IT‑командам вузов
Используйте сервисы Yandex Cloud для улучшения информационной безопасности вуза и цифровой среды университета.
Задачи, которые вы можете решить с Yandex Cloud
Анализ и визуализация данных
Постройте платформу данных вуза: организуйте хранение, анализ и визуализацию данных с инструментами Data Platform.
Проектная работа
Используйте Yandex Tracker для проектного обучения студентов, организации процессов команд разработки и службы поддержки, а также для работы с внешними обращениями.
Доступность сервисов вуза
Переносите сервисы с волатильной нагрузкой в облако: онлайн‑курсы, системы видеоконференций и управления обучением.
Информационная безопасность
Повышайте информационную безопасность вуза с помощью сервисов платформы.
Yandex Cloud для вузов — это
Развитие гибридных систем для обучения
Вы можете создать инфраструктуру в облаке для дистанционного обучения, чтобы сделать образовательный процесс удобным для студентов и преподавателей.
Среда для тестирования и разработки проектов в облаке
В Yandex Cloud можно развернуть среду для работы сервисов вуза и обучения студентов.
Используйте ML‑среду разработки
Организуйте работу над созданием ML-модели с коллегами из любой точки мира, делитесь кодом проекта, а также настраивайте бюджеты для команд в организации.
Сценарии Disaster recovery и резервное копирование
Ваша инфраструктура надёжно защищена от сбоев, а резервные копии создаются автоматически.
Перевод контента
Технологии машинного обучения позволять массово переводить контент на иностранные языки, транскрибировать лекции и озвучивание тексты.
Автоматизация контактных центров и речевая аналитика
Автоматизируйте работу контактного центра и оптимизируйте нагрузку на операторов во время работы приёмной комиссии.
Цифровой университет Высшей школы экономики
Цифровой университет Высшей школы экономики
НИУ ВШЭ совместно с Yandex Cloud реализует программу построения Цифрового университета.
У нас много реализованных проектов с вузами — вот истории про некоторые из них
Переезд в Yandex Tracker за неделю
В апреле 2022 года все процессы разработки РАНХиГС были за неделю переведены в Yandex Tracker.
Цифровой университет Высшей школы экономики
ВШЭ создаёт Цифровой университет для формирования профессиональной среды для студентов, преподавателей, исследователей и ученых.
Как ТГУ первым в России перешёл на гибридное обучение
На технологиях Yandex Cloud ТГУ разработал решение «Актру» — платформу для гибридного обучения.
Как платформу «Открытое образование.рф» готовили к сверхвысоким нагрузкам
Использование облачных сервисов позволило сократить затраты на инфраструктуру на 50% платформы.
Специальные условия
Скидки
Скидка на использование сервисов для обучения студентов.
Гранты
Грант на построение цифровой образовательной среды.
Маркетплейс
Продукты партнёров для улучшения и развития ваших решений.
Поддержка
Помощь команды Yandex Cloud при внедрении облачных технологий в процессы цифровизации вуза.
Технологические тренды в высшем образовании в 2023 году
Технологические тренды в высшем образовании в 2023 году
На вебинаре мы поговорили:
- о сетевом взаимодействии вузов,
- о совместной работе вузов с индустриальными партнёрами,
- о безопасности хранения данных и защите персональных данных,
- о быстром внедрении изменений при использовании облачных технологий.
Проектное управление в Yandex Tracker
Проектное управление в Yandex Tracker
Из этого вебинара вы узнаете, как:
- применять разные подходы к управлению проектами с помощью Yandex Tracker,
- планировать и приоритизировать запросы,
- формировать проекты, декомпозировать их на задачи, оценивать промежуточные результаты и статус,
- управлять бэклогом.
Не нашли подходящее предложение?
Напишите нам, и мы ответим на все вопросы.