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Цифровой университет Высшей школы экономики

27 ноября 2020
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О компании

НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  — один из ведущих университетов России, активный член российского университетского сообщества. ВШЭ входит в Ассоциацию ведущих университетов России, Ассоциацию ведущих вузов в области экономики и менеджмента, Ассоциацию «Глобальные университеты».

НИУ ВШЭ в партнерстве с Yandex Cloud реализует программу построения Цифрового университета.

Что такое Цифровой университет

Цифровой университет создается для формирования комфортной, профессиональной среды для студентов, преподавателей, исследователей и ученых. Для этого используются современные технологии, встраиваемые в различные процессы деятельности университета.

Цифровой университет основывается на универсальных принципах и открытой архитектуре, что позволяет создавать платформенные решения, которые с минимальными доработками могут применяться широким кругом пользователей. В основе Цифрового университета лежат две сущности, поддерживающие бизнес-процессы и решения для сервисов:

  1. Открытая образовательная платформа — SmartLMS, включающая в себя новые цифровые образовательные сервисы, виды и категории контента. SmartLMS создана на принципах открытой архитектуры, поддерживает мировые стандарты интеграции (SCORM, LTI и др.) и обеспечивает возможности простого встраивания инструментов: тренажеров, симуляторов, прокторинга, тестов и др.
  2. Бэк-офисная платформа, настроенная под специфику вуза, обеспечивает работу порталов, мобильных приложений, чат-ботов и других сервисов, в том числе образовательного маркетплейса.

Цифровой университет с Yandex Cloud

Для быстрого разворачивания инфраструктуры, поддержки работы экосистемы Цифрового университета, а также для развития системы управления образованием на основе данных, внедрения цифровых технологий обучения, индивидуализации обучения и повышения экономической эффективности подготовки специалистов и научной работы НИУ ВШЭ использует различные облачные сервисы, включая стек от Yandex Cloud.

  • Образовательная платформа — сервисы прокторинга (наблюдения за дистанционными экзаменами и их контроля) и видеоконференций по модели SaaS.
  • Бэк-офисная платформа — облачные справочные системы.
  • Цифровая инфраструктура и информационная безопасность — сервисы защиты от спама.
  • Обеспечение работы интеграционного слоя — файловое хранилище.
  • Работа с данными — аналитические облачные сервисы.
  • Надежность витрин Цифрового университета — CDN.

Во всем контуре цифровой трансформации университета будут востребованы IaaS-решения — инфраструктура как услуга.

Первые шаги

ВШЭ уже применила сервисы платформы Yandex Cloud для размещения веб-сервиса для государственной итоговой аттестации студентов 4-го учебного модуля.

Университет планирует использовать Yandex Cloud как платформу для разработки и внедрения рекомендательных и прогнозных систем на основе искусственного интеллекта. Они дадут возможность студентам и преподавателям выбирать дополнительные предметы для изучения, станут подсказывать наиболее полезные конференции, прогнозировать спрос и предложение работодателей в конкретной области. Быстро разработать и внедрить такие системы можно будет с помощью сервиса для ML-разработки Yandex DataSphere.

Yandex DataSphere

Мнения

Алексей Чукарин,
Старший директор по цифровой трансформации НИУ ВШЭ
Алексей Чукарин,
Старший директор по цифровой трансформации НИУ ВШЭ

«Цифровой университет — это гораздо больше, чем освоение форматов дистанционного обучения. Его не построишь, просто перенеся обучение в онлайн. Успех будет зависеть от качества инфраструктуры обучения, от того, удастся ли нам связать в единую систему контент и формат образования, от нашей готовности к экспериментам. Мы знаем свои сильные стороны и смотрим в сторону передовых облачных технологий, в том числе в области искусственного интеллекта, чтобы с их помощью сделать наши основные процессы еще более эффективными».

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