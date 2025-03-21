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Новый уровень кастомизаций в чартах Yandex DataLens c помощью JavaScript

8 апреля 2025 г. в 12:00Online
  • DataLens
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О мероприятии

На вебинаре представим долгожданное обновление BI-системы Yandex DataLens. Теперь с помощью JavaScript можно создавать кастомизированные визуализации — чарты в Editor.

Ведущий разработчик и звезда фронтенд-разработки Андрей Мелихов расскажет:

  • как всё устроено;
  • чем новый редактор отличается от классического конструктора Wizard;
  • что и как можно кастомизировать;
  • почему новая фича безопасна и как нам удалось этого добиться;
  • что будет с кастомизациями при обновлениях. Спойлер: они не сломаются.

В конце вебинара спикер ответит на вопросы зрителей.

Ждём аналитиков, разработчиков и продвинутых пользователей BI-системы — всех, кто владеет JavaScript.

Вебинар бесплатный, нужно только зарегистрироваться.

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