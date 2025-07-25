Условия Программы поддержки образования и науки Yandex Cloud

Индивидуальные условия Программы содействия образованию и науке в области Computer Science (далее — Программа).

Организатором Программы является: ООО «Яндекс.Облако», адрес местонахождения:

119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528.

Целью Программы является: поддержка образовательной и исследовательской деятельности в различных областях знания, модернизация существующих и создание новых учебных курсов с использованием облачных технологий, популяризация и распространение технологий ООО «Яндекс.Облако».

Программа действует с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Принять участие в Программе может государственная бюджетная или автономная организация высшего образования, имеющая действующую лицензию на образовательную деятельность на территории РФ или научно‑исследовательский институт (НИИ) — государственное учреждение, созданное для организации научных исследований и проведения опытно‑конструкторских разработок, осуществляющих образовательную деятельность, у которых отсутствует действующий договор на использование Сервисов Платформы «Яндекс.Облако» (далее — «Учреждение»).

Заявка на участие в настоящей программе может быть подана исключительно уполномоченным представителем Учреждения. Для принятия и рассмотрения заявки Яндекс вправе запросить дополнительные документы (включая, но не ограничиваясь, программу учебного курса и др.).