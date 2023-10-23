«Спасая один вид, мы спасаем экосистему»: зачем изучать снежных барсов с помощью нейросетей

Барс обитает только в 12 странах с горными массивами, в том числе в Монголии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Китае, Непале и Индии.

В России живёт не более 2% снежных барсов. Все они находятся в Сибири: на Алтае, в Тыве, Бурятии и Красноярском крае. Но потенциально барсу подходит гораздо больше территорий в нашей стране — просто с текущей численностью он не может их занять.

Всего в мире от 4000 до 7000 барсов. Последние несколько лет в России ведётся качественный мониторинг, но барсы перемещаются между странами, поэтому при наблюдении важно международное сотрудничество. В некоторых странах не хватает специалистов и финансирования: мало автоматических камер — фотоловушек, или некому их отсматривать.

Почему барс попал в Красную книгу Почему барс попал в Красную книгу

Снежный барс был занесён в Международную Красную книгу в 1986 году. Сначала он числился там как вымирающий вид. Такой статус животным присваивают, когда в мире осталось менее 2500 особей и их количество сократилось более чем на 20% за последние два поколения. В 2017 году снежного барса перевели в статус уязвимого вида — когда особей менее 10 тысяч.

Это значит, что:

Запрещена охота на животного.

Приняты государственные документы по охране вида. В России это «Стратегия сохранения снежного барса», принятая Министерством природных ресурсов и экологии.

Введена программа мониторинга. С 2021 года в России утверждена единая методика по охране и исследованию ирбиса.

Снежные барсы страдают как от природных изменений, так и от действий человека.