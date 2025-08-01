74% специалистов отмечают, что экзамен способствует росту уверенности в своих профессиональных качествах, а 70% руководителей считают наличие сертификата преимуществом при найме. В некоторых компаниях пройденная сертификация становится понятным и объективным способом оценки и может влиять на карьерный трек.
Результаты Yandex Cloud за первое полугодие 2025 года
Подробный материал о финансовых и операционных итогах работы платформы.
Результаты Yandex Cloud — это не только про финансовые итоги. Как один из ведущих провайдеров, мы традиционно делимся в отчёте ключевыми тенденциями, которые наблюдали на рынке в первом полугодии 2025 года.
Yandex Cloud демонстрирует рост выручки
Yandex Cloud входит в бизнес‑группу Yandex B2B Tech. Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум опорным направлениям — Yandex Cloud и Яндекс 360 — в первом полугодии 2025 года составила порядка 21 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 53%. Темпы роста бизнес‑группы в два раза опережают темпы роста российского рынка корпоративных решений, на котором работает Yandex B2B Tech.
Выручка Yandex Cloud за первое полугодие 2025 года увеличилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,8 млрд рублей.
В этой статье:
- Yandex Cloud демонстрирует рост выручки
- Активное внедрение ML в бизнесе
- Усиление защиты: развиваем экосистему сервисов безопасности
- Эффективная работа с данными
- Надёжность и гибкость: новые возможности для управления инфраструктурой в Yandex Cloud
- SourceCraft: платформа для совместной и безопасной разработки
- Рост партнёрской программы
- Образовательные инициативы: расширение курсов, интенсивов и сертификаций
- Yandex Cloud Boost: тренд на AI‑стартапы
- Центр технологий для общества: здоровье и устойчивое развитие
«В первом полугодии мы сделали важные шаги в трёх направлениях: запустили YCDR для построения SOC и SIEM‑решений в облаке, открыли публичный доступ к Yandex BareMetal и представили YTsaurus для работы с данными любого объёма. Эти решения особенно востребованы у клиентов с жёсткими требованиями к безопасности и инфраструктуре — в первую очередь в банковской сфере и крупном бизнесе. Мы видим в этих продуктах устойчивый потенциал и будем системно развивать их дальше».
Число клиентов Yandex Cloud за первое полугодие 2025 года превысило 47 тыс. Крупные компании планомерно наращивают потребление облачных сервисов — за шесть месяцев 2025 года их доля составила 53% в общем распределении выручки. В сумме на крупные и средние компании приходится 85% от общего потребления облачных сервисов.
Традиционными лидерами по потреблению облачных сервисов остаются банки и финтех-, ритейл- и IT‑компании, доля которых составляет 75%. В первом полугодии 2025 года в 1,6 раза нарастили своё потребление медиа и здравоохранение, в 1,5 раза — компании из сферы образования.
«В большинстве отраслей значительно увеличился спрос на сервисы информационной безопасности. Банки и страховые, промышленные компании и нефтегаз, ритейл и еком используют их для защиты сайтов и приложений от DDoS‑атак, мониторинга и реагирования на инциденты. Компании из этих индустрий также стали чаще выбирать различные варианты поставки технологий, комбинируя облачные и on‑premise‑решения. В финтехе значительно вырос интерес к сервисам платформы данных, например для быстрой обработки информации в высоконагруженных приложениях. В страховании фокус смещается в сторону автоматизации рутинных операций и повышения качества клиентского сервиса, а в ритейле ключевым приоритетом остаётся комплексная аналитика — бизнесу важно в реальном времени обрабатывать данные из множества систем, контролировать их качество и предоставлять к ним быстрый доступ».
Число сервисов, доступных на платформе Yandex Cloud, составило 75. По итогам первого полугодия 2025 года доля инфраструктурных сервисов (IaaS) составила 52%. Платформенные сервисы (PaaS), в которые входят группы сервисов «Платформа данных», «Контейнерная разработка», «Машинное обучение» и «Безопасность», — 42%. При этом за первое полугодие 2025 года приросла доля сервисов машинного обучения.
