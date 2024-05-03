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Облачные решения в сфере образования

Облачные сервисы Yandex Cloud — это технологии для решения актуальных задач образования, которые отвечают сегодняшним запросам учащихся, преподавателей и учебных центров.

Современные инфраструктурные решения помогут вам построить цифровую образовательную среду и реализовать концепцию цифрового университета.

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Узнайте, как сделать дистанционное образование удобным, современным и надёжным при помощи облачных технологий.

Сервисы, которые решат ваши задачи 

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Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут IT-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость, возьмут на себя разработку и поддержку решения.

Специальное предложение

Скидка 20% для образовательных учреждений на облачные продукты и сервисы платформы Yandex Cloud.

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