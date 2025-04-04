Продуктовый дайджест Yandex Cloud (март)

Платформа данных Платформа данных

Yandex Managed Service for Trino вышел в превью Yandex Managed Service for Trino вышел в превью

Преимущества Yandex Managed Service for Trino:

единый интерфейс для запросов исключает необходимость переключения между системами,

высокая производительность и гибкая конфигурация,

масштабируемость с возможностью изменения размера и количества узлов кластера,

интеграция с Yandex WebSQL для работы с данными прямо из браузера.

Trino — SQL‑движок для аналитики, который позволяет запрашивать данные из разных хранилищ без их копирования. С его помощью базы данных, объектные хранилища и файлы объединяются в одном запросе.

Коннектор WebSQL для MongoDB Коннектор WebSQL для MongoDB

Для пользователей Yandex Managed Service for MongoDB стало доступно подключение к Yandex WebSQL. Сервис помогает выполнять запросы, подсвечивает ошибки в коде и показывает схему данных в веб‑интерфейсе.

Подключение к WebSQL также доступно для Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Managed Service for ClickHouse®, Yandex Managed Service for MySQL®, Yandex Managed Service for Valkey™ и Yandex MetaData Hub.

Мультизапросы ClickHouse® в WebSQL Мультизапросы ClickHouse® в WebSQL

В Yandex WebSQL появилась возможность выполнять мультизапросы в ClickHouse:

одновременное исполнение нескольких запросов в одном редакторе,

отображение результатов в отдельных вкладках,

возможность выполнить как выделенный запрос, так и все запросы сразу.

Эти улучшения делают работу с запросами удобнее и позволяют экономить время при их выполнении.

Безопасность Безопасность

Обновления Yandex Cloud Desktop Обновления Yandex Cloud Desktop

В Yandex Cloud Desktop появились две новые функции:

Привязка групп рабочих столов к IAM‑группам и пользователям. Администраторы теперь могут привязывать группы рабочих столов к имеющимся IAM‑группам, делая их динамическими. Это снижает трудоёмкость администрирования и повышает гибкость системы. Возможность использовать собственный образ Linux. Пользователи могут загрузить свой собранный образ Linux в Cloud Desktop с помощью специального desktop‑agent. Это обеспечивает полный контроль над рабочей средой и подходит для уникальных требований к окружению.

Yandex Access Transparency Yandex Access Transparency

Сервис Yandex Access Transparency вышел в режим публичного тестирования и начал тарифицироваться с 13 марта. Инструмент обеспечивает прозрачность доступа к облачным ресурсам.

Исследование по кибербезопасности Исследование по кибербезопасности

Команда Security Operation Center Yandex Cloud провела исследование «Защита облаков в России: основные тенденции и тренды киберугроз в 2025 году». По оценкам, рынок облаков в России достигнет 516 млрд рублей к 2028 году. При этом 45% от всех кибератак в России в 2024 году были нацелены на облака, особенно в госсекторе и банках.

На основе анализа данных о защите облачных сред за 2024 год подготовили рекомендации:

Использовать средства антивирусной защиты и решения класса MDR для защиты от вредоносного ПО. Соблюдать принцип минимальных привилегий, используя инструмент «Диагностика доступов» в Yandex Security Deck. Избегать использования публичных групп типа All users или All authenticated users. Использовать системные группы для широкого доступа. Минимизировать использование ключей сервисных аккаунтов. Ограничивать публичный сетевой доступ к облачным ресурсам. Применять защиту от DDoS и веб‑атак с помощью Yandex Smart Web Security. Использовать сканер Docker‑образов для поиска уязвимостей в контейнерах.

Контейнеры Контейнеры

Обновления в Yandex Managed Service for Kubernetes® Обновления в Yandex Managed Service for Kubernetes®

Выбор размера мастера Выбор размера мастера

Появилась возможность самостоятельно изменять количество ресурсов (CPU, MEM), выделяемое мастерам кластера Yandex Managed Service for Kubernetes®. Ресурсы можно установить при создании кластера или изменить на существующем.

При выборе размера мастера можно установить чекбокс «Разрешить увеличивать объём ресурсов под нагрузку», чтобы разрешить нашим инженерам добавлять CPU и память на мастерах в случае их нехватки.

Функциональность находится на стадии Technical Preview и не тарифицируется. В будущем схема тарификации сервиса изменится с фиксированной стоимости мастера на биллинг по количеству используемых CPU и гигабайт памяти на всех мастерах кластера. Новая стоимость будет складываться из количества используемых CPU и гигабайт памяти на всех мастерах кластера

Высокодоступные кластеры Высокодоступные кластеры

В дополнение к зональным и региональным кластерам появился новый тип — высокодоступные кластеры в одной зоне доступности. Для пользователей зональных кластеров, оптимизированных для минимизации латентности, теперь доступен высокодоступный режим, позволяющий проводить обновление кластеров без времени простоя.

