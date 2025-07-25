Условия Программы поддержки образования и науки Yandex Cloud
Индивидуальные условия Программы содействия образованию и науке в области Computer Science (далее — Программа).
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Организатором Программы является: ООО «Яндекс.Облако», адрес местонахождения:
119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528.
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Целью Программы является: поддержка образовательной и исследовательской деятельности в различных областях знания, модернизация существующих и создание новых учебных курсов с использованием облачных технологий, популяризация и распространение технологий ООО «Яндекс.Облако».
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Программа действует с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года.
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Принять участие в Программе может государственная бюджетная или автономная организация высшего образования, имеющая действующую лицензию на образовательную деятельность на территории РФ или научно‑исследовательский институт (НИИ) — государственное учреждение, созданное для организации научных исследований и проведения опытно‑конструкторских разработок, осуществляющих образовательную деятельность, у которых отсутствует действующий договор на использование Сервисов Платформы «Яндекс.Облако» (далее — «Учреждение»).
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Заявка на участие в настоящей программе может быть подана исключительно уполномоченным представителем Учреждения. Для принятия и рассмотрения заявки Яндекс вправе запросить дополнительные документы (включая, но не ограничиваясь, программу учебного курса и др.).
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Критерии участия в Программе:
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Степень использования: глубина интеграции сервисов Yandex Cloud в образовательных или научных сценариях Учреждения; в заявке указываются форма применения (курс, лабораторные работы, исследовательский проект и т. д.) и предполагаемая нагрузка (количество пользователей и длительность использования).
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Уникальность: использование Учреждением облачных технологий для реализации образовательных или научных сценариев, которые ранее не применялись в Учреждении или в аналогичных учреждениях.
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Размер проекта: число участников (например, студенты, исследователи) и/или размер необходимого гранта для использования облачных сервисов в образовательных или научных сценариях. Учреждение указывает в заявке число участников и обосновывает размер гранта, включая предполагаемые облачные ресурсы.
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Используемые сервисы: применение различных облачных технологий в образовательных или научных сценариях. Учреждение должно указать в заявке перечень используемых сервисов и описать, как они способствуют достижению целей проекта.
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Масштабируемость: возможность расширения или повторения проекта в будущем.
- В рамках Программы предоставляется грант, размер которого согласовывается индивидуально с каждым Учреждением-участником Программы (далее — «Грант»). Грант может быть использован для доступа к сервисам Yandex Cloud, указанным на странице https://yandex.ru/legal/cloud_services_terms/ru/ и согласованным с Учреждением, включая, но не ограничиваясь:
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Сервис анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения DataSphere / Yandex DataSphere
Условия использования: https://yandex.ru/legal/cloud_terms_yds
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Сервис Облачных Вычислений / Yandex Compute Cloud
Условия использования: https://yandex.ru/legal/cloud_terms_compute
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Сервис Яндекс Фундаментальные Модели / Yandex Foundation Models
Условия использования: https://yandex.ru/legal/cloud_terms_yandex_foundation_models
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Учреждение обязуется использовать предоставленные ресурсы исключительно для образовательных и научных целей в рамках заявленных проектов. Если с аккаунта Учреждения осуществляется потребление сервисов Yandex Cloud, не согласованных с Яндексом, Яндекс вправе приостановить/заблокировать доступ Учреждения к Платформе, а также инактивировать предоставленный Грант.
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В рамках Программы Грант предоставляется исключительно на аккаунт, зарегистрированный Учреждением.
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Грант, выданный в рамках Программы, может быть использован в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты его зачисления на аккаунт.
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Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила без предварительного уведомления, но с обязательной публикацией таких изменений в настоящих Условиях программы. Изменения вступают в силу с даты их опубликования.
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Яндекс вправе без объяснений причин отказать Учреждению в участии в настоящей Программе.