Yandex Identity Hub: централизованное управление пользователями и доступом к приложениям

Российский рынок активно использует гибридные инфраструктуры и cloud‑native‑инструменты. И это поменяло техники и тактики злоумышленников. Специалисты Security Operation Center (SOC) в Yandex Cloud, исследуя атаки за первое полугодие 2025 года, обнаружили, что 38% инцидентов начинаются с компрометации учётных записей — чаще всего через цепочку поставок. Злоумышленники стали активно использовать сразу несколько облачных техник закрепления через неправильно настроенные политики доступа, и наиболее привлекательная для них цель — учётные данные пользователей (Cloud Identity).

Всё больше организаций стали использовать гибридные инфраструктуры, где ключи аутентификации от одной лежат в другой. Успешными эти атаки становятся из‑за слабого управления пользовательскими паролями, учётными записями и доступом к корпоративным сервисам.