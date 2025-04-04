Продуктовый дайджест Yandex Cloud (март)
Запустили Yandex Managed Service for Trino, добавили новые возможности в Yandex Monitoring, обновили курс по Yandex SpeechSense и расширили категории в Yandex Cloud Marketplace. Об этих и других новостях — в мартовском дайджесте.
Платформа данных
Yandex Managed Service for Trino вышел в превью
Преимущества Yandex Managed Service for Trino:
- единый интерфейс для запросов исключает необходимость переключения между системами,
- высокая производительность и гибкая конфигурация,
- масштабируемость с возможностью изменения размера и количества узлов кластера,
- интеграция с Yandex WebSQL для работы с данными прямо из браузера.
Trino — SQL‑движок для аналитики, который позволяет запрашивать данные из разных хранилищ без их копирования. С его помощью базы данных, объектные хранилища и файлы объединяются в одном запросе.
Коннектор WebSQL для MongoDB
Для пользователей Yandex Managed Service for MongoDB стало доступно подключение к Yandex WebSQL. Сервис помогает выполнять запросы, подсвечивает ошибки в коде и показывает схему данных в веб‑интерфейсе.
Подключение к WebSQL также доступно для Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Managed Service for ClickHouse®, Yandex Managed Service for MySQL®, Yandex Managed Service for Valkey™ и Yandex MetaData Hub.
Мультизапросы ClickHouse® в WebSQL
В Yandex WebSQL появилась возможность выполнять мультизапросы в ClickHouse:
- одновременное исполнение нескольких запросов в одном редакторе,
- отображение результатов в отдельных вкладках,
- возможность выполнить как выделенный запрос, так и все запросы сразу.
Эти улучшения делают работу с запросами удобнее и позволяют экономить время при их выполнении.
Безопасность
Обновления Yandex Cloud Desktop
В Yandex Cloud Desktop появились две новые функции:
-
Привязка групп рабочих столов к IAM‑группам и пользователям. Администраторы теперь могут привязывать группы рабочих столов к имеющимся IAM‑группам, делая их динамическими. Это снижает трудоёмкость администрирования и повышает гибкость системы.
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Возможность использовать собственный образ Linux. Пользователи могут загрузить свой собранный образ Linux в Cloud Desktop с помощью специального desktop‑agent. Это обеспечивает полный контроль над рабочей средой и подходит для уникальных требований к окружению.
Yandex Access Transparency
Сервис Yandex Access Transparency вышел в режим публичного тестирования и начал тарифицироваться с 13 марта. Инструмент обеспечивает прозрачность доступа к облачным ресурсам.
Исследование по кибербезопасности
Команда Security Operation Center Yandex Cloud провела исследование «Защита облаков в России: основные тенденции и тренды киберугроз в 2025 году». По оценкам, рынок облаков в России достигнет 516 млрд рублей к 2028 году. При этом 45% от всех кибератак в России в 2024 году были нацелены на облака, особенно в госсекторе и банках.
На основе анализа данных о защите облачных сред за 2024 год подготовили рекомендации:
-
Использовать средства антивирусной защиты и решения класса MDR для защиты от вредоносного ПО.
-
Соблюдать принцип минимальных привилегий, используя инструмент «Диагностика доступов» в Yandex Security Deck.
-
Избегать использования публичных групп типа All users или All authenticated users.
-
Использовать системные группы для широкого доступа.
-
Минимизировать использование ключей сервисных аккаунтов.
-
Ограничивать публичный сетевой доступ к облачным ресурсам.
-
Применять защиту от DDoS и веб‑атак с помощью Yandex Smart Web Security.
-
Использовать сканер Docker‑образов для поиска уязвимостей в контейнерах.
Контейнеры
Обновления в Yandex Managed Service for Kubernetes®
Выбор размера мастера
Появилась возможность самостоятельно изменять количество ресурсов (CPU, MEM), выделяемое мастерам кластера Yandex Managed Service for Kubernetes®. Ресурсы можно установить при создании кластера или изменить на существующем.
При выборе размера мастера можно установить чекбокс «Разрешить увеличивать объём ресурсов под нагрузку», чтобы разрешить нашим инженерам добавлять CPU и память на мастерах в случае их нехватки.