Активное внедрение ML в бизнесе
Интерес к машинному обучению со стороны бизнеса продолжает расти — компании всё активнее интегрируют технологии искусственного интеллекта в свои процессы. За шесть месяцев 2025 года выручка ML‑сервисов в Yandex Cloud выросла в 2,6 раза. Рост связан как с высоким спросом на ИИ‑инструменты, так и с развитием on‑premise‑формата, который позволяет использовать ML‑сервисы в собственном контуре.
Темпы роста потребления Foundation Models выросли в 2,3 раза. В ответ на растущий спрос мы усилили развитие данного направления:
- Добавили новые версии модели YandexGPT. На базе YandexGPT 5 Pro клиенты могут самостоятельно создавать ИИ‑ассистентов — например, для умного поиска по корпоративным документам и базам данных.
- Открыли доступ к опенсорсным визуально‑генеративным моделям (VLM): Deepseek VL2 Tiny, Qwen 2.5 VL, Gemma 3 27B и другим. С их помощью компании могут составлять описания товаров по фото и быстро находить информацию в документах. Открыли доступ к самой большой LLM на российском рынке Qwen3 235B.
- Запустили быстрый метод дообучения нейросетей для бизнеса методом LoRA. Таким образом, бизнес может использовать в своих решениях несколько дообученных нейросетей, легко переключаться между ними и комбинировать их для разных сценариев.
Мы развиваем как сервис Foundation Models, так и платформу AI Studio, чтобы расширять количество сценариев использования генеративных моделей, и идём в сторону построения агентов и агентских сценариев. Для этого запущен Assistants API со встроенным RAG и добавлены генеративные ответы в SearchAPI.
Также развиваем сервисы для автоматизации прикладных задач:
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Добавили смысловые теги, поиск и другие обновления в Yandex SpeechSense. Теперь сервис анализирует диалоги не только по словам или фразам, но и по контексту и смыслам. Это значительно облегчает проверку гипотез и сбор аналитики. Также на экране поиска появилась функция суммаризации.
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Запустили copilot‑сервис для операторов контакт‑центров Yandex Neurosupport. Он выступает «вторым пилотом»: анализирует текстовые вопросы клиентов и генерирует умные подсказки.
В первом полугодии 2025 года 25 тыс. клиентов воспользовались YandexGPT и 7 тыс. — YandexART. С помощью технологии синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit искусственный голос озвучил более 77 млн минут.
Усиление защиты: развиваем экосистему сервисов безопасности
Устойчивый рост демонстрируют сервисы безопасности. В январе–июне 2025 года ими пользовался каждый пятый коммерческий клиент Yandex Cloud. Выручка сервисов безопасности увеличилась в 1,9 раза год к году. Самым быстрорастущим стал сервис Yandex Smart Web Security, который помогает бизнесу защищать веб‑приложения от внешних угроз.
Создали совместное предприятие с компанией SolidSoft — одним из крупнейших российских разработчиков межсетевых экранов для веб-приложений. СП будет развивать решения для бизнеса в сфере кибербезопасности. Yandex Cloud и SolidSoft объединяют возможности межсетевого экрана SolidWall WAF и сервиса Yandex Smart Web Security, чтобы предоставить клиентам комплексную защиту.
В ответ на растущий спрос на решения в области информационной безопасности мы запустили несколько новых продуктов:
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YCDR — сервис по мониторингу и реагированию на киберинциденты. С помощью Yandex Cloud Detection and Response ИБ‑специалисты могут оперативно обнаруживать хакерские атаки и другие типы угроз. Сервис разработан на базе центра мониторинга безопасности (SOC, Security Operations Center) платформы. Алгоритмы помогают специалистам быстрее выявлять аномалии в информационных системах.
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Yandex Identity Hub — сервис для централизованного управления пользователями и доступом к приложениям. Он защищает компании от компрометации учётных данных и взлома аккаунтов сотрудников. Решение работает по SaaS‑модели и может использоваться в организациях с разными типами инфраструктур: on‑premises, облачной и гибридной.
Технологии ИИ активно внедряются в сервисы безопасности. ML‑модели используются в Yandex Security Deck для снижения рисков утечки чувствительных данных и обеспечения прозрачности путём анализа логов сотрудников облачной платформы. В YCDR ML помогает в категорировании и суммаризации тикетов для аналитиков. Yandex Smart Web Security с помощью машинного обучения позволяет защитить ресурсы от DDoS‑атак и ботов на уровне L7.
