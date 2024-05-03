Облачные решения в сфере образования
Облачные сервисы Yandex Cloud — это технологии для решения актуальных задач образования, которые отвечают сегодняшним запросам учащихся, преподавателей и учебных центров.
Современные инфраструктурные решения помогут вам построить цифровую образовательную среду и реализовать концепцию цифрового университета.
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Узнайте, как сделать дистанционное образование удобным, современным и надёжным при помощи облачных технологий.
Наши партнёры создадут IT-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость, возьмут на себя разработку и поддержку решения.