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Дайджесты

Дайджест новостей за  декабрь — январь

Программа развития в бизнес‑команде Yandex Cloud, ClickHouse Keeper доступен в стадии Preview, новые бюллетени безопасности и другие новости платформы в одном дайджесте.

2 февраля 2022 г.
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Программа развития в бизнес-команде Yandex.Cloud

Яндекс ищет кандидатов для годовой, оплачиваемой программы развития в бизнес-команде Yandex.Cloud. Она состоит из двух основных модулей: внутреннее обучение и погружение в рынок облачных технологий через взаимодействие с клиентами. В конце года лучшим участникам программы мы предложим занять открытые позиции в бизнес-команде Yandex.Cloud. Старт программы 5 апреля в главном офисе Яндекса в Москве. Подробности →

ClickHouse Keeper доступен в стадии Preview для пользователей Yandex.Cloud

В ClickHouse появился аналог ZooKeeper — ClickHouse Keeper. В отличие от ZooKeeper, ClickHouse Keeper не требует создания хостов, а выполняется на хостах ClickHouse. Эта функциональность находится на стадии Preview и предоставляется по запросу. Обратитесь в техническую поддержку или к вашему аккаунт-менеджеру. Подробнее о ClickHouse Keeper читайте в документации →

Конкурс по визуализации данных ИНИД на Yandex DataLens

Платформа ИНИД совместно с Yandex.Cloud провела конкурс по визуализации данных по двум направлениям: «Бизнес» и «Исследования».

Защита проектов и подведение итогов

Безопасность платформы

Платформа Yandex.Cloud успешно прошла обязательный ежегодный аудит на соответствие требованиям PCI DSS и расширила область действия сертификации на девять сервисов:

  • Cloud CDN;
  • Application Load Balancer;
  • Serverless Containers;
  • Lockbox;
  • Audit Trails;
  • Data Streams;
  • Managed Service for Greenplum®;
  • Cloud Logging;
  • Cloud Organization.

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Также платформа успешно прошла надзорный аудит на соответствие требованиям стандартов ISO 27001, 27017, 27018 и дополнительно сертифицировала 11 сервисов:

  • Cloud Interconnect;
  • Lockbox;
  • Audit Trails;
  • Message Queue;
  • Managed Service for Elasticsearch;
  • Managed Service for Greenplum®;
  • Data Transfer;
  • Serverless Containers;
  • Cloud Logging;
  • Application Load Balancer;
  • DataSphere.

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Бюллетени безопасности

Закрыта уязвимость CVE-2021-45046

Команда Security Yandex Cloud выпустила новый бюллетень безопасности. В нём рассказывается о закрытии уязвимости CVE-2021-45046, обнаруженной в библиотеке Apache Log4j в версиях от 2.0-beta9 до 2.15.0 включительно, исключая версию 2.12.2. Уязвимость позволяла злоумышленникам создавать вредоносные входные данные с использованием шаблона поиска JNDI, что могло приводить к утечке данных, удаленному и локальному выполнению кода.

Команда безопасности успешно обновила сервисы по рекомендациям производителя, все пользователи получили уведомления. Если в вашей инфраструктуре используется библиотека Apache Log4j и enterprise-решения Apache Software Foundation, примите компенсационные меры.

Закрыта уязвимость CVE-2021-44228

Новый бюллетень безопасности рассказывает о закрытии уязвимости CVE-2021-44228 в библиотеке Apache Log4j версий 2.14.1 и ниже.

Уязвимость позволяет удалённо выполнить код (RCE) с помощью записи в журнал определённой строки. Подробное описание есть в материале Lunasec. Библиотека Log4j включена почти во все enterprise-решения Apache Software Foundation, а также предположительно влияет на open source: Elasticsearch, Elastic Logstash, the NSA’s Ghidra и др.

Уязвимости были подвержены Yandex Managed Service for Elasticsearch, Yandex Data Proc, а также ряд базовых сервисов платформы. Команда Security успешно обновила сервисы по рекомендациям производителя, все пользователи получили уведомления. Если в вашей инфраструктуре используется эта библиотека или продукты, перечисленные выше, выполните действия, указанные в инструкции от Apache.

Обнаружены уязвимости CVE-2021-45105 и CVE-2021-44832

Бюллетень безопасности рассказывает об обнаружении в библиотеке Apache Log4j уязвимостей CVE-2021-45105 и CVE-2021-44832 (для CVE-2021-45105 — в версиях от 2.0-alpha до 2.16.0 включительно, исключая версию 2.12.3, для CVE-2021-44832 — в версиях от 2.0-beta7до 2.17.0 включительно, исключая fix releases 2.3.2 и 2.12.4.). Они могут привести к отказу в обслуживании и удаленному выполнению кода.

Версии библиотеки, подверженные уязвимости, не используются в сервисах Yandex.Cloud.

Если в вашей инфраструктуре используется библиотека Apache Log4j и enterprise-решения Apache Software Foundation, примите компенсационные меры.