Эффективная работа с данными
Сервисы платформы данных продолжают устойчиво расти: выручка за первое полугодие 2025 года выросла в 1,4 раза. Наибольший рост показали сервисы Yandex Data Processing, Yandex Managed Service for Apache Airflow®, Yandex Data Transfer и Yandex Managed Service for ClickHouse®.
Запустили YTsaurus: единую платформу для работы с данными любого объёма, которая доступна on‑premises и в формате управляемого облачного сервиса. С её помощью можно анализировать эксабайты данных в компаниях и обучать сложные модели машинного обучения с миллиардами параметров.
Запустили новые сервисы платформы данных в стадии Preview:
- Yandex Managed Service for Trino — сервис для построения Data Lake, обеспечивающий высокопроизводительный и масштабируемый доступ к разрозненным источникам данных, позволяя быстро выполнять аналитические запросы в реальном времени без необходимости их предварительного объединения или преобразования.
- Yandex Managed Service for Apache Spark™ — управляемый сервис, который даёт возможность обновления версий Apache Spark™ с минимальным влиянием на среду клиента и гибко настраивается под различные требования благодаря возможности интеграции внешних библиотек.
Развиваем собственную СУБД Яндекса — YDB, которая доступна как в облаке, так и на серверах клиента. Добавили в YDB приближенный векторный поиск — возможность работы с моделями искусственного интеллекта. Векторный поиск позволяет пользователям YDB работать с неструктурированными данными (80% всех данных): видео, аудио, изображения, данные датчиков. В решениях на базе ИИ и ML векторный поиск — неотъемлемая часть, например, в технологии RAG.
ИИ‑агент Нейроаналитик анонсирован 22 июля 2025 года.
Спрос на аналитические и визуальные инструменты работы с данными стабильно растёт, особенно среди корпоративных пользователей. В ответ на это мы представили ряд обновлений для Yandex DataLens:
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DataLens Editor — инструмент, который позволяет кастомизировать графики и таблицы с помощью JavaScript. Мы работаем над встроенным помощником на базе LLM, который поможет создавать графики по текстовому описанию.
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DataLens Gallery — открытая библиотека готовых дашбордов и визуализаций для разных сфер и задач. Пользователи могут изучать лучшие примеры и делиться собственными решениями с сообществом.
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DataLens Enterprise — on‑premise‑версия BI‑платформы. Она доступна по подписке или бессрочной лицензии и подходит для крупных организаций с распределённой инфраструктурой и десятками тысяч пользователей.
Надёжность и гибкость: новые возможности для управления инфраструктурой в Yandex Cloud
Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры и повышению надёжности сервисов. В первом полугодии 2025 года мы представили ряд обновлений, направленных на устойчивость, гибкость и удобство управления:
- Реализовали для клиентов возможность переключения трафика между зонами доступности. На уровне балансировщиков Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer теперь можно временно отключать подачу трафика в одну или несколько зон. Это позволяет обеспечить непрерывность работы приложений во время тестирования, обслуживания или неполадок.
- В целях роста надёжности подготовили рекомендации по проектированию отказоустойчивой инфраструктуры, а также практическое руководство по проведению учений с переносом нагрузок и тестированию отказоустойчивости.
- Запустили Cloud Shell — первую на российском рынке браузерную оболочку командной строки в консоли облачного провайдера. Инструмент позволяет получить доступ к полноценной командной строке без необходимости устанавливать или настраивать локальное окружение.
- Открыли публичный доступ к Yandex BareMetal — сервису по аренде выделенных физических серверов. Он позволяет получить дополнительные мощности для развития IT‑инфраструктуры и разработки новых цифровых продуктов. Сервис позволяет гибко выстраивать гибридные IT‑сценарии: запускать высоконагруженные приложения, тестировать новые цифровые продукты или разворачивать системы, требующие полной изоляции. Интеграция Yandex BareMetal с облачной средой Yandex Cloud даёт бизнесу возможность объединять разные типы инфраструктуры и работать с ними как с единым технологическим стеком.
SourceCraft: платформа для совместной и безопасной разработки
Мы продолжаем развивать инструменты для разработчиков, создавая среду, в которой можно покрыть весь цикл разработки: от написания кода до его развёртывания и сопровождения.
