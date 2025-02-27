Yandex B2B Tech запустила быстрый метод дообучения нейросетей для бизнеса

Дообучение модели позволяет повысить качество решения конкретных задач: после кастомизации нейросети лучше суммаризируют и точнее классифицируют тексты, точнее следуют заданному формату ответа и придерживаются определённой роли в диалоге. Качество ответов по этим задачам даже на облегчённых моделях может быть выше, чем у мощных версий нейросетей. Дообучение особенно полезно, когда требования к ответу трудно сформулировать в коротком и понятном промте.

LoRА работает быстро за счёт того, что изменяет небольшое количество параметров при дообучении модели. Алгоритм ориентируется на эталонные запросы и ответы, заранее заданные пользователем, и приближает результаты работы модели к образцам из датасета. При обработке небольших датасетов весь процесс дообучения с помощью LoRA может занять десять минут.