В прошлые годы на территориях Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника периодически убирали мусор и изучали его происхождение. Для этого выбирали пробные площади, например 100 метров пляжа, и ежегодно оценивали накопление мусора в динамике.

В 2024 году во время уборок использовали нейросеть, которая помогла установить основные источники загрязнения. Выяснилось, что труднодоступные места побережий были замусорены пластиковой тарой и упаковкой (33–39%), а также отходами промышленного рыболовства (27–29%). Эти данные позволили сотрудникам заповедника более эффективно организовать уборку: например, они заранее заказали специальную технику для сбора рыболовных сетей.