Новый уровень кастомизаций в чартах Yandex DataLens c помощью JavaScript

На вебинаре представим долгожданное обновление BI-системы Yandex DataLens. Теперь с помощью JavaScript можно создавать кастомизированные визуализации — чарты в Editor.

Ведущий разработчик и звезда фронтенд-разработки Андрей Мелихов расскажет:

как всё устроено;

чем новый редактор отличается от классического конструктора Wizard;

что и как можно кастомизировать;

почему новая фича безопасна и как нам удалось этого добиться;

что будет с кастомизациями при обновлениях. Спойлер: они не сломаются.

В конце вебинара спикер ответит на вопросы зрителей.

Ждём аналитиков, разработчиков и продвинутых пользователей BI-системы — всех, кто владеет JavaScript.

Вебинар бесплатный, нужно только зарегистрироваться.