Новый уровень кастомизаций в чартах Yandex DataLens c помощью JavaScript

О мероприятии
На вебинаре представим долгожданное обновление BI-системы Yandex DataLens. Теперь с помощью JavaScript можно создавать кастомизированные визуализации — чарты в Editor.
Ведущий разработчик и звезда фронтенд-разработки Андрей Мелихов расскажет:
- как всё устроено;
- чем новый редактор отличается от классического конструктора Wizard;
- что и как можно кастомизировать;
- почему новая фича безопасна и как нам удалось этого добиться;
- что будет с кастомизациями при обновлениях. Спойлер: они не сломаются.
В конце вебинара спикер ответит на вопросы зрителей.
Ждём аналитиков, разработчиков и продвинутых пользователей BI-системы — всех, кто владеет JavaScript.
Вебинар бесплатный, нужно только зарегистрироваться.