Новости сервисов

Платформа данных

Собрали в одном посте все новости о сервисах платформы данных за последние месяцы. Вы узнаете о CPU-Optimized классах хостов с уменьшенным соотношением количества RAM к vCPU, изменении политики обслуживания управляемых сервисов и бесплатном экспресс-курсе «Построение корпоративной аналитической платформы». Подробнее →

Managed Service for PostgreSQL

Добавили поддержку PostgreSQL 14 для новых кластеров. В этой версии добавлено более гибкое управление JSON, пайпланинг запросов, сжатие lz4 и многое другое.

Data Transfer

Ранее взаимодействие с Data Transfer было возможно через UI, публичное API и CLI, а теперь мы анонсируем поддержку Terraform. Уже сейчас вы можете настроить трансфер между PostgreSQL и MySQL базами с помощью Terraform. Мы продолжаем работу и в ближайшее время поддержим остальные типы эндпоинтов.

Yandex Database

Опубликовали YDB C# SDK на GitHub — теперь с Yandex Database можно работать из приложений под .NET. А также существенно расширили состав диагностических метрик работы YDB, которые доступны в Monitoring. Подробнее →

Managed Service for Kubernetes®

В сервисе Managed Service for Kubernetes® стали доступны готовые приложения из Cloud Marketplace. Они помогут вам облегчить эксплуатацию контейнеризированной инфраструктуры и ускорить внедрение технологий.

На старте появился набор приложений, интегрированных с нашими сервисами:

  • Application Load Balancer Ingress Controller;
  • Fluent Bit с плагином для Cloud Logging;
  • HashiCorp Vault 1.8.2 с поддержкой Yandex KMS;
  • External Secrets Operator с поддержкой Yandex Lockbox;
  • NodeLocal DNS.

Приложения находятся на стадии Preview и не тарифицируются.

Читайте подробнее в нашем блоге →

Marketplace

Новые программные продукты в Markeplace

  • Ansible Semaphore — веб-интерфейс для запуска Ansible-плейбуков с расширенными возможностями.

  • Webasyst — популярная платформа для создания сайтов со встроенным набором инструментов организации работы для малого и среднего бизнеса.

  • Astra Linux Common Edition

  • Fedora CoreOS 35

  • Fedora 35

  • openSUSE Leap 15.3

Обновление образов

IPSec-инстанс strongSwan был обновлен до версии 5.8.2.1, сам образ теперь базируется на Ubuntu 20.04.

Заработало автоматизированное обновление образов Marketplace. Сейчас более 50 образов, подготовленных инженерами Yandex.Cloud обновляются автоматически раз в неделю. В планах расшить механизм на все образы, подготавливаемые Yandex.Cloud.

Публикации в блогах

Yandex Claus, или чем наши пользователи отличились в 2021 году

К Новому году решили собрать несколько интересных фактов о пользователях Yandex.Cloud. Сколько облаков вы создали, какими сервисами пользовались через консоль и что чаще всего читали на нашем сайте. Читайте в блоге →

«Мой Санта»: как запустить в облаке pet-проект с нейросетью, которая рекомендует подарки

Виктор Бабичев, создатель проекта «Мой Санта», рассказал в нашем блоге на vc.ru о развитии своего сервиса. За год количество посетителей превысило 100 000 человек, появилось больше чатов, поэтому потребовалось больше узлов кластера Kubernetes для пиковых нагрузок в декабре. Компания облегчила работу с инфраструктурой, перенеся на одну облачную площадку проект целиком. Читайте на VC.ru →

От рекрутмента до создания контента: как SkillFactory завела все процессы в единый трекер задач

Операционный директор в SkillFactory Александра Тарнопольская рассказала, как EdTech-компания почти избавилась от почты и автоматизировала в Yandex Tracker более 100 бизнес-процессов. Читайте на VC.ru →

«Уволить школу» и геймифицировать образование: рассказываем, как строить бизнес в EdTech

В Yandex.Cloud мы много работаем с проектами из EdTech-индустрии. Поговорили с представителями шести EdTech-компаний и узнали, не поздно ли запускать образовательный продукт в 2021 году, каких ошибок важно избежать на старте и на какие тренды обращать внимание. Читайте на VC.ru →

Отличия Data Streams и Message Queue

Недавно на платформе Yandex.Cloud был запущен новый сервис Data Streams. У пользователей стали возникать вопросы, чем этот сервис отличается от Message Queue. Мы решили собрать все отличия в один пост, ответить на вопросы и разобрать сценарии использования обоих сервисов. Читайте в блоге →

Как получить максимум от данных CRM-системы в облаке: пошаговая инструкция

Команда дата-аналитиков из Valiotti Analytics выстроила аналитику данных CRM-системы с кастомными дашбордами. Николай Валиотти рассказывает, как сделать эффективное решение за 4 228 рубля в месяц. Читайте на VC.ru →

Истории успеха

Как компания Бухта втрое увеличила отзывчивость тестовых сред

Сервисы Бухты активно развивались, компания начала менять legacy-инфраструктуру, проводя рефакторинг кода и переход на микросервисную архитектуру, а также искать облачную платформу, которая бы предоставляла оркестратор Kubernetes как сервис. После миграции сред разработки и тестирования в Yandex.Cloud им удалось сократить расходы на 40% и уменьшить время отклика в три раза. Подробнее →

