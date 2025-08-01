Связаться с намиПодключиться

Результаты Yandex Cloud за первое полугодие 2025 года

Подробный материал о финансовых и операционных итогах работы платформы.

1 августа 2025 г.
20 минут чтения

Результаты Yandex Cloud — это не только про финансовые итоги. Как один из ведущих провайдеров, мы традиционно делимся в отчёте ключевыми тенденциями, которые наблюдали на рынке в первом полугодии 2025 года.

Yandex Cloud демонстрирует рост выручки

Полноэкранное изображение

Yandex Cloud входит в бизнес‑группу Yandex B2B Tech. Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум опорным направлениям — Yandex Cloud и Яндекс 360 — в первом полугодии 2025 года составила порядка 21 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 53%. Темпы роста бизнес‑группы в два раза опережают темпы роста российского рынка корпоративных решений, на котором работает Yandex B2B Tech.

Полноэкранное изображение

Выручка Yandex Cloud за первое полугодие 2025 года увеличилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,8 млрд рублей.

author
Команда Yandex Cloud

В этой статье:

«В первом полугодии мы сделали важные шаги в трёх направлениях: запустили YCDR для построения SOC и SIEM‑решений в облаке, открыли публичный доступ к Yandex BareMetal и представили YTsaurus для работы с данными любого объёма. Эти решения особенно востребованы у клиентов с жёсткими требованиями к безопасности и инфраструктуре — в первую очередь в банковской сфере и крупном бизнесе. Мы видим в этих продуктах устойчивый потенциал и будем системно развивать их дальше».

Полноэкранное изображение

Число клиентов Yandex Cloud за первое полугодие 2025 года превысило 47 тыс. Крупные компании планомерно наращивают потребление облачных сервисов — за шесть месяцев 2025 года их доля составила 53% в общем распределении выручки. В сумме на крупные и средние компании приходится 85% от общего потребления облачных сервисов.

Полноэкранное изображение

Традиционными лидерами по потреблению облачных сервисов остаются банки и финтех-, ритейл- и IT‑компании, доля которых составляет 75%. В первом полугодии 2025 года в 1,6 раза нарастили своё потребление медиа и здравоохранение, в 1,5 раза — компании из сферы образования.

author
Григорий Атрепьев
CEO Yandex Cloud

«В большинстве отраслей значительно увеличился спрос на сервисы информационной безопасности. Банки и страховые, промышленные компании и нефтегаз, ритейл и еком используют их для защиты сайтов и приложений от DDoS‑атак, мониторинга и реагирования на инциденты. Компании из этих индустрий также стали чаще выбирать различные варианты поставки технологий, комбинируя облачные и on‑premise‑решения. В финтехе значительно вырос интерес к сервисам платформы данных, например для быстрой обработки информации в высоконагруженных приложениях. В страховании фокус смещается в сторону автоматизации рутинных операций и повышения качества клиентского сервиса, а в ритейле ключевым приоритетом остаётся комплексная аналитика — бизнесу важно в реальном времени обрабатывать данные из множества систем, контролировать их качество и предоставлять к ним быстрый доступ».

Полноэкранное изображение

Число сервисов, доступных на платформе Yandex Cloud, составило 75. По итогам первого полугодия 2025 года доля инфраструктурных сервисов (IaaS) составила 52%. Платформенные сервисы (PaaS), в которые входят группы сервисов «Платформа данных», «Контейнерная разработка», «Машинное обучение» и «Безопасность», — 42%. При этом за первое полугодие 2025 года приросла доля сервисов машинного обучения.

author
Александр Черников
COO Yandex Cloud

Активное внедрение ML в бизнесе

Интерес к машинному обучению со стороны бизнеса продолжает расти — компании всё активнее интегрируют технологии искусственного интеллекта в свои процессы. За шесть месяцев 2025 года выручка ML‑сервисов в Yandex Cloud выросла в 2,6 раза. Рост связан как с высоким спросом на ИИ‑инструменты, так и с развитием on‑premise‑формата, который позволяет использовать ML‑сервисы в собственном контуре.

Темпы роста потребления Foundation Models выросли в 2,3 раза. В ответ на растущий спрос мы усилили развитие данного направления:

  • Добавили новые версии модели YandexGPT. На базе YandexGPT 5 Pro клиенты могут самостоятельно создавать ИИ‑ассистентов — например, для умного поиска по корпоративным документам и базам данных.
  • Открыли доступ к опенсорсным визуально‑генеративным моделям (VLM): Deepseek VL2 Tiny, Qwen 2.5 VL, Gemma 3 27B и другим. С их помощью компании могут составлять описания товаров по фото и быстро находить информацию в документах. Открыли доступ к самой большой LLM на российском рынке Qwen3 235B.
  • Запустили быстрый метод дообучения нейросетей для бизнеса методом LoRA. Таким образом, бизнес может использовать в своих решениях несколько дообученных нейросетей, легко переключаться между ними и комбинировать их для разных сценариев.

