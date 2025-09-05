Продуктовый дайджест (август)
Перевели Yandex Managed Service for Trino в статус General Availability, добавили в Yandex Cloud Video нейроозвучку и монетизацию через РСЯ, а Yandex Managed Service for MongoDB переименовали в Yandex StoreDoc. Больше — в августовском дайджесте.
- В Yandex Cloud Video появились новые возможности: нейросетевая генерация озвучки видео на трёх языках, создание субтитров и таймкодов, монетизация контента через Рекламную сеть Яндекса, кастомизация видеоплеера и детальная аналитика.
- В Yandex BareMetal появились новые конфигурации выделенных серверов, реализовали интеграцию с Yandex Audit Trails, упростили интерфейс заказа серверов.
- Сервис Yandex Managed Service for Trino перешёл в стадию General Availability (GA).
- Увеличили максимальный объём локальных дисков для кластеров в управляемых базах данных (с 2944 до 5888 ГБ).
- Yandex Managed Service for MongoDB переименовали в Yandex StoreDoc.
- В Yandex Workflows появилась возможность моделировать поведение рабочих процессов при возникновении ошибок с помощью управляющего блока try/catch.
- Yandex Cloud Postbox теперь позволяет отслеживать переходы пользователей по ссылкам в электронных письмах.
- Запустили новый телеграм-канал «Безопасно говоря» с советами и новостями о защите облачной инфраструктуры. Опубликовали исследование о безопасности в облаке и обновили стандарт безопасности с новым разделом о сервисах Яндекс 360.
- В Marketplace появились обновления и новые продукты: новая версия Linkage Visual, обновлённый KillBot, Loginom Cloud 7, KEDA с поддержкой Yandex Monitoring.
Инфраструктура и сеть
Обновили Yandex Cloud Video
Анонсировали крупное обновление Yandex Cloud Video. Теперь пользователям доступны:
- нейросетевая генерация озвучки видео на трёх языках, а также создание субтитров и таймкодов;
- монетизация контента через Рекламную сеть Яндекса для сайтов с посещаемостью от 10 тыс. человек в сутки;
- кастомизация видеоплеера — можно изменять цвет фона, текста и виджетов, настраивать отображаемые элементы;
- детальная аналитика по видео и каналам, включая просмотры, вовлечённость и географию аудитории.
С августа работа с видео по запросу (VOD) тарифицируется, а онлайн‑трансляции (Live) остаются бесплатными на стадии Preview.
Подробнее читайте в блоге.
Изменения Yandex Cloud CDN
Теперь пользователи смогут выбрать CDN (Content Delivery Network), базирующийся на технологиях Яндекса — Yandex Cloud CDN.
CDN ускоряют загрузку статического контента для веб‑сервиса — это положительно влияет на лояльность пользователей и SEO‑показатели, а также позволяет оптимизировать текущую инфраструктуру и снизить потребление ресурсов.
Обновления Yandex BareMetal
В сервисе Yandex BareMetal произошёл ряд обновлений:
-
Появились новые конфигурации выделенных серверов:
- высокопроизводительные — на базе Intel® 6354 с GPU;
- отказоустойчивые — с сетевым резервированием по технологии MC‑LAG (Multi‑Chassis Link Aggregation Group) на серверах с Intel® 6338;
- с пропускной способностью 1 Гбит/с для публичной и 10 Гбит/с для приватной сети;
- десятидисковые объёмом 35 ТБ — BA‑i216‑SS‑1/10G и BA‑i215‑SS‑10G.
-
Реализовали интеграцию с Yandex Audit Trails, что позволяет собирать и выгружать аудитные логи.
-
Упростили интерфейс заказа серверов в консоли — теперь нужную конфигурацию можно быстро выбрать с помощью фильтров.
Платформа данных
Yandex Managed Service for Trino теперь в статусе General Availability
Сервис для управления распределённым аналитическим SQL‑движком Trino — Yandex Managed Service for Trino — перешёл в стадию General Availability (GA). Ознакомиться с тарифами можно в документации, а для быстрого старта доступна запись обучающего вебинара.
Увеличили размер локальных дисков в управляемых базах данных
Максимальный объём локальных дисков для кластеров увеличили вдвое — с 2944 до 5888 ГБ. Обновление затронуло сервисы:
- Yandex Managed Service for PostgreSQL,
- Yandex Managed Service for MySQL®,
- Yandex Managed Service for ClickHouse®,
- Yandex Managed Service for Valkey™,
- Yandex Managed Service for OpenSearch,
- Yandex Managed Service for Greenplum®,
- Yandex StoreDoc.
