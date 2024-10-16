Как машинное обучение помогает учёным исследовать вспышки на красных карликах

Команда SNAD — это международная группа исследователей, занимающаяся поиском аномалий в астрономических каталогах и базах данных. В этой работе принимали участие специалисты Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ, Факультета Космических Исследований МГУ и Университета Карнеги — Меллона.

Кривые блеска — это графики, показывающие, как изменяется яркость звезды с течением времени. Они позволяют астрономам наблюдать за различными явлениями, такими как вспышки, транзиты планет и пульсации звёзд, и изучать поведение звёзд и экзопланет.

Последовательность этапов, через которые проходят данные от их сбора до получения конечного результата. Обычно включает предобработку данных, обучение модели, оценку и тестирование. Пайплайн помогает автоматизировать и стандартизировать процесс работы, делая его более структурированным и удобным для повторения.

Мониторинг солнечной активности помогает предсказывать магнитные бури на Земле и их влияние на электронику и системы связи, а также позволяет снизить вероятность поломок космических спутников.

В мониторинге учёным помогает изучение вспышек на красных карликах — небольших и холодных звёздах, схожих с Солнцем по физическим параметрам. Частота вспышек на этих звёздах позволяет учёным исследовать их динамику и моделировать процессы, похожие на солнечные вспышки. Для исследования вспышек на красных карликах учёным нужно обрабатывать огромные объёмы данных, что невозможно сделать вручную. Эта проблема требует автоматизации процессов анализа. Так появилась идея совместного проекта SNAD и Yandex Cloud.

Международная команда астрофизиков и аналитиков данных SNAD при поддержке Центра техологий для общества Yandex Cloud запустила проект по поиску вспышек и анализу кривых блеска красных карликов для лучшего понимания их активности. Yandex Cloud предоставила вычислительные мощности и инфраструктуру для обработки данных. С помощью сервиса Yandex DataSphere команда выстроила пайплайн машинного обучения, который позволил автоматически проанализировать 100 миллионов кривых блеска звёзд.

Кривая блеска помогает астрономам понять, как и почему изменяется светимость звезды, что может указывать на различные процессы, происходящие на ней или вокруг неё, например вспышки, затмения или пульсации. На основе большого количества измерений строится график изменения яркости объекта в зависимости от времени.