Как ТГУ первым в России перешёл на гибридное обучение с помощью системы Актру и сервисов Yandex Cloud

В 2020 году Томский государственный университет (ТГУ) перешёл на гибридный формат обучения: часть лекций и семинаров проводились очно, часть — дистанционно. 15 тысяч студентов и почти 1,5 тысячи преподавателей работали параллельно в онлайне и офлайне.

Для организации учебного процесса ТГУ совместно с технологическим партнёром разработал на облачных технологиях Yandex Cloud решение «Актру» — платформу, которая позволяет вести записи лекций с возможностью параллельной трансляции разных камер, направленных на доску и презентацию преподавателя. Такой подход уже позволил перевести в новый формат обучения 175 учебных дисциплин, только за последний семестр загружено 611 лекций, общий размер которых превышает 1Тб данных.