Переименовали Yandex Managed Service for MongoDB в Yandex StoreDoc
С 1 сентября сервис Yandex Managed Service for MongoDB поменял название на Yandex StoreDoc. Это переименование не повлечёт за собой никаких изменений в его работе.
Обновления в Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Для кластеров, использующих диски network‑ssd, лимит объёма хранилища увеличили до 8 ТБ. Также опубликовали запись вебинара, посвящённого последним обновлениям сервиса.
Новые материалы для пользователей баз данных
Документацию Yandex Managed Service for Greenplum® дополнили статьёй о параметрах сессий и запросов, доступных в командном центре.
Yandex Managed Service for MySQL®: опубликовали запись вебинара, где разобрались с особенностями перехода с версии MySQL 5.7 на 8.0.
Бессерверные вычисления
Yandex Workflows
В Yandex Workflows добавлена новая функциональность catch, позволяющая описывать логику обработки ошибок в рабочие процессы. Чтобы использовать её в визуальном конструкторе, необходимо найти элемент (в форме кубика), который может вызвать ошибку, нажать на красный значок «плюс» в углу элемента и настроить поведение при возникновении сбоя.
Yandex Cloud Postbox
Сервис теперь позволяет отслеживать переходы пользователей по ссылкам в электронных письмах. Функция настраивается через создание специальной конфигурации и подписки на соответствующее событие «Тип уведомления» в потоке данных.
Yandex Cloud Notification Service
Добавили поддержку топиков. Эта функция позволяет объединять получателей уведомлений (эндпоинты) по любым критериям. Подписав эндпоинты на определённый топик, можно за один раз отправить уведомление сразу всем его участникам.
Контейнеры
Обновления Yandex Managed Service for Kubernetes®
В сервисе теперь доступны:
-
Выбор размера мастера. Теперь размер мастера можно задавать при создании или изменении кластера через Terraform и CLI.
-
Автоматическое масштабирование ресурсов мастера. Эта функция теперь включена по умолчанию для всех кластеров. Мы самостоятельно увеличим вычислительные ресурсы, если мастеру их будет недостаточно для стабильной работы.
-
Улучшения в Cluster Autoscaler. Автоскейлер теперь учитывает доступность зоны при масштабировании групп узлов. Это исключает попытки увеличения количества узлов в зонах, которые в данный момент недоступны.
Безопасность
Новости безопасности
- Запустили новый телеграм‑канал «Безопасно говоря». В нём наша команда делится практическими советами, кейсами и новостями в области защиты облачной инфраструктуры.
- Опубликовали исследование о безопасности в облаке. Оно посвящено актуальным вопросам и подходам к обеспечению безопасности при использовании облачных платформ.
- Обновили стандарт безопасности. Добавили новый раздел, который регламентирует использование сервисов Яндекс 360.
Marketplace
Обновления и новые продукты на витрине Marketplace.
Linkage Visual
Вышла новая версия продукта. Ключевые обновления:
- совместная работа с дашбордами: появились короткие ссылки, экспорт в PNG и асинхронная выгрузка больших отчётов;
- визуализация: добавились расширенные настройки табличных виджетов и конструктор связей между дашбордами;
- интеграция и безопасность: настроены уведомления по электронной почте и в телеграме, внедрены двухфакторная аутентификация и интеграция с Keycloak для работы в корпоративной среде.
KillBot
Обновлённый KillBot фильтрует бот‑трафик до его попадания на сайт. Сервис блокирует парсинг, скликивание рекламы, спам‑заявки и поведенческих ботов. В системе аналитики визиты размечаются как «бот» или «не бот», при этом администратор может вручную корректировать классификацию. Управление доступно через личный кабинет или API.
Новый продукт — Loginom Cloud 7
Loginom Cloud 7 — платформа для интеграции, обработки и анализа данных. Она позволяет очищать и нормализовывать данные, строить ETL‑процессы, разрабатывать скоринговые модели, сегментировать клиентов и готовить отчёты для маркетинга, логистики и управления рисками.
