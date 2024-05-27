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Облако для образования и науки

IT‑командам вузов

Используйте сервисы Yandex Cloud для улучшения информационной безопасности вуза и цифровой среды университета.

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Задачи, которые вы можете решить с Yandex Cloud

Анализ и визуализация данных

Постройте платформу данных вуза: организуйте хранение, анализ и визуализацию данных с инструментами Data Platform.

Проектная работа

Используйте Yandex Tracker для проектного обучения студентов, организации процессов команд разработки и службы поддержки, а также для работы с внешними обращениями.

Доступность сервисов вуза

Переносите сервисы с волатильной нагрузкой в облако: онлайн‑курсы, системы видеоконференций и управления обучением.

Информационная безопасность

Повышайте информационную безопасность вуза с помощью сервисов платформы.

Yandex Cloud для вузов — это

Развитие гибридных систем для обучения

Вы можете создать инфраструктуру в облаке для дистанционного обучения, чтобы сделать образовательный процесс удобным для студентов и преподавателей.

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Среда для тестирования и разработки проектов в облаке

В Yandex Cloud можно развернуть среду для работы сервисов вуза и обучения студентов.

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Используйте ML‑среду разработки

Организуйте работу над созданием ML-модели с коллегами из любой точки мира, делитесь кодом проекта, а также настраивайте бюджеты для команд в организации.

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Сценарии Disaster recovery и резервное копирование

Ваша инфраструктура надёжно защищена от сбоев, а резервные копии создаются автоматически.

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Перевод контента

Технологии машинного обучения позволять массово переводить контент на иностранные языки, транскрибировать лекции и озвучивание тексты.

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Автоматизация контактных центров и речевая аналитика

Автоматизируйте работу контактного центра и оптимизируйте нагрузку на операторов во время работы приёмной комиссии.

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Цифровой университет Высшей школы экономики

НИУ ВШЭ совместно с Yandex Cloud реализует программу построения Цифрового университета.

Подробнее об истории

У нас много реализованных проектов с вузами — вот истории про некоторые из них

Переезд в Yandex Tracker за неделю

В апреле 2022 года все процессы разработки РАНХиГС были за неделю переведены в Yandex Tracker.

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Цифровой университет Высшей школы экономики

ВШЭ создаёт Цифровой университет для формирования профессиональной среды для студентов, преподавателей, исследователей и ученых.

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Как ТГУ первым в России перешёл на гибридное обучение

На технологиях Yandex Cloud ТГУ разработал решение «Актру» — платформу для гибридного обучения.

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Как платформу «Открытое образование.рф» готовили к сверхвысоким нагрузкам

Использование облачных сервисов позволило сократить затраты на инфраструктуру на 50% платформы.

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Специальные условия

Скидки

Скидка на использование сервисов для обучения студентов.

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Гранты

Грант на построение цифровой образовательной среды.

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Маркетплейс

Продукты партнёров для улучшения и развития ваших решений.

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Поддержка

Помощь команды Yandex Cloud при внедрении облачных технологий в процессы цифровизации вуза.

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Технологические тренды в высшем образовании в 2023 году

На вебинаре мы поговорили:

  • о сетевом взаимодействии вузов,
  • о совместной работе вузов с индустриальными партнёрами,
  • о безопасности хранения данных и защите персональных данных,
  • о быстром внедрении изменений при использовании облачных технологий.

Проектное управление в Yandex Tracker

Из этого вебинара вы узнаете, как:

  • применять разные подходы к управлению проектами с помощью Yandex Tracker,
  • планировать и приоритизировать запросы,
  • формировать проекты, декомпозировать их на задачи, оценивать промежуточные результаты и статус,
  • управлять бэклогом.

Не нашли подходящее предложение?

Напишите нам, и мы ответим на все вопросы.

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