Мониторинг и управление ресурсами Мониторинг и управление ресурсами

Обновления в Yandex Monitoring Обновления в Yandex Monitoring

Новый канал уведомлений через Yandex Cloud Functions Новый канал уведомлений через Yandex Cloud Functions

В Yandex Monitoring добавили новый канал уведомлений в алертах — Yandex Cloud Functions. С его помощью можно настроить Webhook с отправкой POST‑запросов при срабатывании алерта. Это позволяет вызывать методы внешнего API. Также функции Yandex Cloud Functions доступны в эскалациях.

Установка агента Prometheus® при создании виртуальной машины Установка агента Prometheus® при создании виртуальной машины

Реализовали возможность установить агент для передачи метрик в Prometheus прямо при создании виртуальной машины.

Создание скриншотов дашбордов Создание скриншотов дашбордов

У пользователей появилась возможность создавать скриншоты дашбордов. Можно:

скопировать скриншот в буфер обмена,

поделиться ссылкой,

получить код для вставки в мессенджеры или другие системы.

Функциональность доступна на всех дашбордах.

Секции для группировки графиков Секции для группировки графиков

На дашбордах появилась возможность добавлять секции для группировки графиков. Секции можно именовать и давать на них прямую ссылку для быстрого поиска нужной информации.

История запросов История запросов

Добавили функциональность истории запросов. После выполнения запрос добавляется в историю пользователя. Избранные запросы можно отметить звёздочкой. Также реализовали текстовый поиск по истории запросов.

Снятие ограничений на топ метрик Снятие ограничений на топ метрик

В Yandex Monitoring сняли ограничение для Drill Down. Теперь можно строить запросы с функциями top/bottom по любому количеству метрик.

Упрощение добавления пороговых значений Упрощение добавления пороговых значений

Упростили добавление отображения пороговых значений на графиках и дашбордах. Пороги в абсолютных значениях задаются в настройках графика, а для раскраски линий, областей и плиток на графике в цвета порогов нужно выбрать цветовую схему «По порогам». Это помогает визуально выделить проблемные места.

Serverless Serverless

Обновления в Yandex API Gateway Обновления в Yandex API Gateway

Расширили возможности Yandex API Gateway, добавив настройку таймаута. Это позволяет гибко управлять временем ожидания обработки запросов, если стандартные значения недостаточны или избыточны.

Для использования функции достаточно открыть редактор шлюза в консоли и установить необходимое значение в поле «Таймаут обработки запроса».

Новые возможности Yandex Workflows Новые возможности Yandex Workflows

Новый тип шага — Wait Новый тип шага — Wait

В Yandex Workflows появился новый тип шага Wait. Он позволяет приостановить исполнение рабочего процесса на определённое время или до конкретного момента в будущем.

Функциональность полезна, если процесс требует синхронизации по времени — например, при работе с внешним асинхронным сервисом с известным SLA или для синхронизации с регулярными операциями.

Упрощённая работа с данными из Yandex Object Storage Упрощённая работа с данными из Yandex Object Storage

Упростили работу с текстовыми данными и объектами JSON, хранящимися в Yandex Object Storage. Ранее содержимое объекта передавалось как base64‑строка. Теперь есть возможность декодировать значение и преобразовать его в JSON‑объект.

Чтобы воспользоваться функцией, в настройках шага Yandex Object Storage выберите:

«Тип содержимого» TEXT для декодирования текста из base64,

«Тип содержимого» JSON для конвертации в объект JSON.

Текущее поведение по умолчанию описывается типом BINARY.

Обновления Yandex Cloud Postbox Обновления Yandex Cloud Postbox

Поддержка SMTPS Поддержка SMTPS

Реализовали поддержку SMTPS в Yandex Cloud Postbox. Это позволяет пользователям, чьи почтовые клиенты не поддерживают STARTTLS, отправлять письма через сервис.

Для использования функции нужно указать порт 465 в настройках почтового клиента.

Inline‑шаблоны в SendEmail Inline‑шаблоны в SendEmail

Добавили inline‑шаблоны в эндпойнт SendEmail. Функциональность пригодится при формировании тела письма на основе шаблона.

Для использования достаточно передать в API шаблон и данные для его заполнения.

Обновления Yandex Cloud Notification Service Обновления Yandex Cloud Notification Service

Расширили возможности сервиса:

добавили отправку уведомлений через платформу RuStore — альтернативный канал доставки уведомлений на Android‑устройства,

реализовали поддержку WebPush каналов для отправки уведомлений в браузеры и мобильные приложения, построенные с использованием технологии progressive web app (PWA),

информация об отправленных уведомлениях теперь доступна в Yandex Cloud Logging, что позволяет отслеживать статусы и причины ошибок,

расширили список поддерживаемых SDK и добавили инструкции по их использованию.

Машинное обучение Машинное обучение

Обновления YandexGPT Обновления YandexGPT

YandexGPT 5 Pro в ветке Latest YandexGPT 5 Pro в ветке Latest

С 3 апреля 2025 года YandexGPT 5 Pro стала основной моделью и теперь доступна в ветке Latest, а YandexGPT 4 перешла в ветку Deprecated. Рекомендуется проверить совместимость сервисов с новой моделью и при необходимости скорректировать интеграции.