Новый продукт — KEDA с поддержкой Yandex Monitoring
KEDA (Kubernetes Event‑driven Autoscaling) интегрирует Kubernetes® с Yandex Monitoring, что позволяет масштабировать приложения на основе метрик облачных сервисов — например, по нагрузке на Yandex Application Load Balancer или количеству запросов к управляемым базам данных. Поддерживаются временные окна и агрегирование метрик, при этом тарифицируется только потреблённая инфраструктура.
Документация
Инфраструктура и сеть
Yandex API Gateway
- Добавили информацию про инструменты для работы с API‑шлюзами API Gateway.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
Yandex Application Load Balancer
- Добавили практическое руководство по развёртыванию Nextcloud на виртуальной машине Compute Cloud из образа Container Optimized Image в интеграции с Yandex Object Storage.
Yandex BareMetal
- Добавили информацию про дополнительные настройки серверов.
- Добавили информацию про образы операционных систем.
- Добавили информацию про резервирование сетевого подключения BareMetal с помощью технологии MC‑LAG.
- Добавили новые конфигурации серверов.
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
Yandex Cloud CDN
- Добавили пошаговую инструкцию по копированию конфигурации одного ресурса в другой.
- Добавили Справочник метрик Yandex Monitoring для провайдера Yandex Cloud CDN.
- Обновили информацию про провайдеры CDN.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию ресурса: добавили способ выполнения действий с помощью Консоли управления.
Yandex Compute Cloud
- Добавили практическое руководство по развёртыванию Nextcloud на виртуальной машине Compute Cloud из образа Container Optimized Image в интеграции с Yandex Object Storage.
Yandex Monitoring
- Обновили информацию про виджет: добавили информацию про цветовые схемы.
- Обновили пошаговую инструкцию по добавлению виджета на дашборд: добавили информацию про пороги.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по развёртыванию Nextcloud на виртуальной машине Compute Cloud из образа Container Optimized Image в интеграции с Yandex Object Storage.
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению политикой доступа (bucket policy): добавили способ выполнения действий с помощью ресурсов Terraform.
Yandex Virtual Private Cloud
- Добавили практическое руководство по синхронизации данных из топиков Apache Kafka® в бакет Object Storage без использования интернета.
Платформа данных
Yandex Data Transfer
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили информацию про трансформацию данных: добавили информацию про шардирование.
Yandex DataLens
- Добавили информацию про параметризацию источников датасета.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили информацию про встраивание непубличных объектов: добавили информацию про подписанные параметры.
Yandex DataSphere
- Добавили практическое руководство по созданию интеллектуального ассистента для Telegram.
Yandex Managed Service for Apache Airflow
- Добавили информацию про техническое обслуживание в Yandex Managed Service for Apache Airflow™.
- Добавили пошаговую инструкцию по техническому обслуживанию кластера Yandex Managed Service for Apache Airflow™.
- Обновили раздел Вопросы и ответы: добавили информацию об ошибке
No module named 'airflow.providers.postgres.operators'.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Добавили новые роли пользователей в Yandex Managed Service for Apache Kafka®.
- Добавили практическое руководство по обновлению кластера Managed Service for Apache Kafka® с ZooKeeper на кластер с поддержкой KRaft.
- Добавили практическое руководство по отслеживанию утери сообщений в топике Apache Kafka®.
- Добавили практическое руководство по синхронизации данных из топиков Apache Kafka® в бакет Object Storage без использования интернета.
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Managed Service for Apache Spark™
- Добавили пошаговую инструкцию по изменению кластера Apache Spark™.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера ClickHouse® и изменению настроек кластера ClickHouse®: добавили способ выполнения действий с помощью CLI и API.
Yandex Managed Service for Greenplum®
- Добавили информацию про параметры командного центра Greenplum®.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению ресурсными группами: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера Greenplum® и изменению настроек кластера Greenplum®: добавили способ выполнения действий с помощью Консоли управления.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Добавили информацию про высокую доступность кластера Managed Service for MySQL®.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера MySQL® и изменению настроек кластера MySQL®: добавили информацию про доступ из Yandex Query.
- Обновили «Вопросы и ответы» о миграция/переносе: добавили информацию об ошибке при внешней репликации.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера PostgreSQL и управлению дисковым пространством: добавили информацию о настройке автоматического увеличения размера хранилища с помощью Terraform, gRPC API и REST API.