Функциональность находится на стадии Technical Preview и не тарифицируется. В будущем схема тарификации сервиса изменится с фиксированной стоимости мастера на биллинг по количеству используемых CPU и гигабайт памяти на всех мастерах кластера. Новая стоимость будет складываться из количества используемых CPU и гигабайт памяти на всех мастерах кластера
Высокодоступные кластеры
В дополнение к зональным и региональным кластерам появился новый тип — высокодоступные кластеры в одной зоне доступности. Для пользователей зональных кластеров, оптимизированных для минимизации латентности, теперь доступен высокодоступный режим, позволяющий проводить обновление кластеров без времени простоя.
Мониторинг и управление ресурсами
Обновления в Yandex Monitoring
Новый канал уведомлений через Yandex Cloud Functions
В Yandex Monitoring добавили новый канал уведомлений в алертах — Yandex Cloud Functions. С его помощью можно настроить Webhook с отправкой POST‑запросов при срабатывании алерта. Это позволяет вызывать методы внешнего API. Также функции Yandex Cloud Functions доступны в эскалациях.
Установка агента Prometheus® при создании виртуальной машины
Реализовали возможность установить агент для передачи метрик в Prometheus прямо при создании виртуальной машины.
Создание скриншотов дашбордов
У пользователей появилась возможность создавать скриншоты дашбордов. Можно:
- скопировать скриншот в буфер обмена,
- поделиться ссылкой,
- получить код для вставки в мессенджеры или другие системы.
Функциональность доступна на всех дашбордах.
Секции для группировки графиков
На дашбордах появилась возможность добавлять секции для группировки графиков. Секции можно именовать и давать на них прямую ссылку для быстрого поиска нужной информации.
История запросов
Добавили функциональность истории запросов. После выполнения запрос добавляется в историю пользователя. Избранные запросы можно отметить звёздочкой. Также реализовали текстовый поиск по истории запросов.
Снятие ограничений на топ метрик
В Yandex Monitoring сняли ограничение для Drill Down. Теперь можно строить запросы с функциями top/bottom по любому количеству метрик.
Упрощение добавления пороговых значений
Упростили добавление отображения пороговых значений на графиках и дашбордах. Пороги в абсолютных значениях задаются в настройках графика, а для раскраски линий, областей и плиток на графике в цвета порогов нужно выбрать цветовую схему «По порогам». Это помогает визуально выделить проблемные места.
Serverless
Обновления в Yandex API Gateway
Расширили возможности Yandex API Gateway, добавив настройку таймаута. Это позволяет гибко управлять временем ожидания обработки запросов, если стандартные значения недостаточны или избыточны.
Для использования функции достаточно открыть редактор шлюза в консоли и установить необходимое значение в поле «Таймаут обработки запроса».
Новые возможности Yandex Workflows
Новый тип шага — Wait
В Yandex Workflows появился новый тип шага Wait. Он позволяет приостановить исполнение рабочего процесса на определённое время или до конкретного момента в будущем.
Функциональность полезна, если процесс требует синхронизации по времени — например, при работе с внешним асинхронным сервисом с известным SLA или для синхронизации с регулярными операциями.
Упрощённая работа с данными из Yandex Object Storage
Упростили работу с текстовыми данными и объектами JSON, хранящимися в Yandex Object Storage. Ранее содержимое объекта передавалось как base64‑строка. Теперь есть возможность декодировать значение и преобразовать его в JSON‑объект.
Чтобы воспользоваться функцией, в настройках шага Yandex Object Storage выберите:
- «Тип содержимого» TEXT для декодирования текста из base64,
- «Тип содержимого» JSON для конвертации в объект JSON.
Текущее поведение по умолчанию описывается типом BINARY.
Обновления Yandex Cloud Postbox
Поддержка SMTPS
Реализовали поддержку SMTPS в Yandex Cloud Postbox. Это позволяет пользователям, чьи почтовые клиенты не поддерживают STARTTLS, отправлять письма через сервис.
Для использования функции нужно указать порт 465 в настройках почтового клиента.
Inline‑шаблоны в SendEmail
Добавили inline‑шаблоны в эндпойнт SendEmail. Функциональность пригодится при формировании тела письма на основе шаблона.
Для использования достаточно передать в API шаблон и данные для его заполнения.
