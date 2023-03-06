Загрузка аудитных логов Audit Trails в Managed Service for OpenSearch

Сценарий, который рассмотрим далее, будет полезен специалистам служб информационной безопасности. Мы покажем, как всего за несколько шагов настроить выгрузку аудитных логов из Audit Trails, используя сервисы Data Streams и Data Transfer и выбрав Managed Service for OpenSearch в качестве SIEM-системы для анализа логов и реагирования на события безопасности.