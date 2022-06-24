Как ТГУ первым в России перешёл на гибридное обучение с помощью системы Актру и сервисов Yandex Cloud

О чём эта история
В 2020 году Томский государственный университет (ТГУ) перешёл на гибридный формат обучения: часть лекций и семинаров проводились очно, часть — дистанционно. 15 тысяч студентов и почти 1,5 тысячи преподавателей работали параллельно в онлайне и офлайне.
Для организации учебного процесса ТГУ совместно с технологическим партнёром разработал на облачных технологиях Yandex Cloud решение «Актру» — платформу, которая позволяет вести записи лекций с возможностью параллельной трансляции разных камер, направленных на доску и презентацию преподавателя. Такой подход уже позволил перевести в новый формат обучения 175 учебных дисциплин, только за последний семестр загружено 611 лекций, общий размер которых превышает 1Тб данных.
ТГУ в поиске комплексного решения
В 2020 году пандемия вынудила учебные заведения перевести школьников и студентов на дистанционное обучение. Национальный исследовательский Томский государственный университет искал комплексное решение по организации гибридного формата, когда часть студентов находятся в аудитории, а другая часть подключается удалённо. Вузу важно было не только предоставить доступ к занятиям всем студентам в режиме реального времени, но и записывать видеолекции в хорошем разрешении, а также обеспечить их длительное хранение. С этой задачей ТГУ обратились к компаниям партнёрам Университетского Консорциума исследователей больших данных. За реализацию проекта взялась компания, специализирующаяся на установке и настройке мультимедийного оборудования и решений для конференц‑залов и переговорных комнат, учебных аудиторий и актовых залов.
Так как на рынке не было решения, которое подходило университету по всем параметрам, технологический партнёр инициировал проект разработки системы гибридного обучения внутри Консорциума, который практически сразу выделился в независимую компанию «Актру».
Разработка в облаке
Так как ТГУ требовалось предоставить учащимся постоянный доступ ко всем видеозаписям лекций университета, нужно было обеспечить хранение огромного объёма данных без деградации доступа к ним. Логичным решением было использование S3 совместимого хранилища на облачной платформе.
Проведя исследования рынка, компания остановилась на Yandex Cloud. Сервис Yandex Object Storage, который предлагала облачная платформа, позволяет хранить данные в соответствии с требованиями 152‑ФЗ, автоматически масштабироваться по мере необходимости и обеспечивает стабильное время записи и чтения видеолекций без деградации при увеличении объемов хранения.
Также для организации системы гибридного обучения планировалось использовать сервис Yandex SpeechKit — с помощью технологии распознавания речи студенты ТГУ смогли бы искать информацию среди видеолекций по словам из речи преподавателя.
ПАК и облачные сервисы
«Актру» — программно‑аппаратный комплекс, обеспечивающий возможность вести прямые трансляции лекций, записывать их, каталогизировать и просматривать. Платформа предназначена для проведения занятий в гибридном формате — студенты и преподаватели могут во время лекции находиться дома или в аудитории.
Система «Актру» состоит из трёх основных элементов:
- оборудования для аудиторий;
- программного обеспечения;
- облачной инфраструктуры в Yandex Cloud.
Серверная часть инфраструктуры «Актру» разворачивается на виртуальных машинах в облачном сервисе Yandex Compute Cloud, а за хранение видеоматериалов ТГУ отвечает сервис Yandex Object Storage. Как виртуальные машины, так и объекты в Object Storage размещаются в нескольких географически распределённых зонах доступности, за счёт чего обеспечивается высокая безопасность данных. Сразу после загрузки в облако видеоматериалы встраиваются в систему электронного университета Moodle (LMS Moodle). Отдельные серверы на виртуальных машинах отвечают за параллельное транскодирование нескольких видео.
С помощью сервиса Yandex SpeechKit настроена система автоматического распознавания речи преподавателя и формирование субтитров на русском и других языках. Это позволило студентам находить лекции на портале ТГУ по ключевым словам, и начинать просмотр именно с нужного фрагмента. Таким образом, студенты могут за секунды находить нужную информацию во всём объёме материалов, а встроенный видеоредактор дает возможность преподавателям обрабатывать необходимые отрезки лекции.
Полная автоматизация
Сегодня у ТГУ есть возможности для организации полностью автоматизированного процесса гибридного обучения — дистанционного и очного. В 2020 году 15 тысяч студентов и почти 1,5 тысячи преподавателей работали параллельно в онлайне и офлайне. Система, построенная на базе комплексного решения «Актру» и сервисов Yandex Cloud, синхронизируется с расписанием университета и ведёт записи лекций с возможностью параллельной трансляции разных камер, направленных на доску и презентацию, если её запустил преподаватель. Такой подход уже позволил перевести в новый формат обучения 175 учебных дисциплин, только за последний семестр загружено 611 лекций, общий размер которых превышает 1Тб данных.
Совместно с Yandex Cloud мы реализуем не просто технологический проект, мы проводим трансформацию подхода к обучению. Облачные сервисы расширили горизонты возможностей нашего решения и повысили доступность инноваций для заказчиков из образовательной сферы.Владимир Коломенский,руководитель группы разработки «Актру»
На сегодня 45 аудиторий ТГУ готовы к проведению лекций в гибридном формате. Впереди — работа над оснащением остальных. Параллельно команда «Актру» разрабатывает программный рекордер для установки на компьютеры, расположенные в аудиториях. Так ТГУ не потребуется закупать большое количество оборудования — отпадёт необходимость в установке отдельного рекордера и системы управления. Это позволит университету в ближайшие несколько лет полностью переформировать образовательный процесс.
При поддержке технологических партнёров ТГУ первым в России создал новое пространство для обучения. Такой вектор стал определяющим в дальнейшем развитии системы образования страны — многие вузы реализуют аналогичные проекты.
Мнение
Система высшего образования вынуждена подстраиваться под современных молодых людей, которые привыкли к цифровому миру. В этом смысле, гибридный формат обучения — необходимая мера. Выбранный технологический подход уже позволил перевести в новый формат обучения 175 учебных дисциплин, только за последний семестр загружено 611 лекций, общий размер которых превышает 1Тб данных. Технологию внедряют, помимо ТГУ, ещё 19 вузов Университетского Консорциума исследователей больших данных.