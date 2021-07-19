Как платформу «Открытое образование.рф» готовили к сверхвысоким нагрузкам

Платформа «Открытое образование.рф» создавалась в 2015 году и сразу была спроектирована так, чтобы основная часть инфраструктуры размещалась в облаке. Команда приняла такое решение, потому что у образовательных ресурсов нет постоянной нагрузки: сезонные пики приходятся на начало учебных семестров и сессии, а спады активности — на каникулы. Клиенту было важно иметь возможность подключать и отключать мощности по необходимости, чтобы не переплачивать, а также снять с себя часть задач по поддержке инфраструктуры: замене устаревшего оборудования, администрирования и т. д. За счет этого хотели оптимизировать затраты на содержание инфраструктуры.

С первым облачным провайдером «Открытое образование» работали до лета 2020 года. У него не было большого выбора готовых сервисов, поэтому разработчикам нужно было разрабатывать и внедрять собственные решения. Это серьезно усложняло внутреннюю архитектуру платформы. Клиент захотел упростить ее и решил сменить провайдера на того, у которого было бы много готовых сервисов.

Команда «Открытого образования» протестировала разные облачные платформы: оценила их возможности, стоимость и документацию. В итоге остановились на Yandex Cloud: он предлагает сервисы, которые позволяют перенести в облако еще больше инфраструктуры (например, хранилище и балансировщик) и удовлетворяет требованиям 152-ФЗ.

Еще одним преимуществом Yandex Cloud, помимо уменьшения стоимости, стало то, что у него есть три распределенных дата-центра: в Московской, Владимирской и Рязанской областях. У прошлого провайдера их было только два.