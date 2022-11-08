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Дайджест новостей за сентябрь‑октябрь

Главные новости платформы в одном дайджесте: стратегическое сотрудничество Yandex Cloud и Softline, Monthly Cloud News о центрах компетенций, обновления в сервисах, документации и Marketplace, а также публикации в СМИ и блогах.

8 ноября 2022 г.
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Новости платформы

Стратегическое сотрудничество Yandex Cloud и Softline

Облачная платформа Yandex Cloud стала стратегическим партнёром глобального поставщика IT‑решений и сервисов Softline. Партнёры совместно помогут российским и зарубежным компаниям проводить цифровую трансформацию бизнеса. Подробнее →

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла в Yandex Cloud систему обслуживания пассажиров

Система каждую секунду принимает в среднем до 10 тысяч запросов от пассажиров. Такой высоконагруженный продукт невозможно остановить на время, чтобы перенести в облако. Но наши специалисты справились быстро и незаметно для клиентов авиакомпании — развернули систему в облаке всего за несколько дней. Подробнее →

Monthly Cloud News о центрах компетенций

Антон Черноусов, Developer Advocate в Yandex Cloud, пригласил в свою студию IT-экспертов из ритейла и банков, чтобы обсудить тему создания центров компетенций.

Опытом поделились:

  • Михаил Бижан, CIO «ОТП Банк».

  • Ярослав Иссинский, CTO & CPO технической платформы в «М.Видео — Эльдорадо».

  • Денис Ястребов, Head of IT Infrastructure «Райффайзен Банк».

Новости сервисов

Yandex SmartCaptcha

Сервис для верификации запросов SmartCaptcha стал доступен всем пользователям Yandex Cloud. Теперь для него действуют правила тарификации и SLA. В общедоступной версии сервиса появился новый способ подключения: невидимая капча. С её помощью проверка запускается без выбора «Я не робот», а текстовую капчу сервис показывает только тем пользователям, запросы которых алгоритм посчитает подозрительными. Подробнее →

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Стала доступна PostgreSQL 15, и мы уже поддержали её в нашем сервисе.

Что нового в PostgreSQL 15:

  • добавлена команда SQL MERGE — позволяет выполнить действия INSERT, UPDATE или DELETE в зависимости от условий;

  • улучшили логическую репликацию — row filter;

  • добавили возможность указать ICU для базы данных по умолчанию;

  • повысили производительность, особенно для сортировок в памяти и на диске.

Это только некоторые новые функции и улучшения PostgreSQL 15, полный список изменений можно посмотреть на сайте.

Yandex Managed Service for ClickHouse

Для пользователей управляемого сервиса стала доступна версия ClickHouse 22.8 LTS.

Что нового:

  • механизм эффективного удаления данных со стандартным SQL-синтаксисом DELETE FROM (experimental);

  • поддержка транзакций для нереплицированных таблиц (experimental);

  • кеширование данных для S3-дисков;

  • оптимизация производительности импорта и экспорта данных в S3 за счёт параллелизма и распределённых вычислений;

  • табличные движки: MongoDB, MelliSearch и NATS;

  • улучшения для работы с датами и временем: новые функции, расширенный диапазон дат, INTERVAL MILLISECOND | MICROSECOND | NANOSECOND;

  • форматы выходных данных: MySQLDump, Prometheus, JSONColumns, SQLInsert;

  • FPC кодек для эффективного сжатия чисел с плавающей точкой.

Полный список изменений доступен на сайте.

Новости Marketplace

SolidWall WAF: облачный сервис для киберзащиты веб‑приложений

Компания SolidSoft, которая разрабатывает решения для защиты веб‑приложений, стала партнёром Yandex Cloud и запускает в облаке сервис класса web application firewall. Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF стал доступен в Yandex Cloud Marketplace. Подробнее →

Axiom JDK Pro: обзор доверенной среды исполнения Java

Axiom JDK Pro — это доверенная среда разработки и исполнения Java SE на базе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. В Yandex Cloud Marketplace представлены образы Axiom JDK 8, 11, 17 (LTS-версии с долгосрочной техподдержкой) для CentOS и Ubuntu. Команда также поддерживает более ранние версии Java 6 и 7 и текущую не‑LTS версию. Обзор →

Установка приложений для Managed Service for Kubernetes®

В Yandex Cloud Marketplace пользователю доступно уже более 16 приложений, они покрывают основные задачи разработчиков и ряд задач по безопасности и организации сетевой инфраструктуры. Кроме того, реализована возможность скачивания продуктов из общего репозитория и улучшен UI приложений. Подробнее →

Обновления в Marketplace

Gateway API — набор ресурсов API, моделирующих сетевое взаимодействие в Kubernetes.

openSUSE Leap 15.4 — популярный дистрибутив операционной системы Linux с открытым исходным кодом.