Мы развиваем как сервис Foundation Models, так и платформу AI Studio, чтобы расширять количество сценариев использования генеративных моделей, и идём в сторону построения агентов и агентских сценариев. Для этого запущен Assistants API со встроенным RAG и добавлены генеративные ответы в SearchAPI.

Также развиваем сервисы для автоматизации прикладных задач:

  • Добавили смысловые теги, поиск и другие обновления в Yandex SpeechSense. Теперь сервис анализирует диалоги не только по словам или фразам, но и по контексту и смыслам. Это значительно облегчает проверку гипотез и сбор аналитики. Также на экране поиска появилась функция суммаризации.

  • Запустили copilot‑сервис для операторов контакт‑центров Yandex Neurosupport. Он выступает «вторым пилотом»: анализирует текстовые вопросы клиентов и генерирует умные подсказки.

Полноэкранное изображение

В первом полугодии 2025 года 25 тыс. клиентов воспользовались YandexGPT и 7 тыс. — YandexART. С помощью технологии синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit искусственный голос озвучил более 77 млн минут.

Самый большой финансовый маркетплейс в России — Банки.ру — запустил интеллектуального ассистента на базе YandexGPT. Новый сервис в формате чат‑бота помогает пользователям быстрее находить подходящие финансовые решения, получать ответы на вопросы и оперативно взаимодействовать с операторами.
Читать подробнее
Лидер e‑grocery в России внедрил речевых роботов, чтобы эффективнее готовить операторов к работе. В результате автоматизации тренировок голосовыми роботами компания уменьшила нагрузку на тренеров, на 40% сократила время подготовки новых сотрудников и на 5% повысила индекс лояльности клиентов.
Читать подробнее
«Инфосистемы Джет» за один месяц разработала систему автоматизации сервисного центра на основе YandexGPT. Модель определяет тематику обращений в службу технической поддержки и с помощью базы знаний генерирует ответы на часто задаваемые вопросы. Компания автоматизировала обработку 30% обращений, причём 75% ответов не нуждаются в дополнительной обработке со стороны сотрудников сервисного центра.
Читать подробнее

Усиление защиты: развиваем экосистему сервисов безопасности

Устойчивый рост демонстрируют сервисы безопасности. В январе–июне 2025 года ими пользовался каждый пятый коммерческий клиент Yandex Cloud. Выручка сервисов безопасности увеличилась в 1,9 раза год к году. Самым быстрорастущим стал сервис Yandex Smart Web Security, который помогает бизнесу защищать веб‑приложения от внешних угроз.

Создали совместное предприятие с компанией SolidSoft — одним из крупнейших российских разработчиков межсетевых экранов для веб-приложений. СП будет развивать решения для бизнеса в сфере кибербезопасности. Yandex Cloud и SolidSoft объединяют возможности межсетевого экрана SolidWall WAF и сервиса Yandex Smart Web Security, чтобы предоставить клиентам комплексную защиту.

В ответ на растущий спрос на решения в области информационной безопасности мы запустили несколько новых продуктов:

  • YCDR — сервис по мониторингу и реагированию на киберинциденты. С помощью Yandex Cloud Detection and Response ИБ‑специалисты могут оперативно обнаруживать хакерские атаки и другие типы угроз. Сервис разработан на базе центра мониторинга безопасности (SOC, Security Operations Center) платформы. Алгоритмы помогают специалистам быстрее выявлять аномалии в информационных системах.

  • Yandex Identity Hub — сервис для централизованного управления пользователями и доступом к приложениям. Он защищает компании от компрометации учётных данных и взлома аккаунтов сотрудников. Решение работает по SaaS‑модели и может использоваться в организациях с разными типами инфраструктур: on‑premises, облачной и гибридной.

Технологии ИИ активно внедряются в сервисы безопасности. ML‑модели используются в Yandex Security Deck для снижения рисков утечки чувствительных данных и обеспечения прозрачности путём анализа логов сотрудников облачной платформы. В YCDR ML помогает в категорировании и суммаризации тикетов для аналитиков. Yandex Smart Web Security с помощью машинного обучения позволяет защитить ресурсы от DDoS‑атак и ботов на уровне L7.

Эффективная работа с данными

Сервисы платформы данных продолжают устойчиво расти: выручка за первое полугодие 2025 года выросла в 1,4 раза. Наибольший рост показали сервисы Yandex Data Processing, Yandex Managed Service for Apache Airflow®, Yandex Data Transfer и Yandex Managed Service for ClickHouse®.

Запустили YTsaurus: единую платформу для работы с данными любого объёма, которая доступна on‑premises и в формате управляемого облачного сервиса. С её помощью можно анализировать эксабайты данных в компаниях и обучать сложные модели машинного обучения с миллиардами параметров.