- Обновили «Вопросы и ответы» об изменении кластера PostgreSQL: добавили информацию о том, как вывести кластер из режима
read‑only.
- Обновили «Вопросы и ответы» о сообщениях об ошибках в Managed Service for PostgreSQL: добавили информацию о том, как исправить ошибку
too many connections for role "monitor".
Yandex Managed Service for Trino
- Добавили информацию про классы хостов Managed Service for Trino.
- Добавили информацию про техническое обслуживание в Managed Service for Trino.
- Добавили пошаговую инструкцию по техническому обслуживанию кластера Trino.
- Добавили Справочник метрик Yandex Monitoring.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с каталогами Trino: добавили способ выполнения действий с помощью gRPC API и REST API.
Yandex Managed Service for Valkey™
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера Valkey™ и изменению настроек кластера Valkey™: добавили информацию о настройке персистентности.
Yandex MetaData Hub
- Добавили пошаговые инструкции по получению информации об операции и отмене операции.
- Добавили пошаговые инструкции по работе с данными Data Catalog.
- Добавили пошаговую инструкцию по получению информации о загрузке.
- Добавили Справочник API для Hive Metastore.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с Connection Manager: добавили способ выполнения действий с помощью API.
- Обновили информацию про сервисные роли для работы с метаданными в Yandex Data Catalog.
Yandex Monitoring
- Обновили информацию про виджет: добавили информацию про цветовые схемы.
- Обновили пошаговую инструкцию по добавлению виджета на дашборд: добавили информацию про пороги.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по развёртыванию Nextcloud на виртуальной машине Compute Cloud из образа Container Optimized Image в интеграции с Yandex Object Storage.
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению политикой доступа (bucket policy): добавили способ выполнения действий с помощью ресурсов Terraform.
Yandex WebSQL
Контейнеры
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению доступом к кластеру Managed Service for Kubernetes.
- Обновили информацию про поля и аннотации ресурса Ingress: добавили описание аннотации ingress.alb.yc.io/session-affinity-header.
Yandex Serverless Containers
- Добавили информацию про инструменты для работы с контейнерами Serverless Containers.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
Инструменты разработчика
Yandex Managed Service for GitLab
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
Yandex WebSQL
Бессерверные вычисления
Yandex API Gateway
- Добавили информацию про инструменты для работы с API‑шлюзами API Gateway.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
Yandex Cloud Functions
- Добавили практическое руководство по настройке CI/CD с GitHub.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
Yandex Cloud Notification Service
- Добавили информацию про топики.
- Добавили информацию про особенности работы с push‑уведомлениями в браузере.
- Добавили пошаговые инструкции по работе с топиками.
- Добавили инструкцию по началу работы с топиками в Yandex Cloud Notification Service.
Yandex Cloud Postbox
- Добавили практическое руководство по настройке Postfix для отправки через Yandex Cloud Postbox.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили пошаговую инструкцию по отправке письма: добавили способ выполнения действий с помощью cURL.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по развёртыванию Nextcloud на виртуальной машине Compute Cloud из образа Container Optimized Image в интеграции с Yandex Object Storage.
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению политикой доступа (bucket policy): добавили способ выполнения действий с помощью ресурсов Terraform.
Yandex Serverless Containers
- Добавили информацию про инструменты для работы с контейнерами Serverless Containers.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
Yandex Serverless Integrations
- Добавили практическое руководство по ИИ‑ревью пул‑реквестов на GitHub с помощью Workflows и GitHub Actions.
- Добавили практическое руководство по созданию бота в Telegram с поддержкой AI‑агента с помощью Yandex Workflows.
- Добавили информацию про сервисные роли для Workflows.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
Безопасность
Yandex Audit Trails
- Добавили события уровня сервисов и события уровня конфигурации для Yandex Cloud Desktop.
Yandex Cloud Registry
- Добавили информацию про Python‑артефакт.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке PyPI.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили практическое руководство по настройке CI/CD между Yandex Cloud Functions и GitHub.
Yandex Security Deck
- Обновили информацию про сервисные роли для контроля данных (DSPM): добавили роль
dspm.worker.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Cloud Billing
- Обновили информацию про электронный документооборот: добавили информацию о проверке подключения к ЭДО.
Yandex Identity Hub
- Добавили информацию про многофакторную аутентификацию в Identity Hub.
