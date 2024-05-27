Как студенты ФИИТ УрФУ разрабатывают приложения с помощью serverless-технологий

Прежде всего университету требовалась инфраструктура с простым способом развёртывания, подходящим для начинающих разработчиков. Сервисы Yandex Cloud позволяют разворачивать приложения, используя разные подходы. Один из популярных способов — развёртывание проектов с помощью Yandex Managed Service for Kubernetes®, но развёртывание кластера в этом случае требует навыков DevOps. Поэтому организаторы «Проектного практикума» выбрали другой сервис — Yandex Serverless Containers. С помощью него студенты могут запускать контейнеры без создания виртуальных машин и кластеров Kubernetes и загружать образы веб-приложений, созданных на любых языках программирования. Сервис автоматически разворачивает образ и масштабируется соразмерно количеству запросов.

Для поддержания бессерверных вычислений и хранения данных студенты используют сервис для управления базами данных Distributed SQL — Yandex Managed Service for YDB. Он сочетает высокую доступность и масштабируемость с поддержкой строгой консистентности и ACID-транзакций. В режиме бессерверных вычислений полностью автоматизировано масштабирование слоя хранения, слоя выполнения запросов и резервное копирование, что позволяет управлять системой с непредсказуемой нагрузкой. YDB подходит практически для любых проектов, а при использовании Yandex Managed Service for YDB вузу нужно платить только за количество выполненных запросов.

Использование serverless-технологий позволяет студентам настроить продакшен один раз, на стадии активной разработки, далее продукт работает автоматически, масштабируясь под нагрузку. Кроме того, студентам не нужно каждый раз запрашивать мощности.

Сервис для создания API-шлюзов Yandex API Gateway позволяет студентам обрабатывать запросы к API сервисов в своих приложениях с минимальной задержкой. Удобно, что при пиковой нагрузке сервис автоматически масштабируется, чем минимизирует задержку ответов. для доступа к сайту продукта применяется сервис Yandex Cloud DNS.

Для сборки версии своего приложения студентам достаточно запустить SSH-скрипт в интерфейсе командной строки Yandex Cloud CLI.

В развёрнутой инфраструктуре вуз оплачивает только хранение и операции с данными в бессерверном режиме. при этом специальный тариф от Yandex Cloud позволяет бесплатно производить 1 млн операций в месяц.

Сначала ФИИТ решил протестировать развёртывание на примере проекта, приуроченного к фестивалю «Дни космоса» в Екатеринбурге.

Студенты разрабатывали систему бронирования мест на события в рамках фестиваля «Дни космоса» в Екатеринбурге — ежегодного мероприятия, которое приурочено к празднованию Дня космонавтики.

Фестиваль, организованный фондом «Хочу в науку» при поддержке мэрии Екатеринбурга, позволяет гостям посетить десятки мероприятий, посвящённых космосу и его исследованию. Посещение бесплатное, но количество мест ограничено. Например, в планетарии экскурсии проводятся для групп до 20 человек. Соучредитель фонда «Хочу в науку» Ксения Кантор предложила студентам ФИИТ УрФУ разработать систему бронирования билетов для мероприятия.

Разработку нужно было закончить за полтора месяца, к 1 апреля. В проекте участвовали трое студентов.

Чтобы быть уверенными в возможности развёртывания продакшена, команда проекта протестировала инфраструктуру, развернув «заглушку» приложения. Бэкенд на Python развернули в Yandex Serverless Container, фронтенд на React разместили в объектном хранилище Yandex Object Storage. для хранения данных выбрали Yandex Managed Service for YDB, а API Gateway позволил использовать один URL-адрес для всех частей приложения. Затем, ближе ко времени релиза, команда зарегистрировала реальный домен и с помощью сервисов Yandex Cloud настроила DNS и выпуск сертификатов для работы HTTPS.

Релиз приложения состоялся в срок, в начале апреля. 8 апреля посетители пришли на фестиваль и прошли по своим билетам, полученным через приложение, на выбранные мероприятия. Разработанное веб-приложение успешно отработало с 8 по 15 апреля. Системой бронирования воспользовались около 650 уникальных пользователей, было выдано около 2000 билетов на мероприятия.

После запуска приложения студенты столкнулись с необходимостью изменить тип данных для хранения дат рождения посетителей. Внести эти доработки помогла реальная обратная связь от пользователей. Возможность получить отзывы от аудитории и внести по ним правки — одно из самых ценных преимуществ использования Yandex Cloud в обучении. Теперь студенты могут понимать потребности целевой аудитории и учитывать их при реализации продукта. Проект команды на конкурсе УрФУ оказался среди 24 лучших студенческих работ за учебный год и одним из 4-х лучших по IT-тематике.

Сейчас студенты уже используют инфраструктуру для развёртывания собственных продакшен-решений. Эксперимент оказался успешным, и ФИИТ УрФУ решил в дальнейшем внедрять сервисы облачной платформы в процесс обучения.