Запустили новые сервисы платформы данных в стадии Preview:

  • Yandex Managed Service for Trino — сервис для построения Data Lake, обеспечивающий высокопроизводительный и масштабируемый доступ к разрозненным источникам данных, позволяя быстро выполнять аналитические запросы в реальном времени без необходимости их предварительного объединения или преобразования.
  • Yandex Managed Service for Apache Spark — управляемый сервис, который даёт возможность обновления версий Apache Spark с минимальным влиянием на среду клиента и гибко настраивается под различные требования благодаря возможности интеграции внешних библиотек.

Развиваем собственную СУБД Яндекса — YDB, которая доступна как в облаке, так и на серверах клиента. Добавили в YDB приближенный векторный поиск — возможность работы с моделями искусственного интеллекта. Векторный поиск позволяет пользователям YDB работать с неструктурированными данными (80% всех данных): видео, аудио, изображения, данные датчиков. В решениях на базе ИИ и ML векторный поиск — неотъемлемая часть, например, в технологии RAG.

Как «Петровакс Фарм» создала аналитическую платформу за 7 месяцев
Читать подробнее
Как Pango Cars сертифицировал более 24 тыс. авто с пробегом в первый год работы
Читать подробнее
Как «1С‑Битрикс» реплицирует петабайтное хранилище в Yandex Cloud
Читать подробнее

ИИ‑агент Нейроаналитик анонсирован 22 июля 2025 года.

Спрос на аналитические и визуальные инструменты работы с данными стабильно растёт, особенно среди корпоративных пользователей. В ответ на это мы представили ряд обновлений для Yandex DataLens:

  • DataLens Editor — инструмент, который позволяет кастомизировать графики и таблицы с помощью JavaScript. Мы работаем над встроенным помощником на базе LLM, который поможет создавать графики по текстовому описанию.

  • DataLens Gallery — открытая библиотека готовых дашбордов и визуализаций для разных сфер и задач. Пользователи могут изучать лучшие примеры и делиться собственными решениями с сообществом.

  • DataLens Enterprise — on‑premise‑версия BI‑платформы. Она доступна по подписке или бессрочной лицензии и подходит для крупных организаций с распределённой инфраструктурой и десятками тысяч пользователей.

Как AlmaWine создала платформу анализа данных из 40 учётных систем
Читать подробнее

Надёжность и гибкость: новые возможности для управления инфраструктурой в Yandex Cloud

Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры и повышению надёжности сервисов. В первом полугодии 2025 года мы представили ряд обновлений, направленных на устойчивость, гибкость и удобство управления:

  • Реализовали для клиентов возможность переключения трафика между зонами доступности. На уровне балансировщиков Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer теперь можно временно отключать подачу трафика в одну или несколько зон. Это позволяет обеспечить непрерывность работы приложений во время тестирования, обслуживания или неполадок.
  • В целях роста надёжности подготовили рекомендации по проектированию отказоустойчивой инфраструктуры, а также практическое руководство по проведению учений с переносом нагрузок и тестированию отказоустойчивости.
  • Запустили Cloud Shell — первую на российском рынке браузерную оболочку командной строки в консоли облачного провайдера. Инструмент позволяет получить доступ к полноценной командной строке без необходимости устанавливать или настраивать локальное окружение.
  • Открыли публичный доступ к Yandex BareMetal — сервису по аренде выделенных физических серверов. Он позволяет получить дополнительные мощности для развития IT‑инфраструктуры и разработки новых цифровых продуктов. Сервис позволяет гибко выстраивать гибридные IT‑сценарии: запускать высоконагруженные приложения, тестировать новые цифровые продукты или разворачивать системы, требующие полной изоляции. Интеграция Yandex BareMetal с облачной средой Yandex Cloud даёт бизнесу возможность объединять разные типы инфраструктуры и работать с ними как с единым технологическим стеком.

SourceCraft: платформа для совместной и безопасной разработки

Мы продолжаем развивать инструменты для разработчиков, создавая среду, в которой можно покрыть весь цикл разработки: от написания кода до его развёртывания и сопровождения.

  • Представили SourceCraft — платформу, с помощью которой IT‑специалисты могут совместно разрабатывать программные продукты. В SourceCraft уже доступны инструменты для CI/CD, умная навигация по проекту, встроенный AI‑ассистент, а также расширенные возможности управления командной работой. Также на платформе появились инструменты безопасности для защиты программных продуктов, зеркалирование репозиториев с GitHub и интеграция с другими приложениями через публичный API.

  • SourceCraft Code Assistant — встроенный инструмент для генерации, дополнения и понимания кода. Сервисом уже пользуются тысячи разработчиков из разных сфер: от ритейла и финансов до промышленности. В 2025 году в ассистенте появился чат‑режим, где можно задавать технические вопросы по проекту и получать подсказки по коду.

