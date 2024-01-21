Как ИТИС КФУ упростил развёртывание проектов с помощью serverless‑технологий Yandex Cloud

Институт информационных технологий и интеллектуальных систем (ИТИС) — инновационный IT‑факультет, основанный в 2011 году совместными усилиями Министерства цифрового развития Республики Татарстан, Казанского федерального университета (КФУ) и представителей крупнейших IT‑компаний региона.

Студенты института проходят практику под руководством ведущих специалистов IT‑компаний, работают над исследованиями и разработками в более чем 20 лабораториях, созданных IT‑бизнесом и ИТИС. Основанная в 2017 году на кафедре программной инженерии ИТИС КФУ, лаборатория Smart Education Lab занимается разработкой проектов для развития образования, в том числе систем управления образованием, новых образовательных моделей в инженерном и IT‑образовании, а также приложений для развития компетенций.

Ежегодно такими проектами в Smart Education Lab занимаются около 50 студентов. Преподаватели и сотрудники лаборатории учат ребят работать в командах и организовывать процессы разработки, приближённые к индустриальным.

Тестовые версии разрабатываемых проектов размещались на платформе для хостинга и обслуживания студенческих проектов ИТИС КФУ UniEnv, которая использовала виртуальные машины и требовала дополнительных усилий для масштабирования.

На третий год работы платформы стало понятно, что ещё 10 новых проектов не могут быть развёрнуты на существующей платформе. Сначала рассматривался вариант с масштабированием существующего решения с использованием виртуальных машин, но от него были вынуждены отказаться из‑за того, что отсутствовала постоянная нагрузка на развёрнутые приложения. Нужно было решение, которое позволит:

ежегодно размещать 10 новых проектов без дополнительных вложений со стороны системного администрирования;

поддерживать работу 40 существующих приложений, каждое из которых используется 1‑100 пользователями в неделю;

запускать код на разных языках программирования (Python, JavaScript, Java, C#, PHP).

Специалисты института решили рассмотреть несколько облачных платформ, чтобы обеспечить динамическое масштабирование и снизить эксплуатационные расходы. Учитывали также отказоустойчивость и гибкость облачных платформ, что позволило бы избавиться от технических ограничений университетской платформы.

При выборе облачного решения лаборатория ориентировалась на ряд критериев:

решение должно предоставлять расширенный набор технологий и сервисов, обеспечивающий работу всех приложений и систем Smart Education Lab;

облачная платформа должна использовать собственные сервисы, позволяющие избежать лицензионных рисков;

серверы облачного решения должны располагаться в России, чтобы соответствовать требованиям российского законодательства;

технологическая поддержка должна работать в режиме 24/7 и обеспечивать быстрое решение проблем;

решение должно иметь удобную панель управления и расширенные возможности личного кабинета.

После рассмотрения нескольких конкурентных решений сотрудники лаборатории, учитывая широкий выбор сервисов и скорость работы поддержки, остановили свой выбор на Yandex Cloud. При принятии решения специалисты Smart Education Lab учли, что для решения образовательных задач очень хорошо подходят serverless‑технологии Yandex Cloud. Эти сервисы позволяют запускать вычислительные ресурсы только в тот момент, когда к ним происходит обращение. Кроме того, документация и интерфейсы Yandex Cloud (как консольные, так и визуальные) хорошо организованы, что помогает быстро разобраться в них и приступить к работе.