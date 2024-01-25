Связаться с намиПодключиться

Программа содействия образованию и науке в области Computer Science

Используйте бесплатно выделенные ресурсы для учебно-исследовательской работы по машинному обучению.

Подать заявку

Выделенные ресурсы

Для учебных и исследовательских проектов программа предоставляет возможности бесплатного использование выделенных ресурсов.

Yandex DataSphere

Вычислительные ресурсы в выделенных конфигурациях.

Подробнее о сервисе

Object Storage

Неограниченное хранилище для дата-сетов и учебных материалов.

Подробнее о сервисе

Для чего можно использовать ресурсы

Учебные программы

Представителям учебных заведений, вузов и университетов, которые ищут удобную платформу и вычислительные ресурсы для обучения студентов и аспирантов.

Подать заявку

Научные исследования

Представителям научно-исследовательских лабораторий для проведения экспериментов, проверки гипотез и подготовки научных статей и исследований.

Подать заявку

Yandex DataSphere в Высшей школе экономики

Подать заявку

Условия участия в программе

Предоставляем ресурсы на весь учебный год: планируйте обучающую программу или исследование, а вычислительные ресурсы будут доступны.

Вы сами контролируете использование ресурсов: все студенты могут воспользоваться только тем объёмом ресурсов, который отведён под их задачи.

Решайте задачи Computer Science с программой

  • Машинное обучение: Machine Learning & Deep Learning.

  • Анализ больших данных: Big Data & Data Science.

  • Natural language processing, NLP.

  • Компьютерное зрение.

  • Программирование и анализ данных на Python.

Как начать работу с DataSphere

Посмотрите вебинар и узнайте про возможности DataSphere.

Подать заявку

Возможности Yandex DataSphere для образования и науки

Сервис разворачивается в облаке за несколько кликов и сразу же готов к работе. Нет необходимости закупать оборудование и устанавливать ПО.

Кто уже с нами

Один шаг до запуска вашего проекта

Заполните короткую форму, чтобы подать заявку на участие в программе.

Подать заявку

Условия программы и сроки