Рост партнёрской программы

Полноэкранное изображение

Мы расширяем партнёрскую экосистему и продолжаем усиливать сотрудничество с интеграторами, разработчиками, реселлерами и другими компаниями, обладающими сертифицированными специалистами и опытом успешных проектов на базе платформы.

В первом полугодии 2025 года число активных партнёров достигло 659 — рост составил 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка через партнёрский канал увеличилась в 1,5 раза.

Образовательные инициативы: расширение курсов, интенсивов и сертификаций

Полноэкранное изображение

В первом полугодии 2025 года более 13 тыс. человек освоили облачные технологии через образовательные программы Yandex Cloud. Обучение проходит на собственных программах платформы и через онлайн‑программы партнёров: «Практикум», «Нетология», «Академия ТОП», OTUS, SkillFactory, Slurm и других. С момента запуска образовательных программ обучение прошли около 73 тыс. человек.

Мы продолжаем развивать обучение: за полгода выпустили пять массовых открытых онлайн‑курсов по DevOps, кибербезопасности, машинному обучению и работе с данными. Всего сейчас доступно 30 курсов.

В 2025 году в обучении технологиям Yandex Cloud появился новый формат — практические интенсивы. Теперь пользователи могут изучить темы в синхронном формате с воркшопами и обратной связью от наставника. Интенсивы доступны по направлениям «ClickHouse® для дата‑инженеров», «Greenplum® для дата‑инженеров» и «Kubernetes® для разработчиков».

В первой половине 2025 года запустили три новых сертификационных экзамена: «Администратор YDB», «Разработчик YDB» и DataLens Analyst. Теперь линейка сертификаций включает пять экзаменов. За этот период в экзаменах приняло участие 216 человек, сертификаты получили 66 специалистов.

Провели исследование о том, как сертификация Yandex Cloud влияет на развитие специалистов и бизнеса. Результаты показали, что сертификация помогает не только подтвердить знания, но и структурировать опыт, повысить уверенность, расширить зону ответственности и усилить позиции на рынке труда.

74% специалистов отмечают, что экзамен способствует росту уверенности в своих профессиональных качествах, а 70% руководителей считают наличие сертификата преимуществом при найме. В некоторых компаниях пройденная сертификация становится понятным и объективным способом оценки и может влиять на карьерный трек.

За первое полугодие 2025 года более 7 тыс. студентов вузов обучились на наших технологиях. Платформа продолжает поддерживать облачной экспертизой около 95 российских вузов, среди которых ВШЭ, ИТМО, СПбГУ, МИРЭА, МФТИ, МИСИС, МТУСИ, НГУ, НГТУ, ТГУ, ЮФУ и другие. В весеннем потоке Облачной Академии приняли участие 210 студентов из УрФУ, НГТУ и МТУСИ.

В Международном исследовательском институте интеллектуальных материалов Южного федерального университета (МИИИМ ЮФУ) разрабатывают новые методы диагностики катализаторов. Обучение и развёртывание LLM команда реализовала в облаке — на базе Yandex Cloud при помощи Yandex DataSphere.
Читать подробнее
Satbayev University — один из крупнейших вузов Казахстана, реализующий принцип «обучение через научные исследования». Для практических занятий будущих разработчиков программного обеспечения и DevOps‑инженеров университет нуждался в подходящей IT‑инфраструктуре. Решением стало сотрудничество с Yandex Cloud: при поддержке облачного провайдера университет быстро развернул необходимую среду и запустил учебный курс, который уже завершили первые 40 студентов.
Читать подробнее

Развитие Yandex Cloud Boost

Полноэкранное изображение

Программа Yandex Cloud Boost продолжает помогать технологическим командам запускать и масштабировать продукты. В первом полугодии 2025 года грантовую поддержку получили 160 стартапов — на сумму более 77 млн рублей.

Рост интереса к программе особенно заметен в Казахстане — Astana Hub стал самым активным партнёром в регионе. Среди стартапов заметен тренд на AI‑проекты, которые используют генеративные модели.

Центр технологий для общества: здоровье и устойчивое развитие

Центр технологий для общества Yandex Cloud продолжил запуск инициатив, направленных на решение прикладных задач в медицине и экологии:

  1. НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова начал использовать решение на базе YandexGPT для обработки заявок на этическое одобрение клинических исследований. Теперь первичная проверка документов занимает несколько минут вместо недель.

  2. Вместе с учёными из Дальневосточного федерального университета и студентами ШАДа создали и обучили нейросеть, определяющую объём, массу и виды мусора. Она помогает службам экологического контроля и волонтёрам упрощать сбор отходов на побережьях.

Результаты Yandex Cloud за первое полугодие 2025 года
1 августа 2025 г.
20 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост