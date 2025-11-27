ИИ для расследования причин пожаров
Центр технологий для общества Яндекса и Академия Государственного пожарного надзора МЧС России запустили первый в стране проект, в котором искусственный интеллект помогает инспекторам МЧС быстрее и точнее расследовать причины пожаров: от возгораний в квартирах до промышленных объектов.
О проекте
После каждого пожара инспектор МЧС фиксирует ущерб и оформляет протокол. Этот документ помогает установить причину возгорания и принять меры: изъять опасные приборы или заменить неисправные выключатели. А ещё протокол — это основание для страховых выплат пострадавшим и доказательство при уголовных делах о поджоге.
Но составление этого документа довольно трудоёмко: в полевых условиях легко упустить детали, что мешает расследованию, профилактике новых пожаров и обновлению правил безопасности. Совместно с МЧС мы упростили процесс, объединив привычный мессенджер и AI‑технологии.
Валерий Анатольевич Малько
Доцент кафедры надзорной деятельности Академии ГПС МЧС России
«При расследовании пожаров точность и полнота фиксации следов критически важны. Ошибки в описании или пропуск важных деталей могут исказить ход расследования, а повторные проверки занимают недели. Если технология будет внедрена повсеместно, она сможет ускорить обработку тысяч дел, а значит — поможет быстрее выявлять причины возгораний и предотвращать их повторение»
Этапы создания решения
Анализ исходных данных
В тестовом датасете от МЧС были фото с мест пожаров и описания признаков очагового конуса. Стало понятно, что нужно учитывать множество визуальных деталей на изображениях.
Выбор технологического решения
Решили использовать VLM — эта модель способна детально анализировать визуальную информацию и генерировать подробные текстовые описания.
Определение критериев корректной работы системы
Сотрудникам МЧС было важно, чтобы в протоколах использовалась профессиональная терминология и были правильно выделены ключевые моменты. Кроме того, документ должен был соответствовать формату официальных протоколов.
Разработка
Тестировали датасет МЧС с базовым промптом в VLM. Коллеги оценивали сгенерированные описания, а эксперты Yandex Cloud после этого уточняли промпт, корректировали терминологию и настраивали модель для соответствия требованиям инспекторов.
Запуск решения
Готовое решение передали сотрудникам МЧС для работы и определения направлений улучшения функциональности.
Как работает решение
Инспектор МЧС отправляет в телеграм-бота фото с места пожара. Бот принимает изображение и передаёт его в Yandex Cloud Functions. Сервис сохраняет изображения в Yandex Object Storage и отправляет запрос к VLM. Модель формирует описание фотографии и пересылает агенту в Yandex AI Studio для оформления протокола.
Агент обрабатывает полученный текст и генерирует файл с первичной версией протокола, который затем отправляется в телеграм-бота. Если в протокол нужно внести корректировки, инспектор пишет боту комментарии, на основе которых агент вносит изменения в протокол. Финальный вариант протокола инспектор также получает от телеграм-бота.
Результаты проекта
Что планируем делать дальше
Сейчас мы дообучаем модель, повышая точность и расширяя функциональность — решение научится не только обнаруживать очаг возгорания, но и выявлять его причину, определять порядок распространения пожара и нанесённый ущерб. На этой основе мы планируем масштабировать решение для применения в Казахстане, Узбекистане и других странах.
Евгений Хохлунов,
руководитель проектов по направлению «Экология» в Yandex Cloud
«Совместно с Академией ГПС МЧС России мы создали решение, где передовые технологии Yandex Cloud работают на безопасность людей. Для нас работа с чрезвычайными ситуациями — особая ответственность, и сотрудничество с МЧС имеет принципиальное значение. Этот проект показывает, что технологии могут помогать не только разбираться с последствиями пожаров, но и повышать качество данных для будущей профилактики. Мы уделяем большое внимание аналитике и направлениям, связанным с прогнозированием и снижением рисков. Если у вас есть проекты, которые могут усилить безопасность и эффективность работы служб, приходите к нам — мы открыты к новым инициативам и готовы подключаться»