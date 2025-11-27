ИИ для расследования причин пожаров

После каждого пожара инспектор МЧС фиксирует ущерб и оформляет протокол. Этот документ помогает установить причину возгорания и принять меры: изъять опасные приборы или заменить неисправные выключатели. А ещё протокол — это основание для страховых выплат пострадавшим и доказательство при уголовных делах о поджоге.

Но составление этого документа довольно трудоёмко: в полевых условиях легко упустить детали, что мешает расследованию, профилактике новых пожаров и обновлению правил безопасности. Совместно с МЧС мы упростили процесс, объединив привычный мессенджер и AI‑технологии.