Wazuh — DevSecOps платформа, предназначенная для обнаружения угроз, мониторинга, реагирования на инциденты и соблюдения нормативных требований.

Solidwall WAF — межсетевой экран уровня веб-приложений.

Альт 10 — базовый образ (стартовый набор) ALT — сборка операционной системы Linux с открытым исходным кодом.

GitLab Runner — приложение с открытыми исходным кодом, которое выполняет задания конвейерной обработки GitLab CI/CD по инструкциям из специального файла.

GitLab Agent — агент для подключения кластера Kubernetes к GitLab.

Вакансии

Аналитик качества технической поддержки Yandex Cloud

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Разработчик сетевого блочного устройства

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Разработчик платформы данных в Yandex Cloud

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Разработчик в команду системной разработки внутреннего облака Яндекса

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Руководитель группы инженеров поддержки в Yandex Cloud

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Технический менеджер международных проектов

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Бюллетени безопасности

CVE-2022-2992 — GitLab Critical Security Release: 15.3.2, 15.2.4, 15.1.6

Множественные уязвимости (полный список). Уязвимость влияет на пользователей сервиса Managed Service for GitLab и образов GitLab из Cloud Marketplace. Все образы GitLab в Managed Service for GitLab и Cloud Marketplace обновились до безопасных версий. Подробнее →

Публикации в блогах

Greenplum в облаке: про новое в управлении, резервном копировании и трансфере данных

Летом 2021 года мы выпустили новый управляемый сервис Yandex Managed Service for Greenplum® в стадии Preview, а уже 14 марта 2022 года он перешёл в общий доступ (GA). Рассказали о том, что мы сделали за последние 10-11 месяцев для Greenplum. Читать →

Голосовой бот на базе Yandex SpeechKit научили собирать анамнез пациентов

«АТС» и «Доктор Рядом» разработали «Анамнез-бот» на базе сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. В пилотном запуске уже 80% врачей отметили, что собранная ботом информация повысила качество медицинских осмотров. Читать →

Безопасность данных: кто и за что отвечает в Yandex Cloud

В блоге собрали для вас особенности применения отдельных облачных сервисов, которые помогут лучше разобраться в том, кто и за что отвечает при построении систем защиты данных, и снизить риски утечек данных из облака. Читать →

Аналитика в Yandex DataLens за пределами CSV: строим аналитические витрины в ClickHouse

Доступно и на примере рассказали про развёртывание и загрузку данных из управляемой базы данных ClickHouse в Yandex DataLens. Читать →

Что такое машинное обучение: возможности и сценарии применения

Рассказали о развитии искусственного интеллекта, какие задачи он решает и как начать работать с ML в облаке. Читать →

Быть Agile: как работает и кому подойдёт гибкое управление проектами

Agile — подход к управлению проектами, который помогает быстрее создавать качественные продукты и правильно развивать их. В блоге расскрыли все нюансы Agile-подхода. Читать →

Что такое CI/CD и как эта практика связана с DevOps и облаками

Рассматриваем преимущества CI/CD, её место в разработке и возможности внедрения облачных инструментов. Читать →

Кейсы на сайте

Как Test IT перевела систему управления тестированием в облако

Компания Test IT разработала систему управления тестированием программных продуктов. Чтобы клиенты могли использовать программное обеспечение без необходимости покупать и настраивать инфраструктуру, компания решила сделать облачную версию. Благодаря программе Yandex Cloud Boost и помощи архитекторов Yandex Cloud, Test IT удалось в короткие сроки и без привлечения дополнительных ресурсов поэтапно мигрировать в облако и провести закрытое бета‑тестирование облачной версии системы перед коммерческим релизом. Читать →

Сторис в облаке. История InAppStory

Компания InAppStory разработала SaaS‑платформу, которая позволяет интегрировать компоненту «сторис» в сайты и мобильные приложения клиентов. Миграция в Yandex Cloud дала возможность обеспечить соблюдение более жёстких требований SLA при росте инфраструктуры в 10 раз, увеличить скорость запуска новых проектов и повысить прозрачность расходов. Читать →

