Managed Kafka в Yandex Cloud: Kafka UI, Kraft, обновления, новости

О мероприятии
Архитектуры, построенные на обмене событиями, становятся стандартом для современных компаний, которым важно быстро реагировать на изменения, интегрировать десятки сервисов и поддерживать высокую надёжность инфраструктуры. Переход к облачной эксплуатации Apache Kafka открывает новые возможности: от лёгкого масштабирования до автоматизации управления, сокращения ручных операций, экономии ресурсов и обеспечения высокой безопасности данных.
На вебинаре 21 августа эксперты Yandex Cloud поделятся опытом эксплуатации Apache Kafka как управляемого сервиса в реальных условиях.
Программа:
- Разберём типовые сценарии и задачи — от потоковой передачи событий между сервисами и построения корпоративных data pipeline’ов до интеграции сложных микросервисных систем и поддержки IoT-платформ.
- Покажем, как автоматизировать развёртывание и масштабирование кластера через Terraform и REST API.
- Расскажем о подходах к обновлению версии и рассмотрим, какие преимущества даёт уход от классической архитектуры на ZooKeeper в пользу современного K Raft — особенно для крупных бизнесов с тысячами потоков данных.
- Продемонстрируем, как перевести кластер на новую архитектуру, а также какие проблемы можно избежать заранее.
- Подробно остановимся на возможностях Kafka UI для мониторинга и управления топиками, чтобы упростить работу с сервисом на каждом этапе — от запуска до масштабной эксплуатации.
- Ответим на любые вопросы участников.
Вебинар будет полезен DevOps-инженерам, разработчикам, архитекторам, интеграторам и руководителям ИТ-направлений, которые ищут эффективные подходы к построению и развитию потоковых и событийных систем.
Присоединяйтесь, чтобы получить актуальные знания, увидеть «живые» демонстрации и получить консультацию экспертов Yandex Cloud!