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Загрузка аудитных логов Audit Trails в Managed Service for OpenSearch

Рассказываем, как настроить выгрузку аудитных логов из сервиса Audit Trails в Managed Service for OpenSearch, и делимся готовыми правилами реагирования на события безопасности.

6 марта 2023 г.
7 минут чтения

Сценарий, который рассмотрим далее, будет полезен специалистам служб информационной безопасности. Мы покажем, как всего за несколько шагов настроить выгрузку аудитных логов из Audit Trails, используя сервисы Data Streams и Data Transfer и выбрав Managed Service for OpenSearch в качестве SIEM-системы для анализа логов и реагирования на события безопасности.

Настройка передачи данных в OpenSearch

  1. Создайте первый поток (трейл) выгружаемых в Data Streams данных. Обязательно назовите поток «audit‑trails», чтобы упростить загрузку объектов библиотеки Security Content.

  1. Разверните кластер с помощью Managed Service for OpenSearch.

  2. Настройте эндпоинт «Источник» в сервисе Data Transfer. Источником выступает Data Streams. Обязательно выберите параметр «AuditTrails.v1 парсер» в настройках (Расширенные настройки → Правила конвертации).

  1. Настройте эндпоинт «Приёмник» в сервисе Data Transfer. Приёмником выступает Managed Service for OpenSearch. Можно заранее создать и указать пользователя с ограниченными правами для загрузки данных в кластер OpenSearch.
  1. Мы создали два эндпоинта. Чтобы включить передачу данных между ними, не забудьте нажать кнопку «Активировать».
  1. Всё готово — данные передаются.

Кроме того, в Yandex Cloud Security Solution Library представлено продвинутое решение по выгрузке логов из Audit Trails в OpenSearch через S3 и скрипты автоматизации.

Проверка передачи данных

Убедимся, что данные успешно загружаются в OpenSearch.

  1. В веб‑интерфейсе кластера OpenSearch откройте общий тенант Global. Создайте index pattern «audit‑trails*». Индекс, в который загружаются данные из Audit Trails, будет называться «audit‑trails» по имени потока данных в Data Streams.
  1. Во вкладке Discover появятся ваши данные из Audit Trails в формате Elastic Common Schema.

Загрузка дополнительного контента

Для вашего удобства команда безопасности Yandex Cloud подготовила библиотеку объектов для загрузки в OpenSearch — Security Content. Она включает:

  • дашборд с примерами использования и полезной статистикой;
  • набор готовых запросов для удобного поиска событий безопасности;
  • примеры событий, на которые настроены оповещения (назначение уведомлений следует указывать самостоятельно).

Все необходимые поля событий преобразованы в формат Elastic Common Schema (ECS), а полную таблицу маппинга можно скачать здесь.

Чтобы воспользоваться Security Content:

  1. Скачайте контент и выполните команду:

git clone https://github.com/yandex-cloud/yc-solution-library-for-security.git.

  1. Перейдите в папку auditlogs/export-auditlogs-to-Opensearch/update-opensearch-scheme/include/audit-trail и выполните команду:

cd yc-solution-library-for-security/auditlogs/export-auditlogs-to-Opensearch/update-opensearch-scheme/content-for-transfer/.

  1. В консоли OpenSearch перейдите в Stack management → Saved Objects → Import и импортируйте файлы dashboard.ndjson, filters.ndjson, search.ndjson.

  2. Откройте дашборд.

  1. В разделе Discover перейдите во вкладку Оpen, выберите запрос Search: Yandexcloud: Yandexcloud: Interesting fields. В колонках вы увидите события, которые можно отбирать с помощью фильтров.
  1. Алерты можно настраивать в OpenSearch. Для экономии времени при разборе формата написания сущности monitor мы подготовили образец кода, который достаточно скопировать в окно создания монитора. Также вы можете воспользоваться примером создания trigger action с указанием полей из события.

Настраивайте, пользуйтесь, приносите feature requests или сообщайте о проблемах нашей службе поддержки!

author
Алексей Миртов
Руководитель продукта Security

В этой статье мы расскажем о том, как:

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Загрузка аудитных логов Audit Trails в Managed Service for OpenSearch
6 марта 2023 г.
7 минут чтения
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