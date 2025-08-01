Результаты Yandex Cloud за первое полугодие 2025 года

Активное внедрение ML в бизнесе

Интерес к машинному обучению со стороны бизнеса продолжает расти — компании всё активнее интегрируют технологии искусственного интеллекта в свои процессы. За шесть месяцев 2025 года выручка ML‑сервисов в Yandex Cloud выросла в 2,6 раза. Рост связан как с высоким спросом на ИИ‑инструменты, так и с развитием on‑premise‑формата, который позволяет использовать ML‑сервисы в собственном контуре.

Темпы роста потребления Foundation Models выросли в 2,3 раза. В ответ на растущий спрос мы усилили развитие данного направления:

Добавили новые версии модели YandexGPT . На базе YandexGPT 5 Pro клиенты могут самостоятельно создавать ИИ‑ассистентов — например, для умного поиска по корпоративным документам и базам данных.

. На базе YandexGPT 5 Pro клиенты могут самостоятельно создавать ИИ‑ассистентов — например, для умного поиска по корпоративным документам и базам данных. Открыли доступ к опенсорсным визуально‑генеративным моделям (VLM) : Deepseek VL2 Tiny, Qwen 2.5 VL, Gemma 3 27B и другим. С их помощью компании могут составлять описания товаров по фото и быстро находить информацию в документах. Открыли доступ к самой большой LLM на российском рынке Qwen3 235B.

: Deepseek VL2 Tiny, Qwen 2.5 VL, Gemma 3 27B и другим. С их помощью компании могут составлять описания товаров по фото и быстро находить информацию в документах. Открыли доступ к самой большой LLM на российском рынке Qwen3 235B. Запустили быстрый метод дообучения нейросетей для бизнеса методом LoRA. Таким образом, бизнес может использовать в своих решениях несколько дообученных нейросетей, легко переключаться между ними и комбинировать их для разных сценариев.

Мы развиваем как сервис Foundation Models, так и платформу AI Studio, чтобы расширять количество сценариев использования генеративных моделей, и идём в сторону построения агентов и агентских сценариев. Для этого запущен Assistants API со встроенным RAG и добавлены генеративные ответы в SearchAPI.

Также развиваем сервисы для автоматизации прикладных задач: