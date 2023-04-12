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Дайджест новостей за март

В дайджесте новостей за март рассказали про результаты Yandex Cloud за 2022 год, большое обновление Yandex Tracker и развитие SpeechKit Brand Voice.

12 апреля 2023 г.
15 минут чтения

Новости платформы

Результаты Yandex Cloud за 2022 год

В блоге мы рассказали о результатах Yandex Cloud за 2022 год, как меняется потребление облачных сервисов у компаний различных отраслей и масштабов, а также какие сервисы становятся всё более востребованными. Читать →

Большое обновление Yandex Tracker для компаний

Теперь в Yandex Tracker ещё больше возможностей для эффективного и простого управления задачами и проектами организаций. Доски и дашборды стали «умнее», у пользователей появились стартовые страницы, а администратор может гибко управлять доступами сразу всех отделов компании. Подробнее →

SpeechKit Brand Voice: развитие технологии и новая версия Call Center

Мы обновили линию продуктов SpeechKit Brand Voice и представили новую версию сервиса — Call Center. С помощью Brand Voice Call Center компании могут создать новые голоса для виртуальных операторов колл‑центра за считаные минуты. Подробнее →

Сетевики не нужны?

В новом подкасте про людей Антон Черноусов поговорил с Андреем Глазковым о роли сетевых инженеров в инфраструктуре, дата‑центрах, серверах, коммутаторах и nexthop.

Новости сервисов

Yandex DataSphere

С 3 июля 2023 года мы закрываем первые версии интерфейса и API‑сервиса Yandex DataSphere. В течение второго квартала поддержка старого UI будет ограничена. Все новые проекты рекомендуется создавать в новой версии интерфейса Yandex DataSphere. В документации сервиса доступна инструкция по миграции. Мы готовим инструмент для быстрого автоматического переноса. Подробнее →

Новые метрики дисков сервиса Yandex Compute Cloud

Мы обновили метрики дисков сервиса Yandex Compute Cloud и добавили их отображение в расширенном виде. В скором времени все старые метрики будут отключены. Рекомендуем перевести все алерты и дашборды на новые метрики заранее, чтобы избежать ошибок.

Новые метрики
  • disk.io_quota_utilization_percentage — средний процент используемой квоты диска;
  • disk.io_quota_utilization_percentage_burst — максимальный процент используемой квоты диска;
  • disk.read_bytes — среднее количество байт, прочитанных с диска виртуальной машины;
  • disk.read_bytes_burst — максимальное количество байт, прочитанных с диска виртуальной машины;
  • disk.read_bytes_in_flight — среднее количество байт, читаемых с диска виртуальной машины в данный момент времени;
  • disk.read_bytes_in_flight_burst — максимальное количество байт, читаемых с диска виртуальной машины в данный момент времени;
  • disk.read_errors — количество операций чтения с диска виртуальной машины, завершившихся ошибкой;
  • disk.read_latency — гистограмма распределения времени обработки запросов на чтение с диска виртуальной машины;
  • disk.read_ops — среднее количество операций чтения с диска виртуальной машины;
  • disk.read_ops_burst — максимальное количество операций чтения с диска виртуальной машины;
  • disk.read_ops_in_flight — среднее количество операций чтения с диска виртуальной машины, выполняемых в данный момент времени;
  • disk.read_ops_in_flight_burst — максимальное количество операций чтения с диска виртуальной машины, выполняемых в данный момент времени.
Устаревшие метрики
  • disk_read_bytes (меняем на disk.read_bytes);
  • disk_read_latency (меняем на disk.read_latency);
  • disk_read_ops (меняем на disk.read_ops);
  • disk_read_ops_failed (меняем на disk.read_errors);
  • disk_read_ops_in_flight (меняем на disk.read_ops_in_flight).

Аналогичные изменения затронут и метрики операций write.

Остались вопросы? Напишите в техническую поддержку Yandex Cloud. Мы поможем во всём разобраться.

Новости Marketplace

Обновления в Marketplace

  • Opennix OPNsense — операционная система с открытым исходным кодом, созданная на базе FreeBSD, предназначенная для использования в качестве брандмауэра и маршрутизатора в сетях. Она предлагает множество функций, включая маршрутизацию (в том числе динамическую), межсетевое экранирование, NAT, DHCP‑сервер, балансировку нагрузки, VPN (в том числе OpenVPN и L2TP), DDNS, PPPoE, IDS, проксирование трафика и т. д.

  • pfSense firewall — многофункциональный программный маршрутизатор‑брандмауэр на базе операционной системы FreeBSD.

  • Ubuntu 20.04 LTS CIS Hardening — данная версия операционной системы Ubuntu собрана с учётом требований CIS Framework. Current hardening образа: 87.

