Дайджест новостей за март

Публикации в блогах Публикации в блогах

Загрузка аудитных логов Audit Trails в Managed Service for OpenSearch Загрузка аудитных логов Audit Trails в Managed Service for OpenSearch

Алексей Миртов, руководитель группы продуктовой архитектуры Security & Compliance, рассказал, как настроить выгрузку аудитных логов из сервиса Yandex Audit Trails в Yandex Managed Service for OpenSearch, и поделился готовыми правилами реагирования на события безопасности. Читать →

Как мы развиваем программу Cloud Boost и несколько советов стартапу в 2023 году Как мы развиваем программу Cloud Boost и несколько советов стартапу в 2023 году

Никита Ражев, руководитель группы по работе со стартапами в Yandex Cloud, рассказал, зачем его команда делает грантовую программу для IT‑стартапов Yandex Cloud Boost, какие у неё результаты и что это говорит о рынке. Читать →

Обновления в Managed Service for Kubernetes® Обновления в Managed Service for Kubernetes®

Рассказали о том, как развивался сервис Yandex Managed Service for Kubernetes® за последний год, что появилось нового и куда мы движемся. Читать →

Кто такой Developer Advocate и можно ли поставить ему KPI Кто такой Developer Advocate и можно ли поставить ему KPI

На конференции DevRelConf представители профессии рассказали, что входит в задачи Developer Advocate, в какой команде ему лучше работать и как выбрать такого специалиста. Своим мнением поделился и Антон Черноусов, Developer Advocate в Yandex Cloud. Читать →

Kubernetes®: как начать работу в облаке Kubernetes®: как начать работу в облаке

Рассказали о преимуществах работы с Kubernetes® в облаке, а также как создать и настроить свой первый кластер. Читать →

Аналитика в Yandex DataLens за пределами CSV: как реализовать интеграцию с Yandex Query Аналитика в Yandex DataLens за пределами CSV: как реализовать интеграцию с Yandex Query

С помощью интеграции Yandex DataLens и Yandex Query можно визуализировать структурированные и частично структурированные данные, которые хранятся в Yandex Object Storage. Рассказали, как за три шага реализовать эту интеграцию. Читать →

PaaS: платформа как услуга в облаке PaaS: платформа как услуга в облаке

Рассказали про модель облачных вычислений, которая позволяет пользователям получить готовую платформу или сервис для запуска своих приложений и хранения данных без необходимости настройки и управления инфраструктурой. Читать →

SaaS: как работает модель «Программное обеспечение как сервис» SaaS: как работает модель «Программное обеспечение как сервис»

Одну из важных ролей в обеспечении эффективной работы и контроля всех бизнес‑процессов играют SaaS‑сервисы. Их рынок последнее десятилетие растёт и не планирует останавливаться. Рассказали, что такое SaaS и почему туда надо мигрировать. Читать →

Истории успеха компаний Истории успеха компаний

Система обслуживания пассажиров в облаке: Ural Airlines Система обслуживания пассажиров в облаке: Ural Airlines

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила систему бронирования билетов на облачной платформе Yandex Cloud. В систему поступает в среднем до 10 000 запросов от пассажиров в секунду. Переезд в Yandex Cloud позволил авиакомпании снизить затраты на IT‑инфраструктуру на 20–25%. Читать →

Опыт РАНХиГС: переезд разработки в Tracker за неделю Опыт РАНХиГС: переезд разработки в Tracker за неделю

В апреле 2022 года всего за неделю все процессы разработки РАНХиГС были переведены из системы Jira Atlassian в Yandex Tracker. Читать →

Как перенести сервис документооборота без даунтайма: опыт EnDocs Как перенести сервис документооборота без даунтайма: опыт EnDocs

Компания EnDocs предоставляет SaaS‑решение для автоматизации электронного документооборота. В результате переезда в Yandex Cloud, который занял три месяца и прошёл с нулевым даунтаймом, уменьшился пинг и ускорилась загрузка документов на 1–3 секунды. Читать →

Миграция в Yandex DataLens: опыт компании «Ренессанс страхование» Миграция в Yandex DataLens: опыт компании «Ренессанс страхование»

В компании «Ренессанс страхование» всего за три месяца реализовали проект миграции с Tableau на Yandex DataLens с 36 дашбордами и 400 пользователями. При этом в компании упростили подготовку данных и повысили скорость работы с дашбордами. Читать →

Как «1С‑Архитектор бизнеса» создали отказоустойчивую инфраструктуру в облаке Как «1С‑Архитектор бизнеса» создали отказоустойчивую инфраструктуру в облаке

«1С‑Архитектор бизнеса» предоставляет клиентам сервис «Аренда 1С». Раньше компания размещала серверы в одном из дата‑центров и самостоятельно администрировала их. Миграция в Yandex Cloud и создание отказоустойчивой инфраструктуры на облачной платформе позволили компании не только решить технические проблемы, но и обеспечить рост числа пользователей на 10%. Читать →

Мероприятия Мероприятия

Коллективное использование аналитики в Yandex DataLens Коллективное использование аналитики в Yandex DataLens

На вебинаре Роман Бунин, BI‑евангелист Yandex DataLens и автор телеграм‑канала Reveal the Data, поделился паттернами проектирования системы дашбордов и организации контента для компаний разного размера.