Что такое IaaS — инфраструктура как сервис

Организации получают доступ к виртуальным серверам и хранилищам. Они самостоятельно управляют своими виртуальными ресурсами: устанавливают операционную систему и приложения для работы. Когда пользователю нужен один или несколько дополнительных серверов, он быстро создает их в несколько кликов.
Часто считается, что провайдер полностью отвечает за работоспособность, безопасность и защиту инфраструктуры облака. Это не совсем верно. Разберем как делится ответственность в облаке.
Он отвечает за физическую безопасность дата-центра — размещает его на охраняемой территории с пропускным режимом. Провайдер обеспечивает отказоустойчивость — защищает сеть от проникновения киберпреступников и анализирует события, связанные с безопасностью компонентов инфраструктуры.
Он отвечает за безопасность своих виртуальных ресурсов — серверов и виртуальных машин, их защиту, резервное копирование данных, контроль доступа и предотвращение утечек паролей учетных записей.
Инфраструктура как сервис — это простой и востребованный способ быстро получить нужные мощности для работы. Например, онлайн-магазину удобно арендовать дополнительные ресурсы, чтобы справиться с резким, кратным ростом нагрузки в период распродаж типа Черной пятницы.
Облачная инфраструктура превосходит локальную по следующим параметрам.
Масштабирование ресурсов: при росте или снижении нагрузки мощности для работы выделяются или уменьшаются автоматически.
Безопасность: провайдеры IaaS внедряют самые последние разработки для отражения возможных угроз и обеспечения высочайшего уровня безопасности.
Использование новейших технологий: провайдеры устанавливают последние версии ПО и самое современное оборудование, чтобы выдерживать конкуренцию на рынке облачных услуг.
Затраты на IT-отдел: переход на облачную инфраструктуру снижает нагрузку на IT-инженеров предприятия, ведь работоспособность инфраструктуры обеспечивает облачный провайдер.
Минимизация риска простоев: облачный провайдер обеспечивает высочайший уровень надежности работы собственных дата-центров.
Оплата только за использованные ресурсы: провайдер рассчитывает платежи исходя из фактически потребленных мощностей облака.
Рассмотрим финансовую сторону миграции в облако подробнее.
Крупные покупки IT-оборудования сильно растянуты во времени. Сначала нужно подобрать конфигурацию, согласовать закупку и внести ее в годовой бюджет. Затем заказать и через несколько недель ожидания получить, установить и настроить оборудование для работы. Весь процесс занимает от нескольких месяцев до полутора — двух лет.
При этом многим организациям трудно рассчитать или спрогнозировать совокупную стоимость владения (TCO) своей IT-инфраструктурой. TCO — это абсолютно все затраты с момента покупки до утилизации. Для расчета TCO необходимо подсчитать:
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стоимость покупки,
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все ремонты, техобслуживание и обновления за время эксплуатации,
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дозакупку дополнительного оборудования,
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затраты на обслуживающий персонал.
Это непростая задача даже для организаций с большим и высококвалифицированным штатом бухгалтеров.
Переход на облачные сервисы, во-первых, избавляет предприятие от долгого и дорогостоящего процесса согласования и закупки оборудования. Во-вторых, облачные мощности всегда готовы к работе, а посчитать совокупную стоимость владения намного проще. TCO — это все платежи провайдеру с момента миграции в облако плюс расходы на собственный IT-персонал. При этом соглашение об уровне обслуживания (SLA) позволяет не беспокоиться о возможных сбоях в работе облачной инфраструктуры.