  • Loginom Cloud 7 — платформа для решения большого спектра бизнес‑задач, требующих обработки больших объёмов данных, реализации сложной логики и применения методов машинного обучения.

  • NeoCAT — Cloud Assessment Tool — обновлённая версия сервиса для оценки ресурсов и сервисов в облаке на соответствие требованиям и стандартам безопасности, а также анализа эффективности использования ресурсов облака. Новая версия NeoCAT поддерживает стандарт соответствия безопасности Yandex Cloud Security.

  • СУБД «Енисей» — это документно‑ориентированная, высокопроизводительная, распределённая NoSQL СУБД с поддержкой multi‑master replication. «Енисей» можно использовать в качестве оперативной СУБД благодаря RESTful API и поддержке JSON.

Вакансии

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Публикации в блогах

Загрузка аудитных логов Audit Trails в Managed Service for OpenSearch

Алексей Миртов, руководитель группы продуктовой архитектуры Security & Compliance, рассказал, как настроить выгрузку аудитных логов из сервиса Yandex Audit Trails в Yandex Managed Service for OpenSearch, и поделился готовыми правилами реагирования на события безопасности. Читать →

Как мы развиваем программу Cloud Boost и несколько советов стартапу в 2023 году

Никита Ражев, руководитель группы по работе со стартапами в Yandex Cloud, рассказал, зачем его команда делает грантовую программу для IT‑стартапов Yandex Cloud Boost, какие у неё результаты и что это говорит о рынке. Читать →

Обновления в Managed Service for Kubernetes®

Рассказали о том, как развивался сервис Yandex Managed Service for Kubernetes® за последний год, что появилось нового и куда мы движемся. Читать →

Кто такой Developer Advocate и можно ли поставить ему KPI

На конференции DevRelConf представители профессии рассказали, что входит в задачи Developer Advocate, в какой команде ему лучше работать и как выбрать такого специалиста. Своим мнением поделился и Антон Черноусов, Developer Advocate в Yandex Cloud. Читать →

Kubernetes®: как начать работу в облаке

Рассказали о преимуществах работы с Kubernetes® в облаке, а также как создать и настроить свой первый кластер. Читать →

Аналитика в Yandex DataLens за пределами CSV: как реализовать интеграцию с Yandex Query

С помощью интеграции Yandex DataLens и Yandex Query можно визуализировать структурированные и частично структурированные данные, которые хранятся в Yandex Object Storage. Рассказали, как за три шага реализовать эту интеграцию. Читать →

PaaS: платформа как услуга в облаке

Рассказали про модель облачных вычислений, которая позволяет пользователям получить готовую платформу или сервис для запуска своих приложений и хранения данных без необходимости настройки и управления инфраструктурой. Читать →

SaaS: как работает модель «Программное обеспечение как сервис»

Одну из важных ролей в обеспечении эффективной работы и контроля всех бизнес‑процессов играют SaaS‑сервисы. Их рынок последнее десятилетие растёт и не планирует останавливаться. Рассказали, что такое SaaS и почему туда надо мигрировать. Читать →

Истории успеха компаний

Система обслуживания пассажиров в облаке: Ural Airlines

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила систему бронирования билетов на облачной платформе Yandex Cloud. В систему поступает в среднем до 10 000 запросов от пассажиров в секунду. Переезд в Yandex Cloud позволил авиакомпании снизить затраты на IT‑инфраструктуру на 20–25%. Читать →

Опыт РАНХиГС: переезд разработки в Tracker за неделю

В апреле 2022 года всего за неделю все процессы разработки РАНХиГС были переведены из системы Jira Atlassian в Yandex Tracker. Читать →

Как перенести сервис документооборота без даунтайма: опыт EnDocs

Компания EnDocs предоставляет SaaS‑решение для автоматизации электронного документооборота. В результате переезда в Yandex Cloud, который занял три месяца и прошёл с нулевым даунтаймом, уменьшился пинг и ускорилась загрузка документов на 1–3 секунды. Читать →

Миграция в Yandex DataLens: опыт компании «Ренессанс страхование»

В компании «Ренессанс страхование» всего за три месяца реализовали проект миграции с Tableau на Yandex DataLens с 36 дашбордами и 400 пользователями. При этом в компании упростили подготовку данных и повысили скорость работы с дашбордами. Читать →

Как «1С‑Архитектор бизнеса» создали отказоустойчивую инфраструктуру в облаке

«1С‑Архитектор бизнеса» предоставляет клиентам сервис «Аренда 1С». Раньше компания размещала серверы в одном из дата‑центров и самостоятельно администрировала их. Миграция в Yandex Cloud и создание отказоустойчивой инфраструктуры на облачной платформе позволили компании не только решить технические проблемы, но и обеспечить рост числа пользователей на 10%. Читать →

Мероприятия

Коллективное использование аналитики в Yandex DataLens

На вебинаре Роман Бунин, BI‑евангелист Yandex DataLens и автор телеграм‑канала Reveal the Data, поделился паттернами проектирования системы дашбордов и организации контента для компаний разного размера.

