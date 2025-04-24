Открыли доступ к визуальным нейросетям для анализа изображений

Новые модели доступны в Yandex Cloud AI Studio для пакетной обработки большого количества изображений: за один раз в нейросети можно отправить сразу множество запросов.

Всего в пакетном режиме доступны около 20 больших языковых (LLM) и VLM‑моделей. Он понадобится бизнесу для анализа и классификации документов или коммуникации с клиентами. Например, банки и ритейлеры смогут использовать нейросети для ежедневного анализа комментариев или запросов в службу поддержки. Компании могут планировать задачи по расписанию, по мере накопления данных или для объёмных разовых задач.