Анализ киберугроз в облачных и гибридных инфраструктурах за первое полугодие 2025

Данные — главная цель

По нашей оценке, конечной целью 76% разобранных атак были облачные базы данных и объектные хранилища S3. Этот показатель хорошо демонстрирует основную мотивацию современной киберпреступности в гибридных средах. Злоумышленники фокусируют усилия на конечных местах хранения ценной информации — клиентских данных, интеллектуальной собственности, финансовых записях и критической бизнес‑аналитике.

Самые часто встречаемые недостатки, на которые опираются атакующие, — это три ключевые и, можно сказать, хронические уязвимости:

слабые пароли,

статичные секреты,

ошибки конфигурации, открывающие прямой доступ к базам данным или S3.

Слабые или скомпрометированные пароли остаются проблемой, хотя иногда встречаются и базы без аутентификации, как это, например, было с кейсом DeepSeek, чья база ClickHouse® была доступна всему миру. Гораздо опаснее, однако, проблема статичных секретов — API‑ключей, токенов доступа, паролей приложений, — их прописывают в коде, конфигурационных файлах или образах контейнеров. Процесс майнинга таких секретов хорошо автоматизирован.

Интересный тренд — появление активности инсайдеров в облачных средах. Традиционно ассоциируясь с внутренними корпоративными сетями, угрозы от недобросовестных сотрудников проявляются и в облачных инфраструктурах. Такие акторы могут использовать свои привилегии для несанкционированного копирования, модификации или удаления данных из хранилищ или баз данных, намеренно оставлять запущенные виртуальные машины с привязанными сервисными аккаунтами в широком доступе.

Но есть и хорошая новость: хотя облако не устраняет инсайдерскую угрозу, оно делает её обнаружение значительно более простой задачей по сравнению с on‑premises‑сценарием за счёт наличия логирования всего, что происходит на уровне управления, с помощью сервиса Yandex Audit Trails — не оставить следов внутреннему злоумышленнику практически невозможно.