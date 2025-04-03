Вопросы по оплате
Где посмотреть стоимость?
Посмотреть цены Yandex Cloud вы можете на страницах правил тарификации сервисов.
Цены в различных валютах и для различных регионов представлены в Прайс-листе.
Кто может оплачивать ресурсы?
Оплата ресурсов — зачисление средств на индивидуальный лицевой счет на основании договора. Зачислять средства на лицевой счет могут ИП, организации и физические лица.
Подробную информацию см. в разделе Оплата ресурсов.
Какие способы оплаты я могу использовать?
Способ зачисления средств зависит от юридического статуса (типа платежного аккаунта):
Как изменить способ оплаты?
Способ оплаты можно изменить только в платежном аккаунте с типом Бизнес-аккаунт: вместо оплаты банковской картой вы можете использовать перевод средств с расчетного счета.
В платежном аккаунте с типом Личный аккаунт способ оплаты изменить нельзя.
Какие карты принимаются к оплате?
Принимаются банковские карты Мир, Visa и MasterCard.
- Резиденты Российской Федерации ведут расчеты в RUB и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только российскими банками. Клиенты, являющиеся налоговыми резидентами Республики Беларусь, ведут расчеты в RUB и могут использовать для оплаты сервисов Yandex Cloud карты Белкарт, выпущенные в Республике Беларусь, и карты Мир, выпущенные в Российской Федерации.
- Резиденты Республики Казахстан ведут расчеты в KZT и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.
- Нерезиденты Российской Федерации и Республики Казахстан ведут расчеты в USD и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.
Существует ли минимальная сумма платежа?
Минимальная сумма платежа составляет в зависимости от валюты:
- 10 ₽;
- 60 ₸;
- $1.
Если при создании платежного аккаунта вы не стали привязывать карту, то для начала работы с платными ресурсами в облаке необходимо внести на лицевой счет минимальную первоначальную сумму (1 000 рублей или 5 000 тенге).
Как изменить платежные реквизиты?
Изменять реквизиты платежного аккаунта могут только их владельцы. Если вы являетесь владельцем, воспользуйтесь инструкцией Изменить данные платежного аккаунта.
В какой валюте можно оплачивать Yandex Cloud?
Ресурсы Yandex Cloud можно оплачивать только в рублях (₽), вне зависимости от юридического статуса (типа платежного аккаунта).
Клиенты, являющиеся налоговыми резидентами Республики Беларусь, могут использовать для оплаты сервисов Yandex Cloud карты Белкарт, выпущенные в Республике Беларусь, и карты Мир, выпущенные в Российской Федерации.
Ресурсы Yandex Cloud можно оплачивать только в тенге (₸), вне зависимости от юридического статуса (типа платежного аккаунта).
Ресурсы Yandex Cloud можно оплачивать только в долларах США ($), вне зависимости от страны, в которой вы проживаете.
Могу ли я оплачивать ресурсы банковской картой в иностранной валюте?
Да.
Если вы оплачиваете ресурсы банковской картой в иностранной валюте, с карты списывается эквивалентная сумма в тенге с учетом НДС. Через день-два возможно дополнительное списание или зачисление банковских комиссий, связанных с конвертацией.
Я привязал карту к платежному бизнес-аккаунту. Когда с меня спишут деньги?
Если вы используете пробный период, средства с привязанной карты не списываются.
Так как переход на платную версию не происходит автоматически после завершения пробного периода, то средства могут быть списаны только после активации платной версии и использования сервисов Yandex Cloud.
Если вы перешли на платную версию и использовали сервисы Yandex Cloud, для остановки списания средств:
- Погасите задолженность (если имеется).
- Удалите все ресурсы тарифицируемых сервисов.
- Обратитесь в службу технической поддержки для деактивации аккаунта.
Я привязал облако к новому платежному аккаунту. Как теперь оплачивать услуги?
Если облако ранее было привязано к другому платежному аккаунту, учитывайте период использования сервисов: до момента переноса оплачивать услуги необходимо с предыдущего платежного аккаунта, после момента переноса — с аккаунта, к которому теперь привязано облако. Способ оплаты соответствует типу платежного аккаунта.
Как тарифицируется потребление ресурсов?
Ресурсы сервисов Yandex Cloud потребляются по мере необходимости. Количество потребляемых ресурсов считается по-разному для каждого сервиса.
Подробную информацию см. в разделе в разделе Тарификация.
Если оплатить счет с помощью банковского перевода после окончания отчетного периода, будут ли мои ресурсы заблокированы?
Согласно оферте, после окончания отчетного периода внести платеж можно в течение 14 календарных дней (не включая нерабочие праздничные дни).
Если внести платеж в течение этого времени, ресурсы не будут заблокированы. Учитывайте, что поступление денежных средств занимает до трех рабочих дней, не откладывайте платеж.
Из чего складывается стоимость потребления сервиса Yandex Cloud Marketplace?
Стоимость потребления сервиса Yandex Cloud Marketplace — это суммарная стоимость использованных продуктов Yandex Cloud Marketplace. Чтобы детально изучить позиции, которые составили стоимость потребления, посмотрите в сервисе Yandex Cloud Billing детализацию, выбрав группировку по продуктам.
Можно ли вывести деньги с баланса?
Чтобы вернуть денежные средства, которые не будут использованы для оплаты услуг Yandex Cloud, отправьте письмо на адрес cloud@support.yandex.ru.