Обновления Yandex Cloud Notification Service
Расширили возможности сервиса:
- добавили отправку уведомлений через платформу RuStore — альтернативный канал доставки уведомлений на Android‑устройства,
- реализовали поддержку WebPush каналов для отправки уведомлений в браузеры и мобильные приложения, построенные с использованием технологии progressive web app (PWA),
- информация об отправленных уведомлениях теперь доступна в Yandex Cloud Logging, что позволяет отслеживать статусы и причины ошибок,
- расширили список поддерживаемых SDK и добавили инструкции по их использованию.
Машинное обучение
Обновления YandexGPT
YandexGPT 5 Pro в ветке Latest
С 3 апреля 2025 года YandexGPT 5 Pro стала основной моделью и теперь доступна в ветке Latest, а YandexGPT 4 перешла в ветку Deprecated. Рекомендуется проверить совместимость сервисов с новой моделью и при необходимости скорректировать интеграции.
YandexGPT 5 Lite
В сервисе Yandex Foundation Models стала доступна модель YandexGPT 5 Lite. Её можно интегрировать в бизнес‑процессы через API или ML SDK. Облегчённая версия модели оптимальна для сценариев, требующих максимально быстрых ответов, таких как:
- генерация ответов голосовых помощников,
- изменение структуры или формата текста.
Пользователи Yandex Cloud также получили возможность дообучить модель YandexGPT 5 Lite для специфических задач, включая:
- написание писем в корпоративном стиле,
- извлечение данных из документов.
Обновления API
Совместимость с OpenAI API
API сервиса Yandex Foundation Models (включает YandexGPT 5 Pro и YandexGPT 5 Lite) стал совместим с OpenAI API. Теперь модели можно использовать с помощью библиотек OpenAI на Python, JavaScript и других языках программирования.
Это упрощает переключение между нейросетями Яндекса, OpenAI и других ИИ‑разработчиков без изменений в коде, а также облегчает интеграцию с популярными решениями, такими как:
- платформой для запуска ИИ‑ассистентов AutoGPT,
- инструментом для создания приложений на базе нейросетей LangChain.
Увеличение лимитов в AI Assistant API
Увеличены следующие лимиты:
- квота на количество документов в индексе — до 10 000,
- количество документов при одной загрузке — до 100,
- ограничение по количеству тредов — до 10 000,
- максимальное количество сообщений в одном треде — до 100 000.
Рекомендуется загружать документы совокупным размером не более 5 миллионов токенов. Пример добавления документов в поисковый индекс доступен на GitHub.
Речевые технологии
Новый голос в Yandex SpeechKit
Библиотека казахских голосов Yandex SpeechKit пополнилась новым казахско‑русским голосом Жанар. Голос доступен в нескольких амплуа, которые бизнес может выбрать в зависимости от задач:
- строгий тон для официальных уведомлений,
- нейтральный тон для информирования об обновлениях,
- дружелюбный тон для напоминаний.
Функциональность доступна на базе ЦОД в городе Караганда.
Казахский язык в Yandex SpeechSense
В сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense добавили казахский язык. Теперь сервис распознаёт как русский, так и казахский язык в коммуникациях с клиентами и помогает выявлять ключевые смыслы общения:
- темы диалога,
- проблемы клиента,
- итоги разговора.
Интеграция Yandex DataLens и Yandex SpeechSense
Появилась возможность строить кастомные отчёты и дашборды на основе проанализированных данных из сервиса речевой аналитики.
Обучение
Обновление курса «Основы работы с Yandex SpeechSense»
Обновили курс «Основы работы с Yandex SpeechSense». В программу добавили новые разделы, посвящённые функциональности сервиса:
- смысловой поиск и функция суммаризации на экране поиска,
- смысловые теги и возможность их тестирования на этапе создания,
- загрузка аудиоданных через интерфейс сервиса.
Курс подходит руководителям контакт‑центров, отделов контроля качества и клиентского опыта, супервайзерам, работающим с интерфейсом Yandex SpeechSense, аналитикам, настраивающим дашборды и классификаторы, администраторам систем.
Marketplace
Новая категория «ML и AI»
На витрине Yandex Cloud Marketplace появилась категория «ML и AI», объединяющая решения в области машинного обучения, генеративного ИИ, аналитики и интеллектуальной автоматизации. Для поиска подходящего продукта достаточно воспользоваться новым фильтром.
Linkage Visual — визуализация данных с элементами AI
На Marketplace появился новый инструмент от компании Westlink Group — Linkage Visual. Это централизованная BI‑система самообслуживания с возможностью подключения к разнородным источникам данных и поддержкой принятия управленческих решений на основе искусственного интеллекта.