Как компания M2 переезжала в Yandex.Cloud

Наши партнеры из М2 поделились своим опытом миграции в облако в своем блоге на Habr. Переход на облачную платформу происходил в 2020 году, и сейчас компания входит в топ-5 клиентов по объему потребляемых сервисов Yandex.Cloud. Подробнее на Хабре →

Аналитика аудитории 300 тысяч объектов наружной рекламы по всей России: опыт RADAR в Yandex.Cloud

RADAR — первый в России независимый измеритель аудитории наружной рекламы. Он анализирует не рекламные поверхности, а аудитории, которые с ними взаимодействуют, используя big data из нескольких источников. Для масштабирования компания искала облачного провайдера на территории России и выбрала в качестве партнера платформу Yandex.Cloud. Подробнее →

Мероприятия

MongoDB Community Meetup

На большом митапе для сообщества архитектор MongoDB Inc. из Германии рассказал о новых возможностях MongoDB 5.0, а руководители ИТ-команд из apteka.ru, kp.ru, Urent поделились своим опытом работы. В свою очередь команда разработки Yandex.Cloud сделала доклад о Performance Diagnostics кластеров MongoDB.

MongoDB Community Meetup

Возможности Yandex.Cloud

Если вы еще не знакомы c платформой Yandex.Cloud и хотите узнать больше о её возможностях, то этот вебинар для вас. Наш архитектор Хамзет Шогенов рассказал, что представляет из себя Yandex.Cloud, почему всё больше компаний переходят в облако и как сервисы платформы используются для различных типов задач.

Возможности Yandex.Cloud

Вебинар Kubernetes. Managed на все 100%

Обзорный вебинар о Managed Service for Kubernetes. Подробно разобрали устройство сервиса, показали новые инструменты и ответили на вопросы.

Kubernetes®. Managed на все 100%

Практикум. Веб-приложение на Serverless

На этом практикуме поэтапно создали небольшой, но рабочий сервис фильмов, которым можно пользоваться прямо в браузере. Подробнее →

Документация

Добавлена сравнительная таблица сервисов Yandex.Cloud для запуска приложений.

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI
  • Версии интерфейса командной строки YC CLI 0.86.0 и 0.87.0.
  • Добавлена возможность передачи IAM-токена через переменную окружения YC_IAM_TOKEN.
    Изменения в сервисах Yandex.Cloud:
  • В Application Load Balancer:
  • В команды yc application-load-balancer target-group {add, update, remove}-targets для параметра --target добавлен ключ private-ip-address, который позволяет не указывать идентификаторы подсетей для адресов из приватных диапазонов.
  • Добавлены команды для управления TCP-обработчиками L7-балансировщиков.
  • Добавлены синонимы (алиасы) команд для управления обработчиками L7-балансировщиков.
  • В Cloud CDN добавлены команды yc cdn resource create и yc cdn resource update для управления CDN-ресурсами.
  • В Cloud Logging в команды yc logging group create и yc logging group update добавлен параметр --data-stream для поддержки Yandex Data Streams.
  • В Yandex Data Proc добавлена команда yc dataproc job cancel <JOB-ID>|<JOB-NAME>, которая позволяет отменить выполнение незавершенного задания.
  • В Managed Service for Apache Kafka®:
  • В команду yc managed-kafka cluster update добавлен параметр --maintenance-window, позволяющий задать параметры окна обслуживания.
  • Добавлена команда yc managed-kafka cluster reschedule-maintenance, позволяющая изменить время запуска запланированной задачи по обслуживанию кластера.
  • В Managed Service for Elasticsearch:
  • В информацию о кластере добавлена информация о текущем окне обслуживания и запланированной операции обслуживания.
  • В команду yc managed-elasticsearch cluster update добавлены флаги --maintenance-window-anytime и --maintenance-window-weekly для указания параметров окна обслуживания.
  • Добавлены команды yc managed-elasticsearch cluster {reschedule-maintenance, backup, restore, list-backups} для работы с кластерами.
  • Добавлены команды yc managed-elasticsearch backup {list, get} для работы с бэкапами кластеров.
  • В Virtual Private Cloud добавлены команды yc vpc subnet add-range и yc vpc subnet remove-range для добавления и удаления диапазонов адресов в подсетях.
  • В Yandex Database добавлены команды yc ydb database {add, remove}-labels, а также параметр --labels для команд yc ydb database {create, update} для управления метками.
Yandex API Gateway
Yandex Audit Trails
Yandex Cloud CDN
Yandex Cloud Functions
Yandex Cloud Interconnect
Yandex Compute Cloud
Yandex Database
Yandex Data Proc
Yandex Data Streams
Yandex DataLens
Yandex DataSphere
Yandex Lockbox
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for Greenplum®
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Object Storage
Yandex Serverless Containers
Yandex Tracker
Yandex Wiki
Биллинг
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Дайджесты
Дайджест новостей за  декабрь — январь
2 февраля 2022 г.
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