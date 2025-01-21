Заблокированные сетевые порты
Статья создана
Обновлена 21 января 2025 г.
Маршрутизаторы, обеспечивающие доступ серверов BareMetal в интернет, ограничивают входящий трафик из интернета до публичных адресов серверов на некоторых TCP и UDP портах, а также исходящий SMTP-трафик. Блокировка указанных портов позволяет защитить инфраструктуру Yandex BareMetal от вредоносной сетевой активности.
Входящий трафик
Исходящий трафик
|Порт
|Протокол прикладного уровня
|Транспортный протокол
|
17
|QOTD
|TCP, UDP
|
23
|Telnet
|TCP
|
67–68
|DHCP
|UDP
|
111
|SUNRPC
|UDP
|
135–139
|NetBIOS
|TCP, UDP
|
389
|LDAP
|TCP, UDP
|
427
|SLP
|TCP, UDP
|
445
|SMB
|TCP, UDP
|
513
|rlogin
|TCP
|
520
|RIP
|UDP
|
631
|IPP
|TCP, UDP
|
646
|LDP
|TCP, UDP
|
750
|Kerberos-IV
|UDP
|
1900
|SSDP
|UDP
|
3702
|WSD
|UDP
|
11211
|memcached
|UDP
Если нужный вам порт не указан в таблице, проверьте его доступность со стороны операционной системы сервера BareMetal при помощи утилиты Nmap.
|Порт
|Протокол прикладного уровня
|Транспортный протокол
|
25
|SMTP1
|TCP
1 SMTP-трафик заблокирован для предупреждения несанкционированных почтовых рассылок. В качестве альтернативы для почтовых рассылок рекомендуем использовать сервис Yandex Cloud Postbox.