Продукт позволяет:
- быстро создавать дашборды,
- интерпретировать данные,
- масштабироваться в корпоративной среде без капитальных вложений.
Correct: постраничная тарификация
В решении Correct появился новый тариф — постраничная тарификация. Теперь пользователи оплачивают только фактически обработанные страницы, что особенно удобно при непостоянной нагрузке или пилотном использовании.
Сервис уже развёрнут и готов к эксплуатации — установка виртуальной машины не требуется. Для начала работы достаточно приобрести пакет страниц. В системе настроено более 50 типов документов, что упрощает процесс распознавания и извлечения данных.
Yandex Cloud в Казахстане
С 15 апреля филиалы и представительства иностранных компаний в Казахстане смогут подключиться к Yandex Cloud. Для этого нужен договор с ТОО «Облачные Сервисы Казахстан» и местная налоговая регистрация.
Документация
Инфраструктура и сеть
Yandex API Gateway
- Добавили «Историю изменений» за январь и февраль.
Yandex BareMetal
- Добавили практическое руководство по настройке сетевой связности в подсети Yandex BareMetal.
- Добавили практическое руководство по настройке сетевой связности между подсетями BareMetal и Yandex Virtual Private Cloud с помощью Yandex Cloud Interconnect.
- Добавили пошаговую инструкцию по переустановке операционной системы из своего ISO‑образа.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию приватного соединение с облачными сетями.
- Добавили раздел Правила тарификации.
- Добавили Справочник метрик Yandex Monitoring.
- Обновили раздел Ограничения в сетях BareMetal.
Yandex Cloud Backup
- Добавили информацию о влиянии антивирусного программного обеспечения на создание инкрементной резервной копии.
- Добавили пошаговую инструкцию по удалению всех резервных копий ВМ или сервера BareMetal.
- Добавили пошаговую инструкцию по восстановлению работоспособности агента Cloud Backup после обновления ядра Linux.
- Добавили пошаговую инструкцию по просмотру статуса подключения ВМ.
- Добавили пошаговую инструкцию по просмотру журнала резервного копирования.
Yandex Cloud Interconnect
- Добавили практическое руководство по настройке сетевой связности между подсетями BareMetal и Yandex Virtual Private Cloud с помощью Yandex Cloud Interconnect.
- Обновили раздел Правила тарификации.
Yandex Compute Cloud
- Добавили практическое руководство по настройке сетевой связности между подсетями BareMetal и Yandex Virtual Private Cloud с помощью Yandex Cloud Interconnect.
- Добавили практическое руководство по запуску языковой модели DeepSeek‑R1 в кластере GPU Yandex Compute Cloud.
- Добавили пошаговую инструкцию по запуску параллельных задач в кластере GPU.
- Добавили пошаговую инструкцию по проверке физического состояния кластера GPU.
- Добавили пошаговую инструкцию по проверке пропускной способности InfiniBand.
Yandex Monitoring
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию Webhook с использованием Cloud Functions.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию канала уведомлений с вызовом функции.
- Добавили инструкцию по работе с агентом для сбора метрик Prometheus.
- Добавили «Историю изменений» за январь — март 2025.
- Обновили Справочник метрик: добавили метрики Yandex Managed Service for GitLab.
Yandex Object Storage
- Добавили практические руководства по поиску событий в аудитных логах.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению бакетом с помощью Terraform: добавили информацию по использованию IAM‑токена.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по централизованной публикации в интернете и защите от DDoS‑атак приложений, размещённых в разных каталогах Yandex Cloud.
Yandex Virtual Private Cloud
- Добавили практическое руководство по настройке сетевой связности между подсетями BareMetal и Yandex Virtual Private Cloud с помощью Yandex Cloud Interconnect.
Платформа данных
Yandex Data Streams
- Добавили практические руководства по поиску событий в аудитных логах.
Yandex Data Transfer
- Добавили «Историю изменений» за февраль.
- Обновили информацию о сериализации.
Yandex DataLens
- Добавили описание функции разметки TOOLTIP в справочнике функций.
- Добавили практическое руководство по поставке данных из Yandex Forms в Yandex DataLens с использованием Yandex Cloud Functions и Yandex Query.
- Добавили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails.