Как MAXIMUM Education строит хранилище данных

Российская EdTech‑компания MAXIMUM Education планировала построить хранилище данных (Data Warehouse) — специально организованную единую систему сбора, хранения и обработки корпоративной информации различного рода, а затем на основе данных выбирать направление, в котором развивать бизнес. Компания предпочла не покупать готовое, а создать своё решение, для чего воспользовалась сервисами облачной платформы Yandex Cloud. Читать →

Автоматизация ресторанов: как YUMA обрабатывает более 150 000 заказов в сутки

В 2018 году компания YUMA, российский разработчик цифровой экосистемы, включающей комплексную систему автоматизации для ресторанного бизнеса, начала постепенный выход на широкий рынок. Резкое увеличение количества клиентов вызвало рост нагрузки на инфраструктуру, текущий хостинг с ней не справился, и в начале 2019 года компания приняла решение сменить облачного провайдера. Миграция позволила на 99,9% устранить проблемы доступности системы благодаря гарантированному SLA Yandex Cloud. Читать →

В 3 раза быстрее: опыт создания тестовых сред «Альфа-Капитала» в Yandex Cloud

Перед командой одной из крупнейших российских компаний на рынке управления активами «Альфа‑Капитал» стояла важная задача — создать тестовые стенды для нагрузочного тестирования новых финансовых платформ. Инженеры компании посчитали, что если под такие задачи покупать оборудование, то на его заказ, монтаж, настройку и развёртывание всех нужных систем уйдёт минимум 6–9 месяцев. Использование облачных сервисов Yandex Cloud позволило сократить сроки реализации проекта до 3 месяцев и добиться семикратного роста производительности новой платформы. Читать →

Мероприятия

Про людей. Бекенд-разработка в инфраструктуре

Техническая элегантность, любовь к порядку и как сделать так, чтобы этаж не провалился. Поговорили о том, каким должен быть бекенд-разработчик в инфраструктуре.

Инструменты управления облачной инфраструктурой в Yandex Cloud

Рассказали о тонкостях развёртывания инфраструктуры в Yandex Cloud: облачная консоль (UI), Yandex Cloud CLI, Terraform, Crossplane — добавление нового узла в кластер Kubernetes, а также Pulumi — работу с бакетом в Yandex Object Storage.

Разработка пользовательских интеграций для API Gateway

Рассказали, как сделать пользовательскую интеграцию сервиса API Gateway с базой данных YDB в виде функции, показали, как с помощью разработанной интеграции и модуля Terraform развернуть простой REST-сервис поверх базы данных.

Тонкости управления пользователями и доступом в облачном окружении

Для безопасной работы над совместным проектом важно уметь управлять полномочиями и правами доступа. Этой теме посвящён наш вебинар «Тонкости управления пользователями и доступом в облачном окружении». На примере Yandex Identity and Access Management — сервиса идентификации и контроля доступа — мы рассказали, как выстроить процессы так, чтобы все операции над ресурсами выполнялись только пользователями с необходимыми правами.

Документация

На сайте Yandex Cloud собрано огромное количество полезной информации. Раздел документации не исключение. В нём каждый день пользователи ищут необходимые руководства и инструкции. Чтобы поиск стал быстрее и проще, мы запустили чат-бот, который поможет:

  • легко найти интересующую тему: от обзора платформы и начала работы до пошаговых руководств;

  • получить рекомендации по построению безопасной инфраструктуры в Yandex Cloud, ознакомиться с бюллетенями безопасности;

  • почитать инструкции, концепции и гайды по сервисам.

Появились новые документы: Yandex Cloud Apps, Yandex Cloud Backup и Yandex Query.

Обновились следующие документы:

Yandex API Gateway
Yandex Application Load Balancer
Yandex Audit Trails
Yandex Cloud Logging
Yandex Compute Cloud
Yandex DataLens
Yandex DataSphere

Вместе с масштабным обновлением интерфейса обновлена и дополнена документация:

Yandex Data Proc
Yandex Data Streams
Yandex Data Transfer
Yandex Cloud Functions
Yandex Container Registry
Yandex Identity and Access Management
Yandex IoT Core
Yandex Load Testing
Yandex Lockbox
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Yandex Managed Service for Greenplum
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Object Storage
Yandex Resource Manager
Yandex Serverless Containers
Yandex SmartCaptcha
Yandex Tracker
Yandex Wiki
Безопасность в Yandex Cloud
Биллинг
Yandex Virtual Private Cloud
author
Евгений Левашов
Главный редактор Yandex Cloud. Пишет для IT-компаний с 2015 года, ведёт собственный блог и канал про технологии.

В этой статье мы расскажем:

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Дайджест новостей за сентябрь‑октябрь
8 ноября 2022 г.
15 минут чтения
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