Технологические тренды в высшем образовании в 2023 году

Совместный вебинар ИОТ‑университета и Yandex Cloud был посвящён вызовам, которые стоят перед вузами в 2023 году: необходимо обновлять инфраструктуру, нужна качественная экспертиза, требуются новые программные решения. Специалисты рассказали о том, как облачные технологии и сервисы помогут решить эти проблемы.

Когда и как мигрировать на YDB

На вебинаре мы обсудили, когда полезен переход на YDB, и поговорили о доступных инструментах для миграции. Команда Яндекс Игр рассказала об опыте перевода приложений на YDB и о том, как сервис использует YDB сегодня.

Yandex Data Transfer в сценариях, о которых редко говорят

На вебинаре рассказали, какие задачи, помимо миграции в облако, можно решить с помощью Yandex Data Transfer. Показали, как построить пайплайны внутри платформы данных и между сервисами облака. Кроме того, обсудили, какие особенности трансферов стоит учесть в работе.

Новые возможности для партнёров Yandex Tracker

На вебинаре эксперты и текущие партнёры Yandex Cloud рассказали о сотрудничестве в области бизнес‑приложений и о том, как заработать на внедрении Yandex Tracker.

Автоматическое масштабирование в кластере Kubernetes®

Архитектор Yandex Cloud Роман Тимофеев рассказал о концепции автоматического масштабирования в кластере Kubernetes® и об инструментах этого процесса.

Как работать с OpenSearch в облаке

На вебинаре архитектор Yandex Cloud Иван Веткасов рассказал, какие задачи решает сервис по управлению OpenSearch на платформе Yandex Cloud.

Векторы атак на облачную инфраструктуру и подходы к защите

Недавно мы опубликовали стандарт по защите облачной инфраструктуры Yandex Cloud 1.0. На вебинаре рассказали, какие рекомендации содержатся в стандарте и чем они могут быть полезны. А также рассмотрели меры, которые помогут безопасно разворачивать информационные системы на нашей облачной платформе.

about:cloud — infrastructure

Рассказали о том, как устроена инфраструктура Yandex Cloud и как работают ключевые инфраструктурные службы сервиса «под капотом».

Деплоим Yandex Cloud с помощью Terraform и GitLab

На вебинаре архитектор Yandex Cloud Павел Селиванов рассказал, какие этапы нужно пройти для корректного управления инфраструктурой.

Документация

Yandex API Gateway
Yandex Application Load Balancer
Yandex Audit Trails
Yandex Certificate Manager
Yandex Cloud Backup
Yandex Cloud CDN

  • Добавлена информация о проверке прав на домен при настройке TLS‑сертификатов для HTTPS‑соединений между клиентами и CDN.

  • Обновлены инструкции по выполнению действий с помощью API.

Yandex Cloud DNS
Yandex Cloud Functions
Yandex Cloud Interconnect
Yandex Cloud Logging
Yandex Cloud Marketplace
Yandex Cloud Organization
Yandex Compute Cloud
Yandex Container Registry
Yandex Data Proc
Yandex Data Streams
Yandex Data Transfer
Yandex DataLens
Yandex DataSphere
Yandex Forms
Yandex Identity and Access Management
Yandex Key Management Service
Yandex Load Testing
Yandex Lockbox
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for ClickHouse®
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Yandex Managed Service for GitLab
Yandex Managed Service for Kubernetes®
Yandex Managed Service for MongoDB
Yandex Managed Service for MySQL®
Yandex Managed Service for OpenSearch
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for Redis
Yandex Managed Service for YDB
Yandex Message Queue
Yandex Monitoring
Yandex Network Load Balancer
Yandex Object Storage
Yandex Query
Yandex Resource Manager
Yandex Serverless Containers
Yandex SmartCaptcha
Yandex SpeechKit
Yandex Tracker
Yandex Virtual Private Cloud
Yandex Vision
Yandex Wiki
Безопасность в Yandex Cloud
Биллинг
Обзор платформы Yandex Cloud
Практические руководства платформы Yandex Cloud
Техническая поддержка Yandex Cloud
author
Евгений Левашов
Главный редактор Yandex Cloud. Пишет для IT-компаний с 2015 года, ведёт собственный блог и канал про технологии.

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Дайджесты
Дайджест новостей за март
12 апреля 2023 г.
15 минут чтения
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