышает лимит для
/bar.
- Запросы
3и
4— отклонены, поскольку превышают ограничение для
/foo.
Лимиты по IP-адресам для отдельных маршрутов виртуального хоста
Рассмотрим пример, в котором настроены лимиты по IP-адресам для двух маршрутов виртуального хоста.