YandexGPT 5 Lite YandexGPT 5 Lite

В сервисе Yandex Foundation Models стала доступна модель YandexGPT 5 Lite. Её можно интегрировать в бизнес‑процессы через API или ML SDK. Облегчённая версия модели оптимальна для сценариев, требующих максимально быстрых ответов, таких как:

генерация ответов голосовых помощников,

изменение структуры или формата текста.

Пользователи Yandex Cloud также получили возможность дообучить модель YandexGPT 5 Lite для специфических задач, включая:

написание писем в корпоративном стиле,

извлечение данных из документов.

Обновления API Обновления API

Совместимость с OpenAI API Совместимость с OpenAI API

API сервиса Yandex Foundation Models (включает YandexGPT 5 Pro и YandexGPT 5 Lite) стал совместим с OpenAI API. Теперь модели можно использовать с помощью библиотек OpenAI на Python, JavaScript и других языках программирования.

Это упрощает переключение между нейросетями Яндекса, OpenAI и других ИИ‑разработчиков без изменений в коде, а также облегчает интеграцию с популярными решениями, такими как:

платформой для запуска ИИ‑ассистентов AutoGPT,

инструментом для создания приложений на базе нейросетей LangChain.

Увеличение лимитов в AI Assistant API Увеличение лимитов в AI Assistant API

Увеличены следующие лимиты:

квота на количество документов в индексе — до 10 000,

количество документов при одной загрузке — до 100,

ограничение по количеству тредов — до 10 000,

максимальное количество сообщений в одном треде — до 100 000.

Рекомендуется загружать документы совокупным размером не более 5 миллионов токенов. Пример добавления документов в поисковый индекс доступен на GitHub .

Речевые технологии Речевые технологии

Новый голос в Yandex SpeechKit Новый голос в Yandex SpeechKit

Библиотека казахских голосов Yandex SpeechKit пополнилась новым казахско‑русским голосом Жанар. Голос доступен в нескольких амплуа, которые бизнес может выбрать в зависимости от задач:

строгий тон для официальных уведомлений,

нейтральный тон для информирования об обновлениях,

дружелюбный тон для напоминаний.

Функциональность доступна на базе ЦОД в городе Караганда.

Казахский язык в Yandex SpeechSense Казахский язык в Yandex SpeechSense

В сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense добавили казахский язык. Теперь сервис распознаёт как русский, так и казахский язык в коммуникациях с клиентами и помогает выявлять ключевые смыслы общения:

темы диалога,

проблемы клиента,

итоги разговора.

Интеграция Yandex DataLens и Yandex SpeechSense Интеграция Yandex DataLens и Yandex SpeechSense

Появилась возможность строить кастомные отчёты и дашборды на основе проанализированных данных из сервиса речевой аналитики.

Обучение Обучение

Обновление курса «Основы работы с Yandex SpeechSense» Обновление курса «Основы работы с Yandex SpeechSense»

Обновили курс «Основы работы с Yandex SpeechSense». В программу добавили новые разделы, посвящённые функциональности сервиса:

смысловой поиск и функция суммаризации на экране поиска,

смысловые теги и возможность их тестирования на этапе создания,

загрузка аудиоданных через интерфейс сервиса.

Курс подходит руководителям контакт‑центров, отделов контроля качества и клиентского опыта, супервайзерам, работающим с интерфейсом Yandex SpeechSense, аналитикам, настраивающим дашборды и классификаторы, администраторам систем.

Marketplace Marketplace

Новая категория «ML и AI» Новая категория «ML и AI»

На витрине Yandex Cloud Marketplace появилась категория «ML и AI», объединяющая решения в области машинного обучения, генеративного ИИ, аналитики и интеллектуальной автоматизации. Для поиска подходящего продукта достаточно воспользоваться новым фильтром.

Linkage Visual — визуализация данных с элементами AI Linkage Visual — визуализация данных с элементами AI

На Marketplace появился новый инструмент от компании Westlink Group — Linkage Visual. Это централизованная BI‑система самообслуживания с возможностью подключения к разнородным источникам данных и поддержкой принятия управленческих решений на основе искусственного интеллекта.

Продукт позволяет:

быстро создавать дашборды,

интерпретировать данные,

масштабироваться в корпоративной среде без капитальных вложений.

Correct: постраничная тарификация Correct: постраничная тарификация

В решении Correct появился новый тариф — постраничная тарификация. Теперь пользователи оплачивают только фактически обработанные страницы, что особенно удобно при непостоянной нагрузке или пилотном использовании.

Сервис уже развёрнут и готов к эксплуатации — установка виртуальной машины не требуется. Для начала работы достаточно приобрести пакет страниц. В системе настроено более 50 типов документов, что упрощает процесс распознавания и извлечения данных.

Yandex Cloud в Казахстане Yandex Cloud в Казахстане

С 15 апреля филиалы и представительства иностранных компаний в Казахстане смогут подключиться к Yandex Cloud. Для этого нужен договор с ТОО «Облачные Сервисы Казахстан» и местная налоговая регистрация.