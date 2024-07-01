Как создать персонализированное расписание для 9000 студентов: опыт ИТМО

Первая версия могла выдержать 95% нагрузки. Но так как сервис строили на инфраструктуре университета, то его работа влияла на функционирование других критических систем, что было недопустимо. Также физическая инфраструктура накладывала ограничение на количество пользователей, которые одновременно могут использовать сервис: 100 из 4000 человек. Поэтому продолжили разработку продукта уже в облаке.

В новой версии сервиса код для определения текущего семестра и учебного года попробовали развернуть в Cloud Functions. Оказалось, что такие функции удобно использовать для разовой обработки большого объёма данных. Они полностью решают отдельную бизнес‑задачу, что хорошо вписывается в концепцию микросервисной архитектуры, на которую решила перейти команда проекта. Cloud Functions удобно использовать для задач, которые выполняются по мере необходимости. При этом для масштабирования не нужно поднимать и обслуживать виртуальные машины — вместо этого автоматически создаются дополнительные экземпляры функции, которые выполняются параллельно. Это решение оказалось удобным для команды, так как не требует постоянного обслуживания сервиса, а нагрузка на него — разовая.

В процессе работы над проектом уточнялись бизнес‑требования, а архитектура менялась 6 раз, обрастая обвязками и микросервисами. В Yandex Cloud перенесли и систему авторизации ITMO.ID. В последнюю итерацию в 2023 году сервис переписывали с нуля, и это заняло один месяц.

Учебный план формируется на весь период обучения. Для этого студенты должны зайти в сервис в установленное время и выбрать нужный список дисциплин. Причём выбирать можно семестр для изучения того или иного предмета, время посещения занятий. В это дневное время нагрузка на сервис — пиковая, но она падает к ночи, и тогда сервис производит подготовку данных. В течение трёх дней студент может вносить корректировки.

Чтобы создать индивидуальное расписание для студента, нужно подготовить учебный план дисциплин, которые требуется освоить по выбранной специальности. Для ввода учебного плана предусмотрен отдельный микросервис. Другой микросервис определяет расписание: на основе учебного плана он рассчитывает, в каком семестре необходимо расписание для определённых дисциплин. В итоге данные проходят через каскад микросервисов и формируется набор дисциплин по заданным правилам. Далее код, размещённый в Cloud Functions, определяет, какой набор дисциплин может быть выбран в текущем семестре. Затем ещё одна функция проверяет пересечения в наборе, определяя доступность выбора.

Компоненты системы развернули в Managed Service for Kubernetes®. Использовать управляемый сервис оказалось удобно: команда постоянно вносит изменения и добавляет новые микросервисы, что можно сделать в Managed Kubernetes нажатием одной кнопки. Для обмена данными использовали Yandex Message Queue: сервис забирает подготовленные данные в виде структуры учебных планов и отправляет для пересчёта в Cloud Functions. Межсервисное взаимодействие с передачей результатов выбора в инфраструктуру университета производит Managed Service for Apache Kafka®. Aplication Load Balancer использовали для распределения входящего трафика и обеспечения равномерной нагрузки. Для хранения и доставки часто запрашиваемых статических файлов для системы авторизации подключили Yandex Cloud CDN. Подготовленные варианты хранятся в базе данных Managed Service for PostgreSQL. Причём выборность одного семестра может достигать 80 ГБ.