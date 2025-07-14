Trino в Yandex Cloud — быстрый старт с Managed Service for Trino

Приглашаем на вебинар, посвящённый Trino — новому инструменту аналитики и дата-инжиниринга в экосистеме Yandex Cloud.

30 июля в 12:00 (мск) разберёмся, что такое Trino и как он вписывается в экосистему аналитических сервисов Yandex Cloud. Узнаем, почему этот инструмент становится всё более популярным среди дата-инженеров и аналитиков. Рассмотрим основные сценарии использования Trino и преимущества Яндекс Managed Service for Trino.

Trino — это мощный SQL-движок для сверхбыстрого анализа больших объёмов разнородных данных из разных источников без необходимости перемещения данных. Благодаря Trino компании могут строить единый аналитический слой, ускорять построение отчетов и легко виртуализировать хранилище данных. Это позволяет быстрее получать бизнес-результаты и сокращать издержки на инфраструктуру.

В программе вебинара:

что такое Trino — его предназначение и основные возможности;

почему мы запустили Managed Service for Trino и его роль среди аналитических инструментов Yandex Cloud;

как использовать Trino: Data Lake, перенос пользовательской нагрузки, виртуализация данных;

архитектура Managed Trino в Yandex Cloud: Kubernetes, автомасштабирование и другие важные функции.

Вебинар будет интересен архитекторам, дата-инженерам, аналитикам, техническим лидерам и разработчикам, которые занимаются построением аналитических систем, интеграцией данных или оптимизацией работы хранилищ данных.

Присоединяйтесь, чтобы узнать, как с помощью Managed Service for Trino упростить и ускорить аналитику в вашей компании!