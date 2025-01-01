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Настройка лимитов на количество запросов с помощью модуля Global RateLimit

Статья создана
Обновлена 1 апреля 2025 г.

Примечание

Global RateLimit находится на стадии Preview. Чтобы получить доступ к функциональности, обратитесь в техническую поддержку.

Global RateLimit позволяет задать лимит на количество запросов HTTP и gRPC к виртуальному хосту. Ограничение можно задать для виртуального хоста в целом или для отдельного маршрута на виртуальном хосте.

Примечание

Также ограничение запросов можно настроить в сервисе Yandex Smart Web Security. Рекомендуем настраивать ограничение запросов только в одном сервисе — либо в Application Load Balancer, либо в Smart Web Security. Дублирование настроек может усложнить мониторинг и поддержку ваших приложений.

Ограничение входящего трафика помогает:

  • Защитить хост от перегрузок, поскольку вы можете указать ограничение в соответствии с возможностями системы.
  • Более равномерно распределить ресурсы приложения среди клиентов, поскольку можно устанавливать ограничение на запросы по IP-адресу.

В Global RateLimit можно настроить:

  • Лимит на количество запросов в секунду (RPS) или в минуту (RPM).
  • Способ учета количества запросов:
    • all-requests — единый лимит на все входящие запросы.
    • requests-per-ip — лимит для каждого IP-адреса в отдельности. То есть в единицу времени для каждого IP-адреса разрешено принять указанное количество запросов.

Коды ответов, которые возвращает RateLimit при блокировке запросов:

  • Для HTTP — 429.
  • Для gRPC — UNAVAILABLE.

Особенности работы Global RateLimit

  • Когда модуль RateLimit недоступен, ограничения не действуют — режим Fail Open.
  • Если нагрузка резко возрастает или возникают задержки в синхронизации данных между узлами балансировщика, количество маршрутизируемых запросов может превысить лимиты. Запросы, разрешенные сверх лимита, будут учтены в следующих временных интервалах.

Например, установлен лимит на 50 запросов в секунду — 50 RPS. За первую секунду было маршрутизировано 52 запроса, что превышает лимит. Значит в следующую секунду будут маршрутизированы только 48 запросов.

Маршрутизация запросов при использовании лимитов

В примерах ниже разрешенные запросы — это запросы, которые балансировщик маршрутизировал на виртуальный хост. Если у вас настроен профиль безопасности, запрос может быть заблокирован сервисом Yandex Smart Web Security.

Лимиты для отдельных маршрутов виртуального хоста

Рассмотрим пример, в котором настроены лимиты без учета IP-адреса для двух маршрутов виртуального хоста.

Виртуальный хостexample.com
IP 1.2.3.4  →example.com/foo
GET-запросы за 1 секунду
IP 1.2.3.5  →example.com/bar
IP 1.2.3.6  →example.com/foo
IP 1.2.3.7  →example.com/foo
200
1
2
3
4
Путь:/foo
Лимит:1 RPS
Путь:/bar
Лимит:1 RPS
Маршруты
200
429
429

В этом примере запросы будут обработаны следующим образом:

  • Запрос 1 — разрешен, поскольку не превышает лимит для /foo.
  • Запрос 2 — разрешен, поскольку не превышает лимит для /bar.
  • Запросы 3 и 4 — отклонены, поскольку превышают ограничение для /foo.

Лимиты по IP-адресам для отдельных маршрутов виртуального хоста

Рассмотрим пример, в котором настроены лимиты по IP-адресам для двух маршрутов виртуального хоста.

Виртуальный хостexample.com
IP 1.2.3.4  →example.com/foo
GET-запросы за 1 секунду
IP 1.2.3.4  →example.com/foo
IP 1.2.3.5  →example.com/foo