- Добавили «Историю изменений» за февраль.
Yandex DataSphere
- Добавили пошаговую инструкцию по работе с сервисным агентом из задания.
Yandex Managed Service for Apache Airflow
- Добавили практическое руководство по настройке SMTP‑сервера для отправки уведомлений по электронной почте.
- Добавили пошаговую инструкцию по подключению к Yandex Managed Service for ClickHouse®.
- Добавили пошаговую инструкцию по получению IAM‑токена.
- Добавили пошаговую инструкцию по загрузке переменной из Yandex Lockbox.
- Добавили пошаговую инструкцию по подключению к Yandex Managed Service for PostgreSQL.
- Добавили пошаговую инструкцию по чтению файла из Yandex Object Storage.
- Добавили пошаговую инструкцию по подключению к базе данных Yandex Managed Service for Apache Airflow™.
- Добавили пошаговую инструкцию по загрузке файла в Yandex Object Storage.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Добавили «Историю изменений» за январь — март.
Yandex Managed Service for MongoDB
- Добавили инструкцию по установке MongoDB Shell.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Обновили Справочник метрик.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Добавили «Историю изменений» за январь и февраль.
Yandex Managed Service for Trino
- Добавили пошаговую инструкцию по подключению к кластеру Trino.
Yandex MetaData Hub
- Добавили информацию о контентных моделях и проблемах эволюции JSON‑схем.
- Добавили описание политик проверки совместимости.
Yandex Monitoring
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию Webhook с использованием Cloud Functions.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию канала уведомлений с вызовом функции.
- Добавили инструкцию по работе с агентом для сбора метрик Prometheus.
- Добавили «Историю изменений» за январь — март 2025.
- Обновили Справочник метрик: добавили метрики Yandex Managed Service for GitLab.
Yandex Object Storage
- Добавили практические руководства по поиску событий в аудитных логах.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению бакетом с помощью Terraform: добавили информацию по использованию IAM-токена.
Yandex Query
- Добавили практическое руководство по поставке данных из Yandex Forms в Yandex DataLens с использованием Yandex Cloud Functions и Yandex Query.
Yandex WebSQL
- Добавили «Историю изменений» за февраль и март.
- Обновили информацию о работе с мультизапросами.
Контейнеры
Yandex Container Registry
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию реестра.
Yandex Serverless Containers
- Добавили практическое руководство по разработке функций в Functions Framework и их развёртыванию в Yandex Serverless Containers.
- Добавили «Историю изменений» за декабрь и февраль.
Инструменты разработчика
SourceCraft Code Assistant
- Добавили «Историю изменений» за январь и февраль.
Yandex Managed Service for GitLab
- Добавили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Search API
- Обновили раздел Правила тарификации.
Yandex WebSQL
- Добавили «Историю изменений» за февраль и март.
- Обновили информацию о работе с мультизапросами.
Бессерверные вычисления
Yandex API Gateway
- Добавили «Историю изменений» за январь и февраль.
Yandex Cloud Functions
- Добавили практическое руководство по разработке функций в Functions Framework и их развёртыванию в Yandex Serverless Containers.
- Добавили практическое руководство по поставке данных из Yandex Forms в Yandex DataLens с использованием Yandex Cloud Functions и Yandex Query.
- Добавили «Историю изменений» за февраль.
Yandex Cloud Notification Service
- Добавили информацию о логировании.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке логирования.
Yandex Cloud Postbox
- Добавили пошаговую инструкцию по отправке письма с заполненным шаблоном.
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Yandex Data Streams
- Добавили практические руководства по поиску событий в аудитных логах.
Yandex Object Storage
- Добавили практические руководства по поиску событий в аудитных логах.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению бакетом с помощью Terraform: добавили информацию по использованию IAM-токена.
Yandex Query
- Добавили практическое руководство по поставке данных из Yandex Forms в Yandex DataLens с использованием Yandex Cloud Functions и Yandex Query.
Yandex Serverless Containers
- Добавили практическое руководство по разработке функций в Functions Framework и их развёртыванию в Yandex Serverless Containers.
- Добавили «Историю изменений» за декабрь и февраль.
Yandex Serverless Integrations
- Добавили практическое руководство по автоматической загрузке данных в Yandex SpeechSense с помощью Yandex Workflows.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению коннектором и управлению правилом в EventRouter.