- Добавили практическое руководство по приглашению нового пользователя и назначению ролей.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению политиками MFA.
- Обновили информацию про управление доступом в Yandex Identity Hub: добавили описание новых ролей.
Yandex Cloud Quota Manager
- Добавили примеры запросов для работы с квотами.
- Обновили пошаговые инструкции по просмотру значений квоты и изменению квоты: добавили способ выполнения действий с помощью API.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили практическое руководство по настройке CI/CD между Yandex Cloud Functions и GitHub.
Yandex Monitoring
- Обновили информацию про виджет: добавили информацию про цветовые схемы.
- Обновили пошаговую инструкцию по добавлению виджета на дашборд: добавили информацию про пороги.
Yandex Resource Manager
- Добавили практическое руководство по приглашению нового пользователя и назначению ролей.
Машинное обучение
Yandex DataSphere
- Добавили практическое руководство по созданию интеллектуального ассистента для Telegram.
Yandex Foundation Models
- Добавили информацию про инструменты ассистента для получения дополнительной информации.
- Добавили практическое руководство по созданию Telegram‑бота с RAG и вызовом функций.
- Добавили практическое руководство по ИИ‑ревью пул‑реквестов на GitHub с помощью Workflows и GitHub Actions.
- Добавили практическое руководство по созданию бота в Telegram с поддержкой AI‑агента с помощью Yandex Workflows.
- Добавили справочник Yandex Cloud ML SDK.
- Обновили информацию про модели генерации текста: добавили модели от OpenAI и обновили информацию про модель YandexGPT Pro.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию ассистента с инструментом WebSearch.
- Обновили пошаговую инструкцию по отключению логирования запросов: добавили способ выполнения действий с помощью OpenAI API.
Бизнес‑инструменты
Yandex Cloud Desktop
- Добавили инструкцию по началу работы с Yandex Cloud Desktop для пользователей.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили информацию про управление доступом в Yandex Cloud Desktop: добавили роли
vdi.desktopGroups.maintainerи
vdi.desktopGroups.user.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили справочник событий уровня сервисов и события уровня конфигурации.
Yandex DataLens
- Добавили информацию про параметризацию источников датасета.
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили информацию про встраивание непубличных объектов: добавили информацию про подписанные параметры.
Yandex SpeechSense
- Добавили пошаговые инструкции по созданию смыслового Pro‑тега и изменению смыслового Pro‑тега.
- Обновили информацию про теги в диалогах: добавили информацию про смысловые Pro-теги.
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
Другие обновления
Безопасность в Yandex Cloud
- Добавили Стандарт по защите и безопасному использованию Яндекс 360 1.0.0.
- Обновили инструкцию по поиску секретов Yandex Cloud в открытых источниках: добавили регулярное выражение для поиска Refresh‑токенов и информацию про дополнительную валидацию найденных секретов.
Интерфейс командной строки
- Обновили раздел Релизы CLI.
Партнёрам Marketplace
- Добавили Справочник полей, доступных для формы продукта Cloud Apps.
- Добавили информацию про вычисляемые выражения в конфигурации продукта Cloud Apps.
- Добавили практическое руководство по созданию демонстрационного продукта Cloud Apps.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию конфигурации для продукта Cloud Apps.
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавили практическое руководство по созданию Telegram‑бота с RAG и вызовом функций.
- Добавили практическое руководство по обновлению кластера Managed Service for Apache Kafka® с ZooKeeper на кластер с поддержкой KRaft.
- Добавили практическое руководство по приглашению нового пользователя и назначению ролей.
- Добавили практическое руководство по развёртыванию Nextcloud на виртуальной машине Compute Cloud из образа Container Optimized Image в интеграции с Yandex Object Storage.
- Добавили практическое руководство по отслеживанию утери сообщений в топике Apache Kafka®.
- Добавили практическое руководство по ИИ‑ревью пул‑реквестов на GitHub с помощью Workflows и GitHub Actions.
- Добавили практическое руководство по созданию бота в Telegram с поддержкой AI‑агента с помощью Yandex Workflows.
- Добавили практическое руководство по синхронизации данных из топиков Apache Kafka® в бакет Object Storage без использования интернета.
- Добавили практическое руководство по настройке CI/CD между Yandex Cloud Functions и GitHub.
- Добавили практическое руководство по настройке Postfix для отправки через Yandex Cloud Postbox.