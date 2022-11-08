Дайджест новостей за сентябрь‑октябрь

Главные новости платформы в одном дайджесте: стратегическое сотрудничество Yandex Cloud и Softline, Monthly Cloud News о центрах компетенций, обновления в сервисах, документации и Marketplace, а также публикации в СМИ и блогах.
Система каждую секунду принимает в среднем до 10 тысяч запросов от пассажиров. Такой высоконагруженный продукт невозможно остановить на время, чтобы перенести в облако. Но наши специалисты справились быстро и незаметно для клиентов авиакомпании — развернули систему в облаке всего за несколько дней. Подробнее →
Сервис для верификации запросов SmartCaptcha стал доступен всем пользователям Yandex Cloud. Теперь для него действуют правила тарификации и SLA. В общедоступной версии сервиса появился новый способ подключения: невидимая капча. С её помощью проверка запускается без выбора «Я не робот», а текстовую капчу сервис показывает только тем пользователям, запросы которых алгоритм посчитает подозрительными. Подробнее →
Компания SolidSoft, которая разрабатывает решения для защиты веб‑приложений, стала партнёром Yandex Cloud и запускает в облаке сервис класса web application firewall. Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF стал доступен в Yandex Cloud Marketplace. Подробнее →
Axiom JDK Pro — это доверенная среда разработки и исполнения Java SE на базе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. В Yandex Cloud Marketplace представлены образы Axiom JDK 8, 11, 17 (LTS-версии с долгосрочной техподдержкой) для CentOS и Ubuntu. Команда также поддерживает более ранние версии Java 6 и 7 и текущую не‑LTS версию. Обзор →
В Yandex Cloud Marketplace пользователю доступно уже более 16 приложений, они покрывают основные задачи разработчиков и ряд задач по безопасности и организации сетевой инфраструктуры. Кроме того, реализована возможность скачивания продуктов из общего репозитория и улучшен UI приложений. Подробнее →
Множественные уязвимости (полный список). Уязвимость влияет на пользователей сервиса Managed Service for GitLab и образов GitLab из Cloud Marketplace. Все образы GitLab в Managed Service for GitLab и Cloud Marketplace обновились до безопасных версий. Подробнее →
Летом 2021 года мы выпустили новый управляемый сервис Yandex Managed Service for Greenplum® в стадии Preview, а уже 14 марта 2022 года он перешёл в общий доступ (GA). Рассказали о том, что мы сделали за последние 10-11 месяцев для Greenplum. Читать →
«АТС» и «Доктор Рядом» разработали «Анамнез-бот» на базе сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. В пилотном запуске уже 80% врачей отметили, что собранная ботом информация повысила качество медицинских осмотров. Читать →
В блоге собрали для вас особенности применения отдельных облачных сервисов, которые помогут лучше разобраться в том, кто и за что отвечает при построении систем защиты данных, и снизить риски утечек данных из облака. Читать →
Компания Test IT разработала систему управления тестированием программных продуктов. Чтобы клиенты могли использовать программное обеспечение без необходимости покупать и настраивать инфраструктуру, компания решила сделать облачную версию. Благодаря программе Yandex Cloud Boost и помощи архитекторов Yandex Cloud, Test IT удалось в короткие сроки и без привлечения дополнительных ресурсов поэтапно мигрировать в облако и провести закрытое бета‑тестирование облачной версии системы перед коммерческим релизом. Читать →
Компания InAppStory разработала SaaS‑платформу, которая позволяет интегрировать компоненту «сторис» в сайты и мобильные приложения клиентов. Миграция в Yandex Cloud дала возможность обеспечить соблюдение более жёстких требований SLA при росте инфраструктуры в 10 раз, увеличить скорость запуска новых проектов и повысить прозрачность расходов. Читать →
Российская EdTech‑компания MAXIMUM Education планировала построить хранилище данных (Data Warehouse) — специально организованную единую систему сбора, хранения и обработки корпоративной информации различного рода, а затем на основе данных выбирать направление, в котором развивать бизнес. Компания предпочла не покупать готовое, а создать своё решение, для чего воспользовалась сервисами облачной платформы Yandex Cloud. Читать →
В 2018 году компания YUMA, российский разработчик цифровой экосистемы, включающей комплексную систему автоматизации для ресторанного бизнеса, начала постепенный выход на широкий рынок. Резкое увеличение количества клиентов вызвало рост нагрузки на инфраструктуру, текущий хостинг с ней не справился, и в начале 2019 года компания приняла решение сменить облачного провайдера. Миграция позволила на 99,9% устранить проблемы доступности системы благодаря гарантированному SLA Yandex Cloud. Читать →
Перед командой одной из крупнейших российских компаний на рынке управления активами «Альфа‑Капитал» стояла важная задача — создать тестовые стенды для нагрузочного тестирования новых финансовых платформ. Инженеры компании посчитали, что если под такие задачи покупать оборудование, то на его заказ, монтаж, настройку и развёртывание всех нужных систем уйдёт минимум 6–9 месяцев. Использование облачных сервисов Yandex Cloud позволило сократить сроки реализации проекта до 3 месяцев и добиться семикратного роста производительности новой платформы. Читать →
Рассказали о тонкостях развёртывания инфраструктуры в Yandex Cloud: облачная консоль (UI), Yandex Cloud CLI, Terraform, Crossplane — добавление нового узла в кластер Kubernetes, а также Pulumi — работу с бакетом в Yandex Object Storage.
Рассказали, как сделать пользовательскую интеграцию сервиса API Gateway с базой данных YDB в виде функции, показали, как с помощью разработанной интеграции и модуля Terraform развернуть простой REST-сервис поверх базы данных.
Для безопасной работы над совместным проектом важно уметь управлять полномочиями и правами доступа. Этой теме посвящён наш вебинар «Тонкости управления пользователями и доступом в облачном окружении». На примере Yandex Identity and Access Management — сервиса идентификации и контроля доступа — мы рассказали, как выстроить процессы так, чтобы все операции над ресурсами выполнялись только пользователями с необходимыми правами.
На сайте Yandex Cloud собрано огромное количество полезной информации. Раздел документации не исключение. В нём каждый день пользователи ищут необходимые руководства и инструкции. Чтобы поиск стал быстрее и проще, мы запустили чат-бот, который поможет:
легко найти интересующую тему: от обзора платформы и начала работы до пошаговых руководств;
получить рекомендации по построению безопасной инфраструктуры в Yandex Cloud, ознакомиться с бюллетенями безопасности;
почитать инструкции, концепции и гайды по сервисам.