- Добавили пошаговые инструкции по получению информации о рабочем процессе, получению информации о запуске рабочего процесса и управлению запуском рабочего процесса в Workflows.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению правами доступа к ресурсам.
- Добавили информацию о поле contentType для шага ObjectStorage в Workflows.
- Добавили «Историю изменений» за декабрь и февраль.
Безопасность
Yandex Audit Trails
- Добавили практические руководства по поиску событий в аудитных логах.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению правами доступа к трейлу.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению трейлом.
- Добавили события уровня конфигурации сервисов Yandex Cloud Backup, Yandex Cloud CDN, Yandex Cloud Desktop, Yandex Cloud Video, Yandex Managed Service for ClickHouse®, Yandex Managed Service for Kubernetes, Yandex DataLens и Yandex Managed Service for Redis.
Yandex Identity and Access Management
- Обновили информацию об аутентификации в документации Yandex Identity and Access Management.
Yandex Security Deck
- Обновили раздел Правила тарификации.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по централизованной публикации в интернете и защите от DDoS‑атак приложений, размещённых в разных каталогах Yandex Cloud.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Cloud Quota Manager
- Добавили Справочник CLI.
Yandex Identity and Access Management
- Обновили информацию об аутентификации в документации Yandex Identity and Access Management.
Yandex Monitoring
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию Webhook с использованием Cloud Functions.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию канала уведомлений с вызовом функции.
- Добавили инструкцию по работе с агентом для сбора метрик Prometheus.
- Добавили «Историю изменений» за январь — март 2025.
- Обновили Справочник метрик: добавили метрики Yandex Managed Service for GitLab.
Машинное обучение
Yandex DataSphere
- Добавили пошаговую инструкцию по работе с сервисным агентом из задания.
Yandex Foundation Models
- Добавили информацию о датасетах.
- Добавили практическое руководство по созданию AI‑ассистента с поиском по PDF‑файлам со сложным форматированием.
- Добавили практическое руководство по дообучению моделей в DataSphere.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию ассистента с получением промежуточных результатов генерации ответа.
- Добавили пошаговую инструкцию по работе с датасетами.
Yandex Search API
- Обновили раздел Правила тарификации.
Yandex SpeechKit
- Добавили новые голоса.
Бизнес‑инструменты
Yandex Cloud Desktop
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию образа на основе ВМ Linux Compute Cloud.
Yandex DataLens
- Добавили описание функции разметки TOOLTIP в справочнике функций.
- Добавили практическое руководство по поставке данных из Yandex Forms в Yandex DataLens с использованием Yandex Cloud Functions и Yandex Query.
- Добавили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails.
- Добавили «Историю изменений» за февраль.
Yandex SpeechSense
- Добавили практическое руководство по автоматической загрузке данных в Yandex SpeechSense с помощью Yandex Workflows.
- Добавили «Историю изменений» за февраль.
Другие обновления
Безопасность в Yandex Cloud
- Добавили раздел Практические руководства.
Интерфейс командной строки
- Добавили пошаговую инструкцию по обновлению CLI.
- Обновили раздел Релизы CLI.
Обзор платформы Yandex Cloud
- Добавили описание термина колоночных баз данных в разделе «Облачная терминология».
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавили практические руководства по поиску событий в аудитных логах.
- Добавили практическое руководство по разработке функций в Functions Framework и их развёртыванию в Yandex Serverless Containers.
- Добавили практическое руководство по автоматической загрузке данных в Yandex SpeechSense с помощью Yandex Workflows.
- Добавили практическое руководство по централизованной публикации в интернете и защите от DDoS‑атак приложений, размещённых в разных каталогах Yandex Cloud.
- Добавили практическое руководство по настройке сетевой связности в подсети Yandex BareMetal.
- Добавили практическое руководство по поставке данных из Yandex Forms в Yandex DataLens с использованием Yandex Cloud Functions и Yandex Query.
- Добавили практическое руководство по созданию AI‑ассистента с поиском по PDF‑файлам со сложным форматированием.
- Добавили практическое руководство по дообучению моделей в DataSphere.
- Добавили практическое руководство по настройке SMTP-сервера для отправки уведомлений по электронной почте.
- Добавили практическое руководство по настройке сетевой связности между подсетями BareMetal и Yandex Virtual Private Cloud с помощью Yandex Cloud Interconnect.