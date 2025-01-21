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Заблокированные сетевые порты

Статья создана
Обновлена 21 января 2025 г.

Маршрутизаторы, обеспечивающие доступ серверов BareMetal в интернет, ограничивают входящий трафик из интернета до публичных адресов серверов на некоторых TCP и UDP портах, а также исходящий SMTP-трафик. Блокировка указанных портов позволяет защитить инфраструктуру Yandex BareMetal от вредоносной сетевой активности.

Порт Протокол прикладного уровня Транспортный протокол
17 QOTD TCP, UDP
23 Telnet TCP
67–68 DHCP UDP
111 SUNRPC UDP
135–139 NetBIOS TCP, UDP
389 LDAP TCP, UDP
427 SLP TCP, UDP
445 SMB TCP, UDP
513 rlogin TCP
520 RIP UDP
631 IPP TCP, UDP
646 LDP TCP, UDP
750 Kerberos-IV UDP
1900 SSDP UDP
3702 WSD UDP
11211 memcached UDP

Если нужный вам порт не указан в таблице, проверьте его доступность со стороны операционной системы сервера BareMetal при помощи утилиты Nmap.

Порт Протокол прикладного уровня Транспортный протокол
25 SMTP1 TCP

1 SMTP-трафик заблокирован для предупреждения несанкционированных почтовых рассылок. В качестве альтернативы для почтовых рассылок рекомендуем использовать сервис Yandex Cloud Postbox.

См. также

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