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Представили SourceCraft — платформу, с помощью которой IT‑специалисты могут совместно разрабатывать программные продукты. В SourceCraft уже доступны инструменты для CI/CD, умная навигация по проекту, встроенный AI‑ассистент, а также расширенные возможности управления командной работой. Также на платформе появились инструменты безопасности для защиты программных продуктов, зеркалирование репозиториев с GitHub и интеграция с другими приложениями через публичный API.
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SourceCraft Code Assistant — встроенный инструмент для генерации, дополнения и понимания кода. Сервисом уже пользуются тысячи разработчиков из разных сфер: от ритейла и финансов до промышленности. В 2025 году в ассистенте появился чат‑режим, где можно задавать технические вопросы по проекту и получать подсказки по коду.
Рост партнёрской программы
Мы расширяем партнёрскую экосистему и продолжаем усиливать сотрудничество с интеграторами, разработчиками, реселлерами и другими компаниями, обладающими сертифицированными специалистами и опытом успешных проектов на базе платформы.
В первом полугодии 2025 года число активных партнёров достигло 659 — рост составил 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка через партнёрский канал увеличилась в 1,5 раза.
Образовательные инициативы: расширение курсов, интенсивов и сертификаций
В первом полугодии 2025 года более 13 тыс. человек освоили облачные технологии через образовательные программы Yandex Cloud. Обучение проходит на собственных программах платформы и через онлайн‑программы партнёров: «Практикум», «Нетология», «Академия ТОП», OTUS, SkillFactory, Slurm и других. С момента запуска образовательных программ обучение прошли около 73 тыс. человек.
Мы продолжаем развивать обучение: за полгода выпустили пять массовых открытых онлайн‑курсов по DevOps, кибербезопасности, машинному обучению и работе с данными. Всего сейчас доступно 30 курсов.
В 2025 году в обучении технологиям Yandex Cloud появился новый формат — практические интенсивы. Теперь пользователи могут изучить темы в синхронном формате с воркшопами и обратной связью от наставника. Интенсивы доступны по направлениям «ClickHouse® для дата‑инженеров», «Greenplum® для дата‑инженеров» и «Kubernetes® для разработчиков».
В первой половине 2025 года запустили три новых сертификационных экзамена: «Администратор YDB», «Разработчик YDB» и DataLens Analyst. Теперь линейка сертификаций включает пять экзаменов. За этот период в экзаменах приняло участие 216 человек, сертификаты получили 66 специалистов.
Провели исследование о том, как сертификация Yandex Cloud влияет на развитие специалистов и бизнеса. Результаты показали, что сертификация помогает не только подтвердить знания, но и структурировать опыт, повысить уверенность, расширить зону ответственности и усилить позиции на рынке труда.
За первое полугодие 2025 года более 7 тыс. студентов вузов обучились на наших технологиях. Платформа продолжает поддерживать облачной экспертизой около 95 российских вузов, среди которых ВШЭ, ИТМО, СПбГУ, МИРЭА, МФТИ, МИСИС, МТУСИ, НГУ, НГТУ, ТГУ, ЮФУ и другие. В весеннем потоке Облачной Академии приняли участие 210 студентов из УрФУ, НГТУ и МТУСИ.
Развитие Yandex Cloud Boost
Программа Yandex Cloud Boost продолжает помогать технологическим командам запускать и масштабировать продукты. В первом полугодии 2025 года грантовую поддержку получили 160 стартапов — на сумму более 77 млн рублей.
Рост интереса к программе особенно заметен в Казахстане — Astana Hub стал самым активным партнёром в регионе. Среди стартапов заметен тренд на AI‑проекты, которые используют генеративные модели.
Центр технологий для общества: здоровье и устойчивое развитие
Центр технологий для общества Yandex Cloud продолжил запуск инициатив, направленных на решение прикладных задач в медицине и экологии:
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НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова начал использовать решение на базе YandexGPT для обработки заявок на этическое одобрение клинических исследований. Теперь первичная проверка документов занимает несколько минут вместо недель.
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Вместе с учёными из Дальневосточного федерального университета и студентами ШАДа создали и обучили нейросеть, определяющую объём, массу и виды мусора. Она помогает службам экологического контроля и волонтёрам упрощать сбор отходов на побережьях.